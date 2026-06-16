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Високо напрежение! Руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ламанша
  Тема: Украйна

Високо напрежение! Руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ламанша

16 Юни, 2026 19:11 2 070 76

  • русия-
  • великобритания-
  • ламанш-
  • нато-
  • фрегата-
  • петрол-
  • танкер

В неделя британски командоси се качиха на борда и прехванаха санкциониран руски петролен танкер в Ламанша, с което за първи път започна операция за нарушаване на приходите от петрол на Кремъл

Високо напрежение! Руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ламанша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руска фрегата е произвела предупредителни изстрели по цивилна яхта в Ламанша, която се е приближила до нея, съобщава "Ройтерс". До момента британското министерство на отбраната не е коментирало случая.

В неделя британски командоси се качиха на борда и прехванаха санкциониран руски петролен танкер в Ламанша, с което за първи път започна операция за нарушаване на приходите от петрол, които помагат за финансирането на войната на Русия в Украйна.

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Британските въоръжени сили са прехванали кораб, свързан с т.нар. руски „сенчест флот“, в Ламанша, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия, пише БТА.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство уточни, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шестчасова операция. Според ведомството това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания.

Танкерът „Смиртос“ ще бъде временно преместен в специално обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за потенциални рискове за безопасността и околната среда.

В операцията са участвали и въздухоплавателни средства от Морската авиационна група, включително хеликоптери „Чинук“, „Мерлин Mk4“ и „Уайлдкет“, самолет П-8 на Кралските военновъздушни сили, както и военните кораби „Ейч Ем Ес Съдърленд“ и „Ейч Ем Ес Ледбъри“.

В изявление премиерът Киър Стармър заяви, че операцията представлява нов удар срещу Русия и ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин срещу Украйна, че няма да останат извън обсега на британските власти.

Той изрази благодарност към участниците в операцията, включително военнослужещите и служителите на правоохранителните органи, които, по думите му, работят денонощно за сигурността на страната.

Министърът на отбраната Дан Джарвис заяви, че подобни операции изискват високо ниво на професионализъм, умения и смелост.

По негови думи Русия разчита на своя „сенчест флот“, за да финансира войната в Украйна, а настоящата операция нанася удар по способността на Кремъл да поддържа тази агресия.

Отделно, вчера военноморските сили заявиха, че два британски кораба са проследили руската фрегата "Адмирал Григорович" в Ламанша, западно от Брест във Франция.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    45 19 Отговор
    И кво? Проследили руската фрегата, защото за друго нямат топки.

    Коментиран от #5, #25

    19:14 16.06.2026

  • 2 ЗАМИРИСАЛО Е НА БРИТАНСКО КАФЯВО

    48 16 Отговор
    Трябвало е пиратите да се опитат да се качат на фрегатата.

    19:14 16.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 34 Отговор
    я!!!! Матушката и фрегата ли имала? тримачтова?

    19:15 16.06.2026

  • 4 Сталин

    39 19 Отговор
    Да бе по яхта стрелял. Повярвахме ви на глупостите.

    Коментиран от #37

    19:16 16.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 33 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    жалко че не са гръмнали коритото , както Ердоган двата таралясника СУ-строят му АЕЦ от благодарност

    19:17 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Софиянец

    39 13 Отговор
    Трябваше директно да я думнат! Краварите как стрелят без да питат по лодки и корабчета в мексиканския залив!

    Коментиран от #43

    19:18 16.06.2026

  • 8 Очевидно

    33 11 Отговор
    Цивилния кораб е бил малко военизирани. Камери, дронове, и други недоказуеми девайси.

    19:19 16.06.2026

  • 9 стоян георгиев

    31 15 Отговор
    Пак евроатлантически сензации! Това си е нормално процедура, я доближете някое оборско корито да видите какво ще стане! Та ние не можем базите им на българска територия да доближим!

    Коментиран от #20, #30

    19:20 16.06.2026

  • 10 Не ги жалете, а вземете пример от САЩ

    31 9 Отговор
    и следващият път - огън на поражение! И ги пишете трафиканти на фентанил. Туй то.

