Примирието в Украйна - стотици атаки и взаимни обвинения в саботажи

Руските и украинските сили продължиха ограничените настъпателни операции през втория ден от прекратяването на огъня от 9 до 11 май. Както украинските, така и руските власти отправиха обвинения, че другата страна е нарушила прекратяването на огъня на 10 май. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили са извършили повече от 150 наземни атаки, 100 артилерийски удара и почти 10 000 удара с дронове между 9 и 10 май. Зеленски отбеляза, че руските сили обаче не са извършили големи ракетни атаки, а украинските ВВС съобщиха, че руските сили са изстреляли само 27 дрона "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Пародия" между 00:00 и 08:00 часа местно време на 10 май, всички от които украинските сили са свалили.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Руското Министерство на отбраната (МО) по подобен начин обвини Украйна на 10 май в нарушаване на прекратяването на огъня, като е извършила осем наземни атаки; 676 артилерийски, РСЗО и минохвъргачни удара; и 6331 удара с дронове.
Наблюдаваните сигнали от Националната администрация по аеронавтика и космос в системата за управление на ресурсите (NASA FIRMS) от 10 май показват, че военните действия са намалели допълнително на 10 май, но активността не е престанала. Руски и украински източници съобщават, че общото оперативно темпо в определени райони на фронтовата линия е продължило да намалява на 10 май, въпреки постоянните тактически бойни мисии, които са нарушавали прекратяването на огъня.
Разпространението на взаимни обвинения и продължаващата локализирана активност през втория ден от прекратяването на огъня подчертава факта, че прекратяването на огъня без изрични механизми за прилагане, надежден мониторинг и определени процеси за разрешаване на спорове е малко вероятно да се запази.
Руският президент Владимир Путин смътно намекна, че войната в Украйна може скоро да приключи, въпреки че не даде никакви индикации, че Русия възнамерява да сложи край. Путин отговори на въпрос по време на пресконференция на 9 май относно предполагаемото участие на Запада в скорошните украински удари на далечни разстояния срещу Русия, твърдейки, че този "въпрос е към своя край", след като повтори фалшивите оправдания на Кремъл за войната му в Украйна.
Руските държавни медии представиха изявлението на Путин, сякаш той е заявил, че войната в Украйна "наближава края си", въпреки че Путин не даде никакви индикации, че възнамерява да сложи край на руската война в Украйна.
Путин заяви по време на пресконференцията, че възнамерява да позволи на руските сили да "се съсредоточат върху окончателното поражение на Украйна", като изключи руската военна техника от парада за Деня на победата, сигнализирайки, че Русия остава ангажирана с максималистичните си цели за капитулация на украинското правителство. Путин повтори предишното си искане всяка двустранна среща със Володимир Зеленски да се проведе в Москва-Сити и намекна, че няма да се срещне със Зеленски в чужбина за мирни преговори. Кремъл рутинно сигнализира за нежеланието си да проведе незабавна двустранна среща със Зеленски за прекратяване на войната в Украйна.
Кремъл вероятно играе на вътрешната си аудитория, която все повече усеща последиците от над четиригодишната война и неспособността на Русия да отблъсне украинските удари на далечни разстояния.
Зеленски отхвърли руските твърдения, че Украйна саботира планираната размяна на военнопленници като част от тридневното прекратяване на огъня в Деня на победата. На 9 май Путин обвини Украйна в саботиране на размяната 1000 на 1000 военнопленници като част от прекратяването на огъня в Деня на победата, твърдейки, че Русия не е чула нищо от Украйна по темата.
Зеленски заяви на 10 май, че Украйна е напълно ангажирана с размяната на военнопленници и вече е предоставила на Русия списъците си с подробности за 1000 военнопленници, които Украйна ще върне на Русия в размяната, и добави, че Съединените щати действат като гарант в размяната.
Русия изглежда усъвършенства усилията си за когнитивна война, която използва издигане на знамена за постигане на информационни ефекти. ISW все по-често наблюдава кадри, създадени с помощта на изкуствен интелект, за които се твърди, че показват руски сили, издигащи знамена в няколко сектора на фронтовата линия през последните дни.
Руските сили преминаха към тактика за инфилтрация през лятото на 2025 г. и оттогава все повече разчитат на кадри, показващи издигане на руския флаг, за да заявят напредък в райони, където руските сили са извършили инфилтрации на малки групи, но не са установили трайни позиции.
1 ТИГО
Я осталася одна.
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.
Коментиран от #10, #22
19:03 11.05.2026
2 Сатана Z
По време на прекратяването на огъня руските въоръжени сили не са извършвали въздушни, артилерийски или атакуващи удари с безпилотни летателни апарати по украински позиции. Всички руски войскови групировки в Северния военен окръг продължиха стриктно да спазват прекратяването на огъня.
