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Русия произвежда повече ракети, отколкото САЩ противоракети: тревожна тенденция във войната срещу Украйна

Русия произвежда повече ракети, отколкото САЩ противоракети: тревожна тенденция във войната срещу Украйна

14 Юни, 2026 08:25, обновена 14 Юни, 2026 08:25 2 070 71

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  • ракети-
  • сащ-
  • противоракети-
  • пейтриът

Москва ускорява военната си машина, увеличава армията и разходите за отбрана, докато цивилните жертви в Украйна достигат най-високото си ниво от 2022 г. насам

Русия произвежда повече ракети, отколкото САЩ противоракети: тревожна тенденция във войната срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили продължават да увеличават производството и модернизацията на балистични ракети и безпилотни летателни апарати. Според анализ на Института за изследване на войната (ISW), месечното производство на ракети в Русия вече надвишава месечното производство на противоракетни ракети „Пейтриът“ в Съединените щати, предава News.bg.

Кремъл отделя все повече ресурси за войната срещу Украйна, като същевременно ускорява развитието на нови оръжейни системи и увеличава числеността на армията си.

Към пролетта на 2026 г. Русия произвежда всеки месец между 40 и 50 крилати ракети „Х-101“, между 60 и 70 балистични ракети „Искандер-М“ и около 10 крилати ракети „Искандер-К“.

Според данните руските сили вече използват технологични решения от севернокорейската балистична ракета „КН-23“, които се интегрират в системата „Искандер-М“ с цел ускоряване на производството.

За сравнение, Съединените щати произвеждат приблизително 600 противоракети „Пейтриът“ годишно, или около 50 месечно, сочат данни на американското Министерство на отбраната.

Междувременно руските инженери са увеличили теглото на бойната част на ракетите „Х-101“ и са внедрили нови технологии за избягване на противовъздушната отбрана. Сред тях са автоматично активиращи се термични примамки, метални отклонители за смущаване на радарите и система за навигация по релефа, която подобрява точността на ударите.

Украинските сили са регистрирали използването на подобни модернизирани ракети при последните масирани атаки срещу Киев.

Паралелно с това Москва разработва нов вариант на „Искандер-М“, известен като „Искандер-1000“, чийто обсег може да достигне до 1000 километра.

На 12 юни руският президент Владимир Путин подписа указ за ново увеличение на числеността на въоръжените сили. Според документа общият личен състав на армията вече възлиза на 2 399 130 души, от които 1 510 000 са военнослужещи.

Това представлява увеличение с 7360 души спрямо предходния указ от март тази година. Макар ръстът да е сравнително малък, той продължава тенденцията за ежегодно разширяване на руската армия от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

През последните години Кремъл увеличи числеността на армията с 137 000 души през 2022 г., със 170 000 през 2023 г. и със 180 000 през 2024 г.

Военните разходи също продължават да растат въпреки признаците за забавяне на приходите в руската икономика.

Според икономиста Янис Клуге от Германския институт за международни отношения и сигурност, през първото тримесечие на 2026 г. Русия е изразходвала 5,9 трилиона рубли за военни цели, което се равнява на около 81,4 милиарда долара. Това представлява 46% от всички бюджетни разходи и е с 30% повече спрямо същия период на предходната година.

По данни на руското Министерство на финансите приходите в бюджета за първите четири месеца на 2026 г. възлизат на 8,3 трилиона рубли, което означава, че военните разходи вече поглъщат близо две трети от държавните приходи.

Засилените руски удари с ракети и авиационни бомби срещу украински градове далеч от фронтовата линия водят и до рязко увеличение на цивилните жертви.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна съобщи, че през май 2026 г. са загинали най-малко 274 цивилни, а други 1763 са били ранени. Това е най-високият месечен брой цивилни жертви от април 2022 г. насам.

Според организацията основната причина за ръста е използването на мощни ракети и планиращи бомби срещу гъсто населени градски райони, отдалечени от бойните действия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вече главата не слуша устата

    65 5 Отговор
    Е преди малко от дойче веле написаха ,че Русия е в колабс.Паниката ви не ви е приятел.предайте се най-добре докато можете...

    Коментиран от #19, #66

    08:29 14.06.2026

  • 2 Изкуството да направиш заглавието

    37 0 Отговор
    Ако от Факти бяха сложили източника са на информация в заглавието на статията, нямаше да отворя страницата. Сега от разкаяние пиша коментар.

    08:31 14.06.2026

  • 3 Чичак

    11 39 Отговор
    То и сесерето произвеждаше два пъти повече ракети ама ойде у киреча

    Коментиран от #7

    08:38 14.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 невъзможно е

    31 0 Отговор
    Нали им спряхте чиповете от пералните ви.Как тогава ще ги правят.що снаряди и луканка пратихме на украйна няма начин да не победи.Продължаваме в същия победителски дух.