    19:20 16.06.2026

  • 11 аz СВО Победа 81

    13 24 Отговор
    Само албанците още не са арестували руска гемия.
    🤣🤣🤣

    19:21 16.06.2026

  • 12 Мишел

    22 16 Отговор
    Русия започна да заглушава Старлинк над увеличаващи се части от своята територия и да ползва своя спътникова система.

    Коментиран от #18, #36

    19:21 16.06.2026

  • 13 Румен Решетников

    10 24 Отговор
    Ватенките са го снесли, когато са видяли двата британски кораба!
    Сигурно са изпратили сигнали, че се предават!!!

    19:22 16.06.2026

  • 14 Иван Станков

    10 11 Отговор
    Украинците ще му пратят едно морско бебе, спокойно.

    19:22 16.06.2026

  • 15 Открай време

    16 10 Отговор
    Англите печелят от пиратство. Национална традиция. Като на нашите социално ,,слаби,,.

    19:22 16.06.2026

  • 16 гост

    11 21 Отговор
    не проследяване а потапяне....от друго не разбира руската пасмина

    Коментиран от #51, #74

    19:23 16.06.2026

  • 17 Киану Рийвс

    12 18 Отговор
    Руски терористи. Потопявай директно.

    19:23 16.06.2026

  • 18 Дано

    8 7 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    някой ден и теб да те заглушат...

    19:24 16.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Копейкин Костя

    10 13 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Кой ще те пусне до военна база, ватенка?
    В никоя държава няма да те пуснат!
    Съмнявам се, че и до мирния курорт на крепостните в Камчия няма да те пуснат, щото е забранен за българи!

    19:25 16.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Луганск

    19 11 Отговор
    Гнилата малка Великобритания трябва да бъде унищожена с ядрена експлозия!

    Руската фрегата на Черноморския флот" Адмирал Григорович " изстреля няколко предупредителни изстрела към яхта под британски флаг, която се опита да се приближи до него. Това съобщават британските медии.

    По данни на 2 и 0, инцидентът с руската фрегата се е случил онзи ден в пролива Ла Манш. Яхта с британски флаг се приближи твърде близо до кораба. След като яхтата не реагира на словесното предупреждение, бяха изстреляни няколко предупредителни изстрела. В резултат на това на яхтата имаше остър недостиг на тоалетна хартия и памперси!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #48

    19:25 16.06.2026

  • 23 Пиратите на острова

    9 12 Отговор
    нападат цивилни кораби. Тук мълчат!

    19:26 16.06.2026

  • 24 оня с коня

    4 9 Отговор
    Да питаме ли klf m,dlr Руснак в Ламанша и стреля по цивилни?Неее,той прави това което си мисли че му е позволено,но следва да осъзнае че НЕ му е позволено ...ПО УСТАВ:)

    19:26 16.06.2026

  • 25 Хахахаха

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    И кво? Рашите стрелят по цивилни, щот за друго нямат топки!

    Коментиран от #29

    19:26 16.06.2026

  • 26 Крайцерът Москва вика фрегатата за среща

    11 13 Отговор
    В програмата: Запознаване с подводната фауна, прожекция на реч на вожда, патриотичен филм, концерт на Кобзон.
    Място: На дъното.

    19:27 16.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Щом реват тролеите

    9 12 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Браво на рашата. Размаза фашизма за втори път.

    Коментиран от #35

    19:28 16.06.2026

  • 30 Хахахаха

    9 13 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Руските карабли, само ВСУ ги оправя. Те винаги имат право да ги доближат.

    Коментиран от #38, #62

    19:28 16.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 9689

    12 9 Отговор
    Сенчест флот значи флот който не е застрахован при англосаксонски застраховател.

    Коментиран от #42

    19:28 16.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахахаха

    8 11 Отговор

    До коментар #29 от "Щом реват тролеите":

    Рашата, освен че ти е промила мозъка, друго не виждам да е направила.

    Коментиран от #44

    19:29 16.06.2026

  • 36 Саша Грей

    8 8 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Това е доста похвално. Четох, че наскоро руснаците изстреляли 16 спътника за интернет връзка, които "били" по-напреднали от Старлинк, които са 11 000 и трябва до две години да станат 90 000. Дали да коментирам повече?

    Коментиран от #45

    19:29 16.06.2026

  • 37 мичман

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Пред заплахата яхтата случайно да се взриви в борда по-добре да я дистанцират предупредително. Доста руски кораби изплуваха отрицателно след среща с неизяснени морски обекти.

