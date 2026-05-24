Ирландски журналист: Ударите на украинските въоръжени сили срещу колеж в ЛНР са целенасочени
24 Май, 2026 17:45 1 795 75

Боуз не е видял военни цели на мястото на ударите

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили са извършили целенасочени удари срещу общежитие в Старобилск, ЛНР. Въпреки околните сгради, ударите са засегнали конкретни помещения, каза ирландският журналист Чай Боуз, който е пристигнал на мястото на трагедията.

„Първото нещо, което забелязахме, беше, че наоколо имаше много сгради, но ударите са засегнали конкретни структури. Така че това очевидно беше прецизен, умишлен удар. Украинците знаеха какво правят“, каза той пред репортери.

Боуз също нарече атаката на украинските въоръжени сили тероризъм, отбелязвайки, че не е видял военни цели на мястото. „Това е тероризъм. Това мисля аз. Виждам тероризъм. Не виждам военни цели“, каза той, отговаряйки на въпрос на ТАСС.

Отразяване в западните медии

Западните медии не са коментирали атаката на украинските въоръжени сили срещу общежитието в Старобилск; за тях „нищо не се е случило“, заяви Боуз.

„Това не се отразява в западните медии. На Запад предполагат, че е някакъв инцидент. Но не е бил инцидент“, подчерта той. Боус смята, че е било умишлено убийство.

Според него, на западните журналисти атаката на украинските въоръжени сили е била представена като инцидент, като дронът се е отклонил от курса си. „Латвийците и ООН ни казаха, на западните медии, че е инцидент или дрон, който се е отклонил от курса си поради руска електронна война“, уточни той.

Журналистът обясни, че западните медии като цяло отразяват само инциденти в Украйна, докато игнорират атаките на украинските въоръжени сили в Донбас и Новорусия. „Те не лъжат за нападението на украинските въоръжени сили в Старобилск – те дори не казват, че се е случило. Така че, [по тяхната логика], ако не говорят за това, не се е случило. Същото е и с всичко, което прави Украйна. Ако тя направи нещо нередно, никой не говори за това. Ако нещо се случи с Украйна, всички говорят за това. Според Запада не се извършва престъпление срещу Русия, което не може да бъде оправдано“, отбеляза Боус.

Около 50 представители на медии от 19 държави пристигнаха на мястото на трагедията, станала в Старобилск в резултат на нападението на украинските въоръжени сили срещу колеж. В нощта на 22 май украинските въоръжени сили използваха дрон, за да атакуват учебния корпус и общежитието на Старобилския професионален колеж на Луганския педагогически университет в ЛНР. По време на нападението там са се намирали 86 деца на възраст от 14 до 18 години. Двадесет и един души са убити, а над 60 са ранени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 55 Отговор
    те и тукашните копейки така разправят-гръмнали им дрон операторите и ореваха орталъка

    Коментиран от #9, #46, #64

    17:48 24.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тома

    51 12 Отговор
    За западните медии нищо не се случи в Ливан и Иран.За тях важи който плаща той поръчва музиката.

    Коментиран от #6

    17:50 24.05.2026

  • 4 Кирило Буданов, разведчик

    14 47 Отговор
    Всяко школо за дроноводи и льотчици се явява законна военна цел !!! Украйна тепърва почва Лятната кампания, ще има още изненади ☝️

    17:51 24.05.2026

  • 5 Така ще да е

    10 39 Отговор
    Чай Боуз е все едно петьо вoлraта, явор дачката или карбовски, само че ирландски.

    Коментиран от #61

    17:51 24.05.2026

  • 6 мома

    5 21 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    и гъзунката ти не издържа и грамна

    17:51 24.05.2026

  • 7 Baтнишки неволи 🤣

    12 49 Отговор
    Ватенките закараха проруски пропагандисти от други държави в Старобелск, Луганска област, за да се опитат да пропагандират сказката за "убити деца в колеж". Втори ден не могат да стъкмят лъжите: уж бяха 86 убити деца, а самите руски власти не са показали името на нито едно убито дете. От 86, сега се оказаха 17 и всичките са около 20 годишни. Детският омбудсман на окупационната администрация в Луганска област също потвърди, че няма нито едно убито дете. Да не говорим, че руските пропагандисти пропускат изнесените факти за убити от удара"ребьонки" от армията на по 40-50 г.

