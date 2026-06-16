Доналд Тръмп отново гледа към Украйна! Европейските съюзници на Зеленски са силно обезпокоени

Съюзниците на Украйна се стремят да избегнат напрежение с американския президент Доналд Тръмп на срещата на върха на Г-7, докато той отново насочва вниманието си към войната с Русия след отшумяването на кризата с Иран, пише "Политико".

По време на разговор с френския президент Еманюел Макрон Тръмп заяви, че възнамерява да се съсредоточи върху конфликта в Украйна и да търси възможности за неговото прекратяване.

"Сега, след като това (войната с Иран) е приключило, ще се съсредоточим върху това и ще видим дали можем да го направим", каза той. "Двадесет и пет хиляди души умират месечно, предимно войници. Това не трябва да се случва."

Думите му предизвикват тревога сред европейските партньори на Киев. Според европейски дипломати съществуват опасения, че Тръмп може да се опита да поеме контрола върху мирните преговори и да отслаби стратегията на Европа за максимален натиск върху Русия и пълна подкрепа за Украйна.

Темата ще бъде във фокуса на срещата във вторник между лидерите на Г-7 и украинския президент Володимир Зеленски. Зеленски подчерта, че американското участие остава ключово за прекратяване на войната и заяви, че в разговор с Тръмп двамата са обсъдили "добри идеи, които биха могли да помогнат за засилване на мира".

От администрацията на Тръмп заявиха, че президентът и екипът му продължават активно да работят за мирно споразумение. В същото време европейските лидери настояват да имат пряка роля в процеса.

Макрон подчерта, че "Правилният вид преговори са тези, в които Украйна и Русия седят около масата, а европейците и американците са до тях".

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че увеличаването на финансовата подкрепа за Украйна трябва да бъде сред основните теми на срещата на Г-7. По думите ѝ ЕС вече осигурява около две трети от финансовите нужди на Киев за тази и следващата година чрез пакет от 90 млрд. евро. "За останалата трета е необходимо партньорите на Украйна да се активизират", каза тя. "Това ще бъде тема на тази среща на върха."

ЕС подготвя и 21-ви пакет санкции срещу Русия, насочен срещу т.нар. сенчест флот от петролни танкери и поддържането на ценовия таван върху руския петрол. Засега обаче няма признаци, че Вашингтон е готов да последва европейския подход.

Допълнителни опасения предизвикаха последните разговори на Тръмп с Владимир Путин и Зеленски. "Вчера проведохме много добър разговор с президента Зеленски и президента Путин и виждам - може би можем да направим нещо там", каза Тръмп. "Мисля, че и двамата са много отворени към това."

Според европейски и украински представители основните въпроси остават как да бъде убеден Путин да води сериозни мирни преговори и кой ще представлява съюзниците на Киев на масата за преговори. Европа настоява да участва като съюзник със собствени интереси, докато представители на администрацията на Тръмп подчертават, че именно американският президент е човекът, който може да обедини двете страни и да договори край на войната.