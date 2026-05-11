Иран: Не сме намалявали производството на петрол през 40-те дни война и дори го изнасяхме

През 40-те дни на въоръжения конфликт със Съединените щати и Израел Иран не е намалил производството си на петрол и е продължил да изнася, заяви министърът на петрола Мохсен Пакнеджад.
„През 40-те дни на войната нашето производство не е намаляло и процесът на износ продължи както се очакваше. Естествено, срещнахме трудности в дните след блокадата. Бяха предприети мерки и тези мерки остават в сила“, каза той по държавната телевизия.
По-рано Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че от началото на военноморската блокада на Иран, американските военни са отклонили повече от 60 търговски кораба, пътуващи до или от ирански пристанища.
Командването също така заяви, че през същия период американските сили са ударили четири търговски кораба.
САЩ започнаха военноморската блокада на Иран на 13 април. CENTCOM заяви, че американската страна ще блокира движението на всички кораби, пътуващи до или напускащи ирански пристанища.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оги
Коментиран от #4, #13
14:37 11.05.2026
2 честен ционист
Коментиран от #8
14:39 11.05.2026
3 Шопо
Коментиран от #9
14:40 11.05.2026
4 черната дупка Украйна
До коментар #1 от "Оги":Защото заминава за Украйна, а ти го плащаш.
Коментиран от #6
14:40 11.05.2026
5 Метро
З да печелят им трябва реклама а раздорът е още по добро обстоятелство за тях(посредниците)
14:42 11.05.2026
6 Град Козлодуй
До коментар #4 от "черната дупка Украйна":Украйна не е държава а територия, руска територия
14:56 11.05.2026
7 Смърфиета
Коментиран от #11, #12
14:58 11.05.2026
8 Костадин
До коментар #2 от "честен ционист":Константирам, че си изтървал последният полет за Тел Авив.
Но композициите на БДЖ – товарни превози, са в европейската транспортна мрежа, с терминали в родната Полша. Там има мотел с баня, за хигиенизиране, еврейски зъболекар, и крематориум при отравяне с газ.
15:01 11.05.2026
9 Смърфиета
До коментар #3 от "Шопо":Те тва е. Нема възражения.
15:04 11.05.2026
10 гост
Коментиран от #17
15:07 11.05.2026
11 Нали
До коментар #7 от "Смърфиета":самият аятолах Хаменей (предио да го убият) каза че Иран никога не са искали да правят атомна бомба и че обогатяват урана само за мирни цели. На теб ли да вярвам или на аятолаха?
Коментиран от #15
15:09 11.05.2026
12 Герги
До коментар #7 от "Смърфиета":и теб тази ядрена бомба какво те топли ако я имат пижамите..по малко да са държавите които имат ядрено оръжие,по добре ,че може да се появи някой по лош и от Рижият Перчем..
15:11 11.05.2026
13 Доха
До коментар #1 от "Оги":Проблемът е,че другите държаи от Персийският залив не могат да изнасят. Ние от Иран не купуваме
15:12 11.05.2026
14 Амадор Ривас
Първо: Не ви пипна нефтодобивната инфраструктура
Второ: Спря Нетаняху да я унищожи.
Иначе сте добри в пропагандата, като имам предвид от кой се учите...
15:38 11.05.2026
15 Мишел
До коментар #11 от "Нали":Разработването, построяването и въоръжаването с ЯО в Иран е забранено по конституция.
15:39 11.05.2026
16 Любител на тихоокеанските ценности
15:56 11.05.2026
17 гост
До коментар #10 от "гост":С какво ще го приключат?С тояги ли?Нещо балона започна да издиша.
15:58 11.05.2026