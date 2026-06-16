Високо напрежение! Руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ламанша

Руска фрегата е произвела предупредителни изстрели по цивилна яхта в Ламанша, която се е приближила до нея, съобщава "Ройтерс". До момента британското министерство на отбраната не е коментирало случая.
В неделя британски командоси се качиха на борда и прехванаха санкциониран руски петролен танкер в Ламанша, с което за първи път започна операция за нарушаване на приходите от петрол, които помагат за финансирането на войната на Русия в Украйна.
Британските въоръжени сили са прехванали кораб, свързан с т.нар. руски „сенчест флот“, в Ламанша, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия, пише БТА.
Министерството на отбраната на Обединеното кралство уточни, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шестчасова операция. Според ведомството това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания.
Танкерът „Смиртос“ ще бъде временно преместен в специално обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за потенциални рискове за безопасността и околната среда.
В операцията са участвали и въздухоплавателни средства от Морската авиационна група, включително хеликоптери „Чинук“, „Мерлин Mk4“ и „Уайлдкет“, самолет П-8 на Кралските военновъздушни сили, както и военните кораби „Ейч Ем Ес Съдърленд“ и „Ейч Ем Ес Ледбъри“.
В изявление премиерът Киър Стармър заяви, че операцията представлява нов удар срещу Русия и ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин срещу Украйна, че няма да останат извън обсега на британските власти.
Той изрази благодарност към участниците в операцията, включително военнослужещите и служителите на правоохранителните органи, които, по думите му, работят денонощно за сигурността на страната.
Министърът на отбраната Дан Джарвис заяви, че подобни операции изискват високо ниво на професионализъм, умения и смелост.
По негови думи Русия разчита на своя „сенчест флот“, за да финансира войната в Украйна, а настоящата операция нанася удар по способността на Кремъл да поддържа тази агресия.
Отделно, вчера военноморските сили заявиха, че два британски кораба са проследили руската фрегата "Адмирал Григорович" в Ламанша, западно от Брест във Франция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #5, #25
19:14 16.06.2026
2 ЗАМИРИСАЛО Е НА БРИТАНСКО КАФЯВО
19:14 16.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:15 16.06.2026
4 Сталин
Коментиран от #37
19:16 16.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Без име":жалко че не са гръмнали коритото , както Ердоган двата таралясника СУ-строят му АЕЦ от благодарност
19:17 16.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Софиянец
Коментиран от #43
19:18 16.06.2026
8 Очевидно
19:19 16.06.2026
9 стоян георгиев
Коментиран от #20, #30
19:20 16.06.2026
10 Не ги жалете, а вземете пример от САЩ
19:20 16.06.2026
11 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
19:21 16.06.2026
12 Мишел
Коментиран от #18, #36
19:21 16.06.2026
13 Румен Решетников
Сигурно са изпратили сигнали, че се предават!!!
19:22 16.06.2026
14 Иван Станков
19:22 16.06.2026
15 Открай време
19:22 16.06.2026
16 гост
Коментиран от #51, #74
19:23 16.06.2026
17 Киану Рийвс
19:23 16.06.2026
18 Дано
До коментар #12 от "Мишел":някой ден и теб да те заглушат...
19:24 16.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Копейкин Костя
До коментар #9 от "стоян георгиев":Кой ще те пусне до военна база, ватенка?
В никоя държава няма да те пуснат!
Съмнявам се, че и до мирния курорт на крепостните в Камчия няма да те пуснат, щото е забранен за българи!
19:25 16.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Луганск
Руската фрегата на Черноморския флот" Адмирал Григорович " изстреля няколко предупредителни изстрела към яхта под британски флаг, която се опита да се приближи до него. Това съобщават британските медии.
По данни на 2 и 0, инцидентът с руската фрегата се е случил онзи ден в пролива Ла Манш. Яхта с британски флаг се приближи твърде близо до кораба. След като яхтата не реагира на словесното предупреждение, бяха изстреляни няколко предупредителни изстрела. В резултат на това на яхтата имаше остър недостиг на тоалетна хартия и памперси!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #48
19:25 16.06.2026
23 Пиратите на острова
19:26 16.06.2026
24 оня с коня
19:26 16.06.2026
25 Хахахаха
До коментар #1 от "Без име":И кво? Рашите стрелят по цивилни, щот за друго нямат топки!
Коментиран от #29
19:26 16.06.2026
26 Крайцерът Москва вика фрегатата за среща
Място: На дъното.
19:27 16.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Щом реват тролеите
До коментар #25 от "Хахахаха":Браво на рашата. Размаза фашизма за втори път.
Коментиран от #35
19:28 16.06.2026
30 Хахахаха
До коментар #9 от "стоян георгиев":Руските карабли, само ВСУ ги оправя. Те винаги имат право да ги доближат.
Коментиран от #38, #62
19:28 16.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 9689
Коментиран от #42
19:28 16.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахахаха
До коментар #29 от "Щом реват тролеите":Рашата, освен че ти е промила мозъка, друго не виждам да е направила.
Коментиран от #44
19:29 16.06.2026
36 Саша Грей
До коментар #12 от "Мишел":Това е доста похвално. Четох, че наскоро руснаците изстреляли 16 спътника за интернет връзка, които "били" по-напреднали от Старлинк, които са 11 000 и трябва до две години да станат 90 000. Дали да коментирам повече?
