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Президентът Илияна Йотова ще присъства на "Мача на Надеждата"

Президентът Илияна Йотова ще присъства на "Мача на Надеждата"

4 Юни, 2026 11:30 551 7

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Благотворителната среща е на 6 юни в Бургас

Президентът Илияна Йотова ще присъства на "Мача на Надеждата" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Република България Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителната инициатива на Фондация "Стилиян Петров" с присъствието си на стадион "Лазур" за "Мача на Надеждата". Тя ще бъде сред официалните гости в Бургас, с което изразява своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания.

Присъствието на държавния глава Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще се проведе на 6 юни 2026 г. от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щото..

    0 0 Отговор
    Няма мач на прасетата..

    Коментиран от #4

    11:32 04.06.2026

  • 2 Бая Мощна !

    1 0 Отговор
    Подкрепа !

    11:37 04.06.2026

  • 3 И без

    0 0 Отговор
    камбур сватба става !

    11:39 04.06.2026

  • 4 ИМА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Щото..":

    САМО ЧЕ СЕ Е МАСКИРАЛ КАТО БИСТРИШКИ ТИГЪР

    11:41 04.06.2026

  • 5 Преди

    0 0 Отговор
    По " постели", сега по мачове
    Адът е празен..

    11:43 04.06.2026

  • 6 Добро дело

    0 0 Отговор
    Стилян е капитан навсякъде в живота.

    12:07 04.06.2026

  • 7 Идиуткова

    0 0 Отговор
    Да вземе чадъри за играчите, че да не ги мисли ако се намокрят.
    И още. Да вземе и Киселова! И тя е запалянко!
    Голям рез ил е тази!

    12:18 04.06.2026

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