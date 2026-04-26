Папа Лъв XIV: Ядрената енергия трябва да служи само на мира

Ядрената енергия трябва да бъде използвана единствено за мирни цели, заяви днес папа Лъв XIV по повод 40-годишнината от ядрената катастрофа в Чернобилска атомна електроцентрала, предадоха АНСА и Франс прес, цитирани от БТА.
Папата подчерта, че трагедията в Чернобил е оставила дълбок отпечатък върху човешкото съзнание и продължава да бъде предупреждение за рисковете, свързани с все по-мощните технологии.
„Надявам се, че на всички нива на взимане на решение преценката и отговорността ще надделяват винаги, така че всяко използване на ядрената енергия да бъде в услуга на живота и на мира“, заяви той.
По данни на ООН и международни организации броят на жертвите и засегнатите от аварията варира значително в различни оценки, като стотици хиляди ликвидатори са били изложени на високи дози радиация при овладяването на последиците от катастрофата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И путин да метне по всеки щат
15:16 26.04.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "И путин да метне по всеки щат":по хиляда по хиляда..мегагъзатрона в г..а ти
15:21 26.04.2026
4 Някой
АЕЦ са голямо зло, замърсяват необратимо с радиация. Русия, САЩ, Китай, Франция, Великобритания, Северна Корея ... в бъдеще ще са радиоактивни пустини.
15:28 26.04.2026
5 Всъщност
15:36 26.04.2026
6 Гориил
До коментар #5 от "Всъщност":Но този експеримент беше поверен на Украйна, която не успя да го осъществи компетентно и професионално. Киев беше съсредоточен върху други въпроси, несвързани с ядрената безопасност.
15:46 26.04.2026
8 Шопо
15:57 26.04.2026
10 Русия и Украйна са големи
Ако Козлодуй гръмне, ние къде че бегаме?
15:58 26.04.2026
11 Гледах филм по темата
До коментар #6 от "Гориил":Не е ясно дали е некомпетентност на служителите или на комитета с инструкциите.
Директорът на Централата е бил от изпълнителните и до последно твърдял, че е следвал инструкциите дословно. Главният инженер пък се е опитал да предотврати експеримента, защото го е смятал за опасен.
Най-куриозното е, че се разпространяваше версия за неизправен отчитащ прибор. Това го чух от мой преподавател в университета. Във филма нищо такова не се споменаваше.
16:07 26.04.2026
12 По-добре НЕ!
До коментар #8 от "Шопо":Земните дела на шопите ли да ги остави?
16:10 26.04.2026