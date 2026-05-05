Франция може да разположи ядрено оръжие в Швеция

Френски ядрени оръжия могат да бъдат разположени в Швеция, смятат шведски експерти, които дадоха интервю за националната телевизия SVT.
"Швеция и Франция проведоха първата си среща по въпросите на европейското ядрено сдържане. За Швеция сътрудничеството може да означава провеждане на учения и защита на френски самолети. Според експерти, с които SVT проведе разговор, в сивата зона между войната и мира това също може да отвори вратата за френско ядрено оръжие на шведска земя", се казва в съобщението.
Според него Франция е поканила Швеция на преговори за укрепване на европейското ядрено сдържане, а сътрудничеството може да включва, например, учения за защита на френски самолети с ядрено оръжие.
"Да приемем, че възниква сложна ситуация от гледна точка на политиката за сигурност. Разполагате такива системи в Швеция за кратко време, а след това се връщате у дома, като забелязвате, че ситуацията се е успокоила. Това може да бъде един от такива сценарии", казва директорът по изследвания в областта на приложението на ядреното оръжие Карл Сьоренсон.
Сътрудничеството може да включва и учения и защита на френски самолети, смята професорът по политология в Шведския университет по отбрана Киел Енгелбрект.
"Стокхолм може да поиска френски самолети с ядрено оръжие да пристигнат в Швеция, например в ситуация, когато сте изложени на явни или скрити заплахи с елементи на ядрено оръжие. Самото предположение за наличието на ядрено оръжие в Швеция също ще се превърне в сдържащ фактор", каза той.
Експертите отбелязват, че според позицията на шведския парламент в мирно време в страната не може да има ядрено оръжие. В същото време, подчертават те, именно политиците трябва да решават какво може да бъде уместно в сивата зона между войната и мира.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
