Ново уволнение в Агенция "Митници"

Пламен Павлов е освободен от поста заместник-директор на Агенция „Митници“ със заповед на заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев.

Заповедта влиза в сила считано от 20.05.2026 г., съобщиха от Агенция "Митници".