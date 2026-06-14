Русия произвежда повече ракети, отколкото САЩ противоракети: тревожна тенденция във войната срещу Украйна

Руските въоръжени сили продължават да увеличават производството и модернизацията на балистични ракети и безпилотни летателни апарати. Според анализ на Института за изследване на войната (ISW), месечното производство на ракети в Русия вече надвишава месечното производство на противоракетни ракети „Пейтриът“ в Съединените щати, предава News.bg.
Кремъл отделя все повече ресурси за войната срещу Украйна, като същевременно ускорява развитието на нови оръжейни системи и увеличава числеността на армията си.
Към пролетта на 2026 г. Русия произвежда всеки месец между 40 и 50 крилати ракети „Х-101“, между 60 и 70 балистични ракети „Искандер-М“ и около 10 крилати ракети „Искандер-К“.
Според данните руските сили вече използват технологични решения от севернокорейската балистична ракета „КН-23“, които се интегрират в системата „Искандер-М“ с цел ускоряване на производството.
За сравнение, Съединените щати произвеждат приблизително 600 противоракети „Пейтриът“ годишно, или около 50 месечно, сочат данни на американското Министерство на отбраната.
Междувременно руските инженери са увеличили теглото на бойната част на ракетите „Х-101“ и са внедрили нови технологии за избягване на противовъздушната отбрана. Сред тях са автоматично активиращи се термични примамки, метални отклонители за смущаване на радарите и система за навигация по релефа, която подобрява точността на ударите.
Украинските сили са регистрирали използването на подобни модернизирани ракети при последните масирани атаки срещу Киев.
Паралелно с това Москва разработва нов вариант на „Искандер-М“, известен като „Искандер-1000“, чийто обсег може да достигне до 1000 километра.
На 12 юни руският президент Владимир Путин подписа указ за ново увеличение на числеността на въоръжените сили. Според документа общият личен състав на армията вече възлиза на 2 399 130 души, от които 1 510 000 са военнослужещи.
Това представлява увеличение с 7360 души спрямо предходния указ от март тази година. Макар ръстът да е сравнително малък, той продължава тенденцията за ежегодно разширяване на руската армия от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.
През последните години Кремъл увеличи числеността на армията с 137 000 души през 2022 г., със 170 000 през 2023 г. и със 180 000 през 2024 г.
Военните разходи също продължават да растат въпреки признаците за забавяне на приходите в руската икономика.
Според икономиста Янис Клуге от Германския институт за международни отношения и сигурност, през първото тримесечие на 2026 г. Русия е изразходвала 5,9 трилиона рубли за военни цели, което се равнява на около 81,4 милиарда долара. Това представлява 46% от всички бюджетни разходи и е с 30% повече спрямо същия период на предходната година.
По данни на руското Министерство на финансите приходите в бюджета за първите четири месеца на 2026 г. възлизат на 8,3 трилиона рубли, което означава, че военните разходи вече поглъщат близо две трети от държавните приходи.
Засилените руски удари с ракети и авиационни бомби срещу украински градове далеч от фронтовата линия водят и до рязко увеличение на цивилните жертви.
Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна съобщи, че през май 2026 г. са загинали най-малко 274 цивилни, а други 1763 са били ранени. Това е най-високият месечен брой цивилни жертви от април 2022 г. насам.
Според организацията основната причина за ръста е използването на мощни ракети и планиращи бомби срещу гъсто населени градски райони, отдалечени от бойните действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вече главата не слуша устата
Коментиран от #19, #66
08:29 14.06.2026
2 Изкуството да направиш заглавието
08:31 14.06.2026
3 Чичак
Коментиран от #7
08:38 14.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 невъзможно е
08:44 14.06.2026
9 Българин 681
Извод - американската икономика е мъртва, след като произвежда по-малко от "колабиралата" руска........
08:45 14.06.2026
10 Механик
До коментар #6 от "Ристе кьоравото":И краве масло нема, и кокши яйца нема. Ама най нема ракети, оти чиповете от перални свръшиа.
п.п.
Обсесията лекувай! Обсесията. Нпаредва и ти личи.
08:45 14.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Механик
Просто не мога да се въздържа да не задам тоя въпрос на розавите понита тука.
Коментиран от #17
08:47 14.06.2026
13 Шафьоро
Коментиран от #20
08:47 14.06.2026
14 А бендзина има ли?
А вътрешни тоалетни?А?
А течаща вода имат ли крепостните?Имат ли?А?
Пушечно месо имат ли още?А?
Замина ли да живее поне един русофил в Русия?А?Замина ли?Путин ги покани преди две години.
Замина ли е един бе?А?
Замина ли?А?
Или викаме Слава Русия,ама викаме и си стоим в ЕС?Викаме ли?А?
Коментиран от #61, #62
08:49 14.06.2026
15 Маринов
08:49 14.06.2026
16 Садам Хюсеин
А САЩ 90% от хората не знаят че има война в Украйна
08:50 14.06.2026
17 Ол1гофрен,
До коментар #12 от "Механик":О7.10.2023
08:51 14.06.2026
18 Съдията
08:51 14.06.2026
19 иван костов
До коментар #1 от "вече главата не слуша устата":Забравят, какво са излъгали преди час! Бензина , яйцата, ракетите, Путин, вярваме на всичко!😂😂😂
Коментиран от #24
08:51 14.06.2026
20 Цъ....
До коментар #13 от "Шафьоро":Пусна купони.
08:52 14.06.2026
21 Механик
До коментар #11 от "Ту пой, ДА? ))))":Ти къде го гледаш тоя вой? Нали забраниха руската телевизия?! Дори в тубата не могат да се гледат клипове със съдържание на руски. А ако е филм и все пак го има, то така изкривяват звукът му, че сам спираш гледането.
