Симона Спирова и Денисиньо са двамата големи финалисти в "Хелс китчън", след като шеф Виктор Ангелов взе тежкото решение след последната резервация преди финал, пише bgdnes.bg.
Тримата претенденти - Спирова, Денисиньо и Събков – застанаха напрегнато пред шеф Ангелов, който направи емоционално обръщение към тях.
„За един от вас текат последните секунди в Hell's Kitchen. Посветихте 3 месеца на тази мечта, а аз през тях късах нерви и куртки. Потенциални шампиони. Победителят обаче ще е само един. Не само най-добрият готвач, но и най-добрият лидер. Този, който може да се справи във всяка ситуация и няма страх от старите ни кучета", заяви шефът.
След това Ангелов обяви и първия финалист:
„Днес един от вас показа хъс, смелост и самобладание. Захапа здраво и не пусна. Не готвач с нюх, а кулинарна хрътка. Безспорно първият финалист от вас е Симона Спирова!"
Спирова не успя да скрие емоциите си.
„Не мога да сравня това с никое друго щастие! Не мога да опиша как се чувствам", призна тя развълнувано.
Шеф Ангелов определи Събков и Денисиньо като по-плахи по време на последната резервация, но в крайна сметка избра Денисиньо за втория голям финалист.
Така именно той ще се изправи срещу Симона Спирова в големия финал на Hell's Kitchen.
7 Трудно
До коментар #5 от "Трол":е да се каже, на къде ще му наклонят везните на Ангелов, предвид че доста неща са субективни. Факт е че Спирова може да води кухня, но като кулинар е сравнително слаба. Бразилчето е тотална скатавка, не е водач, по кулинар е от Спирова, но някак си също не на ниво за финал сякаш и е много много спорно дали той трябваше да е финала. Събков не е скатавка, талантлив, можещ, но ужасно лабилен.Като вулкан е . избухне, а след това го няма никъв. А и да води кухня също като на бразилчето не му е много сила.. До голяма степен излетя, защото се опита да поправи заложените от бразилчето мини, но е факт, че поправките бяха омазване . Понеже и 2та имаха грешки, по скоро трябваше да им спретне дуел.
08:40 14.05.2026
