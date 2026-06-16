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„Индипендънт”: Америка загуби войната си с Иран

„Индипендънт”: Америка загуби войната си с Иран

16 Юни, 2026 11:01 2 974 66

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • израел-
  • близък изток-
  • война-
  • индипендънт

Ако примирието се съхрани, това ще значи, че неуспешният опит на Тръмп да се намеси в Близкия изток е довел до ситуация, в която иранският режим е по-силен

„Индипендънт”: Америка загуби войната си с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Срещата на лидерите на страните от Г-7 във Франция и продължаващите реакции на сделката между САЩ и Иран за прекратяване на войната помежду им са основни теми в западния печат, пише БТА.

Великобритания

В интервю за британския в. "Таймс" синът на последния иранския шах Мохамед Реза Пахлави - Реза Пахлави, предупреждава, че "всяка сделка със сегашния ирански режим ще се провали". Според Реза Пахлави прясното споразумение със сегашните лидери на Иран е "погрешно от морална гледна точка и стратегически неправилно".

Пътят на Доналд Тръмп към мира в Иран е осеян с мини, пише "Таймс". Въпреки че американският президент представя мирното споразумение като триумф, предстои да бъдат изяснени много детайли в 60-дневния период на преговори с Техеран, който предстои, посочва британското издание.

Тръмп иска да постигне мирно споразумение за Украйна на срещата на Г-7, пише на свой ред в. "Дейли телеграф".

Лидерите от Г-7 ще разговарят днес с украинския президент Володимир Зеленски на фона на изявленията на Доналд Тръмп за възможно постигане на мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Освен Украйна се очаква дневният ред да включи специално заседание, посветено на сигурността в Близкия изток, като основната тема на обсъждания ще бъде обявеното от Тръмп мирно споразумение с Иран, отбелязва "Дейли телеграф".

Америка загуби войната си с Иран, пише в редакционен материал в. "Индипендънт". Ако примирието се съхрани, това ще значи, че неуспешният опит на Тръмп да се намеси в Близкия изток е довел до ситуация, в която иранският режим е по-силен, отколкото беше преди конфликта, пише британското издание.

"Най-сериозното препятствие пред по-траен мир остава израелският премиер Бенямин Нетаняху. Според неговия светоглед по-слаб Иран обезателно значи по-сигурен Израел - тъкмо затова той насърчи - или убеди - администрацията на Тръмп да предприеме операцията срещу Иран тази година, както и миналогодишната операция на САЩ срещу Ислямската република", посочва вестникът.

Нетаняху продължава с инвазията си и окупацията на Южен Ливан, като явно дразни американския президент с това, акцентира "Индипендънт".

Според изданието Тръмп изглежда не може да спре военните операции на своя проблемен приятел и съюзник, но не бива да се изненадва. За Нетаняху ядрен Иран е екзистенциална заплаха и с оглед на това ще е необходим максимален натиск от Белия дом, за да бъде предотвратено подриването на споразумението с Иран и съответно - примирието.

"Проблемът сега е, че Тръмп даде на Иран едно много по-полезно оръжие, от която и да било ядрена бомба: ефективното превръщане на Ормузкия проток в оръжие. Това е оръжие за масово икономическо поразяване с уникална мощ. По време на конфликта това оръжие задоволително доказа силата си, като дори американските въоръжени сили и морската блокада не успяха да попречат на отслабения Техеран да вземе световната икономика за заложник", обръща внимание британският вестник.

Какъвто и документ да подпишат САЩ и Иран, аятоласите и революционните гвардейци винаги ще разполагат с достъп до лесен начин за изнудване. Именно заради това Америка загуби тази война, заключава "Индипендънт".

Доналд Тръмп обяви, че от петък Ормузкият проток ще бъде напълно отворен, като западните лидери, събиращи се на срещата на Г-7 във Франция, полагат усилия крехкото американско споразумение с Иран да не се разпадне, пише от своя страна в. "Гардиън".

Испания

На Доналд Тръмп нищо не му се получи, както очакваше, в Иран, пише в. "Мундо".

Повече от три месеца след началото на координираната с Израел атака срещу основния си противник в Близкия изток, Вашингтон успя да постигне мирно споразумение с Техеран, без да постигне нито една от целите, в името на които американската администрация се опита да оправдае атаката срещу Иран, за която нямаше нито разрешение от американския Конгрес, нито подкрепа от НАТО, нито логичен аргумент, коментира испанското издание.

