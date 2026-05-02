Фицо и Зеленски се споразумяха за взаимни визити

След телефонен разговор с Володимир Зеленски, словашкият премиер Роберт Фицо призна различията в мненията по редица въпроси.

„Въпреки различните ни виждания по някои въпроси, ние сме обединени от общ интерес за добри и приятелски отношения между Словашката република и Украйна“, написа той във Facebook.

Фицо също така обяви, че със Зеленски са се споразумели за реципрочни посещения в столиците на двете страни и потвърди подкрепата на Словакия за европейската интеграция на Украйна.

Нито словашкият премиер, нито президентът Петер Пелегрини са посещавали Киев от встъпването си в длъжност.