Президентът Илияна Йотова ще присъства на "Мача на Надеждата"

Президентът на Република България Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителната инициатива на Фондация "Стилиян Петров" с присъствието си на стадион "Лазур" за "Мача на Надеждата". Тя ще бъде сред официалните гости в Бургас, с което изразява своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания.
Присъствието на държавния глава Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността.
Благотворителният "Мач на Надеждата" ще се проведе на 6 юни 2026 г. от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щото..
Коментиран от #4
11:32 04.06.2026
2 Бая Мощна !
11:37 04.06.2026
3 И без
11:39 04.06.2026
4 ИМА
До коментар #1 от "Щото..":САМО ЧЕ СЕ Е МАСКИРАЛ КАТО БИСТРИШКИ ТИГЪР
11:41 04.06.2026
5 Преди
Адът е празен..
11:43 04.06.2026
6 Добро дело
12:07 04.06.2026
7 Идиуткова
И още. Да вземе и Киселова! И тя е запалянко!
Голям рез ил е тази!
12:18 04.06.2026