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Доналд Тръмп отново гледа към Украйна! Европейските съюзници на Зеленски са силно обезпокоени
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп отново гледа към Украйна! Европейските съюзници на Зеленски са силно обезпокоени

16 Юни, 2026 18:11 2 028 140

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • крим-
  • нато

ЕС подготвя и 21-ви пакет санкции срещу Москва, насочен срещу т.нар. сенчест флот от петролни танкери и поддържането на ценовия таван върху руския петрол

Доналд Тръмп отново гледа към Украйна! Европейските съюзници на Зеленски са силно обезпокоени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Съюзниците на Украйна се стремят да избегнат напрежение с американския президент Доналд Тръмп на срещата на върха на Г-7, докато той отново насочва вниманието си към войната с Русия след отшумяването на кризата с Иран, пише "Политико".

По време на разговор с френския президент Еманюел Макрон Тръмп заяви, че възнамерява да се съсредоточи върху конфликта в Украйна и да търси възможности за неговото прекратяване.

"Сега, след като това (войната с Иран) е приключило, ще се съсредоточим върху това и ще видим дали можем да го направим", каза той. "Двадесет и пет хиляди души умират месечно, предимно войници. Това не трябва да се случва."

Думите му предизвикват тревога сред европейските партньори на Киев. Според европейски дипломати съществуват опасения, че Тръмп може да се опита да поеме контрола върху мирните преговори и да отслаби стратегията на Европа за максимален натиск върху Русия и пълна подкрепа за Украйна.

Темата ще бъде във фокуса на срещата във вторник между лидерите на Г-7 и украинския президент Володимир Зеленски. Зеленски подчерта, че американското участие остава ключово за прекратяване на войната и заяви, че в разговор с Тръмп двамата са обсъдили "добри идеи, които биха могли да помогнат за засилване на мира".

От администрацията на Тръмп заявиха, че президентът и екипът му продължават активно да работят за мирно споразумение. В същото време европейските лидери настояват да имат пряка роля в процеса.

Макрон подчерта, че "Правилният вид преговори са тези, в които Украйна и Русия седят около масата, а европейците и американците са до тях".

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че увеличаването на финансовата подкрепа за Украйна трябва да бъде сред основните теми на срещата на Г-7. По думите ѝ ЕС вече осигурява около две трети от финансовите нужди на Киев за тази и следващата година чрез пакет от 90 млрд. евро. "За останалата трета е необходимо партньорите на Украйна да се активизират", каза тя. "Това ще бъде тема на тази среща на върха."

ЕС подготвя и 21-ви пакет санкции срещу Русия, насочен срещу т.нар. сенчест флот от петролни танкери и поддържането на ценовия таван върху руския петрол. Засега обаче няма признаци, че Вашингтон е готов да последва европейския подход.

Допълнителни опасения предизвикаха последните разговори на Тръмп с Владимир Путин и Зеленски. "Вчера проведохме много добър разговор с президента Зеленски и президента Путин и виждам - може би можем да направим нещо там", каза Тръмп. "Мисля, че и двамата са много отворени към това."

Според европейски и украински представители основните въпроси остават как да бъде убеден Путин да води сериозни мирни преговори и кой ще представлява съюзниците на Киев на масата за преговори. Европа настоява да участва като съюзник със собствени интереси, докато представители на администрацията на Тръмп подчертават, че именно американският президент е човекът, който може да обедини двете страни и да договори край на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 35 Отговор
    има слухове , че Путанита лично изкочила от тортата , за рождения ден на Тръмпягата , и го замъкнала в спалнята на белия дом

    Коментиран от #16, #85, #128

    18:15 16.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факти

    11 6 Отговор
    Голямо гойно съм

    18:15 16.06.2026

  • 4 В Киев за три дни

    12 35 Отговор
    Тръмп е бита карта!!! Европа и Украйна се оправят и без него!!!

