Доналд Тръмп отново гледа към Украйна! Европейските съюзници на Зеленски са силно обезпокоени

Съюзниците на Украйна се стремят да избегнат напрежение с американския президент Доналд Тръмп на срещата на върха на Г-7, докато той отново насочва вниманието си към войната с Русия след отшумяването на кризата с Иран, пише "Политико".
По време на разговор с френския президент Еманюел Макрон Тръмп заяви, че възнамерява да се съсредоточи върху конфликта в Украйна и да търси възможности за неговото прекратяване.
"Сега, след като това (войната с Иран) е приключило, ще се съсредоточим върху това и ще видим дали можем да го направим", каза той. "Двадесет и пет хиляди души умират месечно, предимно войници. Това не трябва да се случва."
Думите му предизвикват тревога сред европейските партньори на Киев. Според европейски дипломати съществуват опасения, че Тръмп може да се опита да поеме контрола върху мирните преговори и да отслаби стратегията на Европа за максимален натиск върху Русия и пълна подкрепа за Украйна.
Темата ще бъде във фокуса на срещата във вторник между лидерите на Г-7 и украинския президент Володимир Зеленски. Зеленски подчерта, че американското участие остава ключово за прекратяване на войната и заяви, че в разговор с Тръмп двамата са обсъдили "добри идеи, които биха могли да помогнат за засилване на мира".
От администрацията на Тръмп заявиха, че президентът и екипът му продължават активно да работят за мирно споразумение. В същото време европейските лидери настояват да имат пряка роля в процеса.
Макрон подчерта, че "Правилният вид преговори са тези, в които Украйна и Русия седят около масата, а европейците и американците са до тях".
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че увеличаването на финансовата подкрепа за Украйна трябва да бъде сред основните теми на срещата на Г-7. По думите ѝ ЕС вече осигурява около две трети от финансовите нужди на Киев за тази и следващата година чрез пакет от 90 млрд. евро. "За останалата трета е необходимо партньорите на Украйна да се активизират", каза тя. "Това ще бъде тема на тази среща на върха."
ЕС подготвя и 21-ви пакет санкции срещу Русия, насочен срещу т.нар. сенчест флот от петролни танкери и поддържането на ценовия таван върху руския петрол. Засега обаче няма признаци, че Вашингтон е готов да последва европейския подход.
Допълнителни опасения предизвикаха последните разговори на Тръмп с Владимир Путин и Зеленски. "Вчера проведохме много добър разговор с президента Зеленски и президента Путин и виждам - може би можем да направим нещо там", каза Тръмп. "Мисля, че и двамата са много отворени към това."
Според европейски и украински представители основните въпроси остават как да бъде убеден Путин да води сериозни мирни преговори и кой ще представлява съюзниците на Киев на масата за преговори. Европа настоява да участва като съюзник със собствени интереси, докато представители на администрацията на Тръмп подчертават, че именно американският президент е човекът, който може да обедини двете страни и да договори край на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16, #85, #128
18:15 16.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факти
18:15 16.06.2026
4 В Киев за три дни
18:16 16.06.2026
5 руската мечка
Коментиран от #24
18:17 16.06.2026
6 Гресирана ватенка
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Много гресираш дупката 😁😁😁
18:17 16.06.2026
7 8888
Коментиран от #27
18:17 16.06.2026
8 за сега
18:17 16.06.2026
9 Алеле
Ами ако накара Тръмп Зелето да прави избори?
Еврохлебарките се разтичаха
Коментиран от #39
18:17 16.06.2026
10 хаха🤣
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":остави ги тия, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейския модел 🤣
Коментиран от #13, #25, #26, #33
18:18 16.06.2026
11 Мнение
18:20 16.06.2026
12 ...
