Мъж откри огън край Белия дом, тайните служби го ликвидираха. Президентът Тръмп е невредим

Мъж откри огън близо до Белия дом. Служители на Тайните служби на САЩ отвърнаха на огъня, ранявайки нападателя, който по-късно почина в болницата. Ранен беше и минувач.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента и е в безопасност.

Според Fox News мъжът, въоръжен с пистолет, е произвел най-малко три изстрела. Тайните служби на САЩ са отвърнали на огъня по нападателя, който е бил неутрализиран и хоспитализиран в критично състояние, докато раненият минувач е в тежко състояние, съобщи CBS.

По-късно Wall Street Journal съобщи за смъртта му, позовавайки се на Тайните служби.

Според източници на NBC News заподозреният е Несир Бест, който имал психични проблеми. Стрелецът не е успял да проникне в охраняваната територия на Белия дом, а само се е приближил до периметъра ѝ, съобщи Fox.

Според Ройтерс, заподозреният е открил огън по служители на реда на контролно-пропускателен пункт близо до Белия дом.

Вашингтонската полиция е помолила жителите да стоят далеч от улиците, където е станала стрелбата.

Журналистът на DC News Now Крис Фланаган съобщи, че е чул около 30 изстрела близо до Северната морава на Белия дом.

Агенти на Тайните служби са преместили представители на медиите, намиращи се на територията на Белия дом, от Северната морава в залата за брифинги за пресата.

Част от територията на Белия дом е била отцепена и е била наложена блокада, която по-късно е била отменена.

Президентът на САЩ е бил в резиденцията си по време на стрелбата, съобщи PBS.

Според PBS и Fox News американският лидер не е пострадал. Тайните служби уточниха, че никой от техните агенти или защитени лица не е пострадал.