    18:16 16.06.2026

  • 5 руската мечка

    10 29 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #24

    18:17 16.06.2026

  • 6 Гресирана ватенка

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Много гресираш дупката 😁😁😁

    18:17 16.06.2026

  • 7 8888

    30 6 Отговор
    Притеснени са, да не вземе да я спре. какви хубави пари се правят там...

    Коментиран от #27

    18:17 16.06.2026

  • 8 за сега

    16 5 Отговор
    само от венецуела удари жакпота на другите места само харчове

    18:17 16.06.2026

  • 9 Алеле

    35 7 Отговор
    Какво ще правят европейските лизери без война?
    Ами ако накара Тръмп Зелето да прави избори?
    Еврохлебарките се разтичаха

    Коментиран от #39

    18:17 16.06.2026

  • 10 хаха🤣

    8 25 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    остави ги тия, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейския модел 🤣

    Коментиран от #13, #25, #26, #33

    18:18 16.06.2026

  • 11 Мнение

    26 8 Отговор
    Май европейските лидери се страхуват, че Тръмп може да прекрати войната в Украйна. Интересно защо не им харества това?

    18:20 16.06.2026

  • 12 ...

    9 12 Отговор
    Няма повод за притеснения, защото републиканците натискат за изпращане на нови американски помощи на Украйна.

    Коментиран от #71

    18:20 16.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трезвомислещ

    7 8 Отговор
    А някой от коментиращите знае ли основната причина за този конфликт? Или само пишете, колкото да се намирате на работа?

    Коментиран от #118

    18:21 16.06.2026

  • 15 Берлин

    18 9 Отговор
    Тръмп,спирай със приказките,тоя наркоман е гнус на света,както и всички окбандерите,Володя ще ги сложи там, където им мястото,на 2,0 метра, под земята.

    18:22 16.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Е какъв да е глупака

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Чиниш ми се":

    При това цял живот! 😄

    Коментиран от #86

    18:24 16.06.2026

  • 19 Мишел

    6 12 Отговор
    Тръмп връща санкциите върху руския петрол.

    18:25 16.06.2026

  • 20 Ганчев

    6 18 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #22

    18:25 16.06.2026

  • 21 хахахахха

    12 5 Отговор
    евр0гейт@ците имат място само в 🚽,нямат място тия мишки на една маса с Путин!

    Коментиран от #30

    18:26 16.06.2026

  • 22 А до кога

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ганчев":

    глупака ще го ползват за глупак да троли срещу Русия? 😄

    18:27 16.06.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "голям смях":

    сложи Т-нещасТник ми се струва по-правописно

    18:27 16.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вярно е, че от тази

    5 14 Отговор

    До коментар #7 от "8888":

    война всички печелят, с изключение на Русия / тя не само не печели, но и регистрира брутални загуби/, но продължаването на войната няма нищо общо с ЕС и САЩ. Видя се, че преговорите не доведоха до никакъв резултат и така единственият начин за постигане на дълготраен мир в региона остава да се подпомага военното производство на нападнатата държава. Няма друг вариант на масата.

    Коментиран от #32

    18:28 16.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Така е тъ пейка

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Копейка пъво се удря с бордюр у главата":

    Само бордюр би оправил тъ пейката дас не страда цял; живот. 😄

    18:29 16.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хихи

    14 3 Отговор
    "Европейските съюзници на Зеленски са силно обезпокоени" а трябва да се чувстват натЪковани...
    и България пак е от страната на Булката...

