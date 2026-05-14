Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: САЩ заплашиха някои страни, за да приемат проекторезолюцията за Ормузкия проток

Иран: САЩ заплашиха някои страни, за да приемат проекторезолюцията за Ормузкия проток

14 Май, 2026 04:38, обновена 14 Май, 2026 04:48 1 509 2

  • иран-
  • резолюция-
  • оон-
  • сащ

Всички знаят, че много членове на ООН се присъединиха към проекта под политически натиск, принуда и заплахи, заяви Постоянното представителство на Ислямската република към ООН

Иран: САЩ заплашиха някои страни, за да приемат проекторезолюцията за Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Някои страни, които се присъединиха към новия проект на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, направен от САЩ и Бахрейн, относно свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, са били принудени да го направят поради натиск, смята Постоянното представителство на Иран към ООН.

„Всички знаят, че много членове на ООН се присъединиха към проекта на резолюция под политически натиск, принуда и заплахи“, пише Постоянното представителство на Ислямската република към ООН.

Иранското дипломатическо представителство добави, че опитите на Вашингтон да осигури широка подкрепа за проекта на резолюция са „нищо повече от отчаян опит да легитимира политическите си цели“.

В началото на май постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц обяви, че 136 държави са подписали проекта на резолюция.

По-рано заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Алимов заяви, че Русия не вижда потенциал за приемане на проекта на резолюция, направен от САЩ и Бахрейн, и призовава неговите съавтори да го оттеглят.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо палачите!

    11 1 Отговор
    Ами Ормузкият проток си беше отворен, преди да нападнете Иран с ционистите. Или си мислехте Иран за два дни...!?!

    05:24 14.05.2026

  • 2 много важно

    3 0 Отговор
    И без това на ООН резолюциите никой не ги еня за нищо.

    08:50 14.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания