Високо напрежение! Руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ламанша

Руска фрегата е произвела предупредителни изстрели по цивилна яхта в Ламанша, която се е приближила до нея, съобщава "Ройтерс". До момента британското министерство на отбраната не е коментирало случая.

В неделя британски командоси се качиха на борда и прехванаха санкциониран руски петролен танкер в Ламанша, с което за първи път започна операция за нарушаване на приходите от петрол, които помагат за финансирането на войната на Русия в Украйна.

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Британските въоръжени сили са прехванали кораб, свързан с т.нар. руски „сенчест флот“, в Ламанша, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия, пише БТА.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство уточни, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шестчасова операция. Според ведомството това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания.

Танкерът „Смиртос“ ще бъде временно преместен в специално обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за потенциални рискове за безопасността и околната среда.

В операцията са участвали и въздухоплавателни средства от Морската авиационна група, включително хеликоптери „Чинук“, „Мерлин Mk4“ и „Уайлдкет“, самолет П-8 на Кралските военновъздушни сили, както и военните кораби „Ейч Ем Ес Съдърленд“ и „Ейч Ем Ес Ледбъри“.

В изявление премиерът Киър Стармър заяви, че операцията представлява нов удар срещу Русия и ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин срещу Украйна, че няма да останат извън обсега на британските власти.

Той изрази благодарност към участниците в операцията, включително военнослужещите и служителите на правоохранителните органи, които, по думите му, работят денонощно за сигурността на страната.

Министърът на отбраната Дан Джарвис заяви, че подобни операции изискват високо ниво на професионализъм, умения и смелост.

По негови думи Русия разчита на своя „сенчест флот“, за да финансира войната в Украйна, а настоящата операция нанася удар по способността на Кремъл да поддържа тази агресия.

Отделно, вчера военноморските сили заявиха, че два британски кораба са проследили руската фрегата "Адмирал Григорович" в Ламанша, западно от Брест във Франция.