    18:30 16.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бъркаш се

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "хаха🤣":

    Путин докара до фалит к0чин@т@ ес,по скоро урсули,каласи,мерцов и тем подобни фашаги го направиха със спонсорирането на терористите от киев

    18:31 16.06.2026

  • 34 Вацев

    7 4 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    18:32 16.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Атина Палада

    5 6 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #42

    18:34 16.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хахахахха

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "хихи":

    гейтъри,3тополови и всякакви подобни извращения са в джендърландия(ес),в Русия са забранени със закон,там ако срещнат такова недоразумение на улицата в най добрия случай то се озовава в спешното

    Коментиран от #107

    18:36 16.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Циганина тролей

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    на циганският коптор запада, пак откраднал ник. После защо запада изглежда толкова жалко пред Русия. Дано затова да му плащат на глупака. 😄

    18:37 16.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Всяка копейка

    4 3 Отговор
    Смуче от Европа и ръкопляска на Путин с малки кални неблагодарни ръчички. Как да не ги натовариш на влака за СССР

    Коментиран от #49

    18:38 16.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 След като оцапа

    5 1 Отговор
    положението с Иран, сега Тръмпон щял да се върне да дооцапа положението с Украйна?! 🫢

    Коментиран от #56

    18:40 16.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Делю Хайдутин

    3 2 Отговор
    Пета година меся погачите и вися като соппол на Дунав.Кьорав ватн1к не видях.Даалдисах от чакане.Накрав ще си омеся и главата.

    18:40 16.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    4 4 Отговор
    Дедо доню от сега да се съсредоточи в намиране на големи количества пилешки бутчета, мнооооого пилешки бутчета, че скоро ще трябва да праща на Болотое, да не умрат от глад. Да погледне как са го правили предшествениците му през 90-те години

    Коментиран от #53

    18:42 16.06.2026

  • 51 така, така

    5 3 Отговор
    Много ми странно кого точно визира баба Урсула под "партньорите на Украйна". Като се замисли човек, то освен ЕС и малобритания на т.н. държавица други партньори не й останаха. Не си предствям как ще съберат останалата 1/3 от необходимия ресурс от малобритания, та дори да добавят към нея Канада и Япония. Последните две държави обаче не са склпнни да дават милиарди за тоя дето духа.
    Умиление предизвикват всички фанфари и перемоги с борбата на нефелните спрямо руския петролен бизнес. И до днес никой не е дал обяснение как наркомана громи енергетиката на Русия (и най-вече нефтопреработването), бележи победа след победа, а според Bloomberg, Русия в възстановила износа си на 3,46 млн барели за денонощие, което е 120 хиляди барела повече отколкото през 2025 и повече от средногодишните показатели за 2022-2024 години. Как става това чидо?! Нашмъркания се тупа по гърдите, че громи и върви перемога, но руснаците изнасят сякаш нищо не се е случило, муха ги е ухапала.
    Нелепото е, че ония в Г-7 ще си измислят поредните недомислия като санкции, от които само европееца ще страда, а на руснаците дори да им стане малко по-тясно, пак няма да е като при нас. То се вижда - перемога, а резултата никакъв

    Коментиран от #55

    18:44 16.06.2026

  • 52 А МОЧАТА?

    4 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    18:44 16.06.2026

  • 53 Остави СССР

    5 5 Отговор

    До коментар #50 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    А кажи защо продажните урсули унищожават Европа? Въпроса е простт, като за простии ора. 😄

    Коментиран от #62

    18:44 16.06.2026

  • 54 Объркана копейка

    9 0 Отговор
    Днес петролът се търгува на 81 долара за барел. От няколко седмици горивата поевтиняват бавно, но славно. И понеже покачването на цените беше заради Еврото, сега е логично обратният процес да се припише пак на него. Не ли?

    Коментиран от #58

    18:44 16.06.2026

  • 55 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "така, така":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #57, #74

    18:45 16.06.2026

  • 56 е най-много

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "След като оцапа":

    да обяви още една страхотна сделка, докато подписва поредната капитулация.

    Този път дори ще е щастлив, защото ще смята, че е уредил добра капитулация на Украйна, забравяйки удобно, че Украйна е само прокси.

