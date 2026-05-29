Новини
Свят »
САЩ »
Главният прокурор на САЩ: Раул Кастро трябва да бъде доведен тук, за да го съдим

Главният прокурор на САЩ: Раул Кастро трябва да бъде доведен тук, за да го съдим

29 Май, 2026 04:51, обновена 29 Май, 2026 05:11 769 7

  • раул кастро-
  • сащ-
  • съд-
  • куба-
  • прокуратура

Вашингтон добави две бразилски престъпни групировки към американския списък с международни терористични организации

Главният прокурор на САЩ: Раул Кастро трябва да бъде доведен тук, за да го съдим - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временно изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш заяви готовността си да направи всичко възможно, за да изправи пред съда армейския генерал Раул Кастро, един от лидерите на Кубинската революция.

„Имаме нужда Кастро да бъде тук и да бъде съден. Ще направим всичко възможно, за да го доведем тук“, каза той в интервю за Fox News.

Бланш припомни залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските военни сили, наричайки го „краен пример“.

„Обикновено правим това чрез екстрадиция и сътрудничество с международни партньори“, каза магистратът.

Министерството на правосъдието на САЩ преди това обвини Кастро в убийството на четирима души, унищожаването на два самолета и заговор за убийство на американски граждани.

Обвиненията произтичат от инцидент от 1996 г., при който кубинските военновъздушни сили свалиха два самолета, принадлежащи на емигрантската организация „Братя на помощ“, базирана в Маями.

Петима други души също са обвиняеми по делото, заедно с Кастро. Според Бланш Министерството на правосъдието на САЩ очаква 94-годишният Кастро да се яви в съда „доброволно или не“.

Държавният департамент реши да добави две бразилски престъпни групировки към американския списък с международни терористични организации, заяви държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Както се посочва в изявлението му, Съединените щати вече считат Comando Vermelho (CV, „Червеният екип“) и Primeiro Comando da Capital (PCC, „Първият екип на столицата“) за терористични групи. От 5 юни Съединените щати ще ги добавят към списъка си с „международни терористични организации“. Това обозначение позволява налагане на санкции срещу тях, както и срещу лица и организации, свързани с тях.

„CV и PCC са две престъпни групировки, които са сред най-насилническите в Бразилия“, отбеляза Рубио. „Заедно те имат хиляди членове и организират насилствени атаки срещу бразилската полиция, държавни служители и цивилни. Тяхното влияние и незаконни мрежи се простират далеч отвъд границите на Бразилия, обхващайки целия регион и дори в нашата страна.“

Както CNN Brasil съобщи по-рано, властите на южноамериканската република оцениха негативно перспективата за добавяне на престъпни групировки към списъка с терористични организации. Бразилските лидери смятат, че ходът на Вашингтон би създал заплаха от потенциална американска намеса в страната.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    18 2 Отговор
    Този и Тръмп да бъдат заведени в куба на съд за международни престъпления. Терористичната международна организация управляваща САЩ.

    05:32 29.05.2026

  • 2 боги

    13 2 Отговор
    Ебола да ви доведат на вас и да ви затрие краварското племе!

    05:40 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коста

    12 2 Отговор
    За "нарко-трафикантите" венецуелски рибари убити без съд и присъда, стотици вече, кой ще понесе отговорността? Луди идиоти тръмписти! Наскоро ми попадна интервю на Дачков с Милан Димитров, последният разказа как американците искали да се спазват американските закони на чужда територия. Това са пълни нещастници и ненормалници.

    05:55 29.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Раул Кастро е на 94 години.Не ви ли е срам да се занимавате с него?

    06:40 29.05.2026

  • 6 ПО СЪЩИЯ НАЧИН

    1 3 Отговор
    ТРЯБВА ................... ЧОРАПА ДА БЪДЕ СЪДЕН ЗА ................... ШПИОНАЖ НА КГБ .................. ФАКТ !

    06:45 29.05.2026

  • 7 9689

    1 0 Отговор
    Този глупак може да съди баба си.След няколко месеца в САЩ има междинни избори а догодина импийчмънт на ненормалния.

    06:49 29.05.2026