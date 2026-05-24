Предварителното споразумение между САЩ и Иран не включва ядрената програма

Предварителното споразумение между САЩ и Иран не обхваща иранската ядрена програма, съобщава Ройтерс, позовавайки се на високопоставен ирански източник.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че сделката с Иран е до голяма степен финализирана, като окончателните аспекти и подробности се обсъждат и се очаква да бъдат обявени скоро.

„Източникът заяви, че иранският ядрен въпрос не е част от предварителното споразумение със Съединените щати“, съобщава аг. Reuters.

Според източника ядрената програма ще бъде обсъдена по време на преговорите за окончателното споразумение.

Иран не се е съгласил да предаде запасите си от високообогатен уран, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на високопоставен ирански източник.

„Не е постигнато споразумение относно извеждането на запасите на Иран от високообогатен уран от страната“, цитира Ройтерс източника.

На 28 февруари Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран, убивайки над 3000 души. Вашингтон и Техеран обявиха прекратяване на огъня на 8 април. Последвалите преговори в Исламабад завършиха безрезултатно, без съобщения за възобновяване на военните действия, но Съединените щати започнаха блокада на иранските пристанища.