Коментиран от #5
19:04 11.05.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #6, #8
19:04 11.05.2026
4 ха ха ха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":лъжеш нападналте е духана алкохола лъжец
19:07 11.05.2026
5 Гръцки медии
До коментар #2 от "Сатана Z":Товва е интересно:
"Получават се съобщения, че руски Су-57 е свалил шведски самолет SAAB 340 AWACS, предаден на украинците, с ракета въздух-въздух Р-37М.".
Коментиран от #9, #16
19:10 11.05.2026
6 ТИГО
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Лъжец коцето се е разплямпал !! АПРОПО КЪВ безсмъртен полк в България бе !Група идeoти на спявка !Коцето казал че са Украици ,видял им е "документацията " я се разкарай
19:11 11.05.2026
7 Владимир Путин, президент
Колкото по-бързо, толкоз по-малко рушняци загинат, градове горят ☝️
Коментиран от #12
19:11 11.05.2026
8 Руснак без крак...
До коментар #3 от "Последния Софиянец":"...събота украинци с маски и железни прътове нападнаха Безсмъртния полк ..."
Не съм украинец, не носех маска, пръта беше от валцована стомана увит във вестник.
Пълен КЕФ !!! 😄☝️
19:14 11.05.2026
9 Хаха
До коментар #5 от "Гръцки медии":Е, какво толкова!?
Станало му "лошо" на Ауакса, дум и паднал!
Нямало страшно, щото укритата имали още един в запас... 😊
Коментиран от #13
19:16 11.05.2026
10 ТИГО
До коментар #1 от "ТИГО":Абe русoфилckи Taпaци аз не съм го измислил този стих ,руски е ама сте тaпи на джапанка и даже и да четете не можете !!
19:17 11.05.2026
11 Рубашките цял парад
Мухаха!
Че някакво знаме над някакъв обор няма да развеят,!
Коментиран от #15
19:19 11.05.2026
12 ТИГО
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Вот окончилась война.
Я осталася одна.
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик. Tова ги чака както и 45 година !!
19:20 11.05.2026
13 Хихихи
До коментар #9 от "Хаха":Много лошо взе да им става на укрите. Вчера на 2 от ТКЦ им станало лошо. Приели ги в интензивното. И на те сгради на ТКЦ им станало лоши изгорили ги украинските жени.
19:20 11.05.2026
14 Матрьошка
Коментиран от #17
19:21 11.05.2026
15 Хахаха
До коментар #11 от "Рубашките цял парад":Нали уж нямат интернет. Пък и пирони не можели да правят, пък ползват ИИ. Хахаха
Коментиран от #20
19:22 11.05.2026
16 Свалили да трънки:
До коментар #5 от "Гръцки медии":Няма официални или потвърдени данни шведски самолет за далечно радиолокационно откриване (АУАКС / AWACS) да е бил свален над Украйна.Всички разпространявани твърдения за подобно събитие се класифицират като дезинформация, пускана от проруски източници.Актуалната ситуация около шведските летящи радари в Украйна:Успешно внедряване: През пролетта на 2025 г. първият самолет ACS-890 (Saab 340 AEWC), дарен от Швеция, пристигна в Украйна и успешно започна мисии в украинското въздушно пространство за детекция на въздушни и морски цели.Бойно кръщение: Летящите радари доказаха своята ефективност на фронта. Според доклади на западни медии, именно шведският Saab 340 AEWC е насочил украински изтребител F-16, който успешно свали руски изтребител Су-35 в Курска област.Засилени мерки за безопасност: Поради огромното им стратегическо значение и опасността да станат приоритетна цел на Русия, украинското командване оперира с тези машини изключително предпазливо. Те летят основно над Западна Украйна далеч от фронтовата линия, но мощният им радар Erieye позволява сканиране на стотици километри навътре в противниковата територия без да се излагат на риск.
19:23 11.05.2026
17 ТИГО
До коментар #14 от "Матрьошка":Героям СЛАВА
19:23 11.05.2026
18 КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА
19:25 11.05.2026
19 ...
19:28 11.05.2026
20 Че кой е казал,
До коментар #15 от "Хахаха":че ИИ е руски, вата?
Китайците правят на всичко в Русия.
От Москвичи и Волги до изкуствени паради.
19:28 11.05.2026
21 Новият външен министър на България:
19:30 11.05.2026
19:30 11.05.2026
23 Руснак без крак...
а его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
по какой причине,
Ведь он ехал убивать,
а его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
19:32 11.05.2026
24 така, така
19:34 11.05.2026
25 Серьожа
19:34 11.05.2026