    19:29 16.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 така, така

    10 7 Отговор
    Темата в заглавието е коментиран в един абзац на публикацията, но след това ни залива поток информация за героизма на британските командоси при реализирането на пиратски действия. Ми да бяхте използвали друго заглавие бе, що подвеждате читателя?

    Чаках да разбера каква е тая яхта, кой е бил на нея, що се бута между шамарите, а какво получавам - пропаганда за пиратството.

    19:30 16.06.2026

  • 40 Без име

    5 5 Отговор
    Руснаците друго пишат, английските медии също пишат друго. :-)

    19:30 16.06.2026

  • 41 БРИТИТЕ СА ЮНАЦИ

    7 7 Отговор
    Само когато воюват чрез проксита като бандерите.

    19:30 16.06.2026

  • 42 Румен Решетников

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "9689":

    Сенчест флот значи, че ако стане беля с кораба, Рассия ще твърди, че това не е нейн кораб!

    19:31 16.06.2026

  • 43 И това

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Софиянец":

    Ще стане. Засега руснаците все още запазват хладнокръвие пред наглите и безотговорни провокации на западналите уроди, но в един момент може да им писне и тогава ще стане страшно. Това дето се случва в Украйна ще изглежда като закачка в детската градина в сравнение с боя дето ще отнесе западът .

    19:31 16.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Както каза Сергей Ауслендер

    5 7 Отговор

    До коментар #36 от "Саша Грей":

    Да сравняваш руския спътников интернет със Старлинк е като да сравняваш мотокултиватор с Тесла.

    Коментиран от #65

    19:32 16.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Цензура

    9 5 Отговор
    Страхотна "смелост" се иска - да нападнеш невъоръжен търговски кораб !!! Срещу руската бойна фрегата смели ли сте, гнъсни обрaтняци? Тоя стармър вместо да си гледа държавата, в която хората вдигнаха революция срещу терорът на мигрите, закриляни от собствената им държава, тръгнал да са зъби на Русия?

    19:33 16.06.2026

  • 48 Руската пропаганда

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "Луганск":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #49

    19:33 16.06.2026

  • 49 Така е

    4 7 Отговор

    До коментар #48 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака, за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #54

    19:34 16.06.2026

  • 50 ТАСС

    4 4 Отговор
    Пиня е уведомен,той беше в бункера .

    19:34 16.06.2026

  • 51 Тоя, пък.

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Явно нямаш мозък какво ще се случи после? - Потапяне на обратняшкото островче !!!

    19:34 16.06.2026

  • 52 Реално

    5 6 Отговор
    Аз не съм видял терористите от Мордор да стрелят по не цивилни обекти.

    19:36 16.06.2026

  • 53 Руснакът е мръсно противно животно

    3 11 Отговор
    Трепе се!Дави се!

    Коментиран от #57, #68, #70

    19:36 16.06.2026

  • 54 Така е

    4 5 Отговор

    До коментар #49 от "Така е":

    Руската пропаганда има за цел само глупаците.

    Коментиран от #55

    19:37 16.06.2026

  • 55 Точно така

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака, за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    19:39 16.06.2026

  • 56 ВВП

    6 4 Отговор
    Kir,Стърмър е откраднал нещо което е руско..Затова Британия ще има дебели проблеми..Подобно на окропитеците ..

    Коментиран от #63

    19:39 16.06.2026

  • 57 А ко правим с глупака

    6 3 Отговор

    До коментар #53 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    отпадък тролей? 😄

    Коментиран от #72

    19:40 16.06.2026

  • 58 ДАЙ, ДАЙ ОЩЕ ЧЕ ..

    4 4 Отговор
    ЕЙ , НЯМА ЛИ ДА ПОТЪНЕ ТОЯ ОСТРОВ ! СВЕТА ЧАКА С НЕТЪРПЕНИЕ ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ , ГОЛЯМ СВЕТОВЕН ПРАЗНИК ЩЕ ДА Е !!

    19:40 16.06.2026

  • 59 Киър Стармър

    7 3 Отговор
    не знам кой и какво няма да остане извън обсега на британските власти, ама ти внимавай да не влезеш в обсега на руските власти.