    Коментиран от #12

    17:52 24.05.2026

  • 8 Хохо Бохо

    39 12 Отговор
    За колективните нищо не се е случило защото са съучастници. Те финансират кървавия клоун, техните ръце също е в кръвта на децата.

    Коментиран от #13

    17:52 24.05.2026

  • 9 Ще има още от лопатите "Орешник"

    29 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Общо 44 ученици са ранени, а други 21 не са могли да бъдат спасени, каза Пасечник на среща с представители на медиите.

    На 24 май над 50 чуждестранни журналисти пристигнаха в Старобилск, мястото на украинската атака срещу колежа. Там на журналистите бяха показани, наред с други неща, останките на украински дронове, един от които е бил оборудван с американска антена Starlink.

    Коментиран от #14, #15, #22, #27

    17:53 24.05.2026

  • 10 Какво значение има,

    12 35 Отговор
    който е недоволен да се сърди на Русия, тя започна атаките първа и носи отговорност за всички жертви във войната.

    Коментиран от #35

    17:53 24.05.2026

  • 11 Абе У ДРИ бе

    8 20 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС
    Но Мърси

    17:54 24.05.2026

  • 12 Жица

    22 9 Отговор

    До коментар #7 от "Baтнишки неволи 🤣":

    За теб има само една дума М. А. Л. О. У. М. Н. И. К

    17:55 24.05.2026

  • 13 Майор Деянов, на всеки километър

    7 24 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

     "...е в кръвта на децата.."

    Моля поне за една единствена снимка на "децата" ☝️

    17:55 24.05.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 27 Отговор

    До коментар #9 от "Ще има още от лопатите "Орешник"":

    от Беларус ли са журналята?

    Коментиран от #17, #19, #56

    17:56 24.05.2026

  • 15 Путин пак изплаши гаргите с Орешник

    8 25 Отговор

    До коментар #9 от "Ще има още от лопатите "Орешник"":

    Поредната атака с Орешник събори 3 гаража, поради което, прокремълските Z-канали отново го обявиха за тест, а не за истински удар.

    😁

    17:57 24.05.2026

  • 16 Къде са лъжците

    15 5 Отговор
    От Дойче веле да се изходят по въпроса.

    17:57 24.05.2026

  • 17 Ще има още от лопатите "Орешник"

    9 7 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Поне заглавието промети

    17:57 24.05.2026

  • 18 Почеркът

    28 5 Отговор
    с девическото училище в Иран, където бяха убити около 160 момиченца, е един и същи. Удрят там, където най-много ще заболи хората. Целта е ескалация, а не мир и унищожаване на поколението.

    Коментиран от #33

    17:58 24.05.2026

  • 19 И от С. Корея

    7 23 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тоя..."журналист" е пиян турист от изтрезвителното

    17:58 24.05.2026

  • 20 Дон Кохон

    6 25 Отговор
    Евтина руска пропаганда за ментално изостанали индивиди 😂

    17:58 24.05.2026

  • 21 Артилерист

    22 7 Отговор
    Превъзходно казано и за укротерористите и за западните лицемери...

    Коментиран от #26, #43

    17:59 24.05.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    6 18 Отговор

    До коментар #9 от "Ще има още от лопатите "Орешник"":

    "...44 ученици са ранени, а други 21 не са могли да бъдат спасени..."

    В Русия думите Не Могли, Не Мога, Невъзможно са по подразбиране, вписани в гените на руснака ☝️

    Коментиран от #47

    17:59 24.05.2026

  • 23 🇧🇬❤️🇷🇺

    19 8 Отговор
    Какво стана бе украинофилски подлоги казаха ли ви го западните журналисти, че не са видяли военни цели на мястото на ударите?
    Сега какво? Украинските нацисти военнопрестъпници ли са или да ?
    Ето заради това Русия трябва да заличи този нацистки кошер на оси та една да не остане.
    Време е за атома и то не един.

