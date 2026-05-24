Предварителното споразумение между САЩ и Иран не включва ядрената програма

24 Май, 2026 14:55 1 510 20

Иран не се е съгласявал да предаде запасите си от обогатен уран

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Предварителното споразумение между САЩ и Иран не обхваща иранската ядрена програма, съобщава Ройтерс, позовавайки се на високопоставен ирански източник.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че сделката с Иран е до голяма степен финализирана, като окончателните аспекти и подробности се обсъждат и се очаква да бъдат обявени скоро.

„Източникът заяви, че иранският ядрен въпрос не е част от предварителното споразумение със Съединените щати“, съобщава аг. Reuters.

Според източника ядрената програма ще бъде обсъдена по време на преговорите за окончателното споразумение.

Иран не се е съгласил да предаде запасите си от високообогатен уран, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на високопоставен ирански източник.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че сделката с Иран е до голяма степен финализирана, като окончателните аспекти и детайли се обсъждат и се очаква да бъдат обявени скоро.

„Не е постигнато споразумение относно извеждането на запасите на Иран от високообогатен уран от страната“, цитира Ройтерс източника.

На 28 февруари Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран, убивайки над 3000 души. Вашингтон и Техеран обявиха прекратяване на огъня на 8 април. Последвалите преговори в Исламабад завършиха безрезултатно, без съобщения за възобновяване на военните действия, но Съединените щати започнаха блокада на иранските пристанища.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МНОГО ЛАЕХМЕ

    16 2 Отговор
    И НАКРАЯ КЛЕКНАХМЕ НА ИРАН.

    Коментиран от #18

    15:02 24.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    4 16 Отговор
    Основната точка в преговорите :

    Нека не ставаме втора Русия с милиони загинали ☝️🎆

    15:03 24.05.2026

  • 3 Бонев

    10 2 Отговор
    И какъв е резултатът накрая.Смениха бащата със сина, убиха хиляди хора и дадоха голям коз на Иран с протока.А,и разбраха че има държавица дето казва Да преди да чуе запитването.

    Коментиран от #5

    15:05 24.05.2026

  • 4 Много

    10 2 Отговор
    съмнително е дали евреите ще оставят правителството на САЩ току така да се оттегли от конфликта. Почти невероятно е.

    15:06 24.05.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Бонев":

    Ти си гледай и брой баснословните руски загуби, тяваришчь Хиляди убити хора ☝️

    Коментиран от #8

    15:07 24.05.2026

  • 6 Хаха

    8 2 Отговор
    САЩ няма реалистичен вариант да се еманципира от Израел.

    15:08 24.05.2026

  • 7 ура,,ура

    11 3 Отговор
    Преговорите били напреднали, обаче не е постигнато споразумение за ядрената програма на Иран???!!! Е, за какво стана тази война? Е та нали заради ядрената програма. За какво беше всичко това? Ние луди ли сме или ни прави на луди един побъркан дъртак,който вече не знае на кой свят е и оплеска цялата световна икономика.

    15:09 24.05.2026

  • 8 Бонев

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Виж под леглото ти да не се крие някой руснак.Аман от чугуни.

    15:14 24.05.2026

  • 9 Смешник

    8 1 Отговор
    Тръмп се чуди как да излезе сух от тази война в която го набута Нетаняху

    15:17 24.05.2026

  • 10 Според мен

    2 2 Отговор
    е невъзможно да се споразумеят. Същата ситуация е и в Украйна. Това са конфликти на изтошение и ще треят дълго време докато едната страна не рухне. В момента се намираме в нова Студена война, която се води от САЩ и неговите съюзници, от една страна, и Китай и неговите съюзници, от друга страна. Двете основни сили разменят спорадични икономически удари една срещу друга, е военните действия се водят от техните съюзници. Новата студена война ще приключи докато едната от воюващи страни не рухне икономически.

    15:21 24.05.2026

  • 11 Смешник

    5 2 Отговор
    Според споразумението Ормудския проток остава под контрола на Иран който ще събира такси за преминаване и ще диктува условията

    15:21 24.05.2026

  • 12 Анонимен

    3 2 Отговор
    С колосални ,нечовешки усилия сме на път да видим немислимото.Предвид загубите на най-силните ни съюзници те ,разумява се,забравиха за урана.Той остана на задна линия.Почна да се говори за мир и вечна дружба между държави с различна гледна точка по всички въпроси.

    15:28 24.05.2026

  • 13 Бум бум бум Тел Авив

    5 3 Отговор
    Браво на персите-арийци които сами натрошиха зъбките на световния жид-сащ-израел и днес вече освен победители иранците са и новата страна в клуба на ядрените страни и изгряваща ядрена и хиперзвукова сила ...

    16:10 24.05.2026

  • 14 Преди няколко дни

    2 3 Отговор
    уж Иран се беше съгласил да прати урана в Русия, което е все едно да е у тях.
    Сега пък не бил на съгласен да не се раздели с урана.
    Тепърва щял да води преговори?!

    Правят си майтап с Тръмп, мен ако питате!
    Уж арабите молели Тръмп да изчака и да не бърза!

    16:27 24.05.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор
    Закъсняха малко. Повече спирания!

    16:34 24.05.2026

  • 16 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 2 Отговор
    АЯТОЛАСЧЕТА, давайте урана
    Пускам Биби да ви...вразумява.

    16:51 24.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "МНОГО ЛАЕХМЕ":

    Но срамното петно относно летище София си остана.

    17:16 24.05.2026

  • 19 България е НАТО.

    1 2 Отговор
    Дали е срамно.
    Или сигурност за спокоен живот.

    17:20 24.05.2026

  • 20 Айде

    0 0 Отговор
    петрола надолу!

    18:09 24.05.2026