Коментиран от #71
18:20 16.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Трезвомислещ
Коментиран от #118
18:21 16.06.2026
15 Берлин
18:22 16.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Е какъв да е глупака
До коментар #17 от "Чиниш ми се":При това цял живот! 😄
Коментиран от #86
18:24 16.06.2026
19 Мишел
18:25 16.06.2026
20 Ганчев
Коментиран от #22
18:25 16.06.2026
21 хахахахха
Коментиран от #30
18:26 16.06.2026
22 А до кога
До коментар #20 от "Ганчев":глупака ще го ползват за глупак да троли срещу Русия? 😄
18:27 16.06.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "голям смях":сложи Т-нещасТник ми се струва по-правописно
18:27 16.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Вярно е, че от тази
До коментар #7 от "8888":война всички печелят, с изключение на Русия / тя не само не печели, но и регистрира брутални загуби/, но продължаването на войната няма нищо общо с ЕС и САЩ. Видя се, че преговорите не доведоха до никакъв резултат и така единственият начин за постигане на дълготраен мир в региона остава да се подпомага военното производство на нападнатата държава. Няма друг вариант на масата.
Коментиран от #32
18:28 16.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Така е тъ пейка
До коментар #25 от "Копейка пъво се удря с бордюр у главата":Само бордюр би оправил тъ пейката дас не страда цял; живот. 😄
18:29 16.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 хихи
и България пак е от страната на Булката...
18:30 16.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бъркаш се
До коментар #10 от "хаха🤣":Путин докара до фалит к0чин@т@ ес,по скоро урсули,каласи,мерцов и тем подобни фашаги го направиха със спонсорирането на терористите от киев
18:31 16.06.2026
34 Вацев
18:32 16.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Атина Палада
Коментиран от #42
18:34 16.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 хахахахха
До коментар #30 от "хихи":гейтъри,3тополови и всякакви подобни извращения са в джендърландия(ес),в Русия са забранени със закон,там ако срещнат такова недоразумение на улицата в най добрия случай то се озовава в спешното
Коментиран от #107
18:36 16.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Циганина тролей
До коментар #37 от "Атина Палада":на циганският коптор запада, пак откраднал ник. После защо запада изглежда толкова жалко пред Русия. Дано затова да му плащат на глупака. 😄
18:37 16.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Всяка копейка
Коментиран от #49
18:38 16.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 След като оцапа
Коментиран от #56
18:40 16.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Делю Хайдутин
18:40 16.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Коментиран от #53
18:42 16.06.2026
51 така, така
Умиление предизвикват всички фанфари и перемоги с борбата на нефелните спрямо руския петролен бизнес. И до днес никой не е дал обяснение как наркомана громи енергетиката на Русия (и най-вече нефтопреработването), бележи победа след победа, а според Bloomberg, Русия в възстановила износа си на 3,46 млн барели за денонощие, което е 120 хиляди барела повече отколкото през 2025 и повече от средногодишните показатели за 2022-2024 години. Как става това чидо?! Нашмъркания се тупа по гърдите, че громи и върви перемога, но руснаците изнасят сякаш нищо не се е случило, муха ги е ухапала.
Нелепото е, че ония в Г-7 ще си измислят поредните недомислия като санкции, от които само европееца ще страда, а на руснаците дори да им стане малко по-тясно, пак няма да е като при нас. То се вижда - перемога, а резултата никакъв
Коментиран от #55
18:44 16.06.2026
52 А МОЧАТА?
18:44 16.06.2026
53 Остави СССР
До коментар #50 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":А кажи защо продажните урсули унищожават Европа? Въпроса е простт, като за простии ора. 😄
Коментиран от #62
18:44 16.06.2026
54 Объркана копейка
Коментиран от #58
18:44 16.06.2026
55 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #51 от "така, така":Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #57, #74
18:45 16.06.2026
56 е най-много
До коментар #46 от "След като оцапа":да обяви още една страхотна сделка, докато подписва поредната капитулация.
Този път дори ще е щастлив, защото ще смята, че е уредил добра капитулация на Украйна, забравяйки удобно, че Украйна е само прокси.
18:46 16.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Кажи честно ... 🤣
До коментар #54 от "Объркана копейка":Еврото е виновно, че горивата по бензиностанциите поевтиняха!
Освен това поевтиняха домати, краставици, картофи ....
Пустото му Евро съсипа тая инфлация, НСИ отчете 0% за последния месец
18:47 16.06.2026
59 Путлето защо не е включен
Коментиран от #79, #89
18:48 16.06.2026
60 ТРЪМП НАШ
КУПЕЙКИТЕ ОТНОВО
ЩЕ РЕВАТ
ЗА ТРЪМП
И ЩЕ МУ ЦЕЛУВАТ
ОКАЛЯНИЯ ДИРНИК.
САМО ТРЪМП МОЖЕ ДА СПАСИ
ПУТИН
ОТ ЛОШИЯТ ЗЕЛЕНСКИ.
Коментиран от #63
18:48 16.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #53 от "Остави СССР":Защо да я съсипва? На нас европейците си ни харесва така ЕС.
На който не му харесва има покана от другаря Путин, да заживее живота на мечтите си.
Коментиран от #68
18:49 16.06.2026
63 Ще спаси глупав
До коментар #60 от "ТРЪМП НАШ":Така ще спаси, че тръмп си точи Европа, глупака си троли и се радва, а Украйна си заминава!
18:50 16.06.2026
64 ПРАВИЛНИЯ ВИД ПРЕГ Е БЕЗ ВАС ДРОГ МУЩУЦИ
Е ДА , ЗАЩОТО РОШАВОТИО БОРЕ ОТ КОМПАНИЯТА ВИ СЕДНА ОКОЛО МАСАТА ДО ТЯХ , СЕ ПОЛУЧИ "ПРАВИЛНИЯ ВИД ПРЕГОВОРИ" И РЕЗУЛТАТА Е ВИДИМ ,"ЦВЕТУЩ "!
ВАЖНО ,НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ :ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ - ДА СЕ ПРАВИ ПРОВЕРКА - ДРОГИРАНИ ПРЕГОВАРЯЩИ ВЪН ОТ ЗАЛАТА , ДА НЕ БЪДАТ НИКОГА ДОПУСКАНИ НА ПРЕГОВОРИ И В БЪДЕЩЕ!!! ВИДЯХМЕ КАКВА Я СВЪРШИХА БОРЕТО И НАДРУСАНОТО ЗЕЛЕНО !! ЯРЪК ПРИМЕР ЗА "ПРАВИЛЕН ВИД" !
18:50 16.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Атина Палада
18:52 16.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Така е
До коментар #69 от "А КИТАЙ":В пропагандата за глупаци все така пише. 😄
18:54 16.06.2026
71 Атина Палада
До коментар #12 от "...":Те вече американските помощи за Украйна ги гласуваха! Факт е ,че САЩ отпускат 280 милиона долара помощ:)))
Коментиран от #73
18:54 16.06.2026
72 Няма край
Коментиран от #135
18:54 16.06.2026
73 хахахахха
До коментар #71 от "Атина Палада":мечтии мечтиии
Коментиран от #77
18:55 16.06.2026
74 така, така
До коментар #55 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Де,бил само ти ли не разбра, че целта не е да занулиш и без това прецаканата Украйна. Тая държава и без намесата на Путин удари дъното. Идеята на Путин беше да натрие носа на НАТО и го направи.
Демилитаризацията на НАТО си върви, при това в пълна сила. Без.мозъчните в ЕС се радваха като деца, че се отървават от старото си въоръжение в препълнените си складове, а днес риват. Въоръжението им на минимума, а няма кой да им даде, няма кой да им запълни хамбара. На гол тумбак чифте пищови - в това образно се превърна военната мощ на НАТО. Дори чичо Дончо се радва, че НАТО е книжен тигър без САЩ.
18:57 16.06.2026
75 м даааа
До коментар #68 от "Така е":то тука в изобилие има,вижда се по кухите коментари срещу Русия
18:57 16.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Атина Палада
До коментар #73 от "хахахахха":Какви мечти бре? Не гледаш ли глобалните новини ? Как да не знаеш,че помощта за Украйна вече се гласува в САЩ,което означава ,че е факт! 280 милиона долара помощ:) Много ли са ,малко ли са ,подигравка ли е .. ...толкова са гласували ...
Коментиран от #83
19:00 16.06.2026
78 хахахахха
До коментар #76 от "Клета неграмотна копейка 🤪":виж го ти как се радва съществото че е изкарало 2 цента като си е продало правото да мисли
19:01 16.06.2026
79 Защото
До коментар #59 от "Путлето защо не е включен":фалирали държави като Русия не се допускат.
Коментиран от #84, #88, #92
19:01 16.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Димяща ушанка
19:02 16.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 хахахахха
До коментар #77 от "Атина Палада":именно че гледам,за това ти казвам че фантазираш продажно лгбт
Коментиран от #97
19:02 16.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Руснаците
До коментар #18 от "Е какъв да е глупака":са станали толкова глупави заради идеологията на Кремъл. От нея затъпяват и това е целта на съветската идеология да направи от хората зомбита и роби. Тъжно, но факт.
Коментиран от #94
19:04 16.06.2026
87 Е..Б...Ъ..
19:04 16.06.2026
88 Това е безспорен
До коментар #79 от "Защото":Факт.
Коментиран от #101
19:05 16.06.2026
89 Атина Палада
До коментар #59 от "Путлето защо не е включен":Защото там е срещата на фалиралите държави.Всипкинот Г-7 до една са фалирали! Русия няма място при фалиралите...Виж,Сомалия , Бангладеш върви да са на срещата при фалиралите..И без това вече разлика от държавите от Г-7 и Бангладеш няма ;) .
Коментиран от #95
19:05 16.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 ДА ТУК ТРЪМПАКА
19:06 16.06.2026
92 хахахахха
До коментар #79 от "Защото":фалира единствено к0чин@т@ ес, като финансира терористичния киевски режим,ама си го заслужават като не свалиха от власт урсули,каласи,мерцове и другите фашаги
19:06 16.06.2026
93 Ей това да си копейка е Божие наказание
19:06 16.06.2026
94 Така е
До коментар #86 от "Руснаците":Ама за разлика от теб нас европейците ни интересува, че САЩ унищожава Европа и плащ
ат на глупаци да тролят срещу Русия. Дали са големи глупаци. Не казвай! 😄
Коментиран от #129
19:06 16.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Атина Палада
До коментар #83 от "хахахахха":Неееее,не съм ЛГБТ ,нито продажно .Но ,че гласуваха тази подигравка от 280 милиона е факт ..Ти да не би да очакваш милиарди помощи ? Ха ха ха
Коментиран от #103, #104
19:08 16.06.2026
98 доктор
Коментиран от #108
19:08 16.06.2026
99 Атина Палада
До коментар #95 от "Верно ли бе":Шошон,верно е !
Коментиран от #106
19:09 16.06.2026
100 Факти
19:09 16.06.2026
101 хахахахха
До коментар #88 от "Това е безспорен":и продължаваш сам да си коментираш коментарите,предполагам се досещаш какво говори това за теб
19:10 16.06.2026
102 Така е
До коментар #90 от "Е, освен теб":И под всяка статия за Русия глупака показва трагедията си и деградацията на запада. 😄
Коментиран от #113
19:11 16.06.2026
103 Запознат
До коментар #97 от "Атина Палада":ЕС дава 90 милиарда на Украйна предназначени за иzбиването на руснаци.
На срещата на НАТО в Турция ще се гласуват още 70 милиарда.
Също предназначени за иzбиването на руснаци.
Жик так
Коментиран от #109
19:12 16.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 хихи
До коментар #40 от "хахахахха":точно де. защото са забранени, затова в Русия 3тополови и всякакви подобни извращения са много повече от европа. това е като контрабандата, забраняваш, но тя става още повече😂😂😂
Коментиран от #111
19:13 16.06.2026
108 хахахахха
До коментар #98 от "доктор":след като България излезе от мижавия ес,и изгони всички хахли и русофоби с потомството им ще заприлича на държава,и ще заживее много по добре и по спокойно българското население
19:14 16.06.2026
109 Така е
До коментар #103 от "Запознат":по някой милион за продажните урсули и наркомана зеленски и компания, останалото в САЩ, а глупака се радва, че унищожават Европа.
19:14 16.06.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 хахахахха
До коментар #107 от "хихи":аз ти казвам че такова извращение там не можеш да срещнеш,той пак неговата си знае,евтините драскачи за нищо не ставате
19:16 16.06.2026
112 И цял живот
До коментар #106 от "Чиниш ми се":глупака ще е такъв. Дано поне спре да се фали? 😄
19:16 16.06.2026
113 А ти как може под всяка статия
До коментар #102 от "Така е":да пишеш по 2/3 от всички коментари. Това е непрекъснато писане на едно и също. Никога нямаш собствено мнение или аргумент. Само излагаш Русия като нейн поддръжник.:)
Коментиран от #116, #125
19:17 16.06.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 хахахахха
До коментар #114 от "Лесно е да си":ти знаеш най добре
19:19 16.06.2026
118 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #14 от "Трезвомислещ":Основната причина за СВО е геноцидът, извършен в Одеса и Донбас над етническите руснаци от бандеровците.
