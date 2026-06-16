Любомир Дацов: Твърденията, че дефицитът е около 7% е политическа прогноза, а не експертна

Дефицитът в момента не е извън контрол. Ние оценяваме дефицита на около 3,7% на годишна база. В зависимост от сценариите по ПВУ и различните варианти на усвояване на разходната част, максималното ниво на дефицита не би се повишило повече от 5,8%. Твърденията, че дефицитът е около 7% е политическа прогноза, а не експертна. Това заяви в интервю за Nova News финансовият експерт и член на Фискалния съвет Любомир Дацов, цитиран от novini.bg.

Той добави, че ако има политическа воля и смелост да се предприемат необходимите стъпки, нещата са управляеми.

Относно процедурата по свръхдефицит, която ще бъде отворена срещу България от Европейската комисия, Дацов поясни, че ние влизаме в тази процедура не за друго, а защото не сме предоставили на Брюксел средносрочна фискална рамка, предвид сложната политическа ситуация, в която се намирахме.

„Ако бяхме представили предварителна прогноза, нямаше да влезем в тази процедура“, посочи финансовият експерт и уточни, че България ще трябва да предостави на ЕК подробен план, в който да опише как смята да овладее и елиминира свръхдефицита.

За призива на частния бизнес държавните служители също да започнат да си плащат осигуровките Любомир Дацов коментира, че за да се случи това трябва цялостна административна реформа.

„Редно е както всички си плащат, така и държавният сектор да си плаща“, отбеляза той.