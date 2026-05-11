Примирието в Украйна - стотици атаки и взаимни обвинения в саботажи
  Тема: Украйна

Примирието в Украйна - стотици атаки и взаимни обвинения в саботажи

11 Май, 2026 19:02 487 25

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове

Руският президент Владимир Путин смътно намекна, че войната в Украйна може скоро да приключи, въпреки че не даде никакви индикации, че Москва възнамерява да сложи край

Примирието в Украйна - стотици атаки и взаимни обвинения в саботажи
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските и украинските сили продължиха ограничените настъпателни операции през втория ден от прекратяването на огъня от 9 до 11 май. Както украинските, така и руските власти отправиха обвинения, че другата страна е нарушила прекратяването на огъня на 10 май. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили са извършили повече от 150 наземни атаки, 100 артилерийски удара и почти 10 000 удара с дронове между 9 и 10 май. Зеленски отбеляза, че руските сили обаче не са извършили големи ракетни атаки, а украинските ВВС съобщиха, че руските сили са изстреляли само 27 дрона "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Пародия" между 00:00 и 08:00 часа местно време на 10 май, всички от които украинските сили са свалили.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Руското Министерство на отбраната (МО) по подобен начин обвини Украйна на 10 май в нарушаване на прекратяването на огъня, като е извършила осем наземни атаки; 676 артилерийски, РСЗО и минохвъргачни удара; и 6331 удара с дронове.

Наблюдаваните сигнали от Националната администрация по аеронавтика и космос в системата за управление на ресурсите (NASA FIRMS) от 10 май показват, че военните действия са намалели допълнително на 10 май, но активността не е престанала. Руски и украински източници съобщават, че общото оперативно темпо в определени райони на фронтовата линия е продължило да намалява на 10 май, въпреки постоянните тактически бойни мисии, които са нарушавали прекратяването на огъня.

Разпространението на взаимни обвинения и продължаващата локализирана активност през втория ден от прекратяването на огъня подчертава факта, че прекратяването на огъня без изрични механизми за прилагане, надежден мониторинг и определени процеси за разрешаване на спорове е малко вероятно да се запази.

Руският президент Владимир Путин смътно намекна, че войната в Украйна може скоро да приключи, въпреки че не даде никакви индикации, че Русия възнамерява да сложи край. Путин отговори на въпрос по време на пресконференция на 9 май относно предполагаемото участие на Запада в скорошните украински удари на далечни разстояния срещу Русия, твърдейки, че този "въпрос е към своя край", след като повтори фалшивите оправдания на Кремъл за войната му в Украйна.

Руските държавни медии представиха изявлението на Путин, сякаш той е заявил, че войната в Украйна "наближава края си", въпреки че Путин не даде никакви индикации, че възнамерява да сложи край на руската война в Украйна.

Путин заяви по време на пресконференцията, че възнамерява да позволи на руските сили да "се съсредоточат върху окончателното поражение на Украйна", като изключи руската военна техника от парада за Деня на победата, сигнализирайки, че Русия остава ангажирана с максималистичните си цели за капитулация на украинското правителство. Путин повтори предишното си искане всяка двустранна среща със Володимир Зеленски да се проведе в Москва-Сити и намекна, че няма да се срещне със Зеленски в чужбина за мирни преговори. Кремъл рутинно сигнализира за нежеланието си да проведе незабавна двустранна среща със Зеленски за прекратяване на войната в Украйна.

Кремъл вероятно играе на вътрешната си аудитория, която все повече усеща последиците от над четиригодишната война и неспособността на Русия да отблъсне украинските удари на далечни разстояния.

Зеленски отхвърли руските твърдения, че Украйна саботира планираната размяна на военнопленници като част от тридневното прекратяване на огъня в Деня на победата. На 9 май Путин обвини Украйна в саботиране на размяната 1000 на 1000 военнопленници като част от прекратяването на огъня в Деня на победата, твърдейки, че Русия не е чула нищо от Украйна по темата.