    Коментиран от #28

    17:59 24.05.2026

  • 24 Нека да пиша

    5 19 Отговор
    Този работи за RT. Вчера направиха за смях Просия в съвета за безопастност на ООН,Дания особенно.

    17:59 24.05.2026

  • 25 От стре лът на блатен

    5 17 Отговор
    Човекоподобен до Битък е право и задължение на всеки истински Мъж

    18:00 24.05.2026

  • 26 Тинтири минтири

    8 22 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    Има утрепани "деца "на по 40 години.🤣🤣🤣

    18:01 24.05.2026

  • 27 Шофьор на ТИР

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Ще има още от лопатите "Орешник"":

    Карам Оскарите !!!
    Къде да ги изсипа ? 😄

    18:01 24.05.2026

  • 28 А ти що си не

    4 13 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Е.П.М.?

    Коментиран от #39, #70

    18:01 24.05.2026

  • 29 Зеления пор

    15 7 Отговор
    Зелю писна на юропата, че Зелю с алчността си разори юропата. И сега юропата се опитва да се отърве от Зелю, но не иска тя самата да го направи, няма да изглежда никак добре за пропагандата. Затова провокират руснаците, най-накрая да им писне и да затрият Зелника наркомански.

    18:01 24.05.2026

  • 30 стоян георгиев

    20 7 Отговор
    Браво на човека за смелостта да каже истината! Това е журналист! А не жалките бг мисирки и сороски подлоги! Нека цял свят да види западните фашисти как подкрепят едни укро терористи!

    18:02 24.05.2026

  • 31 Иван

    8 5 Отговор
    Роден през 1971 г. в Ирландия, Боуз е съосновател на ирландския разследващ уебсайт The Ditch. Биографията му в Wikipedia го описва като бизнесмен и интернет личност, който впоследствие започва работа за руския медиен канал RT.
    Политически позиции: Той често публикува анализи в социалната мрежа X, където критикува действията на НАТО и правителството на Украйна. Боуз често се цитира от руски и български медии като анализатор, който осмива инициативите на Володимир Зеленски. Например, той реагира иронично на различни предложения на украинския лидер, като според статия в Поглед.инфо е коментирал, че "ПИН кодът е сменен" по отношение на западната подкрепа.

    Коментиран от #36

    18:02 24.05.2026

  • 32 Пунта мара

    7 15 Отговор
    Руската пропаганда винаги търси глупака 🤣

    18:03 24.05.2026

  • 33 Руснак без крак...

    5 11 Отговор

    До коментар #18 от "Почеркът":

    "...yдрят там, където най-много ще заболи хората...."

    За Мухтар, Рамзан и Кадиров никой няма го заболи !!! Повярвай ☝️

    Коментиран от #63

    18:03 24.05.2026

  • 34 ДА ТАКА Е САМО

    12 5 Отговор
    УРСУЛА ШУЛЦ КАКАС МАКРОТО НЕ ГО ВИЖДАТ ТОВА. НЕ СТИГА ЧЕ НИ ВЗЕМАТ ЕВРАТА НО И СЕ ХВАНАХА СЪС ТОЗИ НАРКОКЛОУН И ЩЕ НИ ДОКАРАТ И ВОЙНА. ТО ВЕЧЕ ПЕТРОЛ ГАЗ НЕТ. СЕГА И ЕДНА ДВЕ БОМБИ И ВЪВ КИРЕЧА СМЕ.

    18:03 24.05.2026

  • 35 Путин е виновен

    13 7 Отговор

    До коментар #10 от "Какво значение има,":

    Трябваше отдавна да ликвидира фаш.истката сг.ан зеления наркоман и щеше да спаси хиляди човешки животи.

    18:04 24.05.2026

  • 36 Няма край руският позор

    6 12 Отговор

    До коментар #31 от "Иван":

    Няма.

