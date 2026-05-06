Мъж простреля смъртоносно двама и рани други трима при финансов спор в Тексас

6 Май, 2026 10:51, обновена 6 Май, 2026 11:00 811 11

Провалена сделка с пострадалите предизвикала гнева на 69-годишният Сюнг Хан Хо

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

69-годишният Сюнг Хан Хо уби двама души и рани трима други при стрелба в град Карълтън, щата Тексас, САЩ.

Инцидентът е възникнал по време на бизнес среща, прераснала в насилие поради финансови спорове, свързани с общи бизнес дела.

Първата стрелба е станала около 09:57 ч. местно време на паркинга на търговския център K Towne Plaza в квартала „Кореатаун“ (Koreatown) в Карълтън.

Втората стрелба е регистрирана малко по-късно в апартаментен комплекс на около 6 км от първата сцена.

Общо петима души са били простреляни. Един мъж е починал на място в търговския център, а второто тяло е открито в апартамента. Останалите трима пострадали са хоспитализирани в стабилно състояние.

Извършителят е задържан от полицията в Карълтън след кратко преследване близо до хранителен магазин.

Пред детективите нападателят е направил пълни самопризнания, заявявайки, че е действал от гняв заради финансови неразбирателства с жертвите, с които е имал предварително уговорена бизнес трансакция.

В разследването участват местни служби и агенти на ФБР. Властите подчертават, че инцидентът не е случаен акт на насилие, а целенасочен професионален спор.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мефистофел

    4 0 Отговор
    Това събитие какво се явява? Генерална репетиция за голямото пуцане ли?

    11:03 06.05.2026

  • 2 Жителите на чувашия

    3 1 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    11:03 06.05.2026

  • 3 Просто

    7 0 Отговор
    ежедневие !

    11:07 06.05.2026

  • 4 редник

    6 0 Отговор
    Хм, това не е ли ежедневие там?...

    11:09 06.05.2026

  • 5 Сюнг Хан Хо

    2 2 Отговор
    Сюнг Хан Хо
    ТОЯ ТРЯБВА ДА Е ЧИСТОКРЪВЕН АМЕРИКАНЕЦ, РОДЕН В ЖЪЛТО-КАФЯВА АЗИЯ. ПРЕНЕСЪЛ Е ЖЪЛТАТА СИ КУЛТУРА, ЧАК В ТЕКСАС.

    11:17 06.05.2026

  • 6 Исторически факти

    3 1 Отговор
    Нищо лично. Това е просто бизнес.

    Коментиран от #8

    11:19 06.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    😀😀😀
    "Властите подчертават, че инцидентът
    не е... акт на насилие,
    а ... професионален спор."
    🤠🤠🤠

    11:20 06.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Исторически факти":

    Бизнес при който единият е бил професионалист 😉

    11:21 06.05.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    А по мен веднъж стреля Ху Йям от Виетнам.
    🐇💋🖕💋🐇

    11:47 06.05.2026

  • 10 Това е литературна измислица

    2 0 Отговор
    В Тексас такива неща не се случват, нито пък в щатите като цяло!

    11:56 06.05.2026

  • 11 хаджи Генчо

    0 0 Отговор
    Че къде е тук новината? Нормално американско ежедневие!

    12:20 06.05.2026