Симона Спирова и Денисиньо са двамата големи финалисти в "Хелс китчън", след като шеф Виктор Ангелов взе тежкото решение след последната резервация преди финал, пише bgdnes.bg.

Тримата претенденти - Спирова, Денисиньо и Събков – застанаха напрегнато пред шеф Ангелов, който направи емоционално обръщение към тях.

„За един от вас текат последните секунди в Hell's Kitchen. Посветихте 3 месеца на тази мечта, а аз през тях късах нерви и куртки. Потенциални шампиони. Победителят обаче ще е само един. Не само най-добрият готвач, но и най-добрият лидер. Този, който може да се справи във всяка ситуация и няма страх от старите ни кучета", заяви шефът.

След това Ангелов обяви и първия финалист:

„Днес един от вас показа хъс, смелост и самобладание. Захапа здраво и не пусна. Не готвач с нюх, а кулинарна хрътка. Безспорно първият финалист от вас е Симона Спирова!"

Спирова не успя да скрие емоциите си.

„Не мога да сравня това с никое друго щастие! Не мога да опиша как се чувствам", призна тя развълнувано.

Шеф Ангелов определи Събков и Денисиньо като по-плахи по време на последната резервация, но в крайна сметка избра Денисиньо за втория голям финалист.

Така именно той ще се изправи срещу Симона Спирова в големия финал на Hell's Kitchen.