    18:04 24.05.2026

  • 37 В Украйна

    14 4 Отговор
    е терористичен и фашистки режим. Жалко за падението на Европа да спонсорира тероризъм!

    18:05 24.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 🇧🇬❤️🇷🇺

    13 4 Отговор

    До коментар #28 от "А ти що си не":

    По твоя пример ли? Не благодаря, това са си лично ваши на ЛГБТ извращения и нас нормалните хора това не ни влече. Вие като искате си "уважавайте" родител 1 или 2.
    И последно, ти от кой пол си или си още неосъзнат?

    18:05 24.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Раznpaн укроб

    5 9 Отговор
    Тези журналисти са комунисти. 🤑🤑🤭

    18:06 24.05.2026

  • 43 Българин

    4 16 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    Работата на украинците е да трепат колкото може повече ушанки.И го правят много добре.Нещо, което нас българите много ни радва.

    Коментиран от #49, #53

    18:07 24.05.2026

  • 44 Опелото

    4 13 Отговор
    Айде сега, където 2 Милиона монголяци Фира, ТАМ и още 20 !
    Много монголоидна ЛЕШ се очертава миряни...
    Ама това е добро Богоугодно дело

    Коментиран от #71

    18:07 24.05.2026

  • 45 Софиянец

    14 5 Отговор
    За пореден път лъсна лицемерието и подлостта на гнилия запад! Разложен народ са, до един! Интересува ги само парите и властта! Ценности нула!
    Православна България няма място сред такива!

    18:07 24.05.2026

  • 46 Добре че си в

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    България и когато коментираш ти липсва личен адрес защото родителите на тези деца ще дойдат да се запознаят с теб лично и от непосредственна близост да те гушнат и да те задушат без да можеш повече да си поемеш дъх.

    Коментиран от #54, #59

    18:09 24.05.2026

  • 47 Владимир Зеленски електротехник

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Няма по-лъжливо племе от xaзарите.

    18:09 24.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 🇧🇬❤️🇷🇺

    13 5 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    Ти не си българин, а украинофил, така, че не се изказвай от наше име.

    18:10 24.05.2026

  • 50 Народна мъдрост

    7 5 Отговор
    Да би мирно седело, не би чудо видело!

    18:10 24.05.2026

  • 51 Пламен

    5 8 Отговор
    Ах , ирладндска мисирка разследва случая и съобщи резултатите .

    Ех , Божейй.. Дотам ли я докарахме ?!

    18:10 24.05.2026

  • 52 Кирил и Методи, братя

    4 11 Отговор
    Искаме да благодарим на Украйна и смелия борбен украински народ, че ни поднесоха този Подарък за Деня на Азбуката и Писмеността. Дякую 👍

    18:10 24.05.2026

  • 53 Хазар

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    И от кога хазароnomaците станахте българи?

    Коментиран от #57, #60

    18:11 24.05.2026

  • 54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #46 от "Добре че си в":

    няма проблеми..срещата я знаете-кажете им къде// само и ти ела да се гушнем

    Коментиран от #73

    18:11 24.05.2026

  • 55 Ако не беше интернет

    4 3 Отговор
    никога нямаше да разбера колко много дебили населяват тази територия!

    Коментиран от #58

    18:13 24.05.2026

  • 56 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От Палестина, опааа те жидовете ги изтрепаха.

    18:13 24.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 И Шере метиево гори

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Ако не беше интернет":

    У.. йло стана за посмешище на цял СВЯТ

    18:14 24.05.2026

  • 59 Дзак

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "Добре че си в":

    Адресът ми е публичен. Работата ми е публична. Не един е злоупотребявал с това!

    18:14 24.05.2026

  • 60 Миролюб Войнов, историк

    5 5 Отговор

    До коментар #53 от "Хазар":

     "...от кога хазароnomaците станахте българи?..."

    От когато татаро-манголите се взеха за руснаци и откраднаха Българската Азбука, Език, Писменост и 32 тона злато ☝️

    Коментиран от #62, #65, #66

    18:16 24.05.2026

  • 61 Изкуствен интелект

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Така ще да е":

    Трябва всички да са, като reйzepa грозев и инджев.

