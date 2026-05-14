Иран: САЩ заплашиха някои страни, за да приемат проекторезолюцията за Ормузкия проток

Някои страни, които се присъединиха към новия проект на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, направен от САЩ и Бахрейн, относно свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, са били принудени да го направят поради натиск, смята Постоянното представителство на Иран към ООН.

„Всички знаят, че много членове на ООН се присъединиха към проекта на резолюция под политически натиск, принуда и заплахи“, пише Постоянното представителство на Ислямската република към ООН.

Иранското дипломатическо представителство добави, че опитите на Вашингтон да осигури широка подкрепа за проекта на резолюция са „нищо повече от отчаян опит да легитимира политическите си цели“.

В началото на май постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц обяви, че 136 държави са подписали проекта на резолюция.

По-рано заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Алимов заяви, че Русия не вижда потенциал за приемане на проекта на резолюция, направен от САЩ и Бахрейн, и призовава неговите съавтори да го оттеглят.