Зеленски заяви на 10 май, че Украйна е напълно ангажирана с размяната на военнопленници и вече е предоставила на Русия списъците си с подробности за 1000 военнопленници, които Украйна ще върне на Русия в размяната, и добави, че Съединените щати действат като гарант в размяната.

Русия изглежда усъвършенства усилията си за когнитивна война, която използва издигане на знамена за постигане на информационни ефекти. ISW все по-често наблюдава кадри, създадени с помощта на изкуствен интелект, за които се твърди, че показват руски сили, издигащи знамена в няколко сектора на фронтовата линия през последните дни.

Руските сили преминаха към тактика за инфилтрация през лятото на 2025 г. и оттогава все повече разчитат на кадри, показващи издигане на руския флаг, за да заявят напредък в райони, където руските сили са извършили инфилтрации на малки групи, но не са установили трайни позиции.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИГО

    4 5 Отговор
    Вот окончилась война.
    Я осталася одна.
    Я и лошадь, я и бык,
    Я и баба, и мужик.

    Коментиран от #10, #22

    19:03 11.05.2026

  • 2 Сатана Z

    4 4 Отговор
    ⚡️ Украинските въоръжени сили са нарушили прекратяването на огъня 23 802 пъти по време на прекратяването на огъня в зоната на специалните операции, съобщи руското Министерство на отбраната.

    По време на прекратяването на огъня руските въоръжени сили не са извършвали въздушни, артилерийски или атакуващи удари с безпилотни летателни апарати по украински позиции. Всички руски войскови групировки в Северния военен окръг продължиха стриктно да спазват прекратяването на огъня.

    Коментиран от #5

    19:04 11.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    В събота украинци с маски и железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк в София.Има ранени в болница.Храни украинец да те бие.

    Коментиран от #4, #6, #8

    19:04 11.05.2026

  • 4 ха ха ха

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    лъжеш нападналте е духана алкохола лъжец

    19:07 11.05.2026

  • 5 Гръцки медии

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Товва е интересно:
    "Получават се съобщения, че руски Су-57 е свалил шведски самолет SAAB 340 AWACS, предаден на украинците, с ракета въздух-въздух Р-37М.".

    Коментиран от #9, #16

    19:10 11.05.2026

  • 6 ТИГО

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Лъжец коцето се е разплямпал !! АПРОПО КЪВ безсмъртен полк в България бе !Група идeoти на спявка !Коцето казал че са Украици ,видял им е "документацията " я се разкарай

    19:11 11.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор
    Русия трябва се омита от Украйна.
    Колкото по-бързо, толкоз по-малко рушняци загинат, градове горят ☝️

    Коментиран от #12

    19:11 11.05.2026

  • 8 Руснак без крак...

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    "...събота украинци с маски и железни прътове нападнаха Безсмъртния полк ..."

    Не съм украинец, не носех маска, пръта беше от валцована стомана увит във вестник.
    Пълен КЕФ !!! 😄☝️

    19:14 11.05.2026

  • 9 Хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гръцки медии":

    Е, какво толкова!?
    Станало му "лошо" на Ауакса, дум и паднал!
    Нямало страшно, щото укритата имали още един в запас... 😊

    Коментиран от #13

    19:16 11.05.2026

  • 10 ТИГО

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "ТИГО":

    Абe русoфилckи Taпaци аз не съм го измислил този стих ,руски е ама сте тaпи на джапанка и даже и да четете не можете !!

    19:17 11.05.2026

  • 11 Рубашките цял парад

    3 4 Отговор
    направиха с изкуствен интелект!
    Мухаха!
    Че някакво знаме над някакъв обор няма да развеят,!

    Коментиран от #15

    19:19 11.05.2026

  • 12 ТИГО

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Вот окончилась война.
    Я осталася одна.
    Я и лошадь, я и бык,
    Я и баба, и мужик. Tова ги чака както и 45 година !!

    19:20 11.05.2026

  • 13 Хихихи

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    Много лошо взе да им става на укрите. Вчера на 2 от ТКЦ им станало лошо. Приели ги в интензивното. И на те сгради на ТКЦ им станало лоши изгорили ги украинските жени.

