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Любомир Дацов: Твърденията, че дефицитът е около 7% е политическа прогноза, а не експертна

Любомир Дацов: Твърденията, че дефицитът е около 7% е политическа прогноза, а не експертна

16 Юни, 2026 20:25 908 24

  • любомир дацов-
  • дефицит-
  • твърдения-
  • прогноза-
  • политика

Относно процедурата по свръхдефицит, която ще бъде отворена срещу България от Европейската комисия, Дацов поясни, че ние влизаме в тази процедура не за друго, а защото не сме предоставили на Брюксел средносрочна фискална рамка, предвид сложната политическа ситуация, в която се намирахме

Любомир Дацов: Твърденията, че дефицитът е около 7% е политическа прогноза, а не експертна - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дефицитът в момента не е извън контрол. Ние оценяваме дефицита на около 3,7% на годишна база. В зависимост от сценариите по ПВУ и различните варианти на усвояване на разходната част, максималното ниво на дефицита не би се повишило повече от 5,8%. Твърденията, че дефицитът е около 7% е политическа прогноза, а не експертна. Това заяви в интервю за Nova News финансовият експерт и член на Фискалния съвет Любомир Дацов, цитиран от novini.bg.

Той добави, че ако има политическа воля и смелост да се предприемат необходимите стъпки, нещата са управляеми.
Относно процедурата по свръхдефицит, която ще бъде отворена срещу България от Европейската комисия, Дацов поясни, че ние влизаме в тази процедура не за друго, а защото не сме предоставили на Брюксел средносрочна фискална рамка, предвид сложната политическа ситуация, в която се намирахме.

„Ако бяхме представили предварителна прогноза, нямаше да влезем в тази процедура“, посочи финансовият експерт и уточни, че България ще трябва да предостави на ЕК подробен план, в който да опише как смята да овладее и елиминира свръхдефицита.

За призива на частния бизнес държавните служители също да започнат да си плащат осигуровките Любомир Дацов коментира, че за да се случи това трябва цялостна административна реформа.

„Редно е както всички си плащат, така и държавният сектор да си плаща“, отбеляза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коиловци брадърс

    13 1 Отговор
    Така е, реално може да е към 9%.

    20:30 16.06.2026

  • 2 Яшар

    5 0 Отговор
    Искам да кажа на българските търговци за корекция заемаме цената на нова кола ..да речем Фолксваген или Ауди (коли за аргати) ..тази кола при главния аргатин е струвала преди 80 Хил лева или 41хил евро и сега след приемането на еврото струва 41 хил евро а не 80 Хил евро ..по внимателно

    20:33 16.06.2026

  • 3 голяма мафия

    13 1 Отговор
    краденето не е падало под 5000 оборота от години. Радев им бърка в дупките но слабипко все още

    Коментиран от #12

    20:35 16.06.2026

  • 4 фискален съвет?

    14 0 Отговор
    каква е тая безполезна хранилка????

    20:35 16.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    Тоя мазен дебелак няма ли поне малко срам!!!
    4200 евро заплатка всеки месец, за да ръси глупости

    20:39 16.06.2026

  • 6 в провинцията

    13 0 Отговор
    фирмите на дпс-гроб не смогват с "обществените поръчки" а качеството е циганско, невиждан грабеж е господин Радев

    20:39 16.06.2026

  • 7 Гост

    11 1 Отговор
    Този криза го не лови! Във фискалния резерв добре хранят! Дацов отдавна се е окръглил като нова месечина, вратлето го няма, ризката с 2 копчета под яката, а двата пеша на секенцето на разстояние 30 санта един от друг!

    20:45 16.06.2026

  • 8 Питане

    3 0 Отговор
    Другото го зае....и !
    ОТГОВОРИ ни - кога маке ще ни помаха от космоса ???
    Бавите се !!!

    20:52 16.06.2026

  • 9 Милен

    10 0 Отговор
    Така като го гледам този ,,експерт" и се сещам за приказката: тази шия не е от трушия. Обаче после ми идва и друга мисъл, а именно че същият този взима около 3 брутни заплати в общественият сектор, за обикаляне по тв студия и и ми става ясно що тъй се е охранил, без да е свършил работа и за 5 стотинки, или както е модерно за 2.5 евроцента.

    Коментиран от #14

    20:52 16.06.2026

  • 10 Нормално

    4 2 Отговор
    Гълабарника е предвидил кражбите на Радев в бюджета и затова прогнозира 7% дефицит.

    20:57 16.06.2026

  • 11 Опа

    2 2 Отговор
    Грабежа продължава. Радев ни набута ония накокорения финансов министър, който ни вкара в дългова спирала и всяка година изчезваха милиарди за няколко дни.

    21:00 16.06.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "голяма мафия":

    Тоя на Общата не може да бръкне в неговата дупка, та си тръгнал да "светиш" докато им бърка "слабичко"...
    Голям юмрук беше извадил, но сега юмручето му е с лакирани нокътчета оцветени в ярко червено !
    А ти му "ВЕРВАЙ"...
    На него му трябват точно такива като теб да вярват в "добрата" кауза БОТАШ .
    Заспи спокойно в розовите си сънища, утре - цял ден на дивана пред телевизора, недей да рабитиш, а псу.вай, че не живееш по твойте разбирания и виждания !

    21:04 16.06.2026

  • 13 Милен

    1 0 Отговор
    Ако някой не вярва колко му плащаме на този ,,експерт" да прочете това: Чл. 13. (1) Председателят на Съвета получава основно месечно
    възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и
    служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния
    статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко
    тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния
    месец от предходното тримесечие.
    (2) Членовете на Съвета получават основно месечно възнаграждение в размер на
    90 на сто от възнаграждението на председателя на Съвета.

    21:08 16.06.2026

  • 14 дацов

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Милен":

    ела ти обикаляй бе ама нямаш толкоз акъл!

    Коментиран от #15, #16

    21:15 16.06.2026

  • 15 Милен

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "дацов":

    Ами аз като няма толкоз акъл не ходя да давам акъл на хората, а този като има ,,много акъл" какво полезно е направил, че да трябва да му плащаме заплатата?

    Коментиран от #17

    21:18 16.06.2026

  • 16 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "дацов":

    Какво произвежда другаря Дацов, че да си е заслужил заплатата която се плаща от нашите данъци?

    21:21 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дацов,

    0 0 Отговор
    я ми обесни какво произвежда България?Дори и гайди не можем да направим! Добре че са Китайците. 😆

    21:26 16.06.2026

  • 20 ганев

    1 0 Отговор
    УУУФ...ЧЕТИРИКРИЛЕН ГАРДЕРОБ ТАЗИ ШИЯ НЕ Е ОТ ТУРШИЯ

    Коментиран от #22

    21:27 16.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ганев":

    ЧЕ ТО ..туй...НЯМА ШИЯ...ПОТВУР

    21:29 16.06.2026

  • 23 Деций

    0 0 Отговор
    Абе Дацов,къде е базата която ползваш за да смяташ дефицит Няма макрорамка и бюджет,а Вие смятате проценти.

    21:38 16.06.2026

  • 24 Да,бе

    0 0 Отговор
    На тоя мазен гей-бездомник няма ли кой да му изкърти зъбите за цялостно творчество... Един път ги сложили за служебен зам.министър на министерство на финансовият грабеж и вече е последна инстанция и първа Кипра по наведени те телевизии.

    21:38 16.06.2026

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