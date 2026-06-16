„Индипендънт”: Америка загуби войната си с Иран

Срещата на лидерите на страните от Г-7 във Франция и продължаващите реакции на сделката между САЩ и Иран за прекратяване на войната помежду им са основни теми в западния печат, пише БТА.

Великобритания

В интервю за британския в. "Таймс" синът на последния иранския шах Мохамед Реза Пахлави - Реза Пахлави, предупреждава, че "всяка сделка със сегашния ирански режим ще се провали". Според Реза Пахлави прясното споразумение със сегашните лидери на Иран е "погрешно от морална гледна точка и стратегически неправилно".

Пътят на Доналд Тръмп към мира в Иран е осеян с мини, пише "Таймс". Въпреки че американският президент представя мирното споразумение като триумф, предстои да бъдат изяснени много детайли в 60-дневния период на преговори с Техеран, който предстои, посочва британското издание.

Тръмп иска да постигне мирно споразумение за Украйна на срещата на Г-7, пише на свой ред в. "Дейли телеграф".

Лидерите от Г-7 ще разговарят днес с украинския президент Володимир Зеленски на фона на изявленията на Доналд Тръмп за възможно постигане на мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Освен Украйна се очаква дневният ред да включи специално заседание, посветено на сигурността в Близкия изток, като основната тема на обсъждания ще бъде обявеното от Тръмп мирно споразумение с Иран, отбелязва "Дейли телеграф".

Америка загуби войната си с Иран, пише в редакционен материал в. "Индипендънт". Ако примирието се съхрани, това ще значи, че неуспешният опит на Тръмп да се намеси в Близкия изток е довел до ситуация, в която иранският режим е по-силен, отколкото беше преди конфликта, пише британското издание.

"Най-сериозното препятствие пред по-траен мир остава израелският премиер Бенямин Нетаняху. Според неговия светоглед по-слаб Иран обезателно значи по-сигурен Израел - тъкмо затова той насърчи - или убеди - администрацията на Тръмп да предприеме операцията срещу Иран тази година, както и миналогодишната операция на САЩ срещу Ислямската република", посочва вестникът.

Нетаняху продължава с инвазията си и окупацията на Южен Ливан, като явно дразни американския президент с това, акцентира "Индипендънт".

Според изданието Тръмп изглежда не може да спре военните операции на своя проблемен приятел и съюзник, но не бива да се изненадва. За Нетаняху ядрен Иран е екзистенциална заплаха и с оглед на това ще е необходим максимален натиск от Белия дом, за да бъде предотвратено подриването на споразумението с Иран и съответно - примирието.

"Проблемът сега е, че Тръмп даде на Иран едно много по-полезно оръжие, от която и да било ядрена бомба: ефективното превръщане на Ормузкия проток в оръжие. Това е оръжие за масово икономическо поразяване с уникална мощ. По време на конфликта това оръжие задоволително доказа силата си, като дори американските въоръжени сили и морската блокада не успяха да попречат на отслабения Техеран да вземе световната икономика за заложник", обръща внимание британският вестник.

Какъвто и документ да подпишат САЩ и Иран, аятоласите и революционните гвардейци винаги ще разполагат с достъп до лесен начин за изнудване. Именно заради това Америка загуби тази война, заключава "Индипендънт".

Доналд Тръмп обяви, че от петък Ормузкият проток ще бъде напълно отворен, като западните лидери, събиращи се на срещата на Г-7 във Франция, полагат усилия крехкото американско споразумение с Иран да не се разпадне, пише от своя страна в. "Гардиън".

Испания

На Доналд Тръмп нищо не му се получи, както очакваше, в Иран, пише в. "Мундо".

Повече от три месеца след началото на координираната с Израел атака срещу основния си противник в Близкия изток, Вашингтон успя да постигне мирно споразумение с Техеран, без да постигне нито една от целите, в името на които американската администрация се опита да оправдае атаката срещу Иран, за която нямаше нито разрешение от американския Конгрес, нито подкрепа от НАТО, нито логичен аргумент, коментира испанското издание.

Резултатът според "Мундо" е едно голямо фиаско: иранската ядрена програма е съхранена, разделението вътре в американската Републиканска партия е значително и недоволството на обикновения американец предвещава историческо наказание за консерваторите на междинните избори през ноември.

САЩ

Американският в. "Ню Йорк таймс" обръща внимание на думите на израелския премие Бенямин Нетаняху, че Израел ще съхрани военното си присъствие в Ливан въпреки сделката между САЩ и Иран. "Битката не е приключила", заяви Нетаняху, обръщайки се към израелците.

Тръмп обяви победа, но в сделката с Иран не се казва нищо за ядрените оръжия, пише в. "Вашингтон пост". На срещата на Г-7 във Франция съюзниците планират свят, който да не зависи толкова много от Вашингтон, пише още американското издание.

Франция

При пристигането си във Франция за срещата на Г-7 американският президент Доналд Тръмп заяви, че кораби ще могат да преминават през Ормузкия проток от петък, след церемонията по подписване на споразумението между САЩ и Иран, отбелязва френският в. "Фигаро".

Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, след като разговаря вчера с френския президент Еманюел Макрон, пише в. "Монд". Френският вестник отбелязва, че президентите на САЩ и Франция са обсъдили ситуацията в Близкия изток и Украйна.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.

От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона. България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.