    08:44 14.06.2026

  • 9 Българин 681

    43 0 Отговор
    "Резервите са изчерпани, руската икономика е пред колапс" - това е ваше заглавие от преди час.
    Извод - американската икономика е мъртва, след като произвежда по-малко от "колабиралата" руска........

    08:45 14.06.2026

  • 10 Механик

    33 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ристе кьоравото":

    И краве масло нема, и кокши яйца нема. Ама най нема ракети, оти чиповете от перални свръшиа.
    п.п.
    Обсесията лекувай! Обсесията. Нпаредва и ти личи.

    08:45 14.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    37 2 Отговор
    Цивилните жертви е Украина (за 4 години) какъв процент се падат от цивилните жертви в Палестина само за миналата седмица?? М?
    Просто не мога да се въздържа да не задам тоя въпрос на розавите понита тука.

    Коментиран от #17

    08:47 14.06.2026

  • 13 Шафьоро

    6 19 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #20

    08:47 14.06.2026

  • 14 А бендзина има ли?

    8 22 Отговор
    Произвежда ли бендзин?А?А купони?Има ли купони?А?
    А вътрешни тоалетни?А?
    А течаща вода имат ли крепостните?Имат ли?А?
    Пушечно месо имат ли още?А?
    Замина ли да живее поне един русофил в Русия?А?Замина ли?Путин ги покани преди две години.
    Замина ли е един бе?А?
    Замина ли?А?
    Или викаме Слава Русия,ама викаме и си стоим в ЕС?Викаме ли?А?

    Коментиран от #61, #62

    08:49 14.06.2026

  • 15 Маринов

    23 2 Отговор
    Много са напред с материала разузнаванията на Киев. Щом знаят колко ракети в Русия и противоракети в САЩ се произвеждат, какви модернизации правят... Надминаха Мосад.

    08:49 14.06.2026

  • 16 Садам Хюсеин

    12 6 Отговор
    Да но Русия е във Война и икономиката и е военнопроизводство в момента
    А САЩ 90% от хората не знаят че има война в Украйна

    08:50 14.06.2026

  • 17 Ол1гофрен,

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    О7.10.2023

    08:51 14.06.2026

  • 18 Съдията

    20 2 Отговор
    Добре де, нали нямаха чипове, а войниците на фронта бяха само с лопатки. Това либерасткото безсилие и за съжаление не става. 😂

    08:51 14.06.2026

  • 19 иван костов

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "вече главата не слуша устата":

    Забравят, какво са излъгали преди час! Бензина , яйцата, ракетите, Путин, вярваме на всичко!😂😂😂

    Коментиран от #24

    08:51 14.06.2026

  • 20 Цъ....

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Шафьоро":

    Пусна купони.

    08:52 14.06.2026

  • 21 Механик

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ту пой, ДА? ))))":

    Ти къде го гледаш тоя вой? Нали забраниха руската телевизия?! Дори в тубата не могат да се гледат клипове със съдържание на руски. А ако е филм и все пак го има, то така изкривяват звукът му, че сам спираш гледането.
    А ти, значи, гледаш ЗАБРАНЕНОТО по някакъв начин, м???
    Но така е. Когато имаш обсесия търсиш начин да си я чешеш.
    И на края ще излезе, че аз "копейката" не се интереувам от това какво става в Кремъл, а ти украинца по цял ден следиш с интерес новините от там.
    И кой е копейка тогава? М?

    Коментиран от #28, #34

    08:52 14.06.2026

  • 22 Фен

    16 3 Отговор
    Ами явно Украйна че бъде срината. Заради тримата с по 20 процента одобрение Мерц, Стармър и Макрон. И кучето им с просрочен мандат. Жалко.

    08:52 14.06.2026

  • 23 СРО ЧНО

    4 16 Отговор
    Самите монголья и Z еки признават че ху ЙЛО нагази яко у дермата!
    Искат му оставката и отговорност за безсмисната война .
    На всички е ясно,че монголите не могат да победят в тази война и никога няма да влезнат в КИЕВ.

    08:52 14.06.2026

  • 24 Оди у Въш.кар.истан

    2 15 Отговор

    До коментар #19 от "иван костов":

    При бензина, яйцата и ракетите.Дедо ва ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #38

    08:53 14.06.2026

  • 25 СССР

    12 3 Отговор
    След като спряха пройзводството на Запорожец манифактурата мина на ракети.

    Коментиран от #52

    08:53 14.06.2026

  • 26 баце

    13 1 Отговор
    Как тази новина се връзва с публикувания германски анализа за изчерпване на паричните средства на Русия. Имате 2 противоречащи материала на страницата.

