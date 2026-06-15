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Не е за вярване: Харизматичният фронтмен на Slade Ноди Холдър чукна 80!

Не е за вярване: Харизматичният фронтмен на Slade Ноди Холдър чукна 80!

15 Юни, 2026 13:32, обновена 15 Юни, 2026 14:03 644 7

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  • slade

Дрезгавият глас на глем рока е роден на 15 юни 1946 г. в Уолсол, графство Уест Мидландс

Не е за вярване: Харизматичният фронтмен на Slade Ноди Холдър чукна 80! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес Ноди Холдър, легендарният вокалист на рок групата Slade, празнува своя 80-годишен юбилей!

Той е роден на 15 юни 1946 г. в Уолсол, графство Уест Мидландс.

Музикантът израства в района на Блек Кънтри в Англия. Баща му изкарва прехраната на семейството като чистач на прозорци, а младият Невил, както е истинското му име, започва да свири в местни групи още на 13-годишна възраст.

Известен с уникалния си, мощен и драскащ вокал, който дефинира глем рок ерата на 70-те години.

Автор на вечни рок класики като "Merry Xmas Everybody", "Cum On Feel the Noize" и "Mama Weer All Crazee Now".

Признат е в цял свят със своите емблематични карирани костюми и шапка с огледала.

Животът на Ноди Холдър е изпълнен с удивителни обрати – от върховете на глем рока до тежка здравословна битка, която той печели благодарение на експериментална медицина.

През 2018 г. на Ноди е поставена тежка диагноза – рак на хранопровода, като лекарите му дават едва шест месеца живот. Семейството му запазва това в тайна в продължение на пет години. Музикантът се подлага на пионерско, експериментално лечение с нов вид химиотерапия в болница в Манчестър. Лечението се оказва напълно успешно, спасява живота му и днес той продължава да бъде в ремисия и добро здраве.

Макар да се води „полупенсиониран“, Ноди се завърна към изпълненията на живо. Изнася двучасови спектакли, които съчетават разказване на забавни истории от миналото и акустични изпълнения. В началото на 2026 г. той си сътрудничи с младия музикант Том Сийлс, като двамата написаха съвместната песен „Heading for the Heartlands“ за новия албум на Том.

Истинското му име е Невил Джон Холдър. Прякорът му „Ноди“ му е даден още в училище и остава негова запазена марка за цял живот.

През 1992 г., след 26 години начело на групата, Ноди взема трудното решение да напусне Slade. Причината е умората от непрекъснатите турнета и вътрешните напрежения между членовете. Оттогава насам той категорично отказва всякакви предложения за пълноценно събиране на оригиналния състав на групата.

Неговата съпруга, телевизионната продуцентка Сюзан Прайс, споделя забавна подробност: всяка година на 25 декември Ноди служи за „жив будилник“ вкъщи. Той събужда цялото семейство, крещейки на живо емблематичната си фраза от коледния им хит: „It's Chriiiiiiiiiiiiiistmas!“.

След рока Ноди се пренасочва към радиото и телевизията. Известен е с ролята си на учителя музикант г-н Хордър в популярния британски сериал The Grimleys. За приноса си към музиката той е удостоен с престижния орден MBE (Член на Британската империя) от кралица Елизабет II през 2000 г.

От първия си брак Ноди има две дъщери - Джесика и Шарис, а от настоящия - син Джанго.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Идън

    0 0 Отговор
    Slade-,, Coz I Love You,,-защото те обичам.

    14:02 15.06.2026

  • 2 Грую

    1 1 Отговор
    В началото и в средата на 70 години, 90%
    от хората в България, нито знаят групата, нито знаят Ноди Холдър!

    14:08 15.06.2026

  • 3 Голям

    1 2 Отговор
    На снимката ми заприлича на големият български певец Георги Минчев...

    14:13 15.06.2026

  • 4 Не разбрах

    1 1 Отговор
    Кого е пуснал?

    14:22 15.06.2026

  • 5 Този

    1 1 Отговор
    Кого е чукал?

    14:23 15.06.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Слейд са неподражаеми. През 70-те отвяват всички други. Наследниците на Битълс.

    Коментиран от #7

    14:32 15.06.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Виолета!

    14:33 15.06.2026