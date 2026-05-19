Новият унгарски премиер Петер Мадяр започна първа чуждестранна обиколка с визита в Полша

Новият унгарски премиер Петер Мадяр пристигна днес в Полша на първото си официално посещение в чужбина след встъпването си в длъжност. Изборът се възприема като символично завръщане на Будапеща към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз след дългогодишното управление на Виктор Орбан, белязано от конфликти с Брюксел и различия по отношение на Русия и войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Отношенията между Варшава и Будапеща се обтегнаха след полските избори през 2023 г., когато на власт дойде проевропейското правителство на Доналд Туск.

Мадяр спечели убедително парламентарните избори през април, с което сложи край на 16-годишното управление на Орбан. В Полша Туск по-рано прекрати осемгодишното управление на партията „Право и справедливост“.

Очаква се тази седмица делегация на Европейската комисия да посети Будапеща, а Мадяр ще се опита да договори с председателя ѝ Урсула фон дер Лайен възстановяване на замразени европейски средства по време на визита в Брюксел.

По време на посещението си в Полша той ще търси подкрепа и за по-тясно сътрудничество в ЕС, включително по въпроса за върховенството на закона.

Мадяр пристигна по-рано в Краков, където се срещна с представители на църквата и положи венци пред паметници на Йоан Павел II и унгарския крал Стефан Батори.

„Доволен съм, че унгарско-полските отношения ще се върнат на нивото, което заслужават“, заяви той, като подчерта стремежа за възстановяване на сътрудничеството.

В програмата му са предвидени срещи с премиера Доналд Туск и други полски представители, както и посещения в Гданск и Виена като част от първата му международна обиколка.