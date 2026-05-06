Мъж простреля смъртоносно двама и рани други трима при финансов спор в Тексас

69-годишният Сюнг Хан Хо уби двама души и рани трима други при стрелба в град Карълтън, щата Тексас, САЩ.

Инцидентът е възникнал по време на бизнес среща, прераснала в насилие поради финансови спорове, свързани с общи бизнес дела.

Първата стрелба е станала около 09:57 ч. местно време на паркинга на търговския център K Towne Plaza в квартала „Кореатаун“ (Koreatown) в Карълтън.

Втората стрелба е регистрирана малко по-късно в апартаментен комплекс на около 6 км от първата сцена.

Общо петима души са били простреляни. Един мъж е починал на място в търговския център, а второто тяло е открито в апартамента. Останалите трима пострадали са хоспитализирани в стабилно състояние.

Извършителят е задържан от полицията в Карълтън след кратко преследване близо до хранителен магазин.

Пред детективите нападателят е направил пълни самопризнания, заявявайки, че е действал от гняв заради финансови неразбирателства с жертвите, с които е имал предварително уговорена бизнес трансакция.

В разследването участват местни служби и агенти на ФБР. Властите подчертават, че инцидентът не е случаен акт на насилие, а целенасочен професионален спор.