Резултатът според "Мундо" е едно голямо фиаско: иранската ядрена програма е съхранена, разделението вътре в американската Републиканска партия е значително и недоволството на обикновения американец предвещава историческо наказание за консерваторите на междинните избори през ноември.

САЩ

Американският в. "Ню Йорк таймс" обръща внимание на думите на израелския премие Бенямин Нетаняху, че Израел ще съхрани военното си присъствие в Ливан въпреки сделката между САЩ и Иран. "Битката не е приключила", заяви Нетаняху, обръщайки се към израелците.

Тръмп обяви победа, но в сделката с Иран не се казва нищо за ядрените оръжия, пише в. "Вашингтон пост". На срещата на Г-7 във Франция съюзниците планират свят, който да не зависи толкова много от Вашингтон, пише още американското издание.

Франция

При пристигането си във Франция за срещата на Г-7 американският президент Доналд Тръмп заяви, че кораби ще могат да преминават през Ормузкия проток от петък, след церемонията по подписване на споразумението между САЩ и Иран, отбелязва френският в. "Фигаро".

Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, след като разговаря вчера с френския президент Еманюел Макрон, пише в. "Монд". Френският вестник отбелязва, че президентите на САЩ и Франция са обсъдили ситуацията в Близкия изток и Украйна.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.

От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона. България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 8 Отговор
    САЩ , България и Румъния ще плащат 300 млрд долара репарации на Иран.

    Коментиран от #12

    11:03 16.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    39 4 Отговор
    Договор и споразумения с говеда и евреи не струват нито мастилото нито хартията на която са написани ,четете история .или им ставаш роб или ще бъдеш унищожен

    11:04 16.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДВЕБВГ3

    41 2 Отговор
    Ко каза,ко?Я пак?Меллем,ей.Сега ще загуби и другата война.Само гледайте.Онези от Г ей7 ще ми обсъждали,ама без Русия...Ще играят табланет.

    11:05 16.06.2026

  • 5 ТОВА Е ПОРЕДНАТА ЕВРЕЙСКА ВОЙНА

    39 1 Отговор
    И въобще не е свършила.

    Коментиран от #8

    11:06 16.06.2026

  • 6 Мурка

    27 3 Отговор
    ПО ЛЕСНО Е ДА НАПИШЕТЕ С КОЙ Я Е СПЕЧЕЛИЛА ----ПРИМЕРНО С ВИЕТНАМ , С КОРЕЯ , АФГАНИСТАН С КУБА

    Коментиран от #18

    11:06 16.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 24 Отговор
    всъщност договора е същия като при Обама / само че с минус един аятолах ....и Тръмпито и КО изкараХА бая милиарди

    Коментиран от #49

    11:08 16.06.2026

  • 8 Мурка

    24 3 Отговор

    До коментар #5 от "ТОВА Е ПОРЕДНАТА ЕВРЕЙСКА ВОЙНА":

    АРБАЙТ МАХТ ФРАЙ--------------------- ТАМ СВЪРШВАТ ВОЙНИТЕ С НАГЛЕЦИТЕ

    11:08 16.06.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    10 33 Отговор
    А някои "моZъци" ми обясняваха как ядрена държава не може да загуби война ...
    Скоро ще има още един пример и докато сега се размина само с позор, следващата е с разгром и разпад.

    Коментиран от #13

    11:08 16.06.2026

  • 10 име

    36 8 Отговор
    Иран трябва да има ядрено оръжие, че най-накрая краварите, ционистите и наглосаксонците да се кротнат. Поне за малко да се кротнат, щото е ясно че друга жертва ще си потърсят, то няма как с векове да си грабил от колониите, поробвал, избивал, експлоатирал и изведнъж да станат общества за пример.

    Коментиран от #17

    11:09 16.06.2026

  • 11 стига, бе

    14 1 Отговор
    Не, това не може да е вярно! Арабистът чуков каза друго!

    Коментиран от #66

    11:10 16.06.2026

  • 12 Шмекер Копейкин празнодумеца

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нищо работа са 300 млрд. .
    Сега като предоговорим Боташ, който е "Печатница за пари", ще можем да платим всички дългове на Земята и всички да заживеем в мир.

    Коментиран от #63

    11:11 16.06.2026

  • 13 евроатлантическа мъка

    29 4 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, пета година само ЩЕ. А тpoла деса-стоян георгиев, да не споменавам от кое десетилетие разправя, че Русия ЩЕ се разпадне до няколко месеца.

