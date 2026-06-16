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Тръмп загуби войната с Иран

Тръмп загуби войната с Иран

16 Юни, 2026 14:36 1 360 34

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ливан-
  • израел-
  • хизбула

Капитулация и провал – с тези думи повечето американски медии коментират споразумението с Иран

Тръмп загуби войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Още докато отбелязваше своята 80-годишнина, Доналд Тръмп побърза да обяви, че между САЩ и Иран е постигнато мирно споразумение. Но голямата новина всъщност е и голямо признание, че Тръмп e загубил тази война, както отбелязват редица американски медии.

Режимът в Техеран спечели

Джей Ди Ванс вече издаде, че споразумението, което ще се подпише този петък в Женева, е „едва страница и половина" и е „много общо". Конкретни обаче са целите, които САЩ не постигнаха в последните близо четири месеца: Режимът в Техеран си остава непокътнат, а властта на аятоласите и особено на Революционната гвардия изглежда бетонирана.

Режимът използва конфликта за вътрешна консолидация и засилване на репресиите. И макар голяма част от флота и авиацията да са унищожени, Иран все още разполага с достатъчно ракети и дронове. В същото време милиарди ще бъдат размразени и ще потекат към страната като част от сделката с Вашингтон, което означава още средства за въоръжаване и подсилване на прокси организации в региона. Една от тях е Хизбула в Ливан, която продължава да се сражава срещу Израел.

Иран ще продължи да инструментализира Ормузкия проток

Размразените авоари няма да са единственият приток на пари. През последните месеци Иран показа как може да използва Ормузкия проток за икономически и политически натиск срещу целия свят. Сега се очаква той да бъде отворен в петък.

Властите в Техеран вече обявиха, че няма да налагат такси за преминаване, но могат да изискват такси за предоставяните услуги. Какви са тези услуги, така и не стана ясно. Международните разпоредби не позволяват на държавите да получат такси за преминаване през естествен воден път. Различна е ситуацията с изкуствени канали като Суецкия и Панамския. Иран обаче вече знае, че географското разположение на страната ѝ позволява да се възползва от Ормузкия проток.

Иран не загуби влияние за разлика от САЩ и Израел

Влиянието на Иран в района също не пострада, дори напротив. Режимът показа, че може да оцелее дори и при масивни атаки от страна на САЩ и Израел - държави, считани за хегемони от голяма част от партньорите на Вашингтон в Близкия изток. Доверието на тези партньори - от ОАЕ до Катар - че САЩ може да ги защитава, изглежда сериозно разклатено след тежките ирански удари в региона.

Нетаняху пък бе принуден от Тръмп да приеме мирното споразумение, без изобщо да участва в договарянето му. Иранците обвързаха слагането на оръжията с преустановяването на сблъсъците в Ливан, а Тръмп настоя пред Нетаняху да не ескалира ситуацията. Междувременно напрежението между тях нарасна. Когато в началото на юни Нетаняху планираше мащабни удари в Бейрут, ядосаният Тръмп му е казал в телефонен разговор: „Ако не бях аз, сега щеше да си в затвора“.

Отстъпление, загуба, капитулация, хюбрис

Тръмп започна тази война с обещанието да сложи край на режима в Техеран, на ядрените му амбиции и балистичната му програма. Режимът обаче още си е там и изглежда стабилен. Балистичната програма - също, а един евентуален напредък по отношение на иранската ядрена програма няма как да задмине постигнатия през 2015 година, който Обама беше договорил с Иран. Тръмп отмени тази сделка през 2018 година и я обяви за „най-лошата в историята".

Отстъпление, загуба, капитулация, хюбрис - това са думите, които повечето американски медии използват в коментарите си за обявеното споразумение. Те сякаш прилягат и на почти всеки американски военен ангажимент в Близкия изток през последните десетилетия. Този път обаче цената е особено висока - след края на войната САЩ ще понесат репутационните щети от провала в тази война, светът ще трябва да плаща икономическите последици, а народът в Иран - да страда под бича на бруталния и все по-радикален режим.

Александър Детев редактор


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    4 19 Отговор
    Лошо за Хаяско.

    Коментиран от #34

    14:39 16.06.2026

  • 2 Възраждане

    22 4 Отговор
    Не загуби, то бе пълна капитулация на нациска Америка. Ще плаща репарации и издумка стотици милиарди на вятъра. Но Оранжевият спечели милиони от сделки и е на плюс

    14:39 16.06.2026

  • 3 Смър на сащ, израел, украйната, ес

    18 5 Отговор
    и дойче меле

    14:39 16.06.2026

  • 4 Не, Иран победи,

    12 3 Отговор
    а САЩ бавно вървят към странете от 3ия свят.
    Америкатнската чечта вече е само остарял мит.

    14:39 16.06.2026

  • 5 реалистъ

    6 17 Отговор
    То и Путин загуби войната с Украйна, ама се инати да признае.

    Коментиран от #13

    14:40 16.06.2026

  • 6 Реалист

    14 3 Отговор
    Доко се хвана за палците

    14:40 16.06.2026

  • 7 Пич

    17 2 Отговор
    А за нашите национали телевизии и медии отново най интересното не е интересно, се трае.....трае...... Тулси Габард, изнесе данни и файлове от който става ясно, че ковид вируса е изкуствено създаен в Украйна!!! Разузнаването на САЩ си призна за 30 държави, в които имат такива лаборатории, и за 40 само в Украйна!!!