    18:46 16.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Кажи честно ... 🤣

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Объркана копейка":

    Еврото е виновно, че горивата по бензиностанциите поевтиняха!
    Освен това поевтиняха домати, краставици, картофи ....
    Пустото му Евро съсипа тая инфлация, НСИ отчете 0% за последния месец

    18:47 16.06.2026

  • 59 Путлето защо не е включен

    2 3 Отговор
    В Г 7

    Коментиран от #79, #89

    18:48 16.06.2026

  • 60 ТРЪМП НАШ

    2 2 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    КУПЕЙКИТЕ ОТНОВО
    ЩЕ РЕВАТ
    ЗА ТРЪМП
    И ЩЕ МУ ЦЕЛУВАТ
    ОКАЛЯНИЯ ДИРНИК.

    САМО ТРЪМП МОЖЕ ДА СПАСИ
    ПУТИН
    ОТ ЛОШИЯТ ЗЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #63

    18:48 16.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Възpожденец 🇧🇬

    4 4 Отговор

    До коментар #53 от "Остави СССР":

    Защо да я съсипва? На нас европейците си ни харесва така ЕС.
    На който не му харесва има покана от другаря Путин, да заживее живота на мечтите си.

    Коментиран от #68

    18:49 16.06.2026

  • 63 Ще спаси глупав

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "ТРЪМП НАШ":

    Така ще спаси, че тръмп си точи Европа, глупака си троли и се радва, а Украйна си заминава!

    18:50 16.06.2026

  • 64 ПРАВИЛНИЯ ВИД ПРЕГ Е БЕЗ ВАС ДРОГ МУЩУЦИ

    6 1 Отговор
    Макрон подчерта, че "Правилният вид преговори са тези, в които Украйна и Русия седят около масата, а европейците и американците са до тях".
    Е ДА , ЗАЩОТО РОШАВОТИО БОРЕ ОТ КОМПАНИЯТА ВИ СЕДНА ОКОЛО МАСАТА ДО ТЯХ , СЕ ПОЛУЧИ "ПРАВИЛНИЯ ВИД ПРЕГОВОРИ" И РЕЗУЛТАТА Е ВИДИМ ,"ЦВЕТУЩ "!
    ВАЖНО ,НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ :ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ - ДА СЕ ПРАВИ ПРОВЕРКА - ДРОГИРАНИ ПРЕГОВАРЯЩИ ВЪН ОТ ЗАЛАТА , ДА НЕ БЪДАТ НИКОГА ДОПУСКАНИ НА ПРЕГОВОРИ И В БЪДЕЩЕ!!! ВИДЯХМЕ КАКВА Я СВЪРШИХА БОРЕТО И НАДРУСАНОТО ЗЕЛЕНО !! ЯРЪК ПРИМЕР ЗА "ПРАВИЛЕН ВИД" !

    18:50 16.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Атина Палада

    8 4 Отговор
    В предходната статия пишете ,че европейските съюзници на Украйна били единодушни,че победили Русия:) Сега пък защо са притеснени след победата?

    18:52 16.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "А КИТАЙ":

    В пропагандата за глупаци все така пише. 😄

    18:54 16.06.2026

  • 71 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "...":

    Те вече американските помощи за Украйна ги гласуваха! Факт е ,че САЩ отпускат 280 милиона долара помощ:)))

    Коментиран от #73

    18:54 16.06.2026

  • 72 Няма край

    5 3 Отговор
    Безсилието и унижението на западняците,не спират да наемат евтини тролчета да драскат лъжи по адрес на Русия,срам срам

    Коментиран от #135

    18:54 16.06.2026

  • 73 хахахахха

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Атина Палада":

    мечтии мечтиии

    Коментиран от #77

    18:55 16.06.2026

  • 74 така, така

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Де,бил само ти ли не разбра, че целта не е да занулиш и без това прецаканата Украйна. Тая държава и без намесата на Путин удари дъното. Идеята на Путин беше да натрие носа на НАТО и го направи.

