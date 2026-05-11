Примирието в Украйна - стотици атаки и взаимни обвинения в саботажи

Руските и украинските сили продължиха ограничените настъпателни операции през втория ден от прекратяването на огъня от 9 до 11 май. Както украинските, така и руските власти отправиха обвинения, че другата страна е нарушила прекратяването на огъня на 10 май. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили са извършили повече от 150 наземни атаки, 100 артилерийски удара и почти 10 000 удара с дронове между 9 и 10 май. Зеленски отбеляза, че руските сили обаче не са извършили големи ракетни атаки, а украинските ВВС съобщиха, че руските сили са изстреляли само 27 дрона "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Пародия" между 00:00 и 08:00 часа местно време на 10 май, всички от които украинските сили са свалили.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Руското Министерство на отбраната (МО) по подобен начин обвини Украйна на 10 май в нарушаване на прекратяването на огъня, като е извършила осем наземни атаки; 676 артилерийски, РСЗО и минохвъргачни удара; и 6331 удара с дронове.

Наблюдаваните сигнали от Националната администрация по аеронавтика и космос в системата за управление на ресурсите (NASA FIRMS) от 10 май показват, че военните действия са намалели допълнително на 10 май, но активността не е престанала. Руски и украински източници съобщават, че общото оперативно темпо в определени райони на фронтовата линия е продължило да намалява на 10 май, въпреки постоянните тактически бойни мисии, които са нарушавали прекратяването на огъня.

Разпространението на взаимни обвинения и продължаващата локализирана активност през втория ден от прекратяването на огъня подчертава факта, че прекратяването на огъня без изрични механизми за прилагане, надежден мониторинг и определени процеси за разрешаване на спорове е малко вероятно да се запази.

Руският президент Владимир Путин смътно намекна, че войната в Украйна може скоро да приключи, въпреки че не даде никакви индикации, че Русия възнамерява да сложи край. Путин отговори на въпрос по време на пресконференция на 9 май относно предполагаемото участие на Запада в скорошните украински удари на далечни разстояния срещу Русия, твърдейки, че този "въпрос е към своя край", след като повтори фалшивите оправдания на Кремъл за войната му в Украйна.

Руските държавни медии представиха изявлението на Путин, сякаш той е заявил, че войната в Украйна "наближава края си", въпреки че Путин не даде никакви индикации, че възнамерява да сложи край на руската война в Украйна.

Путин заяви по време на пресконференцията, че възнамерява да позволи на руските сили да "се съсредоточат върху окончателното поражение на Украйна", като изключи руската военна техника от парада за Деня на победата, сигнализирайки, че Русия остава ангажирана с максималистичните си цели за капитулация на украинското правителство. Путин повтори предишното си искане всяка двустранна среща със Володимир Зеленски да се проведе в Москва-Сити и намекна, че няма да се срещне със Зеленски в чужбина за мирни преговори. Кремъл рутинно сигнализира за нежеланието си да проведе незабавна двустранна среща със Зеленски за прекратяване на войната в Украйна.

Кремъл вероятно играе на вътрешната си аудитория, която все повече усеща последиците от над четиригодишната война и неспособността на Русия да отблъсне украинските удари на далечни разстояния.

Зеленски отхвърли руските твърдения, че Украйна саботира планираната размяна на военнопленници като част от тридневното прекратяване на огъня в Деня на победата. На 9 май Путин обвини Украйна в саботиране на размяната 1000 на 1000 военнопленници като част от прекратяването на огъня в Деня на победата, твърдейки, че Русия не е чула нищо от Украйна по темата.

Зеленски заяви на 10 май, че Украйна е напълно ангажирана с размяната на военнопленници и вече е предоставила на Русия списъците си с подробности за 1000 военнопленници, които Украйна ще върне на Русия в размяната, и добави, че Съединените щати действат като гарант в размяната.

Русия изглежда усъвършенства усилията си за когнитивна война, която използва издигане на знамена за постигане на информационни ефекти. ISW все по-често наблюдава кадри, създадени с помощта на изкуствен интелект, за които се твърди, че показват руски сили, издигащи знамена в няколко сектора на фронтовата линия през последните дни.

Руските сили преминаха към тактика за инфилтрация през лятото на 2025 г. и оттогава все повече разчитат на кадри, показващи издигане на руския флаг, за да заявят напредък в райони, където руските сили са извършили инфилтрации на малки групи, но не са установили трайни позиции.