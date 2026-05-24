Рубио: Ако преговорите се провалят, опцията е нови военни действия срещу Иран

24 Май, 2026 20:39, обновена 24 Май, 2026 22:15 1 492 25

Държавният секретар на САЩ заяви, че Иран ще спечели, ако изпълни условията на Вашингтон относно Ормузкия проток и ядрената си програма

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон обмисля възможността за възобновяване на военни действия срещу Иран, ако не успее да постигне целите си чрез преговори с Техеран, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю за индийския телевизионен канал India Today.

„Президентът ясно заяви, че ще направи всичко необходимо, за да гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. Той предпочита да постигне това чрез преговори и дипломация и ние ще използваме всички средства за това“, каза държавният секретар на САЩ.

„Но в крайна сметка, ако това не се получи, президентът има тази възможност“, добави Рубио, говорейки за възобновяване на военните действия срещу Иран. „Но това не е нашето предпочитание. Първият ни избор е споразумение чрез преговори и ние ще работим за това.“

Рубио заяви, че Иран ще спечели, ако изпълни условията на Вашингтон относно Ормузкия проток и ядрената си програма.

„Иран със сигурност ще спечели, ако наистина се съгласи на това и тези преговори“, каза той в интервю за индийския телевизионен канал India Today. Държавният секретар на САЩ обясни, че САЩ искат от иранските власти „отваряне на пролива, сериозни преговори и резултат, при който те никога няма да имат ядрени оръжия и въпросите за обогатяването и високообогатения уран бъдат решени“.

„И в замяна на това те ще спечелят“, добави Рубио. Той не уточни какви стъпки имат предвид САЩ.

„Проливът трябва да бъде отворен незабавно и напълно“, каза той, обяснявайки исканията на САЩ. „Това е първата стъпка.“ „Втората стъпка е Иран да се ангажира със сериозни преговори по три въпроса: ангажиментът му никога да не притежава ядрени оръжия, ограниченията на капацитета му за обогатяване и какво да прави с високообогатения уран“, продължи Рубио.

„Няма причина уранът да е обогатен до 60%, освен ако не искате да го обогатите до 90% и да го използвате за военни цели.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в събота, че е постигнато общо съгласие по проект на бъдещо споразумение с Иран. Той съобщи, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирно споразумение с Иран.

Съединените щати чакат отварянето на Ормузкия проток, след което ще бъдат готови да обсъдят ядрения въпрос с Иран, каза по-рано Рубио в интервю за The New York Times.

„Не можете да решите проблема с иранската ядрена програма за 72 часа, като го надраскате на салфетка. Протокът трябва да бъде отворен незабавно и след това, в съответствие с договорените параметри, ще започнем много сериозни преговори за обогатяване, за високообогатен уран и за ангажимента им никога да не притежават ядрени оръжия“, каза той.

Според вестника, Рубио по този начин е сигнализирал, че американската администрация е готова да се съгласи на временно споразумение, което не би лишило незабавно Техеран от възможността да разработва ядрени оръжия.

Иранските власти многократно са заявявали, че ядрената програма на Ислямската република е изключително с мирен характер и че Техеран никога не се е стремил да притежава атомна бомба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не може да бъде

    23 5 Отговор
    Това изказване ми прилича на подготовка за отстъпление която ще бъде опакована в луксозна и много лъскава опаковка с надпис с големи букви -победа!??

    20:48 24.05.2026

  • 2 ?????

    17 3 Отговор
    “Това не става за 72 часа с нещо, надраскано на салфетка, заяви Марко Рубио”
    Става, става.
    Да си спомни Чърчил и Сталин в Ялта.

    20:50 24.05.2026

  • 3 ГОЛЕМ ГО ВАДЕХТЕ

    20 2 Отговор
    АМА БЪРЗО ОМЕКНАХТЕ. ЯДРЕНИЯ ВЪПРОС ИЗОБЩО НЯМА ДА СЕ ОБСЪЖДА.

    20:52 24.05.2026

  • 4 Швейк

    3 11 Отговор
    Уранът им трябвал само за мирни цели.
    Поради липса на петрол ще строят ядрени централи.

    20:55 24.05.2026

  • 5 Елегантно излизане

    15 3 Отговор
    От ситуацията. Разбраха, че нищо не са постигнали и нищо няма да постигнат, а всички негативи са в тяхната кошница и решиха да се отвори протока. Обаче ключа за отварянето го държи Иран. И понеже Иран няма никакво намерение да си предава урана, та го удариха на молба и нови лъжи.

    20:58 24.05.2026

  • 6 Обезчестена копейка

    5 12 Отговор
    За това ли се дадох на иранец, за да печели америка? Пу!
    Нали щяхме да смачкаме сащ, а тя ква стана? Дадох си девствеността на вятъра.

    21:07 24.05.2026

  • 7 ?????

    9 4 Отговор
    “Тръмп представи карта на Иран в цветовете на американското знаме с надпис „Съединени щати от Близкия изток?“
    В отговор Иран публикува рентгенова снимка на Тръмп с Нетаняху на мястото на мозъка му...
    Иран обективно е по-креативен.”

    21:11 24.05.2026

  • 8 Спас

    2 15 Отговор
    Помляни военни съоражения,кораби, самолети, инфраструктура. Ми много добре, браво чичо Дони. Сега ще спрат някои санкции на иранския петрол и газ,а ОАЕ напусна ОПЕК. Това означава спад на цената и бай,бай Раша. Да не се забравя и че американците остават на терен. Тръмп пак ги изигра

    Коментиран от #12, #14

    21:13 24.05.2026

  • 9 ?????

