Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария, за да постигнат окончателно споразумение, след като бе сключено временно споразумение, заяви днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Той предупреди, че всяка израелска атака срещу Ливан, както и постоянно военно израелско присъствие на ливанска територия оттук насетне, ще се приема от Техеран като нарушение на временното споразумение със САЩ.
"От наша гледна точка двете страни в този меморандум са, от една страна, САЩ и Израел, а от друга - Иран и "Хидбула", каза той.
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че меморандумът за разбирателство между Иран и САЩ е "много общ документ", а детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъшните преговори, предаде Ройтерс.
"Меморандумът за разбирателство е около страница и половина и е много общ документ", каза Ванс пред журналиста от Си Ен Ен Джейк Тепър и добави: "По редица въпроси ще трябва да намерим решение във фазата на техническите преговори".
В интервю за телевизия Ен Би Си Ванс посочи още, че на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) "непременно" ще трябва да бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка.
България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.
От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона. България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
11:40 16.06.2026
2 Опаааа опааа
Великобритания доставя тонове обогатен уран на Украйна.
Москва гори-украински дронове масово атакуват в момента петролните предприятия в Москва.
Не търсете връзка!
Коментиран от #3, #9, #10
11:44 16.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Опаааа опааа":Украина имат все още специалисти за разработка на ЯО!!!! Гордон винаги съм го слушал с 1 на ум , но в случая май ще излезе прав //многоходовия ПУКАЛ се докара дотам
Коментиран от #11
11:49 16.06.2026
4 Какво разправям и аз-
Раздувките на Тръмп и фанфарите му са за пред електората, понеже много се набута в Иран и му трябва повод да се оттегли с някакво остатъчно достойнство.
Коментиран от #13
11:53 16.06.2026
5 не може да бъде
11:54 16.06.2026
6 Крим е руски
11:58 16.06.2026
7 Нищо няма да подпишат
Тръмп е драка. А и непрекъснато си мени мнението. Няма стабилност! Кой се доверява на тънак лед?
12:01 16.06.2026
8 този сценари
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":става за първи сезон от нов американски сапунен сериал...поне 1000 епизода..
12:03 16.06.2026
9 ква връзка
До коментар #2 от "Опаааа опааа":между написаното и елементарната логика ли?
12:05 16.06.2026
10 Опааа
До коментар #2 от "Опаааа опааа":Следващи новини:
1. Руски Орешник с ядрени бойни глави поразяват цели в Англия, унищожават много техника и жива сила.
2. Огромни вълни от руски дронове и ракети изравняват със земята важни военни, индустриални и политически обекти в Украйна.
3. Половината Европа и обора се нас ират прави в гащите докато гледат и слушат първите две новини.
Коментиран от #12
12:06 16.06.2026
11 възможно е
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":но не само там, в Южна америка било пълно с такива тесни специалисти
12:09 16.06.2026
12 опааа опаа
До коментар #10 от "Опааа":Надяваш ли се, Калинке? Надежди говежди! Мбохохо
12:12 16.06.2026
13 Тъй Тъй
До коментар #4 от "Какво разправям и аз-":Тръмп е попеден и унизен, а аятолахът и цялото военно и политическо ръководство на моллите ликува от отвъдното, празнувайки победата в компанията на стотици девици. Хехехех
12:15 16.06.2026
14 Войната не започна ли по време на
13:07 16.06.2026