    Коментиран от #23, #25, #27, #29

    11:11 16.06.2026

  • 14 С две думи

    33 4 Отговор
    Ами САЩ избяга от Персийският Залив-воените им бази са унищожени от Иран...Целият район на който САЩ гарантираха сигурност вече търси друга алтернатива за военна сигурност.Второ-САЩ не постигнаха нито една от целите си-което е равно на загуба...А с подкрепата си за Изрел настроиха цял свят против себе си-заради безумието и жестокоста на Изрел. Факт е,че тази война превърна САЩ в регионална сила със която вече само евро бюрократите сесъобразяват.. -демек пуделите...

    11:11 16.06.2026

  • 15 мирът е най важен . спирането на петрола

    5 0 Отговор
    наврежда на някои страни . там няма европа . арабски свят и американски бизнес . разбира се и поръчките за китай, индия, пакистан и авганистан . но американския бизнес нищо не спечели като кеш . бомбиха им базите, фирмите , а това им е разход . сега ще сметнат и ще си поръчат пак радари, самолети , вертолети . но от мирът печелят . как да не печелят , ами сега ще бачкат . петродолари . без един евро цент . шейховете ще се оправят . тва нас не ни засяга .

    11:12 16.06.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    6 27 Отговор
    Америка загуби войната, но не загуби хора !!!
    За разлика от Русия станала за жал и посмешище пред целия Свят ☝️

    Коментиран от #30, #37

    11:12 16.06.2026

  • 17 Така е

    9 26 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    На първо място трябва да възстановят ядреното оръжие на Украйна, което тя предаде след като получи гаранции от нападателя си, САЩ и Великобритания. Не са си изпълнили задълженията по договора, веднага да възстановят ядрения арсенал на Украйна.

    Коментиран от #39, #47, #60

    11:13 16.06.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Мурка":

    САЩ винаги са губели заради Ленънки-оня от Бийтълс , дето много искаШЕ мир ,и почват едни шествия срещу войните..чак да се откажеш , щот са гласоподаватели!ВИЕ копейзажа сте БГ ленънките-нац. предатели , такива сте били , и такива ще бъдете

    Коментиран от #51

    11:13 16.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 китайски балон

    13 5 Отговор
    Факт! БайДончо се "наигра" с цената на стотици милиарди се опитва да отвори, нещо което си беше отворено😉 За сметка на това пък Китай и Русия, ще ударят кьоравото, защото ще спечелят поръчки за възстановяване на стойност стотици милиарди😉
    Въпросът е кой реално сключи най-голямата сделка😉

    Коментиран от #26

    11:16 16.06.2026

  • 21 най

    2 11 Отговор
    Най-бързият път за постигане на мир е:
    Дефедерализация, демилитаризазия, денацификация, депутинизация, детръмпизация, пълна забрана за САЩ и Русия да притежават и прозвеждат каквито и да било оръжия включително и ловно такова.

    11:16 16.06.2026

  • 22 До каквото се докосне....

    10 2 Отговор
    ... този кретен Тръмп всичко е ос(р@л), когато съвсем безотговорно хората избират такива като Тръмп и психопата Путин нещата стават лоши и за останалият свят.

    11:18 16.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин

    2 16 Отговор
    Сороските медии са в потрес, как Президента Тръмп отново постигна своето и се отново се доказа, като най-великият политик от векове! За това и целия тоя квич. За това и българите сме с него, а лгбтку общоността, го мрази и риве по повод и без повод. Следва куба и Украйна. Там Тръмп има големи интереси и много пари да получава!

    11:21 16.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Така ще да е

    7 18 Отговор

    До коментар #20 от "китайски балон":

    Иран едва ли ще забрави "помощта" на Путлер, изразяваща се в "Пожелания за успех" в руските медии. Монголоидите по московието са отритнати от цял свят като ненадеждни и безполезни TBAPИ ! Китай ще спечели, тя вече е спечелила половината от РФ.

    Коментиран от #40

    11:21 16.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мишел

    18 3 Отговор
    САЩ нямат спечелена война от 1946 година насам
    Още при обявяването на войната беше ясно, че САЩ губят и тази война. Защото обявиха война на Иран, чиито съюзник е единствената глобална световна сила съюзът Китай, Русия и Северна Корея.

    Коментиран от #46

    11:22 16.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Путин

    6 18 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    Хората в русия струват колкото една улична котка.

    11:24 16.06.2026

  • 31 защо никой не казва

    14 0 Отговор
    че няма да има мир? Иран вече обяви, че Ормузкия проток остава затворен за израелски кораби.

    11:27 16.06.2026

  • 32 Бай

    13 0 Отговор
    САЩ са типични гадни, мръсни евангелисти като германците в Третия Райх ! "Американците са нация от идиоти !" (Уолт Уитман).

