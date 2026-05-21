Четирима загинали при срутване на сграда във Фес, разследват причините

Четирима души са загинали, а шестима са ранени при срутване на жилищна сграда в мароканския град Фес, съобщиха местните власти. Инцидентът е станал през нощта в историческия град, разположен на около 200 километра източно от столицата Рабат, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Властите са започнали разследване за установяване на причините за трагедията. Живеещите в съседните сгради са били евакуирани като превантивна мярка заради опасения от нови срутвания.

Случаят отново насочва вниманието към проблема с опасни и амортизирани сгради в Мароко, особено в по-старите градски райони. Фес, третият по големина град в страната и един от домакините на Световното първенство по футбол през 2030 г., не за първи път става сцена на подобни трагедии.

През май 2025 г. в града се срути друг жилищен блок, който вече е бил определен за евакуация, като тогава загинаха най-малко девет души.

По-тежък инцидент беше регистриран през декември 2025 г., когато две съседни четириетажни сгради в квартал „Ал Мустакабел“ се срутиха и отнеха живота на 22 души, а 16 бяха ранени. Според местни медии постройките са имали пукнатини от години, като върху тях вероятно са били извършвани незаконни надстроявания.

Международни и местни организации отдавна предупреждават, че строителните норми в Мароко често не се прилагат стриктно, особено в бедните квартали и старите части на градовете. Фес е известен с историческата си медина и средновековна архитектура, но също така е сред по-бедните големи градове в страната, където инфраструктурата в редица райони е силно амортизирана.

