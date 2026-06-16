Любомир Дацов: Твърденията, че дефицитът е около 7% е политическа прогноза, а не експертна

Дефицитът в момента не е извън контрол. Ние оценяваме дефицита на около 3,7% на годишна база. В зависимост от сценариите по ПВУ и различните варианти на усвояване на разходната част, максималното ниво на дефицита не би се повишило повече от 5,8%. Твърденията, че дефицитът е около 7% е политическа прогноза, а не експертна. Това заяви в интервю за Nova News финансовият експерт и член на Фискалния съвет Любомир Дацов, цитиран от novini.bg.
Той добави, че ако има политическа воля и смелост да се предприемат необходимите стъпки, нещата са управляеми.
Относно процедурата по свръхдефицит, която ще бъде отворена срещу България от Европейската комисия, Дацов поясни, че ние влизаме в тази процедура не за друго, а защото не сме предоставили на Брюксел средносрочна фискална рамка, предвид сложната политическа ситуация, в която се намирахме.
„Ако бяхме представили предварителна прогноза, нямаше да влезем в тази процедура“, посочи финансовият експерт и уточни, че България ще трябва да предостави на ЕК подробен план, в който да опише как смята да овладее и елиминира свръхдефицита.
За призива на частния бизнес държавните служители също да започнат да си плащат осигуровките Любомир Дацов коментира, че за да се случи това трябва цялостна административна реформа.
„Редно е както всички си плащат, така и държавният сектор да си плаща“, отбеляза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коиловци брадърс
20:30 16.06.2026
2 Яшар
20:33 16.06.2026
3 голяма мафия
Коментиран от #12
20:35 16.06.2026
4 фискален съвет?
20:35 16.06.2026
5 ДрайвингПлежър
4200 евро заплатка всеки месец, за да ръси глупости
20:39 16.06.2026
6 в провинцията
20:39 16.06.2026
7 Гост
20:45 16.06.2026
8 Питане
ОТГОВОРИ ни - кога маке ще ни помаха от космоса ???
Бавите се !!!
20:52 16.06.2026
9 Милен
Коментиран от #14
20:52 16.06.2026
10 Нормално
20:57 16.06.2026
11 Опа
21:00 16.06.2026
12 АГАТ а Кристи
До коментар #3 от "голяма мафия":Тоя на Общата не може да бръкне в неговата дупка, та си тръгнал да "светиш" докато им бърка "слабичко"...
Голям юмрук беше извадил, но сега юмручето му е с лакирани нокътчета оцветени в ярко червено !
А ти му "ВЕРВАЙ"...
На него му трябват точно такива като теб да вярват в "добрата" кауза БОТАШ .
Заспи спокойно в розовите си сънища, утре - цял ден на дивана пред телевизора, недей да рабитиш, а псу.вай, че не живееш по твойте разбирания и виждания !
21:04 16.06.2026
13 Милен
възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния
статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко
тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния
месец от предходното тримесечие.
(2) Членовете на Съвета получават основно месечно възнаграждение в размер на
90 на сто от възнаграждението на председателя на Съвета.
21:08 16.06.2026
14 дацов
До коментар #9 от "Милен":ела ти обикаляй бе ама нямаш толкоз акъл!
Коментиран от #15, #16
21:15 16.06.2026
15 Милен
До коментар #14 от "дацов":Ами аз като няма толкоз акъл не ходя да давам акъл на хората, а този като има ,,много акъл" какво полезно е направил, че да трябва да му плащаме заплатата?
Коментиран от #17
21:18 16.06.2026
16 Милен
До коментар #14 от "дацов":Какво произвежда другаря Дацов, че да си е заслужил заплатата която се плаща от нашите данъци?
21:21 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дацов,
21:26 16.06.2026
20 ганев
Коментиран от #22
21:27 16.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ганев
До коментар #20 от "ганев":ЧЕ ТО ..туй...НЯМА ШИЯ...ПОТВУР
21:29 16.06.2026
23 Деций
21:38 16.06.2026
24 Да,бе
21:38 16.06.2026