Мелони: Напрежението между САЩ и Испания вреди на НАТО

24 Април, 2026 15:39 1 631 25

Италианският премиер призовава за укрепване на алианса и засилване на европейския му стълб

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и Испания не е в интерес на НАТО и подкопава усилията за укрепване на алианса, съобщава АНСА, предава БТА.

Повод за разногласията стана имейл от Пентагона, в който се обсъжда възможността Испания временно да бъде отстранена от НАТО заради позицията ѝ по отношение на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Испанският премиер Педро Санчес обаче подчерта, че значение имат единствено официално приетите решения.

Мелони коментира, че подобни напрежения не носят полза за алианса и подчерта необходимостта от засилване на единството.

Тя допълни, че усилията следва да бъдат насочени към укрепване на НАТО, включително чрез развитие на европейския му стълб, който трябва да допълва, а не да заменя съществуващата структура на организацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нарцис като всички

    19 2 Отговор
    Заедно с Орбан, Мелони се нареждаше сред най-близките европейски приятели на Тръмп.

    15:42 24.04.2026

  • 2 Тогава да се Бомбандира

    2 26 Отговор
    Москва!!

    15:47 24.04.2026

  • 3 Украйна ще потуши напрежението сама

    6 30 Отговор
    Руспията губи войната

    15:48 24.04.2026

  • 4 Анонимен

    29 0 Отговор
    Настроенията срещу шестолъчките не са от вчера ,а датират от времето на Светата Инквизиция от преди 500години.Там те са насилствено прогонени заради делата им,които не са били цвете за мирисане.Корените са дълбоки,за разлика от други европейски държави и от самия Д.Тръмп,чийто зет е такъв.

    Коментиран от #19

    15:48 24.04.2026

  • 5 Абе

    21 1 Отговор
    тоя сигурно я е хванал за д-то , затова гледа така !

    Коментиран от #6

    15:53 24.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    17 3 Отговор
    Тази е такава мърша че и децата я знаят...!

    Коментиран от #15

    16:04 24.04.2026

  • 8 Много съм притеснен!

    21 1 Отговор
    Ако Португалия нападне Испания, тя като е замразена, ние ще помагаме ли?☹️

    16:10 24.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    10 2 Отговор
    Мелони вероятно много добре знае че "Укрепването" не само на Алианса а и на Всичко на тоя свят став а С ПАРИ.

    Коментиран от #24

    16:16 24.04.2026

  • 13 ммддаааа

    6 2 Отговор
    Нормална реакция при нападение в гръб!

    16:23 24.04.2026

  • 14 Долу ЕС и нато

    18 0 Отговор
    абе Пъпеш такъв, кога ще казвате нещата с итинските им имена, вредяло! ами кой съсздава налрежението!!!.? кажи го де кой? кой? всичките в тоя скапан ес ств такива! Сащ спрвха петрола за ЕС като нападнаха Иран, обаче ДУМА НА КРИТИКА НЯМА КЪМ КРАВАРИТЕ ИЛИ САНКЦИИ! всички мълчите и фъфлите като пребити кучета!

    16:38 24.04.2026

  • 15 Бай Ставри

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    незнам, ама бих я боднал и на трите места

    Коментиран от #21

    16:41 24.04.2026

  • 16 Историк

    5 6 Отговор
    Целта на агент Краснов е да вреди на НАТО, каквато е поръчката,дадена му от Путин. Целенасочено съсипва САЩ, ЕС и НАТО. Цивилизованият свят задружно трябва да се пребори с двамата злодеи разрушители .

    16:43 24.04.2026

  • 17 Макс

    3 1 Отговор
    За НАТО най-голямата пречка е тръмп .

    16:47 24.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 .....

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Едуард 1 започва пръв. Що са им разрушили Втория храм. Сега си строят Третия и с право.

    16:58 24.04.2026

  • 20 Дори на Мелони

    8 0 Отговор
    взе да й писва от рижавото!

    17:21 24.04.2026

  • 21 Ветеринар

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Ставри":

    Сакън, ще хванеш бяс, венерически болести, и ще ти пораснат цици!

    17:32 24.04.2026

  • 22 Горски

    6 0 Отговор
    Да напуснат НАТО и съюзът да се върне към първоначалният си замисъл, т. е. само за отбрана без никакви агресивни намерения. Ние нямаме място в съюз в който участва агресивна държава като САЩ или още по-малко терористична държава като Израел. Като тръгнахте с Биби да се трепете с иранците питахте ли другите страни от НАТО? Американските глупаци да си гледат собствените тъпотии, дето сътвориха по света. Хегемонията им приключи, Иран за месец им разказа играта.

    18:02 24.04.2026

  • 23 си пън

    5 0 Отговор
    докога ще ползвате помощни колела бе пъпешева,пораснете вече и се погрижете сами,никой не ви заплашва и не ви трябва сащ да ви изнудва

    18:17 24.04.2026

  • 24 центавос

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    с пари които нямат,всички богати са с огромни дългове и без ресурси и продължават да настъпват мотиката с мечтата да не ги удари

    18:20 24.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

