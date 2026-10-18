Двама офицери загинаха при катастрофа на AH-6i в Саудитска Арабия

Двама офицери са загинали при катастрофа на разузнавателен хеликоптер AH-6i в района Наджран в югозападната част на Саудитска Арабия. Машината е паднала на саудитска територия, съобщи генерал-майор Турки ал-Малки, говорител на водената от Рияд коалиция, която воюва в Йемен.

Хеликоптерът е бил на саудитското Министерство на националната гвардия. Според изявлението на коалицията катастрофата е причинена от техническа неизправност. Не са посочени допълнителни данни за мястото на падането, обстоятелствата около инцидента или характера на задачата, която е изпълнявал екипажът.

„При инцидента загина въздушният екипаж, състоящ се от двама офицери“, заяви Турки ал-Малки.

Говорителят е изказал съболезнования на семействата и близките на загиналите. Имената и званията на двамата офицери не са обявени. Не е съобщено и дали ще бъде извършено отделно разследване от саудитските военни власти.

AH-6i е лек разузнавателен и ударен хеликоптер, използван от саудитската национална гвардия. Към момента коалицията не е съобщила за други загинали или пострадали при инцидента.

Източници: gulfnews.com, defencearabia.com