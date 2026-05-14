Ясни са големите финалисти в Hell's Kitchen

14 Май, 2026 06:31 5 217 8

Тримата претенденти - Спирова, Денисиньо и Събков – застанаха напрегнато пред шеф Ангелов

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Симона Спирова и Денисиньо са двамата големи финалисти в "Хелс китчън", след като шеф Виктор Ангелов взе тежкото решение след последната резервация преди финал, пише bgdnes.bg.

Тримата претенденти - Спирова, Денисиньо и Събков – застанаха напрегнато пред шеф Ангелов, който направи емоционално обръщение към тях.

„За един от вас текат последните секунди в Hell's Kitchen. Посветихте 3 месеца на тази мечта, а аз през тях късах нерви и куртки. Потенциални шампиони. Победителят обаче ще е само един. Не само най-добрият готвач, но и най-добрият лидер. Този, който може да се справи във всяка ситуация и няма страх от старите ни кучета", заяви шефът.

След това Ангелов обяви и първия финалист:

„Днес един от вас показа хъс, смелост и самобладание. Захапа здраво и не пусна. Не готвач с нюх, а кулинарна хрътка. Безспорно първият финалист от вас е Симона Спирова!"

Спирова не успя да скрие емоциите си.

„Не мога да сравня това с никое друго щастие! Не мога да опиша как се чувствам", призна тя развълнувано.

Шеф Ангелов определи Събков и Денисиньо като по-плахи по време на последната резервация, но в крайна сметка избра Денисиньо за втория голям финалист.

Така именно той ще се изправи срещу Симона Спирова в големия финал на Hell's Kitchen.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 герап

    5 1 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    06:45 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кой мy дpeмe

    8 1 Отговор
    що ни занимавате с тея арменски бози

    06:58 14.05.2026

  • 4 1488

    7 2 Отговор
    анадолецьт и прегазената циганкa сияна
    всеки ден по всички турски сериали
    с оскубаните веждu

    07:02 14.05.2026

  • 5 Трол

    1 4 Отговор
    Симона ще спечели.

    Коментиран от #7

    07:36 14.05.2026

  • 6 Ергенът

    2 1 Отговор
    Пак спечели. Мафия.

    08:40 14.05.2026

  • 7 Трудно

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    е да се каже, на къде ще му наклонят везните на Ангелов, предвид че доста неща са субективни. Факт е че Спирова може да води кухня, но като кулинар е сравнително слаба. Бразилчето е тотална скатавка, не е водач, по кулинар е от Спирова, но някак си също не на ниво за финал сякаш и е много много спорно дали той трябваше да е финала. Събков не е скатавка, талантлив, можещ, но ужасно лабилен.Като вулкан е . избухне, а след това го няма никъв. А и да води кухня също като на бразилчето не му е много сила.. До голяма степен излетя, защото се опита да поправи заложените от бразилчето мини, но е факт, че поправките бяха омазване . Понеже и 2та имаха грешки, по скоро трябваше да им спретне дуел.

    08:40 14.05.2026

  • 8 Ненормалници

    3 2 Отговор
    Некадърници

    11:03 14.05.2026