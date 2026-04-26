Папа Лъв XIV: Ядрената енергия трябва да служи само на мира

Ядрената енергия трябва да бъде използвана единствено за мирни цели, заяви днес папа Лъв XIV по повод 40-годишнината от ядрената катастрофа в Чернобилска атомна електроцентрала, предадоха АНСА и Франс прес, цитирани от БТА.

Папата подчерта, че трагедията в Чернобил е оставила дълбок отпечатък върху човешкото съзнание и продължава да бъде предупреждение за рисковете, свързани с все по-мощните технологии.

„Надявам се, че на всички нива на взимане на решение преценката и отговорността ще надделяват винаги, така че всяко използване на ядрената енергия да бъде в услуга на живота и на мира“, заяви той.

По данни на ООН и международни организации броят на жертвите и засегнатите от аварията варира значително в различни оценки, като стотици хиляди ликвидатори са били изложени на високи дози радиация при овладяването на последиците от катастрофата.