Коментиран от #45
19:29 16.06.2026
37 мичман
До коментар #4 от "Сталин":Пред заплахата яхтата случайно да се взриви в борда по-добре да я дистанцират предупредително. Доста руски кораби изплуваха отрицателно след среща с неизяснени морски обекти.
19:29 16.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 така, така
Чаках да разбера каква е тая яхта, кой е бил на нея, що се бута между шамарите, а какво получавам - пропаганда за пиратството.
19:30 16.06.2026
40 Без име
19:30 16.06.2026
41 БРИТИТЕ СА ЮНАЦИ
19:30 16.06.2026
42 Румен Решетников
До коментар #32 от "9689":Сенчест флот значи, че ако стане беля с кораба, Рассия ще твърди, че това не е нейн кораб!
19:31 16.06.2026
43 И това
До коментар #7 от "Софиянец":Ще стане. Засега руснаците все още запазват хладнокръвие пред наглите и безотговорни провокации на западналите уроди, но в един момент може да им писне и тогава ще стане страшно. Това дето се случва в Украйна ще изглежда като закачка в детската градина в сравнение с боя дето ще отнесе западът .
19:31 16.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Както каза Сергей Ауслендер
До коментар #36 от "Саша Грей":Да сравняваш руския спътников интернет със Старлинк е като да сравняваш мотокултиватор с Тесла.
Коментиран от #65
19:32 16.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Цензура
19:33 16.06.2026
48 Руската пропаганда
До коментар #22 от "Луганск":Има за цел глупака.
Коментиран от #49
19:33 16.06.2026
49 Така е
До коментар #48 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака, за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #54
19:34 16.06.2026
50 ТАСС
19:34 16.06.2026
51 Тоя, пък.
До коментар #16 от "гост":Явно нямаш мозък какво ще се случи после? - Потапяне на обратняшкото островче !!!
19:34 16.06.2026
52 Реално
19:36 16.06.2026
53 Руснакът е мръсно противно животно
Коментиран от #57, #68, #70
19:36 16.06.2026
54 Така е
До коментар #49 от "Така е":Руската пропаганда има за цел само глупаците.
Коментиран от #55
19:37 16.06.2026
55 Точно така
До коментар #54 от "Така е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака, за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
19:39 16.06.2026
56 ВВП
Коментиран от #63
19:39 16.06.2026
57 А ко правим с глупака
До коментар #53 от "Руснакът е мръсно противно животно":отпадък тролей? 😄
Коментиран от #72
19:40 16.06.2026
58 ДАЙ, ДАЙ ОЩЕ ЧЕ ..
19:40 16.06.2026
59 Киър Стармър
Иначе няма какво да се хвалиш с провалите си и дребното пиратство. Нищо не успявате да свършите, според публикация на Bloomberg, Русия вече изнася повече на ден, отколкото средногодишно за периода 2022-2024, и със сигурност повече от 2025. Числата са безмилостни и еднозначно показват, че всичките малобритански акцийки са едно нелепо плашене на гаргите.
19:40 16.06.2026
60 военен неможач
19:41 16.06.2026
61 ВВП
19:41 16.06.2026
62 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Хахахаха":Колко кораба има Украйна лумпурино ?
19:43 16.06.2026
63 Нищо руско не и откраднал
До коментар #56 от "ВВП":Нефтът е платинен при качване на танкера.
Корабът е гръцки, горивото е на Мозамбик.
19:45 16.06.2026
64 Абе маачкай
19:48 16.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ако бях командващ ракетните войски
19:51 16.06.2026
67 Компетентен
Танкерите също могат да бъдат въоръжавани. Два взвода вагнеровци, въоръжени с шмайзери, тежки картечници и РПГ, много бързо ще научат обратняците на възпитание.
19:53 16.06.2026
68 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #53 от "Руснакът е мръсно противно животно":Противен е дирр. Никка на май .кятти ,където явно сии правен и износен ☝️😬!
19:54 16.06.2026
69 Ток и Жици
Коментиран от #71
19:55 16.06.2026
70 БПФ
До коментар #53 от "Руснакът е мръсно противно животно":Защо не си на фронта, бе - отпaдъk? Да тpeпеш руснаци? Ама си сложи боди-камера, та като те хванат руснаците, да гледаме как напираш да им лaпaш, докато те те обработват с кубинките !!!
19:56 16.06.2026
71 Майстора
До коментар #69 от "Ток и Жици":След срещата с мен и Теслата ще бъдеш откаран подут в един фризер и след това закопан .Явно родата тии ще черпят ,че са се оттървали от един Боkkk Луккк ☝️😬!
Коментиран от #75
20:00 16.06.2026
72 миии
До коментар #57 от "А ко правим с глупака":може да го върнем на части на техните,или да нахраним гладните улични кученца
20:02 16.06.2026
73 Дзак
20:06 16.06.2026
74 Ветеран от протеста
До коментар #16 от "гост":Дългият ,това ,че си дълъг не ми пречи да тигго потопя дъллл Боко в дррр.Тиа анна .алл.
20:06 16.06.2026
75 Анонимен
До коментар #71 от "Майстора":На какво?
20:07 16.06.2026
76 Английски пирати облечени като жени
20:07 16.06.2026