    19:20 11.05.2026

  • 14 Матрьошка

    4 4 Отговор
    Украинците измъкнаха русия от Хитлeр! Сега ще освободят руснаците и от кремълската върхушка! Укpите творят чудеса, в които никой до скоро не вярваше! Слава Украине!

    Коментиран от #17

    19:21 11.05.2026

  • 15 Хахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Рубашките цял парад":

    Нали уж нямат интернет. Пък и пирони не можели да правят, пък ползват ИИ. Хахаха

    Коментиран от #20

    19:22 11.05.2026

  • 16 Свалили да трънки:

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гръцки медии":

    Няма официални или потвърдени данни шведски самолет за далечно радиолокационно откриване (АУАКС / AWACS) да е бил свален над Украйна.Всички разпространявани твърдения за подобно събитие се класифицират като дезинформация, пускана от проруски източници.Актуалната ситуация около шведските летящи радари в Украйна:Успешно внедряване: През пролетта на 2025 г. първият самолет ACS-890 (Saab 340 AEWC), дарен от Швеция, пристигна в Украйна и успешно започна мисии в украинското въздушно пространство за детекция на въздушни и морски цели.Бойно кръщение: Летящите радари доказаха своята ефективност на фронта. Според доклади на западни медии, именно шведският Saab 340 AEWC е насочил украински изтребител F-16, който успешно свали руски изтребител Су-35 в Курска област.Засилени мерки за безопасност: Поради огромното им стратегическо значение и опасността да станат приоритетна цел на Русия, украинското командване оперира с тези машини изключително предпазливо. Те летят основно над Западна Украйна далеч от фронтовата линия, но мощният им радар Erieye позволява сканиране на стотици километри навътре в противниковата територия без да се излагат на риск.

    19:23 11.05.2026

  • 17 ТИГО

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Матрьошка":

    Героям СЛАВА

    19:23 11.05.2026

  • 18 КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА

    2 0 Отговор
    ЗА ПРОЛЕТНИЯТ РУСКИЯТ НАСТУП?

    19:25 11.05.2026

  • 19 ...

    1 0 Отговор
    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    19:28 11.05.2026

  • 20 Че кой е казал,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хахаха":

    че ИИ е руски, вата?
    Китайците правят на всичко в Русия.
    От Москвичи и Волги до изкуствени паради.

    19:28 11.05.2026

  • 21 Новият външен министър на България:

    1 0 Отговор
    България винаги е подкрепяла всички санкции срещу Русия. Санкциите трябва да бъдат координирани със САЩ, защото истинският резултат се усеща тогава, когато има единство на глобално ниво. Това кометира новият външен министър Велислава Петрова - Чамова.

    19:30 11.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Руснак без крак...

    0 0 Отговор
    Ехал pyccкий убивать
    а его убили.
    Плачет, ноет его мать:
    - Что ж творится в мире?

    Непонятно ведь за что,
    по какой причине,
    Ведь он ехал убивать,
    а его убили.

    Он же мира-то хотел
    И по той причине
    Просто ехал убивать,
    Чтоб все мирно жили.

    19:32 11.05.2026

  • 24 така, така

    0 0 Отговор
    Понякога въобще не го разбирам Путин - седнал на наркоманчето да отговаря! Еми, оная подметка въобще не му е на нивото. Клоуна е нает да прави шоу за наивниците, дори не трябва да го отразява, няма защо да обръща внимание на терзанията на един второразряден актьор. Наркоманчето да си го мислят украинците, които той докара до просешка тояга и ги превърна в разходен материал.

    19:34 11.05.2026

  • 25 Серьожа

    0 0 Отговор
    Путин трябваше да преговаря, и да вземе заграбеното без допълнителни претенции за земя която само е запланувал да превземе! Това трябваше да стане когато все още доминираха, но като е не умeн, не си направи сметката и да си прецени силкте! Ама и натегачите все го лъжеха и му рапортуваха, че громят! Иначе казано лaком гz, кpъв cupе!

    19:34 11.05.2026

