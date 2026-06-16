„Индипендънт”: Америка загуби войната си с Иран

Срещата на лидерите на страните от Г-7 във Франция и продължаващите реакции на сделката между САЩ и Иран за прекратяване на войната помежду им са основни теми в западния печат, пише БТА.
Великобритания
В интервю за британския в. "Таймс" синът на последния иранския шах Мохамед Реза Пахлави - Реза Пахлави, предупреждава, че "всяка сделка със сегашния ирански режим ще се провали". Според Реза Пахлави прясното споразумение със сегашните лидери на Иран е "погрешно от морална гледна точка и стратегически неправилно".
Пътят на Доналд Тръмп към мира в Иран е осеян с мини, пише "Таймс". Въпреки че американският президент представя мирното споразумение като триумф, предстои да бъдат изяснени много детайли в 60-дневния период на преговори с Техеран, който предстои, посочва британското издание.
Тръмп иска да постигне мирно споразумение за Украйна на срещата на Г-7, пише на свой ред в. "Дейли телеграф".
Лидерите от Г-7 ще разговарят днес с украинския президент Володимир Зеленски на фона на изявленията на Доналд Тръмп за възможно постигане на мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна.
Освен Украйна се очаква дневният ред да включи специално заседание, посветено на сигурността в Близкия изток, като основната тема на обсъждания ще бъде обявеното от Тръмп мирно споразумение с Иран, отбелязва "Дейли телеграф".
Америка загуби войната си с Иран, пише в редакционен материал в. "Индипендънт". Ако примирието се съхрани, това ще значи, че неуспешният опит на Тръмп да се намеси в Близкия изток е довел до ситуация, в която иранският режим е по-силен, отколкото беше преди конфликта, пише британското издание.
"Най-сериозното препятствие пред по-траен мир остава израелският премиер Бенямин Нетаняху. Според неговия светоглед по-слаб Иран обезателно значи по-сигурен Израел - тъкмо затова той насърчи - или убеди - администрацията на Тръмп да предприеме операцията срещу Иран тази година, както и миналогодишната операция на САЩ срещу Ислямската република", посочва вестникът.
Нетаняху продължава с инвазията си и окупацията на Южен Ливан, като явно дразни американския президент с това, акцентира "Индипендънт".
Според изданието Тръмп изглежда не може да спре военните операции на своя проблемен приятел и съюзник, но не бива да се изненадва. За Нетаняху ядрен Иран е екзистенциална заплаха и с оглед на това ще е необходим максимален натиск от Белия дом, за да бъде предотвратено подриването на споразумението с Иран и съответно - примирието.
"Проблемът сега е, че Тръмп даде на Иран едно много по-полезно оръжие, от която и да било ядрена бомба: ефективното превръщане на Ормузкия проток в оръжие. Това е оръжие за масово икономическо поразяване с уникална мощ. По време на конфликта това оръжие задоволително доказа силата си, като дори американските въоръжени сили и морската блокада не успяха да попречат на отслабения Техеран да вземе световната икономика за заложник", обръща внимание британският вестник.
Какъвто и документ да подпишат САЩ и Иран, аятоласите и революционните гвардейци винаги ще разполагат с достъп до лесен начин за изнудване. Именно заради това Америка загуби тази война, заключава "Индипендънт".
Доналд Тръмп обяви, че от петък Ормузкият проток ще бъде напълно отворен, като западните лидери, събиращи се на срещата на Г-7 във Франция, полагат усилия крехкото американско споразумение с Иран да не се разпадне, пише от своя страна в. "Гардиън".
Испания
На Доналд Тръмп нищо не му се получи, както очакваше, в Иран, пише в. "Мундо".
Повече от три месеца след началото на координираната с Израел атака срещу основния си противник в Близкия изток, Вашингтон успя да постигне мирно споразумение с Техеран, без да постигне нито една от целите, в името на които американската администрация се опита да оправдае атаката срещу Иран, за която нямаше нито разрешение от американския Конгрес, нито подкрепа от НАТО, нито логичен аргумент, коментира испанското издание.
Резултатът според "Мундо" е едно голямо фиаско: иранската ядрена програма е съхранена, разделението вътре в американската Републиканска партия е значително и недоволството на обикновения американец предвещава историческо наказание за консерваторите на междинните избори през ноември.
САЩ
Американският в. "Ню Йорк таймс" обръща внимание на думите на израелския премие Бенямин Нетаняху, че Израел ще съхрани военното си присъствие в Ливан въпреки сделката между САЩ и Иран. "Битката не е приключила", заяви Нетаняху, обръщайки се към израелците.
Тръмп обяви победа, но в сделката с Иран не се казва нищо за ядрените оръжия, пише в. "Вашингтон пост". На срещата на Г-7 във Франция съюзниците планират свят, който да не зависи толкова много от Вашингтон, пише още американското издание.
