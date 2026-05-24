Над 200 станаха предполагаемите смъртни случаи от ебола в ДР Конго

24 Май, 2026 06:13, обновена 24 Май, 2026 06:17 953 10

Над 200 станаха предполагаемите смъртни случаи от ебола в ДР Конго - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на предполагаемите смъртни случаи от ебола в Демократична република Конго е надхвърлил 200, съобщи Министерството на комуникациите и медиите в годишния си доклад.

Според официални данни, епидемията в момента е засегнала три провинции: Итури, Северно Киву и Южно Киву. „Регистрирани са 204 смъртни случая, за които се предполага, че са причинени от вируса, и 867 предполагаеми случая на инфекция“, отбеляза министерството. Лабораторните тестове досега са потвърдили 10 смъртни случая и 91 случая на инфекция.

Епицентърът на епидемията е в провинция Итури, граничеща с Уганда, където досега са регистрирани един смъртен случай и пет предполагаеми случая.

Конгоанската здравна служба е получила първите сигнали за тревога на 5 май, но експертите не изключват възможността вирусът да е циркулирал сред местното население няколко седмици преди това. В нощта на 17 май Световната здравна организация обяви епидемията от ебола в ДР Конго и Уганда за глобална извънредна ситуация.

Настоящото огнище е причинено от вируса Ебола-Бундибуджо, идентифициран за първи път в Уганда през есента на 2007 г. Смъртността му е приблизително 30-50%. Няма ваксина или специфично лечение за него.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    В България има много случай на наебола.
    💋🖕💋🥳🤣👍

    06:34 24.05.2026

  • 2 койдазнай

    6 1 Отговор
    А някой може ли да си спомни, от коя държава тръгна СПИН-а?

    Коментиран от #3, #4, #5

    06:36 24.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кой кой кой

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Я някой да и спомни кой и защо създаде спина, ковид 19 и други болести Дека ни налазиха? Чичо сам има ли пръст в това? Бил гей финансира ли това? Скоро имаше пандемия от препикаване от плъх! А дали е така?

    07:53 24.05.2026

  • 5 всичкознаем

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    спина и другите гадни вируси тръгват от лабораториите на сащ

    08:03 24.05.2026

  • 6 а в софиа

    1 0 Отговор
    клоакамаксима де, колко ???!

    09:20 24.05.2026

  • 7 Пландемии СЗО

    0 0 Отговор
    Изглежда, че се е утвърдило, че разработването на mRNA препарати вече не е в отговор на остра, съществуваща нужда, а превантивно – почти спекулативно – създава цели портфейли за сценарии, които съответните власти класифицират като предстоящ „риск от пандемия“ и след това активират.
    Моментът беше предвидим. Огнището в провинция Итури в Конго е 17-тото избухване на ебола в тази страна от 1976 г. насам и едва третото известно избухване с щама „Бундибугио“ от откриването му през 2007 г. Досега всички епидемии от Ебола бяха овладени на регионално ниво – тъй като вирусът не се предава по въздушен път, а само чрез директен контакт с телесни течности на заразени или починали лица.

    09:23 24.05.2026

  • 8 Хайл Хунта СЗО

    0 0 Отговор
    Мишките се страхувахте от хантавируса, но ви го замениха с ебола. Пак няколко вирусни статии. Страхът става все по-плътен, по-шумен, по-ярък, скоро, дори още от утре здравната хунта пак ще обяви НОЩ, а плешив генерал с черен шинел всяка вечер ще прочита броят на жертвите потвърдени с Пи Си Ар. И отново яко ще се мре - в болниците. Държавно-частно партньорство, най-точно наречено фашизъм, ще ни раздели на наши и ненаши, заболяли врагове народни.

    09:28 24.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вместо радост и празник

    0 0 Отговор
    Вместо радост и празник, налагате страх, който води до омраза, разделение и обезчовечаване. Така се солидаризирате с другите паразити, например СЗО, или даже ги провеждате след себе си. Напомням и вирусите са паразити, като тях ли се стремите да сте?

    09:44 24.05.2026