    11:28 16.06.2026

  • 33 Архимандрисандрит Бибиян

    10 0 Отговор
    Не Америка а Долен Тъп и екипа мо,кои са много по прости од него загубиха войната.

    Коментиран от #59

    11:28 16.06.2026

  • 34 САЩ,Румъния и България загубиха войната!

    12 3 Отговор
    И трите загубили държави ще плащат 300 млрд. долара репарации на Иран. И това беше основното искане на Иран за отваряне на Ормуз ,т.е. да се изплатят репарации за нанесенети материални и морални щети на Иран и кръвнина за хилядите убити невинни граждани и деца! Макар,че Дончо пак блъфира защото му трябва на всяка цена мир за 2 месеца докато свърши Световното и после пак ще почне с войните по света!

    11:36 16.06.2026

  • 35 жик так

    14 0 Отговор
    Чичо ще отвори Ормузкия прахад , който преди войната си беше - ОТВОРЕН !!
    Смени Аятолаха с Аятолах !!!

    За сметка на това обяви 37 пъти победа и 39 пъти споразумение ??!!

    11:37 16.06.2026

  • 36 Само питам

    14 3 Отговор
    Какво стана с оня един милиард дето го дадохме на бай Доню за възстановяване на Га за ?

    Коментиран от #38

    11:39 16.06.2026

  • 37 Мишел

    15 3 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    Русия губи хора, но нямат загубена война от век. САЩ от 1946 г. нямат спечелена война, дори и Корейската и Виетнамската, в които губят хора.

    11:42 16.06.2026

  • 38 Нищо

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Само питам":

    не си дал, спокойно. Никой още не е дал, нито ние нито САЩ. Преди няколко седмици за последно оня Николай Младенов дето води инициативата се жалваше че досега нито един долар не е платен. Всичко е само шумотевица по новините докато не дойде следващата медийна тема и старата тема се забрави.

    11:48 16.06.2026

  • 39 Мишел

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Така е":

    Украйна никога не е притежавала ядрено оръжие и няма да го има.

    11:49 16.06.2026

  • 40 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Така ще да е":

    Без помощта на Китай, Русия и Северна Корея , Иран щеше да бъде прегазен от САЩ .

    11:54 16.06.2026

  • 41 Теслата

    2 8 Отговор
    До десет петнойсет години през ормузкия проток нисой няма да минава.Потреблението на горива загива.

    11:55 16.06.2026

  • 42 Шоуто

    0 10 Отговор
    Тръмп си пази войниците ,не е толко луд.Можеше да си постреля по централи но съжали народа на Иран.

    11:59 16.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Троянец

    8 1 Отговор
    Добро утеро!хАмериканците пак загубиха .......и за да не им се наложи да гонят транспортните си самолети да се евакуират....просто:"Ние сключихме сделка"....Какво станс със:"За две седмици и Телешкото знаме ще се вее над Техеран?!".....Май перчема подви опашка и бегом към Тексас......Шубето е голям страх....но Краварите са такива-и винаги са били!Дрънкаме с оръжия-ама не ни стиска да ги използваме.....

    12:03 16.06.2026

  • 46 Боруна Лом

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Та те и през 1945 не са победители!Навлеци усетили келипира след като СССР завзе половин Еуропа и влезе в Берлин!Краварите са гола вода!

    12:08 16.06.2026

  • 47 най-

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Така е":

    дългото от трите ще вземе, щом тя е истинския нарушител на договора, развързала бандеризация и сатанинско мракобесие за неудобните. Ядрено оръжие никога не е имала, само разположено руско на територията й по времето на СССР, чийто правоприемник е Русия...

    12:08 16.06.2026

  • 48 Супер

    2 0 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    12:10 16.06.2026

  • 49 Цък

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Прав си Тръмп спечели милиарди, но САЩ май загуби трильони. Бази, самолети, войници, повредени самолетоносачи и тн

    12:10 16.06.2026

  • 50 Соваж бейби

    1 1 Отговор
    На финал не разбрах кой луд и кой не лъже ?Тръмп казва че САЩ печелят войната Иран казва че са иранци победители ?И от двете държави нещо вали голяма лъжа по медии и телевизия .