    Демилитаризацията на НАТО си върви, при това в пълна сила. Без.мозъчните в ЕС се радваха като деца, че се отървават от старото си въоръжение в препълнените си складове, а днес риват. Въоръжението им на минимума, а няма кой да им даде, няма кой да им запълни хамбара. На гол тумбак чифте пищови - в това образно се превърна военната мощ на НАТО. Дори чичо Дончо се радва, че НАТО е книжен тигър без САЩ.

    18:57 16.06.2026

  • 75 м даааа

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Така е":

    то тука в изобилие има,вижда се по кухите коментари срещу Русия

    18:57 16.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "хахахахха":

    Какви мечти бре? Не гледаш ли глобалните новини ? Как да не знаеш,че помощта за Украйна вече се гласува в САЩ,което означава ,че е факт! 280 милиона долара помощ:) Много ли са ,малко ли са ,подигравка ли е .. ...толкова са гласували ...

    Коментиран от #83

    19:00 16.06.2026

  • 78 хахахахха

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "Клета неграмотна копейка 🤪":

    виж го ти как се радва съществото че е изкарало 2 цента като си е продало правото да мисли

    19:01 16.06.2026

  • 79 Защото

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "Путлето защо не е включен":

    фалирали държави като Русия не се допускат.

    Коментиран от #84, #88, #92

    19:01 16.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Димяща ушанка

    3 2 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    19:02 16.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 хахахахха

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Атина Палада":

    именно че гледам,за това ти казвам че фантазираш продажно лгбт

    Коментиран от #97

    19:02 16.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Руснаците

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Е какъв да е глупака":

    са станали толкова глупави заради идеологията на Кремъл. От нея затъпяват и това е целта на съветската идеология да направи от хората зомбита и роби. Тъжно, но факт.

    Коментиран от #94

    19:04 16.06.2026

  • 87 Е..Б...Ъ..

    2 0 Отговор
    .копейки!

    19:04 16.06.2026

  • 88 Това е безспорен

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Защото":

    Факт.

    Коментиран от #101

    19:05 16.06.2026

  • 89 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #59 от "Путлето защо не е включен":

    Защото там е срещата на фалиралите държави.Всипкинот Г-7 до една са фалирали! Русия няма място при фалиралите...Виж,Сомалия , Бангладеш върви да са на срещата при фалиралите..И без това вече разлика от държавите от Г-7 и Бангладеш няма ;) .

    Коментиран от #95

    19:05 16.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 ДА ТУК ТРЪМПАКА

    7 3 Отговор
    Е прав. Умират хора предимно от окопите а дребосъка наркоклоун е на КРУИЗИ и просия само. Войната трябва да спре и спирачка на парите народни за оръжия и корупция. STOP....

    19:06 16.06.2026

  • 92 хахахахха

    4 2 Отговор

    До коментар #79 от "Защото":

    фалира единствено к0чин@т@ ес, като финансира терористичния киевски режим,ама си го заслужават като не свалиха от власт урсули,каласи,мерцове и другите фашаги

    19:06 16.06.2026

  • 93 Ей това да си копейка е Божие наказание

    5 2 Отговор
    Или си резултат от злокобен експеримент на някакви тъмни сили непознати досега на човечеството.

    19:06 16.06.2026

  • 94 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #86 от "Руснаците":

    Ама за разлика от теб нас европейците ни интересува, че САЩ унищожава Европа и плащ
    ат на глупаци да тролят срещу Русия. Дали са големи глупаци. Не казвай! 😄

    Коментиран от #129

    19:06 16.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Атина Палада

    3 5 Отговор

    До коментар #83 от "хахахахха":

    Неееее,не съм ЛГБТ ,нито продажно .Но ,че гласуваха тази подигравка от 280 милиона е факт ..Ти да не би да очакваш милиарди помощи ? Ха ха ха

    Коментиран от #103, #104

    19:08 16.06.2026

  • 98 доктор

    1 4 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки нещата в България ще се наредят.