    Коментиран от #17

    14:40 16.06.2026

  • 8 си пън

    11 1 Отговор
    сашко,какъв режим кат са избрани от народа бе идиот,режима е в брюксел

    14:40 16.06.2026

  • 9 Мех

    13 1 Отговор
    Тръмп, главозамаян от лесния си успех във Венецуела, реши че и с Иран ще е толкова лесно. Но той забрави че когато Персийската Империя е била в разцвета си, Вашингтон е бил едно празно блато.

    14:41 16.06.2026

  • 10 Aлфа Bълкът

    11 2 Отговор
    Сега вече става лошо, дъртият може да изгърми някой бушон щом и в щатите признават, че са загубили срещу Иран.

    14:42 16.06.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 2 Отговор
    СКОРО И ОДЕССА , ХАРКОВ И СУМА ЩЕ ЗАГУБИ
    ДОН НАЦИ ТРЪМПОНЕ
    .....
    ЗА УЖАС НА ХАЗАРИТЕ И ЕВРО НАЦИСТИТЕ :)

    14:42 16.06.2026

  • 12 Тиквар

    17 1 Отговор
    Тръмп е американския Бойко Борисов.

    Коментиран от #15, #26

    14:42 16.06.2026

  • 13 Разбирач

    11 5 Отговор

    До коментар #5 от "реалистъ":

    Украйна е слаба. Щетите за Русия са минимални-едва към милион ненужни хора (затворници, от малцинствата и републиките). Докато Иран направо разгроми САЩ.

    Коментиран от #18

    14:43 16.06.2026

  • 14 Така е

    11 2 Отговор
    Като слуша Биби...
    .

    14:43 16.06.2026

  • 15 Христо Божинов

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тиквар":

    Точно в целта казано

    14:43 16.06.2026

  • 16 ТОВА ДА ГО ПРОЧЕТЕ

    11 1 Отговор
    И ОНЗИ "РАЗБИРАЧ" БОРИСЛАВ ЦЕКОВ.

    14:44 16.06.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    ОТпосолствоТО прилагат тотална "свобода" на медиите🤔❗

    Коментиран от #31

    14:45 16.06.2026

  • 18 Христо Божинов

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Разбирач":

    Всъщност въобще имаше ли загинали иранци от революционната гвардия? Май даже под 1000 човека

    14:45 16.06.2026

  • 19 Човека КоZа

    10 1 Отговор
    Къде е оня неграмотния пумпал, да обясни пак "как тапата остава за аятоласите"😁

    14:45 16.06.2026

  • 20 Хе хе...

    9 2 Отговор
    дойче зеле едва едва процеди истината през зъби. Ама накрая все пак да оплюе Иран колкото може.
    На Александър Детев редактор направо ще му се пукне жлъчката от безсилна злоба.

    14:45 16.06.2026

  • 21 Америка никога не е имала

    6 1 Отговор
    президент шизофреник!

    Коментиран от #29

    14:46 16.06.2026

  • 22 Реална ситуация

    11 0 Отговор
    Сега ще "празнуват" победата с Johnsons and Johnson Baby Oil

    14:47 16.06.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Абе къде е оня дето все пиЩеше с главни букви, как Дон Чо, спИчелил войната и ако не им прибере урана ще го бомби отново❗

    Коментиран от #28

    14:48 16.06.2026

  • 24 мир няма да има

    12 1 Отговор
    Иран обяви, че Ормузкия проток остава затворен завинаги за израелски кораби.

    14:48 16.06.2026

  • 25 хмммм

    2 5 Отговор
    загубил е дръжки

    14:48 16.06.2026

  • 26 мне

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Тиквар":

    Тръмп е американския Копейкин-Краснов.

    14:49 16.06.2026

  • 27 Соваж бейби

    8 0 Отговор
    Тръмп твърди друго 🤣

    14:50 16.06.2026

  • 28 Човека КоZа

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И аз за него питам байно, покрил се е като мишка вероятно, и скърца зъби от безсилие 🤭

    14:50 16.06.2026

  • 29 Имаше

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Америка никога не е имала":

    президентДеменциий -Самоходко.

    14:50 16.06.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Но не загуби 1млн войници и не разтури С.А.Щ, както се случи със СССР и очертава с Русия !!!
    Запомнете го таваришчи ☝️

    14:50 16.06.2026

  • 31 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тук ще ти възразя! Това е по купища медии в САЩ, Европа, Азия и сигурно Африка! Обаче нашите са с такъв слугинси манталитет, че се самоцензурират дори и когато господарите им обяват нещо на глас! Нямам точно определение, но си го представям така - В нашите национали медии са шушумигите на шушумигите...

    14:53 16.06.2026

  • 32 Механик

    5 2 Отговор
    САЩ загубиха и ТАЗИ СИ ВОЙНА- това е правилното изречение. Точно както загубиха в Корея, Виетнам, Афган и много други. Даже и от Сомалия паднаха.

    Коментиран от #33

    14:53 16.06.2026

  • 33 Руснак без крак...

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Русия пък няма нито една спечелена война от 972г насам. Запомни го 😄☝️

    14:55 16.06.2026

  • 34 Ами..

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Напротив, байо.

    14:59 16.06.2026

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