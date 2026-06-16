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Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария

Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария

16 Юни, 2026 11:35 622 14

  • иран-
  • абас арагчи-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • швейцария-
  • ливан-
  • джей ди ванс

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че меморандумът за разбирателство между Иран и САЩ е "много общ документ"

Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария, за да постигнат окончателно споразумение, след като бе сключено временно споразумение, заяви днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той предупреди, че всяка израелска атака срещу Ливан, както и постоянно военно израелско присъствие на ливанска територия оттук насетне, ще се приема от Техеран като нарушение на временното споразумение със САЩ.

"От наша гледна точка двете страни в този меморандум са, от една страна, САЩ и Израел, а от друга - Иран и "Хидбула", каза той.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че меморандумът за разбирателство между Иран и САЩ е "много общ документ", а детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъшните преговори, предаде Ройтерс.

"Меморандумът за разбирателство е около страница и половина и е много общ документ", каза Ванс пред журналиста от Си Ен Ен Джейк Тепър и добави: "По редица въпроси ще трябва да намерим решение във фазата на техническите преговори".

В интервю за телевизия Ен Би Си Ванс посочи още, че на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) "непременно" ще трябва да бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.

От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона. България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    абе тоз новия аятолах-аллах-маллах , нали уж убиха баща му? да не е отцеубийство нещо , в сговор със Тръмпягата...непростимо в корана , допустимо при копейзажа и рашаните-щом е за родину!

    Коментиран от #8

    11:40 16.06.2026

  • 2 Опаааа опааа

    2 6 Отговор
    Две новини:

    Великобритания доставя тонове обогатен уран на Украйна.

    Москва гори-украински дронове масово атакуват в момента петролните предприятия в Москва.

    Не търсете връзка!

    Коментиран от #3, #9, #10

    11:44 16.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Опаааа опааа":

    Украина имат все още специалисти за разработка на ЯО!!!! Гордон винаги съм го слушал с 1 на ум , но в случая май ще излезе прав //многоходовия ПУКАЛ се докара дотам

    Коментиран от #11

    11:49 16.06.2026

  • 4 Какво разправям и аз-

    4 1 Отговор
    трябва търпеливо да изчакаме.

    Раздувките на Тръмп и фанфарите му са за пред електората, понеже много се набута в Иран и му трябва повод да се оттегли с някакво остатъчно достойнство.

    Коментиран от #13

    11:53 16.06.2026

  • 5 не може да бъде

    3 1 Отговор
    Е това е -.меморандум за намерения!??А споразумения договори ще трябва да минат през Конгреса и да бъдат одобрени от Сената...а крайното решение ще дойде от Натаняху!?!?Струва ми се надуването на тромпетите и вувузелите е малко преждевременно ...нека да изчакаме!?...И не разбира защо толкова се говори за обогатяване урана и прекратяване на ядрената програма на Иран ...та Иран както се вижда разполага не с една а две атомни бомби - едната се нарича Ормуз а другата Баб ел Мандеб!?

    11:54 16.06.2026

  • 6 Крим е руски

    4 1 Отговор
    Съдът в ХАГА. Много самоуби йства днес на розови поните недо кла тени

    11:58 16.06.2026

  • 7 Нищо няма да подпишат

    3 0 Отговор
    САЩ провокират всякакви споразумения, вкл и отпращането на футболния отбор непосредствено след мача!
    Тръмп е драка. А и непрекъснато си мени мнението. Няма стабилност! Кой се доверява на тънак лед?

    12:01 16.06.2026

  • 8 този сценари

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    става за първи сезон от нов американски сапунен сериал...поне 1000 епизода..

    12:03 16.06.2026

  • 9 ква връзка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Опаааа опааа":

    между написаното и елементарната логика ли?

    12:05 16.06.2026

  • 10 Опааа

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Опаааа опааа":

    Следващи новини:
    1. Руски Орешник с ядрени бойни глави поразяват цели в Англия, унищожават много техника и жива сила.
    2. Огромни вълни от руски дронове и ракети изравняват със земята важни военни, индустриални и политически обекти в Украйна.
    3. Половината Европа и обора се нас ират прави в гащите докато гледат и слушат първите две новини.

    Коментиран от #12

    12:06 16.06.2026

  • 11 възможно е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    но не само там, в Южна америка било пълно с такива тесни специалисти

    12:09 16.06.2026

  • 12 опааа опаа

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Опааа":

    Надяваш ли се, Калинке? Надежди говежди! Мбохохо

    12:12 16.06.2026

  • 13 Тъй Тъй

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Какво разправям и аз-":

    Тръмп е попеден и унизен, а аятолахът и цялото военно и политическо ръководство на моллите ликува от отвъдното, празнувайки победата в компанията на стотици девици. Хехехех

    12:15 16.06.2026

  • 14 Войната не започна ли по време на

    0 0 Отговор
    преговори в Швейцария? Струва ми се, че се въртят в кръг. Сега ще попреговарят малко и пак ще гръмнат поредния аятолах, ще затворят Ормузкия проток, ще обявят победа и пак ще сключат някакъв мир и т.н. този филм нали вече го гледахме?

    13:07 16.06.2026

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