    Коментиран от #108

    19:08 16.06.2026

  • 99 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Верно ли бе":

    Шошон,верно е !

    Коментиран от #106

    19:09 16.06.2026

  • 100 Факти

    4 0 Отговор
    НАЦИСТИТЕ ОМАЙВАТ ТРЪМП.ИСКАТ ТРЕТА СВЕТОВНА.

    19:09 16.06.2026

  • 101 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Това е безспорен":

    и продължаваш сам да си коментираш коментарите,предполагам се досещаш какво говори това за теб

    19:10 16.06.2026

  • 102 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Е, освен теб":

    И под всяка статия за Русия глупака показва трагедията си и деградацията на запада. 😄

    Коментиран от #113

    19:11 16.06.2026

  • 103 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #97 от "Атина Палада":

    ЕС дава 90 милиарда на Украйна предназначени за иzбиването на руснаци.
    На срещата на НАТО в Турция ще се гласуват още 70 милиарда.
    Също предназначени за иzбиването на руснаци.
    Жик так

    Коментиран от #109

    19:12 16.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 хихи

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "хахахахха":

    точно де. защото са забранени, затова в Русия 3тополови и всякакви подобни извращения са много повече от европа. това е като контрабандата, забраняваш, но тя става още повече😂😂😂

    Коментиран от #111

    19:13 16.06.2026

  • 108 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "доктор":

    след като България излезе от мижавия ес,и изгони всички хахли и русофоби с потомството им ще заприлича на държава,и ще заживее много по добре и по спокойно българското население

    19:14 16.06.2026

  • 109 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "Запознат":

    по някой милион за продажните урсули и наркомана зеленски и компания, останалото в САЩ, а глупака се радва, че унищожават Европа.

    19:14 16.06.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "хихи":

    аз ти казвам че такова извращение там не можеш да срещнеш,той пак неговата си знае,евтините драскачи за нищо не ставате

    19:16 16.06.2026

  • 112 И цял живот

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Чиниш ми се":

    глупака ще е такъв. Дано поне спре да се фали? 😄

    19:16 16.06.2026

  • 113 А ти как може под всяка статия

    5 2 Отговор

    До коментар #102 от "Така е":

    да пишеш по 2/3 от всички коментари. Това е непрекъснато писане на едно и също. Никога нямаш собствено мнение или аргумент. Само излагаш Русия като нейн поддръжник.:)

    Коментиран от #116, #125

    19:17 16.06.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "Лесно е да си":

    ти знаеш най добре

    19:19 16.06.2026

  • 118 Хахаха!🎺🥳😀

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Трезвомислещ":

    Основната причина за СВО е геноцидът, извършен в Одеса и Донбас над етническите руснаци от бандеровците.
    Ако българската армия започне да обстрелва села и градове, населени с етнически турци, Ердоган също ще започне СВО в България.

    Коментиран от #120, #123

    19:20 16.06.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Копейкотрошач

    0 2 Отговор

    До коментар #118 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #136

    19:27 16.06.2026

  • 121 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Според това което е написано в статията заглавието би трябвало да бъде -Тръмп отново гледа лошо към Украйна!?

    19:28 16.06.2026

  • 122 Българин

    0 2 Отговор
    Работата на украинците е да трепат колкото се може повече руснаци.А това не може да не ни радва.

    19:29 16.06.2026

  • 123 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    геноцида в Руанда
    2026 година отбелязва 32-ата годишнина от геноцида в Руанда срещу тутси, една от най-мрачните глави в човешката история. Повече от милион души – огромното мнозинство тутси, но също хуту и други, които се противопоставиха на геноцида – бяха убити за по-малко от три месеца.

    Украинската държава извърши така наречената "Антитерористична операция" срещу етническите руснаци в Донбас, като използва тежки оръжия и авиация против населението по африкански тип. Руснаците бяха убивани от украинската армия, както тутси в Африка. За да прекрати геноцида, РФ започна операция по освобождение на Донбас и унищожение на бандеровската хунта.

