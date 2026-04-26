Папа Лъв XIV: Ядрената енергия трябва да служи само на мира

26 Април, 2026 15:15, обновена 26 Април, 2026 15:23 508 12

По повод 40 години от Чернобил папата предупреди за рисковете от неконтролирани технологии

Папа Лъв XIV: Ядрената енергия трябва да служи само на мира - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ядрената енергия трябва да бъде използвана единствено за мирни цели, заяви днес папа Лъв XIV по повод 40-годишнината от ядрената катастрофа в Чернобилска атомна електроцентрала, предадоха АНСА и Франс прес, цитирани от БТА.

Папата подчерта, че трагедията в Чернобил е оставила дълбок отпечатък върху човешкото съзнание и продължава да бъде предупреждение за рисковете, свързани с все по-мощните технологии.

„Надявам се, че на всички нива на взимане на решение преценката и отговорността ще надделяват винаги, така че всяко използване на ядрената енергия да бъде в услуга на живота и на мира“, заяви той.

По данни на ООН и международни организации броят на жертвите и засегнатите от аварията варира значително в различни оценки, като стотици хиляди ликвидатори са били изложени на високи дози радиация при овладяването на последиците от катастрофата.


Подобни новини


  • 1 И путин да метне по всеки щат

    2 3 Отговор
    По 100 мегатона и тогава може да има преговори саш иран🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #3

    15:16 26.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    мчи тя служи!!! доато наСССРСки пед//дал не се самовзриви

    15:20 26.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "И путин да метне по всеки щат":

    по хиляда по хиляда..мегагъзатрона в г..а ти

    15:21 26.04.2026

  • 4 Някой

    1 3 Отговор
    Ядрената енергетика трябва да се забрани глобално, за да остане обитаема среда за внуците и правнуците ни.

    АЕЦ са голямо зло, замърсяват необратимо с радиация. Русия, САЩ, Китай, Франция, Великобритания, Северна Корея ... в бъдеще ще са радиоактивни пустини.

    15:28 26.04.2026

  • 5 Всъщност

    1 1 Отговор
    Ядрената катастрофа в Чернобил се е случила точно заради опасения от война и разиграване на план за бързо изключване на реакторите.

    Коментиран от #6

    15:36 26.04.2026

  • 6 Гориил

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всъщност":

    Но този експеримент беше поверен на Украйна, която не успя да го осъществи компетентно и професионално. Киев беше съсредоточен върху други въпроси, несвързани с ядрената безопасност.

    Коментиран от #11

    15:46 26.04.2026

  • 7 Овчар

    2 1 Отговор
    Този религиозен измамник не е решаващ фактор и никога няма да бъде....!

    15:48 26.04.2026

  • 8 Шопо

    1 1 Отговор
    Духовния водач трябва да служи само на Бог о да не се занимава със земни дела.

    Коментиран от #12

    15:57 26.04.2026

  • 9 хехе

    0 0 Отговор
    пропагандата в тоя измислен сайт няма почивен ден.

    15:58 26.04.2026

  • 10 Русия и Украйна са големи

    0 0 Отговор
    и има къде да бегат!
    Ако Козлодуй гръмне, ние къде че бегаме?

    15:58 26.04.2026

  • 11 Гледах филм по темата

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Не е ясно дали е некомпетентност на служителите или на комитета с инструкциите.
    Директорът на Централата е бил от изпълнителните и до последно твърдял, че е следвал инструкциите дословно. Главният инженер пък се е опитал да предотврати експеримента, защото го е смятал за опасен.
    Най-куриозното е, че се разпространяваше версия за неизправен отчитащ прибор. Това го чух от мой преподавател в университета. Във филма нищо такова не се споменаваше.

    16:07 26.04.2026

  • 12 По-добре НЕ!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Земните дела на шопите ли да ги остави?

    16:10 26.04.2026