Иран: Не сме намалявали производството на петрол през 40-те дни война и дори го изнасяхме

11 Май, 2026 14:25, обновена 11 Май, 2026 15:00 1 179 17

Естествено, че срещахме трудности заради блокадата, отбеляза министърът на петрола Мохсен Пакнеджад

Иран: Не сме намалявали производството на петрол през 40-те дни война и дори го изнасяхме
Мохсен Пакнеджад, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През 40-те дни на въоръжения конфликт със Съединените щати и Израел Иран не е намалил производството си на петрол и е продължил да изнася, заяви министърът на петрола Мохсен Пакнеджад.

„През 40-те дни на войната нашето производство не е намаляло и процесът на износ продължи както се очакваше. Естествено, срещнахме трудности в дните след блокадата. Бяха предприети мерки и тези мерки остават в сила“, каза той по държавната телевизия.

По-рано Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че от началото на военноморската блокада на Иран, американските военни са отклонили повече от 60 търговски кораба, пътуващи до или от ирански пристанища.

Командването също така заяви, че през същия период американските сили са ударили четири търговски кораба.

САЩ започнаха военноморската блокада на Иран на 13 април. CENTCOM заяви, че американската страна ще блокира движението на всички кораби, пътуващи до или напускащи ирански пристанища.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    8 5 Отговор
    Не схващам, значи нямало никакъв проблем. Защо тогава бензинът не е 1,20 като преди?

    Коментиран от #4, #13

    14:37 11.05.2026

  • 2 честен ционист

    10 11 Отговор
    Това означава, че бензиностанциите в България са картел и ограбват Ганчо без никакви икономически основания, че инфлацията е един балон, който е в резултат само на обезценяващото се евро, а не на геополитически фактори. Баце просто не трябваше да приема това евро, и днеска Мр Кеш да си е импийчкнат на село.

    Коментиран от #8

    14:39 11.05.2026

  • 3 Шопо

    16 1 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток

    Коментиран от #9

    14:40 11.05.2026

  • 4 черната дупка Украйна

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Защото заминава за Украйна, а ти го плащаш.

    Коментиран от #6

    14:40 11.05.2026

  • 5 Метро

    5 2 Отговор
    Надценката не е от производителя а от посредник между тях и нас потребителите.
    З да печелят им трябва реклама а раздорът е още по добро обстоятелство за тях(посредниците)

    14:42 11.05.2026

  • 6 Град Козлодуй

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "черната дупка Украйна":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    14:56 11.05.2026

  • 7 Смърфиета

    9 3 Отговор
    Иранците настраха Тръмп и фермера Хегсет, защото нямаха представа с кого си имат работа. Защото щатите са 300 млн, Иран са сто милиона и достатъчно милитаризирани, за да им се чува думата. Те са по-стара държава и от Гърция и скоро ще имат атомна бомба и да искат Щатите и Израел, и да не искат.

    Коментиран от #11, #12

    14:58 11.05.2026

  • 8 Костадин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Константирам, че си изтървал последният полет за Тел Авив.
    Но композициите на БДЖ – товарни превози, са в европейската транспортна мрежа, с терминали в родната Полша. Там има мотел с баня, за хигиенизиране, еврейски зъболекар, и крематориум при отравяне с газ.

    15:01 11.05.2026

  • 9 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Те тва е. Нема възражения.

    15:04 11.05.2026

  • 10 гост

    2 7 Отговор
    Добре че Щатите не ви приключиха нефтодобива,но никога не е късно..

    Коментиран от #17

    15:07 11.05.2026

  • 11 Нали

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смърфиета":

    самият аятолах Хаменей (предио да го убият) каза че Иран никога не са искали да правят атомна бомба и че обогатяват урана само за мирни цели. На теб ли да вярвам или на аятолаха?

    Коментиран от #15

    15:09 11.05.2026

  • 12 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смърфиета":

    и теб тази ядрена бомба какво те топли ако я имат пижамите..по малко да са държавите които имат ядрено оръжие,по добре ,че може да се появи някой по лош и от Рижият Перчем..

    15:11 11.05.2026

  • 13 Доха

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Проблемът е,че другите държаи от Персийският залив не могат да изнасят. Ние от Иран не купуваме

    15:12 11.05.2026

  • 14 Амадор Ривас

    2 1 Отговор
    Ръка трябва да целувате на Тръмп!!!
    Първо: Не ви пипна нефтодобивната инфраструктура
    Второ: Спря Нетаняху да я унищожи.
    Иначе сте добри в пропагандата, като имам предвид от кой се учите...

    15:38 11.05.2026

  • 15 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нали":

    Разработването, построяването и въоръжаването с ЯО в Иран е забранено по конституция.

    15:39 11.05.2026

  • 16 Любител на тихоокеанските ценности

    0 1 Отговор
    Второ невидимо хвърчило за милиони долари е паднало май тези дни.

    15:56 11.05.2026

  • 17 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    С какво ще го приключат?С тояги ли?Нещо балона започна да издиша.

    15:58 11.05.2026