Ако българската армия започне да обстрелва села и градове, населени с етнически турци, Ердоган също ще започне СВО в България.
Коментиран от #120, #123
19:20 16.06.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Копейкотрошач
До коментар #118 от "Хахаха!🎺🥳😀":Една тесла ти стига.
Коментиран от #136
19:27 16.06.2026
121 не може да бъде
19:28 16.06.2026
122 Българин
19:29 16.06.2026
123 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #118 от "Хахаха!🎺🥳😀":геноцида в Руанда
2026 година отбелязва 32-ата годишнина от геноцида в Руанда срещу тутси, една от най-мрачните глави в човешката история. Повече от милион души – огромното мнозинство тутси, но също хуту и други, които се противопоставиха на геноцида – бяха убити за по-малко от три месеца.
Украинската държава извърши така наречената "Антитерористична операция" срещу етническите руснаци в Донбас, като използва тежки оръжия и авиация против населението по африкански тип. Руснаците бяха убивани от украинската армия, както тутси в Африка. За да прекрати геноцида, РФ започна операция по освобождение на Донбас и унищожение на бандеровската хунта.
Коментиран от #126
19:32 16.06.2026
124 НЕИЗБЕЖНО Е
19:34 16.06.2026
125 Е как да не може
До коментар #113 от "А ти как може под всяка статия":Нали глупака е тролей и се радва, че САЩ унищожава Европа. 😄
19:38 16.06.2026
126 1945
До коментар #123 от "Хахаха!🎺🥳😀":геноцида в Русия не е спирал никога. над 100 милиона руснаци са жертва на геноцид
Коментиран от #131
19:38 16.06.2026
127 Хахаха!🎺🥳😀
Затова Русия са намеси. Защити мирното население от украинския геноцид.
19:40 16.06.2026
128 Два отговора на твоя много
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"умен" пост и двата модерирани.
Сигурно са ти казали да отидеш на женския си родител в долния преден отвор.
19:41 16.06.2026
129 Накрая
До коментар #94 от "Така е":Русия се оказа унищожена. Как се получи така ?:)
Коментиран от #132, #133
19:41 16.06.2026
130 АНГЛОСАКСОНСКАТА АЛЧНОСТ
19:42 16.06.2026
131 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #126 от "1945":Украинския геноцид има място и на руска територия. В концертна зала бяха убити над 150 души, главно младежи и девойки. Всеки ден украинците палят, рушат и убиват в Русия.
19:42 16.06.2026
132 Така е
До коментар #129 от "Накрая":Ама за разлика от теб нас европейците ни интересува, че САЩ унищожава Европа и плащат на глупаци да тролят срещу Русия. Дали са големи глупаци. Не казвай! 😄
19:43 16.06.2026
133 хахахахха
До коментар #129 от "Накрая":в мечтите ти може и да е така,реалността е друга
19:46 16.06.2026
134 Хахаха!🎺🥳😀
19:49 16.06.2026
135 Че то освен теб,
До коментар #72 от "Няма край":друг трол има ли тук :) От 200 коментара 150 са твои. Това е същността на трола. Пише едно и също непрекъснато :)
Коментиран от #137, #139
19:50 16.06.2026
136 Аве мишкар
До коментар #120 от "Копейкотрошач":ти само дръжката на теслата да видиш и ще се насериш
Коментиран от #138
19:51 16.06.2026
137 хахахахха
До коментар #135 от "Че то освен теб,":че ти в последните си 50 коментара едни и същи глупости пишеш,ако сметнем и другите статии днес си написал над 300коментара от това ip
19:53 16.06.2026
138 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #136 от "Аве мишкар":При насилствената мобилизация в Украйна ТЦК е използвала садистки методи на изтезания. На отказващите да воюват с руските си братя са напъхвани полицейски палки, дръжки от метли и бутилки в ануса, предизвикващи разкъсвания и мъчителна смърт.
19:55 16.06.2026
139 Остава
До коментар #135 от "Че то освен теб,":и някой ден да спре денонощният тролски рев на глупака срещу Русия, ама надали. Един път глупак, цял живот глупак! 😄
19:56 16.06.2026
140 Големите момчета
20:07 16.06.2026