Франция
При пристигането си във Франция за срещата на Г-7 американският президент Доналд Тръмп заяви, че кораби ще могат да преминават през Ормузкия проток от петък, след церемонията по подписване на споразумението между САЩ и Иран, отбелязва френският в. "Фигаро".
Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, след като разговаря вчера с френския президент Еманюел Макрон, пише в. "Монд". Френският вестник отбелязва, че президентите на САЩ и Франция са обсъдили ситуацията в Близкия изток и Украйна.
България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.
От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона. България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
11:03 16.06.2026
2 Kaлпазанин
11:04 16.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ДВЕБВГ3
11:05 16.06.2026
5 ТОВА Е ПОРЕДНАТА ЕВРЕЙСКА ВОЙНА
Коментиран от #8
11:06 16.06.2026
6 Мурка
Коментиран от #18
11:06 16.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #49
11:08 16.06.2026
8 Мурка
До коментар #5 от "ТОВА Е ПОРЕДНАТА ЕВРЕЙСКА ВОЙНА":АРБАЙТ МАХТ ФРАЙ--------------------- ТАМ СВЪРШВАТ ВОЙНИТЕ С НАГЛЕЦИТЕ
11:08 16.06.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
Скоро ще има още един пример и докато сега се размина само с позор, следващата е с разгром и разпад.
Коментиран от #13
11:08 16.06.2026
10 име
Коментиран от #17
11:09 16.06.2026
11 стига, бе
Коментиран от #66
11:10 16.06.2026
12 Шмекер Копейкин празнодумеца
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нищо работа са 300 млрд. .
Сега като предоговорим Боташ, който е "Печатница за пари", ще можем да платим всички дългове на Земята и всички да заживеем в мир.
Коментиран от #63
11:11 16.06.2026
13 евроатлантическа мъка
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, пета година само ЩЕ. А тpoла деса-стоян георгиев, да не споменавам от кое десетилетие разправя, че Русия ЩЕ се разпадне до няколко месеца.
Коментиран от #23, #25, #27, #29
11:11 16.06.2026
14 С две думи
11:11 16.06.2026
15 мирът е най важен . спирането на петрола
11:12 16.06.2026
16 Владимир Путин, президент
За разлика от Русия станала за жал и посмешище пред целия Свят ☝️
Коментиран от #30, #37
11:12 16.06.2026
17 Така е
До коментар #10 от "име":На първо място трябва да възстановят ядреното оръжие на Украйна, което тя предаде след като получи гаранции от нападателя си, САЩ и Великобритания. Не са си изпълнили задълженията по договора, веднага да възстановят ядрения арсенал на Украйна.
Коментиран от #39, #47, #60
11:13 16.06.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Мурка":САЩ винаги са губели заради Ленънки-оня от Бийтълс , дето много искаШЕ мир ,и почват едни шествия срещу войните..чак да се откажеш , щот са гласоподаватели!ВИЕ копейзажа сте БГ ленънките-нац. предатели , такива сте били , и такива ще бъдете
Коментиран от #51
11:13 16.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 китайски балон
Въпросът е кой реално сключи най-голямата сделка😉
Коментиран от #26
11:16 16.06.2026
21 най
Дефедерализация, демилитаризазия, денацификация, депутинизация, детръмпизация, пълна забрана за САЩ и Русия да притежават и прозвеждат каквито и да било оръжия включително и ловно такова.
11:16 16.06.2026
22 До каквото се докосне....
11:18 16.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Българин
11:21 16.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Така ще да е
До коментар #20 от "китайски балон":Иран едва ли ще забрави "помощта" на Путлер, изразяваща се в "Пожелания за успех" в руските медии. Монголоидите по московието са отритнати от цял свят като ненадеждни и безполезни TBAPИ ! Китай ще спечели, тя вече е спечелила половината от РФ.
Коментиран от #40
11:21 16.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мишел
Още при обявяването на войната беше ясно, че САЩ губят и тази война. Защото обявиха война на Иран, чиито съюзник е единствената глобална световна сила съюзът Китай, Русия и Северна Корея.
Коментиран от #46
11:22 16.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Путин
До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":Хората в русия струват колкото една улична котка.
11:24 16.06.2026
31 защо никой не казва
11:27 16.06.2026
32 Бай
11:28 16.06.2026
33 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #59
11:28 16.06.2026
34 САЩ,Румъния и България загубиха войната!
11:36 16.06.2026
35 жик так
Смени Аятолаха с Аятолах !!!
За сметка на това обяви 37 пъти победа и 39 пъти споразумение ??!!
11:37 16.06.2026
36 Само питам
Коментиран от #38
11:39 16.06.2026
37 Мишел
До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":Русия губи хора, но нямат загубена война от век. САЩ от 1946 г. нямат спечелена война, дори и Корейската и Виетнамската, в които губят хора.