А ти, значи, гледаш ЗАБРАНЕНОТО по някакъв начин, м???
Но така е. Когато имаш обсесия търсиш начин да си я чешеш.
И на края ще излезе, че аз "копейката" не се интереувам от това какво става в Кремъл, а ти украинца по цял ден следиш с интерес новините от там.
И кой е копейка тогава? М?
Коментиран от #28, #34
08:52 14.06.2026
22 Фен
08:52 14.06.2026
23 СРО ЧНО
Искат му оставката и отговорност за безсмисната война .
На всички е ясно,че монголите не могат да победят в тази война и никога няма да влезнат в КИЕВ.
08:52 14.06.2026
24 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #19 от "иван костов":При бензина, яйцата и ракетите.Дедо ва ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #38
08:53 14.06.2026
25 СССР
Коментиран от #52
08:53 14.06.2026
26 баце
08:56 14.06.2026
27 Факти
Коментиран от #40
08:57 14.06.2026
28 На руски в Тубата клипове колко щеш
До коментар #21 от "Механик":Обаче опозиционни. И никакъв звук не се изкривява на нищо.
08:57 14.06.2026
29 Ами добре
08:58 14.06.2026
30 Българин
08:59 14.06.2026
31 Тръмп е гениален
Коментиран от #35
09:00 14.06.2026
32 Вацев
09:01 14.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами лъжеш
До коментар #21 от "Механик":Който търси намира.Все пак в България има Интернет за разлика от кочината.И нашият интернет е един от най-бързите и качествени в целият свят.
09:03 14.06.2026
35 Ммммм
До коментар #31 от "Тръмп е гениален":М. А. Л. О. У. М. Н. И. К
09:06 14.06.2026
36 Бай Пунди Говнокомандващия
Коментиран от #69
09:07 14.06.2026
37 Но не само сащ произвеждат противоръкети
09:12 14.06.2026
38 иван костов
До коментар #24 от "Оди у Въш.кар.истан":Ами ти, какво търсиш в България, бе педо фил нидерландски? Марш в ЕС да ти рендосват ауспуха! Ееей, рано си отиде Ламата Калушев, още може ли е да ви редуцира!
Коментиран от #42, #46
09:12 14.06.2026
39 Хахахаха
09:13 14.06.2026
40 Мурка
До коментар #27 от "Факти":А МОЖЕШЕ ДА ОТИВА ЗА ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ
Коментиран от #45
09:13 14.06.2026
41 Хахахаха
09:14 14.06.2026
42 Я пъ тоа
До коментар #38 от "иван костов":Аз съм в ЕС.
Ама ти откъде да знаеш
09:15 14.06.2026
43 Мишел
09:15 14.06.2026
44 Звездоброец
09:16 14.06.2026
45 Хахахаха
До коментар #40 от "Мурка":На тупин всичко му е златно, не само тоалетните чинии. А златната тоалетна чиния, беше на Янукович.
09:16 14.06.2026
46 Хахахаха
До коментар #38 от "иван костов":Копейка и ти си в ЕС, щот България е в ЕС.
09:18 14.06.2026
47 Ами
09:24 14.06.2026
48 Обективно
09:26 14.06.2026
49 ами
09:30 14.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Гост
Е, ясно е, че Холивуд ще пренапише фактите
09:40 14.06.2026
52 Запорожеца
До коментар #25 от "СССР":Хи хи хи
беше изцяло усръинско "творение"
09:48 14.06.2026
53 Олга
09:49 14.06.2026
54 оня с коня
09:50 14.06.2026
55 Зелени фантазии
09:54 14.06.2026
56 Евроатлантик
09:55 14.06.2026
57 МДАМ
09:59 14.06.2026
58 Ракета или самолет
10:03 14.06.2026
59 ха, ха, ха...
10:11 14.06.2026
60 Подстрекаването към война
Коментиран от #64, #67
10:14 14.06.2026
61 Абе
До коментар #14 от "А бендзина има ли?":Никой не е заминал от капейките
Ама яко ти цъкат минуси. 😀
10:25 14.06.2026
62 Човече
До коментар #14 от "А бендзина има ли?":не драскай по форумите, а се погрижи за себе си! Честно изглежда много жалко човек без достойнство и ценности, изтъкан от злоба, да драска простотии по цял ден. Не пречиш на Русия или на някой друг, пречиш и вредиш единствено на себе си!
10:45 14.06.2026
63 Бензиностанция с ракети
10:47 14.06.2026
64 Геноцида на Путин
До коментар #60 от "Подстрекаването към война":Е ненадминат през 21 век.
Коментиран от #71
10:52 14.06.2026
65 Жълтопаветник
10:54 14.06.2026
66 Абсолютно
До коментар #1 от "вече главата не слуша устата":точно. Взе ми коментара от ръката.
10:57 14.06.2026
67 Жълтопаветник
До коментар #60 от "Подстрекаването към война":Русия по цялата и история, все я подстрекават към война разни много по малки държави, но си намери майстора!
Коментиран от #70
10:58 14.06.2026
68 васил конакчиев .
10:59 14.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Абе Русия не знам
До коментар #67 от "Жълтопаветник":Ама Европа с продажните урсули си го намери! Ама дреме ти на теб за Европа.
11:11 14.06.2026
71 В пропагандата за глупаци е така
До коментар #64 от "Геноцида на Путин":Фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна, не му остана друго, освен пропаганда и лъжи срещу Русия!
11:12 14.06.2026