Рубио: Ако преговорите се провалят, опцията е нови военни действия срещу Иран

Администрацията на Вашингтон обмисля възможността за възобновяване на военни действия срещу Иран, ако не успее да постигне целите си чрез преговори с Техеран, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю за индийския телевизионен канал India Today.
„Президентът ясно заяви, че ще направи всичко необходимо, за да гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. Той предпочита да постигне това чрез преговори и дипломация и ние ще използваме всички средства за това“, каза държавният секретар на САЩ.
„Но в крайна сметка, ако това не се получи, президентът има тази възможност“, добави Рубио, говорейки за възобновяване на военните действия срещу Иран. „Но това не е нашето предпочитание. Първият ни избор е споразумение чрез преговори и ние ще работим за това.“
Рубио заяви, че Иран ще спечели, ако изпълни условията на Вашингтон относно Ормузкия проток и ядрената си програма.
„Иран със сигурност ще спечели, ако наистина се съгласи на това и тези преговори“, каза той в интервю за индийския телевизионен канал India Today. Държавният секретар на САЩ обясни, че САЩ искат от иранските власти „отваряне на пролива, сериозни преговори и резултат, при който те никога няма да имат ядрени оръжия и въпросите за обогатяването и високообогатения уран бъдат решени“.
„И в замяна на това те ще спечелят“, добави Рубио. Той не уточни какви стъпки имат предвид САЩ.
„Проливът трябва да бъде отворен незабавно и напълно“, каза той, обяснявайки исканията на САЩ. „Това е първата стъпка.“ „Втората стъпка е Иран да се ангажира със сериозни преговори по три въпроса: ангажиментът му никога да не притежава ядрени оръжия, ограниченията на капацитета му за обогатяване и какво да прави с високообогатения уран“, продължи Рубио.
„Няма причина уранът да е обогатен до 60%, освен ако не искате да го обогатите до 90% и да го използвате за военни цели.“
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в събота, че е постигнато общо съгласие по проект на бъдещо споразумение с Иран. Той съобщи, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирно споразумение с Иран.
Иранските власти многократно са подчертавали, че не се стремят към ядрени оръжия. Те са отбелязвали, че ядрената програма на страната е изключително с мирен характер.
Съединените щати чакат отварянето на Ормузкия проток, след което ще бъдат готови да обсъдят ядрения въпрос с Иран, каза по-рано Рубио в интервю за The New York Times.
„Не можете да решите проблема с иранската ядрена програма за 72 часа, като го надраскате на салфетка. Протокът трябва да бъде отворен незабавно и след това, в съответствие с договорените параметри, ще започнем много сериозни преговори за обогатяване, за високообогатен уран и за ангажимента им никога да не притежават ядрени оръжия“, каза той.
Според вестника, Рубио по този начин е сигнализирал, че американската администрация е готова да се съгласи на временно споразумение, което не би лишило незабавно Техеран от възможността да разработва ядрени оръжия.
Иранските власти многократно са заявявали, че ядрената програма на Ислямската република е изключително с мирен характер и че Техеран никога не се е стремил да притежава атомна бомба.
Ето какво е положениетос обогатения уран за ядрени реактори за подводници например:
САЩ и Великобритания: Използват силно обогатен уран (над 20% спрямо \(U-235\)), който достига нива между 93% и 97%. Това е сравнимо с чистотата на урана, използвана в ядрените оръжия. Подобна концентрация позволява на реакторите да бъдат изключително компактни и да работят в продължение на 25 до 40 години без нужда от презареждане с гориво.
Русия и Индия: При техните подводници се използват по-ниски нива на обогатяване, които обикновено варират между 20% и 45% в зависимост от поколението на реактора.
Франция: Част от по-модерните френски подводници преминават към нискообогатен уран (под 20%), който съдържа около 5% \(U-235\) (подобно на горивото в цивилните ядрени електроцентрали), което обаче налага презареждане на всеки 10 години.
