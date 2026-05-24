Рубио: САЩ са гостоприемна страна, въпреки наличието на глупави хора

24 Май, 2026 18:25 439 4

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съединените щати остават гостоприемна страна, но имат „глупави хора“, които правят глупави изявления. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на посещението си в Индия, отговаряйки на молба на репортер да коментира расистки забележки, насочени към индийци и индийско-американци.

„Съединените щати са много гостоприемна страна. Но всяка страна по света има глупави хора. Сигурен съм, че има такива хора тук и в Съединените щати. В Съединените щати също има хора, които постоянно правят глупави коментари“, каза Рубио.

Коментирайки въздействието на ограниченията върху пътуванията на индийци до САЩ, той отбеляза, че промените в имиграционната политика на САЩ не са насочени към Индия. „Промените, които се случват сега, или модернизацията на нашата имиграционна система, не са насочени към Индия и не са специфични за Индия. Това е глобален процес, който се прилага в целия свят“, каза Рубио.

Според държавния секретар „отношенията между САЩ и Индия не са загубили инерция“. „Някои може да кажат това, но аз не виждам това под никаква форма“, каза той.

Относно търговските тарифи на САЩ срещу Ню Делхи, Рубио заяви, че те не са свързани единствено с Индия и са част от глобален преглед на търговската политика на САЩ. „Това не е за Индия. Президентът [Доналд Тръмп] не е целял да създава напрежение с Индия заради търговията. Става въпрос за необходимостта от справяне с натрупаните дисбаланси в американската икономика и този подход се прилага в световен мащаб“, каза държавният секретар.

През последните години в Индия нараснаха опасенията заради антииндийската реторика в Съединените щати, включително коментари в социалните медии, както и редица инциденти срещу индийци и студенти от индийски произход. Например, през 2024 г. серия от нападения срещу индийски студенти в Чикаго и Атланта предизвикаха широко внимание. Освен това, през април коментари на американски радиоводещ, наричащ Индия „адска дупка“, предизвикаха вълнение в южноазиатската република. Индийското министерство на външните работи осъди тези забележки по това време.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сащ са

    2 1 Отговор
    Бандити

    18:25 24.05.2026

  • 2 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ЯВНО ВИЗИРА СТОПАНИТЕ НА БЕЛИЯТ ДОМ?

    18:30 24.05.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Много е прав Рубио! В САЩ има много глупави, АЛЧНИ и деменчави хора, като започнеш от президента, минеш през държавния секретар и стигнеш до министъра на ВОЙНАТА!

    18:31 24.05.2026

  • 4 Където не се раждат американци ще са

    2 0 Отговор
    Гостоприемни
    Много гости ти изяждат хляба

    18:34 24.05.2026