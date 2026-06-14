Новини
Любопитно »
Перлите отново са хит: елегантната класика, която завладява модата през 2026 г.

Перлите отново са хит: елегантната класика, която завладява модата през 2026 г.

14 Юни, 2026 08:27, обновена 14 Юни, 2026 08:31 994 11

  • перли-
  • мода-
  • класика

От дискретни обеци до впечатляващи колиета - перлените бижута се завръщат с модерен прочит и ново излъчване

Перлите отново са хит: елегантната класика, която завладява модата през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ако държим на личния си стил, често ни се налага да избираме между класиката и актуалните тенденции. За щастие, има модни завръщания, които успешно съчетават и двете. Именно такъв е случаят с перлените бижута, които отново се нареждат сред най-желаните аксесоари през тази година, пише Lifestyle.bg.

Перлите са символ на елегантност и изтънченост, а през последните месеци присъстват все по-осезаемо в колекциите на водещи модни къщи. Дизайнерите предлагат както класически модели, така и по-съвременни интерпретации, които разчупват представата, че перлите са предназначени само за по-зряла аудитория.

Водният скъпоценен камък се завръща както в изискани бижута за специални поводи, така и в по-семпли модели, подходящи за ежедневието. Дори най-базовият тоалет може да придобие по-елегантно излъчване с правилно подбрани перлени аксесоари.

Сред водещите тенденции са комбинациите между перли, диаманти и благородни метали. Именно такъв подход виждаме в новите колекции на водещи луксозни марки, където класическите перли се съчетават с модерни дизайнерски решения и впечатляващи скъпоценни камъни.

Особено актуални са моделите в бяло и розово злато, както и бижутата с нестандартни форми. По този начин традиционната визия на перлите получава съвременен прочит, който привлича и по-младите поколения.

Естествената красота на перлите остава тяхното най-голямо предимство. Те не се нуждаят от излишна демонстративност, защото носят усещане за стил и класа, което не се влияе от времето и модните цикли.

За тези, които тепърва искат да добавят перли към своята колекция от бижута, най-добрият избор са класическите перлени обеци. Те са достатъчно дискретни за ежедневието, но същевременно придават завършеност на всяка визия.

По-смелите почитатели на тенденцията могат да заложат на многоредово перлено колие тип чокър - емблематичен аксесоар, който неизменно се свързва с стила на принцеса Даяна. Макар да е по-подходящ за официални събития, той остава един от най-разпознаваемите символи на перлената мода.

За по-универсално решение стилистите препоръчват фино перлено колие, което може да се носи както в ежедневието, така и при по-специални поводи.

Едно е сигурно - перлите доказват, че истинската класика никога не излиза от мода, а просто се завръща в нова, по-съвременна форма.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересното е, че

    4 0 Отговор
    Китайците и в това са преуспяли. Производството на перли в специални ферми се прави в умопомрачителни мащаби. Това производство трябва някак да се реализира.Нищо чудно, че се появят отново позабравени модни тенденции.

    Коментиран от #2

    08:35 14.06.2026

  • 2 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Интересното е, че":

    Така е, но не бих ти препоръчал Китай! Бих ти препоръчал японските перли на Микимото! Това е Алфата и Омегата на развъжданите перли!

    09:13 14.06.2026

  • 3 Анонимен

    1 0 Отговор
    Имаме си!

    09:27 14.06.2026

  • 4 Сега...

    3 0 Отговор
    Не го приемайте като просташко провикване, но....... Перлите са точно бижутата, които стоят най добре върху жените на голо!

    Коментиран от #6

    09:36 14.06.2026

  • 5 Гост

    3 1 Отговор
    Сложихте ли ги и тях в кошницата с грижа?

    09:36 14.06.2026

  • 6 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сега...":

    Върху гола жена най-добре стои перлена огърлица от юнашко млеко.

    Коментиран от #7, #8, #11

    09:37 14.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Тази асоциация на мъж кото мляко с перлите съвсем не е случайна! И наистина им стои добре на жените, отново не го възприемайте като просташко провикване, защото си е така!

    09:42 14.06.2026

  • 9 6135

    1 1 Отговор
    Да, ама перлите, за разлика от диамантите, са нетрайни и се изтриват и разграждат за има-няма сто години.

    Питайте Лили Иванова колко перлени гердана е оплакала!

    Коментиран от #10

    09:52 14.06.2026

  • 10 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "6135":

    Ето сега ще ти кажа нещо, което не знае нито ИИ, нито Уикипедия. Номера на старите херцогини и графини, който прави перлите вечни. Купуваш си голяма гъска, и веднъж годишно късаш огърлицата, и даваш на гъската да изкълве перлите. После чакаш да ги изкара по естествен път, почистваш, и отново на огърлицата. Не те поднасям, истина е!

    09:59 14.06.2026

  • 11 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Това е моят безценен дар за красивото момиче, което ме удостоява с усмивката и ласките си.
    Жените не го разбират по този начин. Само ако можеха да усетят какво означава за нас този жест, който правим.

    10:26 14.06.2026