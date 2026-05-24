Над 200 станаха предполагаемите смъртни случаи от ебола в ДР Конго

Броят на предполагаемите смъртни случаи от ебола в Демократична република Конго е надхвърлил 200, съобщи Министерството на комуникациите и медиите в годишния си доклад.
Според официални данни, епидемията в момента е засегнала три провинции: Итури, Северно Киву и Южно Киву. „Регистрирани са 204 смъртни случая, за които се предполага, че са причинени от вируса, и 867 предполагаеми случая на инфекция“, отбеляза министерството. Лабораторните тестове досега са потвърдили 10 смъртни случая и 91 случая на инфекция.
Епицентърът на епидемията е в провинция Итури, граничеща с Уганда, където досега са регистрирани един смъртен случай и пет предполагаеми случая.
Конгоанската здравна служба е получила първите сигнали за тревога на 5 май, но експертите не изключват възможността вирусът да е циркулирал сред местното население няколко седмици преди това. В нощта на 17 май Световната здравна организация обяви епидемията от ебола в ДР Конго и Уганда за глобална извънредна ситуация.
Настоящото огнище е причинено от вируса Ебола-Бундибуджо, идентифициран за първи път в Уганда през есента на 2007 г. Смъртността му е приблизително 30-50%. Няма ваксина или специфично лечение за него.
1 Mими Кучева🐕🦺
06:34 24.05.2026
2 койдазнай
06:36 24.05.2026
4 Кой кой кой
До коментар #2 от "койдазнай":Я някой да и спомни кой и защо създаде спина, ковид 19 и други болести Дека ни налазиха? Чичо сам има ли пръст в това? Бил гей финансира ли това? Скоро имаше пандемия от препикаване от плъх! А дали е така?
07:53 24.05.2026
5 всичкознаем
До коментар #2 от "койдазнай":спина и другите гадни вируси тръгват от лабораториите на сащ
08:03 24.05.2026
6 а в софиа
09:20 24.05.2026
7 Пландемии СЗО
Моментът беше предвидим. Огнището в провинция Итури в Конго е 17-тото избухване на ебола в тази страна от 1976 г. насам и едва третото известно избухване с щама „Бундибугио“ от откриването му през 2007 г. Досега всички епидемии от Ебола бяха овладени на регионално ниво – тъй като вирусът не се предава по въздушен път, а само чрез директен контакт с телесни течности на заразени или починали лица.
09:23 24.05.2026
8 Хайл Хунта СЗО
09:28 24.05.2026
10 Вместо радост и празник
09:44 24.05.2026