    Коментиран от #126

    19:32 16.06.2026

  • 124 НЕИЗБЕЖНО Е

    2 1 Отговор
    Бандерския нацизъм ще бъде тотално унищожен.

    19:34 16.06.2026

  • 125 Е как да не може

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "А ти как може под всяка статия":

    Нали глупака е тролей и се радва, че САЩ унищожава Европа. 😄

    19:38 16.06.2026

  • 126 1945

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    геноцида в Русия не е спирал никога. над 100 милиона руснаци са жертва на геноцид

    Коментиран от #131

    19:38 16.06.2026

  • 127 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор
    Друго злодеяние на украинската армия беше разпръскването с авиация на миниатюрни пластмасови противопехотни мини, трудни за откриване, в градовете на Донбас. Те не убиваха, а осакатяваха руските майки, жени, деца. Там беше истински ад!
    Затова Русия са намеси. Защити мирното население от украинския геноцид.

    19:40 16.06.2026

  • 128 Два отговора на твоя много

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "умен" пост и двата модерирани.
    Сигурно са ти казали да отидеш на женския си родител в долния преден отвор.

    19:41 16.06.2026

  • 129 Накрая

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "Така е":

    Русия се оказа унищожена. Как се получи така ?:)

    Коментиран от #132, #133

    19:41 16.06.2026

  • 130 АНГЛОСАКСОНСКАТА АЛЧНОСТ

    4 0 Отговор
    Принуждава руснаците отново да възстановят империята си.

    19:42 16.06.2026

  • 131 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "1945":

    Украинския геноцид има място и на руска територия. В концертна зала бяха убити над 150 души, главно младежи и девойки. Всеки ден украинците палят, рушат и убиват в Русия.

    19:42 16.06.2026

  • 132 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "Накрая":

    Ама за разлика от теб нас европейците ни интересува, че САЩ унищожава Европа и плащат на глупаци да тролят срещу Русия. Дали са големи глупаци. Не казвай! 😄

    19:43 16.06.2026

  • 133 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Накрая":

    в мечтите ти може и да е така,реалността е друга

    19:46 16.06.2026

  • 134 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    На украинските убийци беше внушено, че ядрената суперсила РФ ще бъде победена и Русия ще им плати РЕПАРАЦИИ. За сега репарации на Украйна плаща Европа, сякаш е победена от Украйна. Тая година общо 150 милиарда. Огромна сума, която можеше да се ползва от потъналите в дългове европейци.

    19:49 16.06.2026

  • 135 Че то освен теб,

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Няма край":

    друг трол има ли тук :) От 200 коментара 150 са твои. Това е същността на трола. Пише едно и също непрекъснато :)

    Коментиран от #137, #139

    19:50 16.06.2026

  • 136 Аве мишкар

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Копейкотрошач":

    ти само дръжката на теслата да видиш и ще се насериш

    Коментиран от #138

    19:51 16.06.2026

  • 137 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #135 от "Че то освен теб,":

    че ти в последните си 50 коментара едни и същи глупости пишеш,ако сметнем и другите статии днес си написал над 300коментара от това ip

    19:53 16.06.2026

  • 138 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Аве мишкар":

    При насилствената мобилизация в Украйна ТЦК е използвала садистки методи на изтезания. На отказващите да воюват с руските си братя са напъхвани полицейски палки, дръжки от метли и бутилки в ануса, предизвикващи разкъсвания и мъчителна смърт.

    19:55 16.06.2026

  • 139 Остава

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "Че то освен теб,":

    и някой ден да спре денонощният тролски рев на глупака срещу Русия, ама надали. Един път глупак, цял живот глупак! 😄

    19:56 16.06.2026

  • 140 Големите момчета

    0 0 Отговор
    Шутираха Европа настрани от преговорите

    20:07 16.06.2026

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