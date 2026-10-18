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Двама офицери загинаха при катастрофа на AH-6i в Саудитска Арабия

Двама офицери загинаха при катастрофа на AH-6i в Саудитска Арабия

18 Октомври, 2026 07:08, обновена 18 Октомври, 2026 07:10 784 5

  • саудитска арабия-
  • наджран-
  • хеликоптер-
  • авиационна катастрофа-
  • национална гвардия

Разузнавателният хеликоптер се е разбил в района Наджран. Като причина е посочена техническа неизправност

Двама офицери загинаха при катастрофа на AH-6i в Саудитска Арабия - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама офицери са загинали при катастрофа на разузнавателен хеликоптер AH-6i в района Наджран в югозападната част на Саудитска Арабия. Машината е паднала на саудитска територия, съобщи генерал-майор Турки ал-Малки, говорител на водената от Рияд коалиция, която воюва в Йемен.

Хеликоптерът е бил на саудитското Министерство на националната гвардия. Според изявлението на коалицията катастрофата е причинена от техническа неизправност. Не са посочени допълнителни данни за мястото на падането, обстоятелствата около инцидента или характера на задачата, която е изпълнявал екипажът.

„При инцидента загина въздушният екипаж, състоящ се от двама офицери“, заяви Турки ал-Малки.

Говорителят е изказал съболезнования на семействата и близките на загиналите. Имената и званията на двамата офицери не са обявени. Не е съобщено и дали ще бъде извършено отделно разследване от саудитските военни власти.

AH-6i е лек разузнавателен и ударен хеликоптер, използван от саудитската национална гвардия. Към момента коалицията не е съобщила за други загинали или пострадали при инцидента.

Източници: gulfnews.com, defencearabia.com


Саудитска Арабия
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  • 4 Жоржета

    0 0 Отговор
    Днес е ан тонов ден
    Именникът да почерпи ...🍻

    Коментиран от #5

    07:38 18.10.2026

  • 5 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Жоржета":

    В случая става дума за американски хеликоптер "Апачи"

    07:54 18.10.2026