11:42 16.06.2026
38 Нищо
До коментар #36 от "Само питам":не си дал, спокойно. Никой още не е дал, нито ние нито САЩ. Преди няколко седмици за последно оня Николай Младенов дето води инициативата се жалваше че досега нито един долар не е платен. Всичко е само шумотевица по новините докато не дойде следващата медийна тема и старата тема се забрави.
11:48 16.06.2026
39 Мишел
До коментар #17 от "Така е":Украйна никога не е притежавала ядрено оръжие и няма да го има.
11:49 16.06.2026
40 Мишел
До коментар #26 от "Така ще да е":Без помощта на Китай, Русия и Северна Корея , Иран щеше да бъде прегазен от САЩ .
11:54 16.06.2026
41 Теслата
11:55 16.06.2026
42 Шоуто
11:59 16.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Троянец
12:03 16.06.2026
46 Боруна Лом
До коментар #28 от "Мишел":Та те и през 1945 не са победители!Навлеци усетили келипира след като СССР завзе половин Еуропа и влезе в Берлин!Краварите са гола вода!
12:08 16.06.2026
47 най-
До коментар #17 от "Така е":дългото от трите ще вземе, щом тя е истинския нарушител на договора, развързала бандеризация и сатанинско мракобесие за неудобните. Ядрено оръжие никога не е имала, само разположено руско на територията й по времето на СССР, чийто правоприемник е Русия...
12:08 16.06.2026
48 Супер
12:10 16.06.2026
49 Цък
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Прав си Тръмп спечели милиарди, но САЩ май загуби трильони. Бази, самолети, войници, повредени самолетоносачи и тн
12:10 16.06.2026
50 Соваж бейби
12:11 16.06.2026
51 Абе тъпан
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ленън беше англичанин
Коментиран от #54
12:13 16.06.2026
52 Култура Миянко
12:14 16.06.2026
53 Смър на сащ, израел, украйна, ес
12:14 16.06.2026
54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #51 от "Абе тъпан":къде съм писал че е американец?кухоглав бояршник
Коментиран от #56
12:16 16.06.2026
55 Някой
12:29 16.06.2026
56 оня с коня
До коментар #54 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абре гресирания горчив палец☝️,как не те беше срам да открадниш ника на Максудския ,оня с дебелите счупени уши,чукнал 50така,затлъстяващ и най вече с тпппия лошо гледащ поглед който ни уреждаше срещи пред Варненската Катедрала уж да ни вразумява 😂😂😂!
12:34 16.06.2026
57 000
12:34 16.06.2026
58 Хахахах
12:38 16.06.2026
59 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #33 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лап Пай Уйотт Дупнишки звездоброец хъессоссс !
12:39 16.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 АБВ
До коментар #60 от "АБВ":....Украйнците никога не са имали ядрено оръжие. Ядрено оръжие е имал СССР, а сега Русия като негов наследник. Ядрено оръжие е било разположена на териториите на някои от бившите съветски републики, но то никога не е било тяхно. След подписване на меморандумите, в случая с Украйна Будапещенския меморандум, бившите републики /Украйна, Беларус и Казахстан/ предават на Русия ядреното оръжие, което е на тяхна територия. Всички поемат ангажимент да не членуват във враждебни към Русия съюзи, което никои от неграмотниците тук не споменава. Тези меморандуми са по искане на САЩ и др. държави, които предпочитат ядреното оръжие да е в една държава, а не пръснато в няколко, особено в средноазиатските републики.
Аре, бегай !
12:53 16.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Тъпоглав орел
До коментар #12 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":"Боташ" е печатница за фалити на български предприятия, а за пари верятно на този , който го организира това събитие. В крайна сметка Топлофикациите не можаха да фалират обществения доставчик на синьо гориво, макар да окачаха доста големи каъни на шията му с техните постоянно неплатени задължения, защото правителствата постоянно хвърляха по някой спасителен пояс за да не потъне и го реанимираха с финансови инжекции. Трябваше да дойде един консултант на частни компании в енергийния сектор в часност газовия , за да му окачи големия камък, наречен "Боташ", който най-накрая да удави и фалира обществения доставчик и да отвори пазарът изцяло за частни компании и какво по-добро време от мътната вода покрай Украинския конфликт и европейските политики на санкции срещу най-големия производител и капацитет за доставки на природен газ. Поредната грандиозна кражба от беззъбата държава от много добре организирани мошеници, които имат чудесно оправдание за събитията и поредния грабеж на държавен бизнес от частници.
12:54 16.06.2026
64 Констатация
12:58 16.06.2026
65 Павел Пенев
13:06 16.06.2026
66 Павел Пенев
До коментар #11 от "стига, бе":Арабиста Чуков отдавна е платено говедо от Сорос, а вероятно и от ЦРУ. Нито един негов коментар не се сбъднал. С една дума професор- нищожество.
13:11 16.06.2026