    12:11 16.06.2026

  • 51 Абе тъпан

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ленън беше англичанин

    Коментиран от #54

    12:13 16.06.2026

  • 52 Култура Миянко

    6 0 Отговор
    Поредната загубена война от Сащ ,но ВПК на Сащ единствено ги интересува не дали губят или печелят ,а войните да продължават и военните поръчки да валят постоянно . А това че тук там някой глупак взел се насериозно че защитава "Правото и Демокрацията в световен мащаб ,някой от тъй наречените военни патриоти е дал фира защитавайки една илюзорна идея е бял кахър , ще му устроят достойно погребение в скъп ковчег и много други желаещи ще го заместят !

    12:14 16.06.2026

  • 53 Смър на сащ, израел, украйна, ес

    5 1 Отговор
    и всичките евро-атлантичета в територията

    12:14 16.06.2026

  • 54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Абе тъпан":

    къде съм писал че е американец?кухоглав бояршник

    Коментиран от #56

    12:16 16.06.2026

  • 55 Някой

    1 0 Отговор
    Ядрен Израел не е заплаха така ли? По решение на ООН се унищожава Палестина (колония на Великобритания) и отгоре се създават Арабска държава, Израел и международни територии.

    12:29 16.06.2026

  • 56 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абре гресирания горчив палец☝️,как не те беше срам да открадниш ника на Максудския ,оня с дебелите счупени уши,чукнал 50така,затлъстяващ и най вече с тпппия лошо гледащ поглед който ни уреждаше срещи пред Варненската Катедрала уж да ни вразумява 😂😂😂!

    12:34 16.06.2026

  • 57 000

    3 0 Отговор
    Това е краят на 300 годишното колониално мародерство на т. нар. западна цивилизация. Вече живеем във времето на последното ограбване, но сега ограбените са европейците. В сащ отдавна разделението е на много бедни и шепа ултрабогати.

    12:34 16.06.2026

  • 58 Хахахах

    2 0 Отговор
    Тоя резан май забрави кой свали баща му от власт и докара аятоласите. Да напомня - тези, на които сега се кланя и чака да го върнат на власт.

    12:38 16.06.2026

  • 59 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лап Пай Уйотт Дупнишки звездоброец хъессоссс !

    12:39 16.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "АБВ":

    ....Украйнците никога не са имали ядрено оръжие. Ядрено оръжие е имал СССР, а сега Русия като негов наследник. Ядрено оръжие е било разположена на териториите на някои от бившите съветски републики, но то никога не е било тяхно. След подписване на меморандумите, в случая с Украйна Будапещенския меморандум, бившите републики /Украйна, Беларус и Казахстан/ предават на Русия ядреното оръжие, което е на тяхна територия. Всички поемат ангажимент да не членуват във враждебни към Русия съюзи, което никои от неграмотниците тук не споменава. Тези меморандуми са по искане на САЩ и др. държави, които предпочитат ядреното оръжие да е в една държава, а не пръснато в няколко, особено в средноазиатските републики.
    Аре, бегай !

    12:53 16.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Тъпоглав орел

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":

    "Боташ" е печатница за фалити на български предприятия, а за пари верятно на този , който го организира това събитие. В крайна сметка Топлофикациите не можаха да фалират обществения доставчик на синьо гориво, макар да окачаха доста големи каъни на шията му с техните постоянно неплатени задължения, защото правителствата постоянно хвърляха по някой спасителен пояс за да не потъне и го реанимираха с финансови инжекции. Трябваше да дойде един консултант на частни компании в енергийния сектор в часност газовия , за да му окачи големия камък, наречен "Боташ", който най-накрая да удави и фалира обществения доставчик и да отвори пазарът изцяло за частни компании и какво по-добро време от мътната вода покрай Украинския конфликт и европейските политики на санкции срещу най-големия производител и капацитет за доставки на природен газ. Поредната грандиозна кражба от беззъбата държава от много добре организирани мошеници, които имат чудесно оправдание за събитията и поредния грабеж на държавен бизнес от частници.

    12:54 16.06.2026

  • 64 Констатация

    1 0 Отговор
    ДругарЕ, не Щатите, а Израел загуби войната с Иран, щото в случая "опашката играе кучето"! Рижавия се осети, но късно и това ще му струва много скъпо - загубата на Междинните Избори през Ноември!!!

    12:58 16.06.2026

  • 65 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Америка трябва да загуби и войната в Украйна и всички техни войски да бъдат изнесени от Европа. Така европейските идиоти ще си затворят мутрите и ще спрат да се ежат на Москва.

    13:06 16.06.2026

  • 66 Павел Пенев

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "стига, бе":

    Арабиста Чуков отдавна е платено говедо от Сорос, а вероятно и от ЦРУ. Нито един негов коментар не се сбъднал. С една дума професор- нищожество.

    13:11 16.06.2026

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