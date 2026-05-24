Мъж откри огън край Белия дом, тайните служби го ликвидираха. Президентът Тръмп е невредим

24 Май, 2026 04:56, обновена 24 Май, 2026 05:03 2 193 9

При инцидента е пострадал тежко и случаен минувач

Мъж откри огън край Белия дом, тайните служби го ликвидираха. Президентът Тръмп е невредим
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж откри огън близо до Белия дом. Служители на Тайните служби на САЩ отвърнаха на огъня, ранявайки нападателя, който по-късно почина в болницата. Ранен беше и минувач.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента и е в безопасност.

Според Fox News мъжът, въоръжен с пистолет, е произвел най-малко три изстрела. Тайните служби на САЩ са отвърнали на огъня по нападателя, който е бил неутрализиран и хоспитализиран в критично състояние, докато раненият минувач е в тежко състояние, съобщи CBS.

По-късно Wall Street Journal съобщи за смъртта му, позовавайки се на Тайните служби.

Според източници на NBC News заподозреният е Несир Бест, който имал психични проблеми. Стрелецът не е успял да проникне в охраняваната територия на Белия дом, а само се е приближил до периметъра ѝ, съобщи Fox.

Според Ройтерс, заподозреният е открил огън по служители на реда на контролно-пропускателен пункт близо до Белия дом.

Вашингтонската полиция е помолила жителите да стоят далеч от улиците, където е станала стрелбата.

Журналистът на DC News Now Крис Фланаган съобщи, че е чул около 30 изстрела близо до Северната морава на Белия дом.

Агенти на Тайните служби са преместили представители на медиите, намиращи се на територията на Белия дом, от Северната морава в залата за брифинги за пресата.

Част от територията на Белия дом е била отцепена и е била наложена блокада, която по-късно е била отменена.

Президентът на САЩ е бил в резиденцията си по време на стрелбата, съобщи PBS.
Според PBS и Fox News американският лидер не е пострадал. Тайните служби уточниха, че никой от техните агенти или защитени лица не е пострадал.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Какви психични проблеми?

    31 4 Отговор
    Всеки нормален би искал този улавия да бъде утепан!
    Жалко, че не е успял!

    Коментиран от #8

    05:11 24.05.2026

  • 2 Майк

    20 0 Отговор
    Май много почнаха да пукат натам . За що ли пукат?!?!

    06:09 24.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 2 Отговор
    Жалко, целият свят щеше да му благодари, ако беше успял в начинанието си...

    07:00 24.05.2026

  • 5 Сивата котка

    9 1 Отговор
    А тежко ранения случаен минувач къде е откаран?

    07:25 24.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стига

    3 0 Отговор
    Е бил невредим! Май няма друго спасение от него.

    09:05 24.05.2026

  • 8 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Какви психични проблеми?":

    А ти що не се пробваш, ми пробвай бе !!

    09:06 24.05.2026

  • 9 Пишман стрелец

    1 0 Отговор
    Едно рижо дедо не можа да утрепе

    09:37 24.05.2026