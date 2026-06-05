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Радев на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани: Разширяването трябва да става на принципа на собствените заслуги

Радев на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани: Разширяването трябва да става на принципа на собствените заслуги

5 Юни, 2026 14:42 405 4

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Премиерът Радев припомни сериозния опит на страната ни по отношение на процеса на интеграция

Радев на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани: Разширяването трябва да става на принципа на собствените заслуги - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Позицията на България е ясна - разширяването трябва да става на принципа на собствените заслуги на страните, кандидатстващи за членство в ЕС. Това означава дълбоки реформи в правосъдието, върховенството на правото, човешките права, изграждане на отношения на добросъседство, заяви министър-председателят Румен Радев преди началото на Срещата на върха ЕС–Западни Балкани в град Тиват, Черна гора. Премиерът беше категоричен, че в европейското семейство не трябва да бъдат пренасяни унаследени политически и исторически проблеми. „Приветстваме прогреса, който е направен от домакините от Черна гора и оценяваме високо усилията, които полага Албания за напредване към членство“, заяви Радев и отправи пожелание другите държави да полагат същите усилия, за да получат сходен резултат.

Министър-председателят отбеляза, че България винаги е била основен двигател на процеса по разширяване и интеграция на Западните Балкани. Това е инвестиция в сигурността и допринася за разширяването на общото европейско пространство на стабилност и просперитет. Същевременно премиерът Радев акцентира върху принципа на собствените заслуги. „Не можем да си позволим да компрометираме Копенхагенските критерии за членство заради сложната геополитическа ситуация, защото тези проблеми, ако сега ги потушим по някакъв изкуствен начин, с бързане, те ще се изявят години по-късно в европейското семейство. Ние не искаме това да се случва и няма да го допуснем“, заяви министър-председателят.

Премиерът Радев припомни сериозния опит на страната ни по отношение на процеса на интеграция. „България може да помогне много, можем да окажем помощ на институциите на тези държави да извървят по-бързо своя европейски път. Но процесът трябва да бъде устойчив и необратим“, добави Румен Радев. Министър-председателят беше категоричен, че ускоряване на членството не следва да се постига чрез компромис с критериите за членство.


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