Двама офицери загинаха при катастрофа на AH-6i в Саудитска Арабия

Двама офицери са загинали при катастрофа на разузнавателен хеликоптер AH-6i в района Наджран в югозападната част на Саудитска Арабия. Машината е паднала на саудитска територия, съобщи генерал-майор Турки ал-Малки, говорител на водената от Рияд коалиция, която воюва в Йемен.
Хеликоптерът е бил на саудитското Министерство на националната гвардия. Според изявлението на коалицията катастрофата е причинена от техническа неизправност. Не са посочени допълнителни данни за мястото на падането, обстоятелствата около инцидента или характера на задачата, която е изпълнявал екипажът.„При инцидента загина въздушният екипаж, състоящ се от двама офицери“, заяви Турки ал-Малки.
Говорителят е изказал съболезнования на семействата и близките на загиналите. Имената и званията на двамата офицери не са обявени. Не е съобщено и дали ще бъде извършено отделно разследване от саудитските военни власти.
AH-6i е лек разузнавателен и ударен хеликоптер, използван от саудитската национална гвардия. Към момента коалицията не е съобщила за други загинали или пострадали при инцидента.
Източници: gulfnews.com, defencearabia.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Жоржета
Именникът да почерпи ...🍻
Коментиран от #5
07:38 18.10.2026
5 Мишел
До коментар #4 от "Жоржета":В случая става дума за американски хеликоптер "Апачи"
07:54 18.10.2026