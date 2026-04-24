Мелони: Напрежението между САЩ и Испания вреди на НАТО

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и Испания не е в интерес на НАТО и подкопава усилията за укрепване на алианса, съобщава АНСА, предава БТА.
Повод за разногласията стана имейл от Пентагона, в който се обсъжда възможността Испания временно да бъде отстранена от НАТО заради позицията ѝ по отношение на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Испанският премиер Педро Санчес обаче подчерта, че значение имат единствено официално приетите решения.
Мелони коментира, че подобни напрежения не носят полза за алианса и подчерта необходимостта от засилване на единството.
Тя допълни, че усилията следва да бъдат насочени към укрепване на НАТО, включително чрез развитие на европейския му стълб, който трябва да допълва, а не да заменя съществуващата структура на организацията.
