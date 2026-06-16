Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария, за да постигнат окончателно споразумение, след като бе сключено временно споразумение, заяви днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той предупреди, че всяка израелска атака срещу Ливан, както и постоянно военно израелско присъствие на ливанска територия оттук насетне, ще се приема от Техеран като нарушение на временното споразумение със САЩ.

"От наша гледна точка двете страни в този меморандум са, от една страна, САЩ и Израел, а от друга - Иран и "Хидбула", каза той.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че меморандумът за разбирателство между Иран и САЩ е "много общ документ", а детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъшните преговори, предаде Ройтерс.

"Меморандумът за разбирателство е около страница и половина и е много общ документ", каза Ванс пред журналиста от Си Ен Ен Джейк Тепър и добави: "По редица въпроси ще трябва да намерим решение във фазата на техническите преговори".

В интервю за телевизия Ен Би Си Ванс посочи още, че на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) "непременно" ще трябва да бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.

От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона. България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.