    6 0 Отговор
    Нещо не се получи предишния път.
    Надявам се сега ще се получи.

    21:14 24.05.2026

  • 10 име

    10 1 Отговор
    Хаха, иранците да не са прости като бандерите!? Дай да разминираме протока, пък после ще има преговори... и отново подмолна атака, като при предишните два пъти, когато "преговаряха"!

    Условието на Иран е първо репарации, после всичко друго.

    21:14 24.05.2026

  • 11 Да,бе

    11 1 Отговор
    Тръмпбунакис се нагълта със солена вода в Ормузкия проток...

    21:14 24.05.2026

  • 12 Хапчетата

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спас":

    Веднага! Или докажи на коя игра си играл и се е слулило всичко това!

    21:16 24.05.2026

  • 13 🧨🧨🧨

    8 1 Отговор
    Изправи се гора от стомана, Насочете се бойни Дула, Насочи се в Гневна Зкана към Америка която Носи Война!!!

    21:22 24.05.2026

  • 14 стоян георгиев

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Спас":

    Пасивен лгбти еврЕоатлантически пеперуд, що не спреш да друсаш с марихуаната и да излезеш от този плод нс надрусания ти мозък розов сън в който омразната ти Русия се (сривала)😀
    Едно е да халюцинираш такива простотии,а съвсем друга в реалността в света,а тя е ,че Русия,Китай,Северна Корея,Иран и глобалния Юг приключиха евроатлантическия ви ционистко-англо-саксонски жендърясал световен(ред)...

    21:22 24.05.2026

  • 15 Име

    4 1 Отговор
    Приятни сънища!

    21:33 24.05.2026

  • 16 Ще спечели

    2 0 Отговор
    колкото спечели досега…

    21:36 24.05.2026

  • 17 Гост

    3 1 Отговор
    Това значи, че ще остане затворен. Тия ни съсипаха. Е сега нафтата ще стане 2.5 евра.

    Коментиран от #19

    21:36 24.05.2026

  • 18 Един пробит цент

    3 1 Отговор
    Америка ша владей свитъ!

    21:38 24.05.2026

  • 19 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Тя струва вече толкова в Германия

    21:46 24.05.2026

  • 20 Механик

    2 0 Отговор
    Гледам снимката и виждам един съкрушен, уморен чувстващ се не на мястото си човек.
    Той трябва да казва това дето му го казват. Но той вижда, че това което казва не е истина и не може да се случи.
    Да, има и такива хора. Попадат в точното време и на точното място, само дето закъсняват с 80 години.

    21:54 24.05.2026

  • 21 КУБИНСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В САЩ

    6 0 Отговор
    СА ДОБРИ ХОРА,АМА УЖАСНО ПРОСТИ. КУБА Е ОСТРОВА НА СВОБОДАТА,А ТАКИВА КАТО РУБИО СА ИЗМЕННИЦИ.

    21:55 24.05.2026

  • 22 ежко

    0 0 Отговор
    Айдееее!И кубиноса стана ядрен специалист!:
    Ето какво е положениетос обогатения уран за ядрени реактори за подводници например:
    САЩ и Великобритания: Използват силно обогатен уран (над 20% спрямо \(U-235\)), който достига нива между 93% и 97%. Това е сравнимо с чистотата на урана, използвана в ядрените оръжия. Подобна концентрация позволява на реакторите да бъдат изключително компактни и да работят в продължение на 25 до 40 години без нужда от презареждане с гориво.
    Русия и Индия: При техните подводници се използват по-ниски нива на обогатяване, които обикновено варират между 20% и 45% в зависимост от поколението на реактора.
    Франция: Част от по-модерните френски подводници преминават към нискообогатен уран (под 20%), който съдържа около 5% \(U-235\) (подобно на горивото в цивилните ядрени електроцентрали), което обаче налага презареждане на всеки 10 години.

    22:01 24.05.2026

  • 23 Ами

    1 0 Отговор
    Погледнете снимката над статията.
    Така изглежда отчаян човек.
    Защо ли е отчаян?
    Нали е победител :)

    22:02 24.05.2026

  • 24 Пакестанец

    1 0 Отговор
    Цялата тази игра на"иди ми,дойди ми"на САЩ-саните,има една цел ,да вкара във война ,Индия и Пакистан ,а после Индия срещу Чината.
    Обаче,нещо не им излиза сметката.И тъй като кръчмаря все им го пише в сметката,нещо взе да ги боли.Излиза им доста скъпичко,това размотаване в стил,две напред,една назад. Накрая ми се чини,че ще има нови избори, предсрочно,напролет в САЩ.Там опозиционерите имат една тояга,наречена импийчмънт.Тс ще почакаме,ще видим.Дано преди това не им се счупи печатницата,че ще има и бунтове отново.Както се казва,гладна мечка,хоро не играе.Междувпрочем като споменах мечка,се сетих и замечкадарите,който разиграваха мечки по панаирите.Бе къде изчезнаха тия хора?
    Без тях няма кой да укротява меките и те вече нападат хора,по горските пътеки.Явно има нужда и от такива хора,за да има спокойствие по гори и планини.Стига вече с престоренаната грижа и за тях.

    22:10 24.05.2026

  • 25 Перс

    0 0 Отговор
    Отваряне на пролива - след като кравите се върнат в обора. Американците си имат Американски залив. Чий го дирят в нашия Персийски?

    22:14 24.05.2026