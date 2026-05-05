Франция може да разположи ядрено оръжие в Швеция

5 Май, 2026 10:18 1 479 28

  швеция
  франция
  нато
  русия
  ядрено оръжие

Франция е поканила Швеция на преговори за укрепване на европейското ядрено сдържане, а сътрудничеството може да включва, например, учения за защита на френски самолети с ядрено оръжие

Франция може да разположи ядрено оръжие в Швеция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Френски ядрени оръжия могат да бъдат разположени в Швеция, смятат шведски експерти, които дадоха интервю за националната телевизия SVT.

"Швеция и Франция проведоха първата си среща по въпросите на европейското ядрено сдържане. За Швеция сътрудничеството може да означава провеждане на учения и защита на френски самолети. Според експерти, с които SVT проведе разговор, в сивата зона между войната и мира това също може да отвори вратата за френско ядрено оръжие на шведска земя", се казва в съобщението.

Според него Франция е поканила Швеция на преговори за укрепване на европейското ядрено сдържане, а сътрудничеството може да включва, например, учения за защита на френски самолети с ядрено оръжие.

"Да приемем, че възниква сложна ситуация от гледна точка на политиката за сигурност. Разполагате такива системи в Швеция за кратко време, а след това се връщате у дома, като забелязвате, че ситуацията се е успокоила. Това може да бъде един от такива сценарии", казва директорът по изследвания в областта на приложението на ядреното оръжие Карл Сьоренсон.

Сътрудничеството може да включва и учения и защита на френски самолети, смята професорът по политология в Шведския университет по отбрана Киел Енгелбрект.

"Стокхолм може да поиска френски самолети с ядрено оръжие да пристигнат в Швеция, например в ситуация, когато сте изложени на явни или скрити заплахи с елементи на ядрено оръжие. Самото предположение за наличието на ядрено оръжие в Швеция също ще се превърне в сдържащ фактор", каза той.

Експертите отбелязват, че според позицията на шведския парламент в мирно време в страната не може да има ядрено оръжие. В същото време, подчертават те, именно политиците трябва да решават какво може да бъде уместно в сивата зона между войната и мира.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛНИ

    14 7 Отговор
    МОЗЪЦИ !!!

    10:21 05.05.2026

  • 2 Ще се надянат

    10 7 Отговор
    На батювия

    Коментиран от #13

    10:22 05.05.2026

  • 3 Българин

    9 6 Отговор
    И в Полша!

    Коментиран от #14

    10:22 05.05.2026

  • 4 хмммм

    15 9 Отговор
    Макаронът го дава Наполеон.. Трябва скоро да му секнат терците!

    Коментиран от #19

    10:23 05.05.2026

  • 5 пиер

    8 6 Отговор
    Микроница пак се е насмъркала

    10:23 05.05.2026

  • 6 Да , ама НЕ !

    9 5 Отговор
    Заглавието противоречи на това , което е в статията .Шведите не са толкова луди , че да приемат разполагане на ядрено оръжие , с което да станат мишени за ядрен удар . В текста е обяснено , че шведите искат Само да викат френски самолети с ядрени ракети при необходимост !

    Коментиран от #22

    10:24 05.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Демократ

    9 6 Отговор
    Франция скоро няма да може хляб да осигурява на населението си.

    10:25 05.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аве макроне

    6 4 Отговор
    Погрижи за палаткажиите в Париж

    10:27 05.05.2026

  • 11 Овчар

    6 3 Отговор
    Макрон ще иде на ос.Алба при Наполеон.!

    10:29 05.05.2026

  • 12 Руския мусор

    6 2 Отговор
    Ще трепери от страх! А и Украйна скоро сама ще си произведе! Ха ха. На зло куче- зъл пърт! Същото е и за Рушнята

    Коментиран от #15

    10:31 05.05.2026

  • 13 Пръцкооо дедин

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ще се надянат":

    батювия много е спаднал.Иди на ушен и очен лекар!.........Наложително е!

    10:33 05.05.2026

  • 14 Баш българин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    И у нас, и у нас.

    10:33 05.05.2026

  • 15 Тцк ......тцк

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Руския мусор":

    Организираме безплатна екскурзия до фронта ти ще си с предимство

    10:34 05.05.2026

  • 16 Някой

    4 3 Отговор
    Да са чували за договор за неразпространение на ядреното оръжие?
    А за гаранция Франция?
    А че 1 ракетка Сармат е достатъчна напълно да унищожи територия колкото Франция?
    А за Система Периметър за автоматичен ядрен отговор по отчитани около 30 параметъра на пръснати датчици из Русия и преди СССР - считано активирането и за апокалипсиса.
    Да са чували за Наполеон и апетитите му към Русия как завършват?

    10:34 05.05.2026

  • 17 Не престават да ръчкат мечката

    3 3 Отговор
    и товае.
    МАкрон явно не с аго шамаорсвали скоро.

    Коментиран от #27

    10:34 05.05.2026

  • 18 Безпрецедентна ситуация в Русия:

    3 2 Отговор
    18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийския автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук. В руската столица Москва също е била активирана противовъздушна отбрана. След успешни украински атаки с дронове са поразени завод за "Искандер" и руската петролна рафинерия КИНЕФ. Тя е втората най-голяма в Русия. По неофициална информация завода е поразен не с дронове, а от поне две ракети "Фламинго".

    10:35 05.05.2026

  • 19 Ихууууу ганьовото

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    Не го дава,а е Наполеон,който може да прегази Русия като магаре стърнище.

    10:36 05.05.2026

  • 20 ООрана държава

    1 3 Отговор
    Абе вие до кога ще си играете на воиничета?

    10:37 05.05.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    2 3 Отговор
    Припомням накратко:

    1. Франция щеше да праща войската в бивша Украйна,


    2. Франция щеше да си връща западна и централна Африка,

    3.Франция щеше да разблокира Ормузкия проток,

    4. Франция щеше да пази Европа с "ядрен щит".

    Толкова за Франция....

    Коментиран от #23, #24, #28

    10:38 05.05.2026

  • 22 Стой мирен бре

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да , ама НЕ !":

    Нали трябва да има стръв за копейките бре,за да имат основание да се пенявят.И не само те!!

    10:39 05.05.2026

  • 23 Киев за два дня

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Накратко...

    10:42 05.05.2026

  • 24 Руската пропаганда

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Има за цел глупака 😀.

    10:43 05.05.2026

  • 25 Дзак

    3 1 Отговор
    НАТО контролира Босфора, Суец, Гибралтар, Датските проливи, Ламанша. Откъде Русия би ги нападнала. Единственото обяснение е, че Франция иска да подновят ядрените запаси като разположат остарелите оръжия в околни държави

    10:45 05.05.2026

  • 26 Ха Ха

    1 2 Отговор
    Екстра: Европа, включително Русия, Китай, САЩ и всички други, трябва да гъмжат от оръжия, конвенционални и ядрени, за да е по-сигурно, че бързо ще приключи последната световна война. Какви бяха тези разведряващи "лигавщини" по време на Студената война? Само атлантическата милитаризация ще умиротвори Земята и ще настъпи ред в Вселената.

    10:45 05.05.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Не престават да ръчкат мечката":

    А на теб кой ти пречи да се ръчкаш😁

    10:46 05.05.2026

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за отговора!

    10:48 05.05.2026