    08:56 14.06.2026

  • 27 Факти

    6 14 Отговор
    Жалко, че Русия не може да произведе нищо друго. Най-много ресурси на планетата и 145 милиона население, а икономика колкото Канада, която има 3-4 пъти по-малко ресурси и население. Когато всичко отива за палати, яхти и ракети, така става.

    Коментиран от #40

    08:57 14.06.2026

  • 28 На руски в Тубата клипове колко щеш

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Обаче опозиционни. И никакъв звук не се изкривява на нищо.

    08:57 14.06.2026

  • 29 Ами добре

    4 4 Отговор
    Щом правят толкова много ракети, редно е ЕС да задели повече средства за отбрана и да даде повече пари на Украйна.

    08:58 14.06.2026

  • 30 Българин

    5 12 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.Една след друга горят рафинерийте и стратегическите резерви от петрол.Тази нощ три броя+ два завода за амониева селитра и боеприпаси.

    08:59 14.06.2026

  • 31 Тръмп е гениален

    6 13 Отговор
    Ползва тактиката на Рейгън. Ниски цени на петрола и надпревара в превъоръжаването. Русия отново ще яде пушки. Тя вече даже ги яде.

    Коментиран от #35

    09:00 14.06.2026

  • 32 Вацев

    6 10 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    09:01 14.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами лъжеш

    3 10 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Който търси намира.Все пак в България има Интернет за разлика от кочината.И нашият интернет е един от най-бързите и качествени в целият свят.

    09:03 14.06.2026

  • 35 Ммммм

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тръмп е гениален":

    М. А. Л. О. У. М. Н. И. К

    09:06 14.06.2026

  • 36 Бай Пунди Говнокомандващия

    6 15 Отговор
    Русия е една некадърна и пропаднала държава. Всички знаем, че 70 процента от компонентите в ракетите са чуждестранни и голяма част се внасят контрабандно. Дори в статията пише, че Северна Корея им дава балестични ракети. А иначе уж Западът много помагал на Украйна, само дето Украйна не е получила нито една далекобойна балестична ракета от него.

    Коментиран от #69

    09:07 14.06.2026

  • 37 Но не само сащ произвеждат противоръкети

    5 11 Отговор
    Вовата тъпото пак не си е научил урока

    09:12 14.06.2026

  • 38 иван костов

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Ами ти, какво търсиш в България, бе педо фил нидерландски? Марш в ЕС да ти рендосват ауспуха! Ееей, рано си отиде Ламата Калушев, още може ли е да ви редуцира!

    Коментиран от #42, #46

    09:12 14.06.2026

  • 39 Хахахаха

    3 9 Отговор
    Значи, трябва да се удрят руските ракети, още преди да са направени. Удрииииии по заводите за производство.

    09:13 14.06.2026

  • 40 Мурка

    11 2 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    А МОЖЕШЕ ДА ОТИВА ЗА ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ

    Коментиран от #45

    09:13 14.06.2026

  • 41 Хахахаха

    5 10 Отговор
    Рашите скоро ще ядат ракети.

    09:14 14.06.2026

  • 42 Я пъ тоа

    2 6 Отговор

    До коментар #38 от "иван костов":

    Аз съм в ЕС.
    Ама ти откъде да знаеш

    09:15 14.06.2026

  • 43 Мишел

    8 5 Отговор
    За прехващането на една балистична ракета са необходими 2 противоракети. За прехващане на една хиперзвукова ракета са необходими сто пъти повече противоракети и късмет.

    09:15 14.06.2026

  • 44 Звездоброец

    0 4 Отговор
    Това е "последният напън преди края" ,който ще бъде ужасен - това със сигурност го зная !

    09:16 14.06.2026

  • 45 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #40 от "Мурка":

    На тупин всичко му е златно, не само тоалетните чинии. А златната тоалетна чиния, беше на Янукович.

    09:16 14.06.2026

  • 46 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "иван костов":

    Копейка и ти си в ЕС, щот България е в ЕС.

    09:18 14.06.2026

  • 47 Ами

    6 3 Отговор
    Това което сте написали, че произвежда Русия го умножете най малко по 2.

    09:24 14.06.2026

  • 48 Обективно

    3 2 Отговор
    Не само повече но и по добри направо няма място за сравнение!

    09:26 14.06.2026

  • 49 ами

    7 1 Отговор
    ха ха ха - спокойно - до два дни русия ще фалира според дойчезеле

    09:30 14.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гост

    7 3 Отговор
    Казано накратко: "уж най-силната" икономика в света не смогва на руснаците
    Е, ясно е, че Холивуд ще пренапише фактите

    09:40 14.06.2026

  • 52 Запорожеца

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "СССР":

    Хи хи хи
    беше изцяло усръинско "творение"

    09:48 14.06.2026

  • 53 Олга

    5 8 Отговор
    Свършили им лопатите и от няма как апочнали да произвеждат ракети.

