Над 200 станаха предполагаемите смъртни случаи от ебола в ДР Конго

Броят на предполагаемите смъртни случаи от ебола в Демократична република Конго е надхвърлил 200, съобщи Министерството на комуникациите и медиите в годишния си доклад.

Според официални данни, епидемията в момента е засегнала три провинции: Итури, Северно Киву и Южно Киву. „Регистрирани са 204 смъртни случая, за които се предполага, че са причинени от вируса, и 867 предполагаеми случая на инфекция“, отбеляза министерството. Лабораторните тестове досега са потвърдили 10 смъртни случая и 91 случая на инфекция.

Епицентърът на епидемията е в провинция Итури, граничеща с Уганда, където досега са регистрирани един смъртен случай и пет предполагаеми случая.

Конгоанската здравна служба е получила първите сигнали за тревога на 5 май, но експертите не изключват възможността вирусът да е циркулирал сред местното население няколко седмици преди това. В нощта на 17 май Световната здравна организация обяви епидемията от ебола в ДР Конго и Уганда за глобална извънредна ситуация.

Настоящото огнище е причинено от вируса Ебола-Бундибуджо, идентифициран за първи път в Уганда през есента на 2007 г. Смъртността му е приблизително 30-50%. Няма ваксина или специфично лечение за него.