    18:16 24.05.2026

  • 62 Ами намаляваш пропагандата за глупаци

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Миролюб Войнов, историк":

    и няма да изглеждаш толкова зле.

    18:17 24.05.2026

  • 63 укра без глава

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Руснак без крак...":

    За Моше, Гад, Цви, още по-малко.

    18:18 24.05.2026

  • 64 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Трудно е да накараш някого да седне и да прочете историята на България,може би и затова англосаксонските подлоги са в изобилие при невежите

    18:18 24.05.2026

  • 65 Ивайло Мирчев регулировчик

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Миролюб Войнов, историк":

    А сега колко тона даваме на жидовете всяка година, 10 тона на година, смятай за 36 г. демокрация !

    18:21 24.05.2026

  • 66 Факт

    0 3 Отговор

    До коментар #60 от "Миролюб Войнов, историк":

    Монголо- Татарските роби - москалья едва през средата на 18 ВЕК ...имат Писменост и "създадоха" ( Ломоносов)... ЕСПЕРАНТОТО..."руски език" ( Български,немски, Татарски, полски, латвийски)

    18:23 24.05.2026

  • 67 Факт

    2 2 Отговор
    Когато говорят за терор, на Ирландци трябва да се вярва!

    18:23 24.05.2026

  • 68 Гробар

    4 0 Отговор
    Срещнеш ли укроб, зарови го дълбоко да не разнася зарази.

    18:24 24.05.2026

  • 69 Груз 404

    2 0 Отговор
    Да не чувам квичене на двуполови.

    18:25 24.05.2026

  • 70 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "А ти що си не":

    Ами щото ЕТМ....

    18:26 24.05.2026

  • 71 от синагогите

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Опелото":

    още опяваме 3 млн. укрохазарска mpшa.

    18:30 24.05.2026

  • 72 Ами то

    2 0 Отговор
    Затова вече никой не вярва на западните "лидери" . Въобще дали са наясно ,че няма кой да скочи в боя за тях. Напротив , веднага ще бъдат обесени на площада . На западняците им идва в малко повече данъците и имиграцията .

    18:33 24.05.2026

  • 73 rнyсeн си

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с negaли не се занимавам, отивай във Варна там украинските roвеga ще ти сцеnят дюзата, те не подбират.

    18:33 24.05.2026

  • 74 така, така

    1 0 Отговор
    То и в нашите медии е горе-долу цензура, но не точно като в "цивилизованата" западна част. Причината донякъде е в това, че на Запад са убедени в апатичността на хората от бившите соц, държави, т.е. никога няма да протестираме или публично да негодуваме. Виж, техния добитък трябва да се държи под контрол, че стадото да одобрява всички безумия, които минават през главите на безумците в ЕК. Така де, ония да си мислят, че спасяват горката Украйна, докато последната граби като за последно от помощите и заемите, които получава. Заблудените не трябва да знаят, че данъците им отиват в джобовете на копупционери и терористи. Но ако някой нещо узнае и реши да го сподели - бам идват и го притискат.
    Както и да го гледаме, ние живеем в по-демократично общество. Никога не съм мислел, че ще ги минем западняците, но се случи. Самия факт, че българина не робува на официози, а търси, сравнява и анализира информация от различни източници е показателен. Можем все още свободно да теглим по една ........на ЕС, ЕК и всякакви там организацийки също е похвален.
    Зараждащия се тоталитаризъм в ЕС е знак за скоро разпадане.

    18:40 24.05.2026

  • 75 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Нищо не е туй,бати Пунди че прати савецките бабушки да се запознаят с болгарские доктори на плажа у Золотие пески и Солнечний берег и им се народът мургави славенчета. За докторята у Анатолия да не говориме,таме савецки бабушки най по много забременеват! Батю Пунгю и он оди да го заплодяват таме у Института по вапросите на мъжката бременост.

    18:42 24.05.2026

