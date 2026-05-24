Предварителното споразумение между САЩ и Иран не включва ядрената програма

Предварителното споразумение между САЩ и Иран не обхваща иранската ядрена програма, съобщава Ройтерс, позовавайки се на високопоставен ирански източник.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че сделката с Иран е до голяма степен финализирана, като окончателните аспекти и подробности се обсъждат и се очаква да бъдат обявени скоро.
„Източникът заяви, че иранският ядрен въпрос не е част от предварителното споразумение със Съединените щати“, съобщава аг. Reuters.
Според източника ядрената програма ще бъде обсъдена по време на преговорите за окончателното споразумение.
Иран не се е съгласил да предаде запасите си от високообогатен уран, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на високопоставен ирански източник.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че сделката с Иран е до голяма степен финализирана, като окончателните аспекти и детайли се обсъждат и се очаква да бъдат обявени скоро.
„Не е постигнато споразумение относно извеждането на запасите на Иран от високообогатен уран от страната“, цитира Ройтерс източника.
На 28 февруари Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран, убивайки над 3000 души. Вашингтон и Техеран обявиха прекратяване на огъня на 8 април. Последвалите преговори в Исламабад завършиха безрезултатно, без съобщения за възобновяване на военните действия, но Съединените щати започнаха блокада на иранските пристанища.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МНОГО ЛАЕХМЕ
Коментиран от #18
15:02 24.05.2026
2 Владимир Путин, президент
Нека не ставаме втора Русия с милиони загинали ☝️🎆
15:03 24.05.2026
3 Бонев
Коментиран от #5
15:05 24.05.2026
4 Много
15:06 24.05.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #3 от "Бонев":Ти си гледай и брой баснословните руски загуби, тяваришчь Хиляди убити хора ☝️
Коментиран от #8
15:07 24.05.2026
6 Хаха
15:08 24.05.2026
7 ура,,ура
15:09 24.05.2026
8 Бонев
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Виж под леглото ти да не се крие някой руснак.Аман от чугуни.
15:14 24.05.2026
9 Смешник
15:17 24.05.2026
10 Според мен
15:21 24.05.2026
11 Смешник
15:21 24.05.2026
12 Анонимен
15:28 24.05.2026
13 Бум бум бум Тел Авив
16:10 24.05.2026
14 Преди няколко дни
Сега пък не бил на съгласен да не се раздели с урана.
Тепърва щял да води преговори?!
Правят си майтап с Тръмп, мен ако питате!
Уж арабите молели Тръмп да изчака и да не бърза!
16:27 24.05.2026
15 Дзак
16:34 24.05.2026
16 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Пускам Биби да ви...вразумява.
16:51 24.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Иван
До коментар #1 от "МНОГО ЛАЕХМЕ":Но срамното петно относно летище София си остана.
17:16 24.05.2026
19 България е НАТО.
Или сигурност за спокоен живот.
17:20 24.05.2026
20 Айде
18:09 24.05.2026