    09:49 14.06.2026

  • 54 оня с коня

    13 7 Отговор
    Тия Руски военни заводи Украинското Фламинго редовно си ги окълвава

    09:50 14.06.2026

  • 55 Зелени фантазии

    5 10 Отговор
    Ооох, лошо ми е!

    09:54 14.06.2026

  • 56 Евроатлантик

    12 10 Отговор
    Русия не може да победи Украйна с келявите си ракети. Може единствено да тероризира градовете и .

    09:55 14.06.2026

  • 57 МДАМ

    3 7 Отговор
    Всичко е по план, фалитът наближава🇷🇺👎😁👍

    09:59 14.06.2026

  • 58 Ракета или самолет

    5 2 Отговор
    война не печели. Не стъпи ли кашишкия крак няма завоювана територия. Руснаците не напредват с Орешници, Посейдони, Искандери и Калибри, а с китайски мотоциклети, АТВ, и голф-колички. Нямат шурмова авиация и хеликоптери, както и танкове, БМП заради "Пейтриът", "Стингър", "Джавелин" и дроновете. Над Дрезден са хвърлени 8000 тона бомби ВСВ и пак не е разрушен напълно.

    10:03 14.06.2026

  • 59 ха, ха, ха...

    4 3 Отговор
    Путин произвежда повече ракети с вносни от САЩ чипове, а Тръмп не може да произвежда ракети защото не му стигат чиповете.

    10:11 14.06.2026

  • 60 Подстрекаването към война

    8 1 Отговор
    и ударите по Русия, видно увеличават цивилните жертви. Колкото и да ги пази Русия, я принуждават да прави удари които увеличават жертвите! И това подстрекаване на война, ще свърши след години с много жертви и много унищожена Украйна, за да си тъпчат сметките продажните урсули с милиони и за да източват милиардите на Европа към САЩ!

    Коментиран от #64, #67

    10:14 14.06.2026

  • 61 Абе

    1 8 Отговор

    До коментар #14 от "А бендзина има ли?":

    Никой не е заминал от капейките
    Ама яко ти цъкат минуси. 😀

    10:25 14.06.2026

  • 62 Човече

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "А бендзина има ли?":

    не драскай по форумите, а се погрижи за себе си! Честно изглежда много жалко човек без достойнство и ценности, изтъкан от злоба, да драска простотии по цял ден. Не пречиш на Русия или на някой друг, пречиш и вредиш единствено на себе си!

    10:45 14.06.2026

  • 63 Бензиностанция с ракети

    2 1 Отговор
    Те друго не могат и да произвеждат, освен оръжие. Нефт, газ, диаманти, дървесина и други е дар на природата.

    10:47 14.06.2026

  • 64 Геноцида на Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Подстрекаването към война":

    Е ненадминат през 21 век.

    Коментиран от #71

    10:52 14.06.2026

  • 65 Жълтопаветник

    1 4 Отговор
    Увеличеват армията, защото не могат да побеждават ако не превъзхождат по численост три към едно! Трябва да има много купчинки умpели руснаци и пак да останат в по голяма численост! Такива са руските пабеди!

    10:54 14.06.2026

  • 66 Абсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "вече главата не слуша устата":

    точно. Взе ми коментара от ръката.

    10:57 14.06.2026

  • 67 Жълтопаветник

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Подстрекаването към война":

    Русия по цялата и история, все я подстрекават към война разни много по малки държави, но си намери майстора!

    Коментиран от #70

    10:58 14.06.2026

  • 68 васил конакчиев .

    1 0 Отговор
    Цивилизовани престъпни колонизаторски св..не тая война вие я почнахте след распада на СССР . Като в обещанията си бяхте казали ни фунт военната ни структура ---на НАТО няма да се придвижи на Изток -- ние сме джентълмени беше казал един от преговарящите за да убеди наивният предател ид..от Горби. И НАТО от Берлин Александър плац дойде до Руските граници като прие всичките от бившият Варшавски пакт страни и ги направи най големи врагове на Русия даже и съюзните Републики като Грузия .Прибалтийскиte , Украйна .. Тая война я искате и ще я получите правите всичко възможно като се надявате ,че огромните Руски ресурси ще бъдат ваши но в тая война може и да няма победители ? --защото последствията са непредсказуеми. Но тя е неизбежна не след много години а в най скоро близките няколко години .

    10:59 14.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Абе Русия не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Жълтопаветник":

    Ама Европа с продажните урсули си го намери! Ама дреме ти на теб за Европа.

    11:11 14.06.2026

  • 71 В пропагандата за глупаци е така

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Геноцида на Путин":

    Фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна, не му остана друго, освен пропаганда и лъжи срещу Русия!

    11:12 14.06.2026

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