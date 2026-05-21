Парламентът обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

21 Май, 2026 07:40 810 12

Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на МС

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касаещи особения търговски управител на „Лукойл" у нас - Румен Спецов. Със законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя.

Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката.

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 година. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7.8 процента, което ще я направи 347.51 евро след 1 юли.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    3 1 Отговор
    От Инс-Ойл много ще се разсърдят !!

    07:49 21.05.2026

  • 2 авантгард

    7 4 Отговор
    А Лукойл подаде ли в съда иска за обещетение в размер на 3 милиарда евро за компенсиране на щети и пропуснати ползи следствие тази самодейност с опита за заграбване?
    Ще се наспецовате май, с големите уста и малко мозък.

    Коментиран от #9

    07:50 21.05.2026

  • 3 ако няма права спецов как ще краде ,

    5 2 Отговор
    или продаде лукойл - ми радев пречи на спецката да работи !

    07:51 21.05.2026

  • 4 гейлорд кукорчу

    5 2 Отговор
    спрете терора над мойто специ от дпс-гроб

    07:51 21.05.2026

  • 5 Спецата

    6 1 Отговор
    Отрязват приходите на Кокорчо 😭

    07:55 21.05.2026

  • 6 в кратце

    0 1 Отговор
    Парламентът ЩЕ обсъжда орязване на правомощията на особенния търговски управител на „Лукойл" у Вас.

    08:00 21.05.2026

  • 7 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    Махнете го този крупен м,о,ш.е,ник

    08:14 21.05.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    7 0 Отговор
    Орезаха на "Шиши" крилцата и на Банкера от Банкя, почти главата!
    И сега "Инсата" как ще се компенсира за услугите които върши толкова време...????
    Беше "добър вратар" в отбора на "Шиши" !!!
    Но "съдията" прекрати мача преждевременно!!!

    08:16 21.05.2026

  • 9 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    А държавата ще си поиска ли неплатените данъци за последните 26 години? По 1.5 милиарда годишно?

    Коментиран от #11

    08:18 21.05.2026

  • 10 Турбокамила

    3 1 Отговор
    Много късно, вече има заведен иск за два милиарда в международен арбитраж.

    08:18 21.05.2026

  • 11 Ядец

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Лукойл бг и Лукойл Румъния винаги са на загуба, а данъците се плащат извън ЕС, в Швейцария.

    08:20 21.05.2026

  • 12 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор
    Русия губи. Това го виждат и слепите.

    Радев, избран с гласовите но 17% от народа, поставя България отново на строната на булката.

    И така отново за пореден път всички ще си го отнесат и избирателите на Радев и останалия цял народ. Просто племе - слаба държава - "оправен" народ.


    След Луканова, Виденова - иде разбойническа Радева зима.

    08:37 21.05.2026

