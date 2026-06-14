Русия произвежда повече ракети, отколкото САЩ противоракети: тревожна тенденция във войната срещу Украйна

Руските въоръжени сили продължават да увеличават производството и модернизацията на балистични ракети и безпилотни летателни апарати. Според анализ на Института за изследване на войната (ISW), месечното производство на ракети в Русия вече надвишава месечното производство на противоракетни ракети „Пейтриът“ в Съединените щати, предава News.bg.

Кремъл отделя все повече ресурси за войната срещу Украйна, като същевременно ускорява развитието на нови оръжейни системи и увеличава числеността на армията си.

Към пролетта на 2026 г. Русия произвежда всеки месец между 40 и 50 крилати ракети „Х-101“, между 60 и 70 балистични ракети „Искандер-М“ и около 10 крилати ракети „Искандер-К“.

Според данните руските сили вече използват технологични решения от севернокорейската балистична ракета „КН-23“, които се интегрират в системата „Искандер-М“ с цел ускоряване на производството.

За сравнение, Съединените щати произвеждат приблизително 600 противоракети „Пейтриът“ годишно, или около 50 месечно, сочат данни на американското Министерство на отбраната.

Междувременно руските инженери са увеличили теглото на бойната част на ракетите „Х-101“ и са внедрили нови технологии за избягване на противовъздушната отбрана. Сред тях са автоматично активиращи се термични примамки, метални отклонители за смущаване на радарите и система за навигация по релефа, която подобрява точността на ударите.

Украинските сили са регистрирали използването на подобни модернизирани ракети при последните масирани атаки срещу Киев.

Паралелно с това Москва разработва нов вариант на „Искандер-М“, известен като „Искандер-1000“, чийто обсег може да достигне до 1000 километра.

На 12 юни руският президент Владимир Путин подписа указ за ново увеличение на числеността на въоръжените сили. Според документа общият личен състав на армията вече възлиза на 2 399 130 души, от които 1 510 000 са военнослужещи.

Това представлява увеличение с 7360 души спрямо предходния указ от март тази година. Макар ръстът да е сравнително малък, той продължава тенденцията за ежегодно разширяване на руската армия от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

През последните години Кремъл увеличи числеността на армията с 137 000 души през 2022 г., със 170 000 през 2023 г. и със 180 000 през 2024 г.

Военните разходи също продължават да растат въпреки признаците за забавяне на приходите в руската икономика.

Според икономиста Янис Клуге от Германския институт за международни отношения и сигурност, през първото тримесечие на 2026 г. Русия е изразходвала 5,9 трилиона рубли за военни цели, което се равнява на около 81,4 милиарда долара. Това представлява 46% от всички бюджетни разходи и е с 30% повече спрямо същия период на предходната година.

По данни на руското Министерство на финансите приходите в бюджета за първите четири месеца на 2026 г. възлизат на 8,3 трилиона рубли, което означава, че военните разходи вече поглъщат близо две трети от държавните приходи.

Засилените руски удари с ракети и авиационни бомби срещу украински градове далеч от фронтовата линия водят и до рязко увеличение на цивилните жертви.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна съобщи, че през май 2026 г. са загинали най-малко 274 цивилни, а други 1763 са били ранени. Това е най-високият месечен брой цивилни жертви от април 2022 г. насам.

Според организацията основната причина за ръста е използването на мощни ракети и планиращи бомби срещу гъсто населени градски райони, отдалечени от бойните действия.