    Иначе няма какво да се хвалиш с провалите си и дребното пиратство. Нищо не успявате да свършите, според публикация на Bloomberg, Русия вече изнася повече на ден, отколкото средногодишно за периода 2022-2024, и със сигурност повече от 2025. Числата са безмилостни и еднозначно показват, че всичките малобритански акцийки са едно нелепо плашене на гаргите.

    19:40 16.06.2026

  • 60 военен неможач

    2 2 Отговор
    Отново подвеждащо заглавие на ФАКТИ. Вече е прекалено . Изтривайте, ще ви се върне. Господ вижда всичко.

    19:41 16.06.2026

  • 61 ВВП

    4 4 Отговор
    Преди 200 год са крали индиански и Португалски френски ,холандски кораби...после са пропаднали ..Сега крадат от РФ ..И ше се радват ако се спасят .от унищожението..

    19:41 16.06.2026

  • 62 Ха ХаХа

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Колко кораба има Украйна лумпурино ?

    19:43 16.06.2026

  • 63 Нищо руско не и откраднал

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "ВВП":

    Нефтът е платинен при качване на танкера.
    Корабът е гръцки, горивото е на Мозамбик.

    19:45 16.06.2026

  • 64 Абе маачкай

    4 0 Отговор
    Кенееевният остров на извратеняяците нещо много се отпуска. Ще изчезнат под водата.

    19:48 16.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ако бях командващ ракетните войски

    4 1 Отговор
    Планетата щеше отдавна да се е разхвърчала на отломки в космоса без да чакам заповед за това

    19:51 16.06.2026

  • 67 Компетентен

    7 0 Отговор
    В междунродното право няма понятие "сенчест флот". Всяка държава си има териториални води, в които може да допуска или да не допуска който си реши.... но откритото море е достъпно за всички !!! Има и някои тесни протоци, за които важи правилото за "открито море", Ла манш е един от тях. Никой няма право да забранява на когото и да било да плава в открито море. Нападението срещу кораб в открито море, е пиратство, още повече когато е отвличан за откуп, дори и да го наричат "глоба".
    Танкерите също могат да бъдат въоръжавани. Два взвода вагнеровци, въоръжени с шмайзери, тежки картечници и РПГ, много бързо ще научат обратняците на възпитание.

    19:53 16.06.2026

  • 68 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Противен е дирр. Никка на май .кятти ,където явно сии правен и износен ☝️😬!

    19:54 16.06.2026

  • 69 Ток и Жици

    0 4 Отговор
    След срещата с цивилната яхта pyccкий корабль спешно се отправил към базата в Калининград за дефeкaлизaция, дезинфекция и почистване.

    Коментиран от #71

    19:55 16.06.2026

  • 70 БПФ

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Защо не си на фронта, бе - отпaдъk? Да тpeпеш руснаци? Ама си сложи боди-камера, та като те хванат руснаците, да гледаме как напираш да им лaпaш, докато те те обработват с кубинките !!!

    19:56 16.06.2026

  • 71 Майстора

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Ток и Жици":

    След срещата с мен и Теслата ще бъдеш откаран подут в един фризер и след това закопан .Явно родата тии ще черпят ,че са се оттървали от един Боkkk Луккк ☝️😬!

    Коментиран от #75

    20:00 16.06.2026

  • 72 миии

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "А ко правим с глупака":

    може да го върнем на части на техните,или да нахраним гладните улични кученца

    20:02 16.06.2026

  • 73 Дзак

    1 0 Отговор
    Очевидно се смятат за достатъчно силни да проверяват кораби. Докато не им направят клопка и танкерът да се окаже въоръжен!

    20:06 16.06.2026

  • 74 Ветеран от протеста

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Дългият ,това ,че си дълъг не ми пречи да тигго потопя дъллл Боко в дррр.Тиа анна .алл.

    20:06 16.06.2026

  • 75 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Майстора":

    На какво?

    20:07 16.06.2026

  • 76 Английски пирати облечени като жени

    0 0 Отговор
    "Отделно, вчера военноморските сили заявиха, че два британски кораба са проследили руската фрегата "Адмирал Григорович" в Ламанша, западно от Брест във Франция." проследи ли са я били.. Хахахаххаххахах, шматчиците като видят батко и се свиват нейде из тъмните ъгли хахахахха

    20:07 16.06.2026

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