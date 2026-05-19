Новият унгарски премиер Петер Мадяр започна първа чуждестранна обиколка с визита в Полша

19 Май, 2026 18:51 808 4

Будапеща търси сближаване с ЕС и възстановяване на отношенията с Варшава след годините на напрежение при Орбан.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новият унгарски премиер Петер Мадяр пристигна днес в Полша на първото си официално посещение в чужбина след встъпването си в длъжност. Изборът се възприема като символично завръщане на Будапеща към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз след дългогодишното управление на Виктор Орбан, белязано от конфликти с Брюксел и различия по отношение на Русия и войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Отношенията между Варшава и Будапеща се обтегнаха след полските избори през 2023 г., когато на власт дойде проевропейското правителство на Доналд Туск.

Мадяр спечели убедително парламентарните избори през април, с което сложи край на 16-годишното управление на Орбан. В Полша Туск по-рано прекрати осемгодишното управление на партията „Право и справедливост“.

Очаква се тази седмица делегация на Европейската комисия да посети Будапеща, а Мадяр ще се опита да договори с председателя ѝ Урсула фон дер Лайен възстановяване на замразени европейски средства по време на визита в Брюксел.

По време на посещението си в Полша той ще търси подкрепа и за по-тясно сътрудничество в ЕС, включително по въпроса за върховенството на закона.

Мадяр пристигна по-рано в Краков, където се срещна с представители на църквата и положи венци пред паметници на Йоан Павел II и унгарския крал Стефан Батори.

„Доволен съм, че унгарско-полските отношения ще се върнат на нивото, което заслужават“, заяви той, като подчерта стремежа за възстановяване на сътрудничеството.

В програмата му са предвидени срещи с премиера Доналд Туск и други полски представители, както и посещения в Гданск и Виена като част от първата му международна обиколка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 румен кРадев е руска марионетка !

    2 5 Отговор
    Новият премиер на Унгария пътува с редовен полет на австрийската авиокомпания до полския Краков, а от там с влак до Варшава за първата си официална визита като министър-председател. Обратно ще посети Виена и отново с влак ще се прибере до Унгария.
    Радев удобно си хвърчи с държавен аероплан за наша сметка, а на нас ни казва да затягаме коланите.

    Коментиран от #3

    19:12 19.05.2026

  • 2 ДрБр

    1 0 Отговор
    Боли ме шмайзера

    19:21 19.05.2026

  • 3 ДрБр

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    Можеше да отиде пеша, щеше да е още по дебилно!

    19:24 19.05.2026

  • 4 Маджарите

    2 0 Отговор
    не са крепостни на Мерца като нас.

    19:30 19.05.2026

