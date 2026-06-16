Тръмп загуби войната с Иран

Още докато отбелязваше своята 80-годишнина, Доналд Тръмп побърза да обяви, че между САЩ и Иран е постигнато мирно споразумение. Но голямата новина всъщност е и голямо признание, че Тръмп e загубил тази война, както отбелязват редица американски медии.
Режимът в Техеран спечели
Джей Ди Ванс вече издаде, че споразумението, което ще се подпише този петък в Женева, е „едва страница и половина" и е „много общо". Конкретни обаче са целите, които САЩ не постигнаха в последните близо четири месеца: Режимът в Техеран си остава непокътнат, а властта на аятоласите и особено на Революционната гвардия изглежда бетонирана.
Режимът използва конфликта за вътрешна консолидация и засилване на репресиите. И макар голяма част от флота и авиацията да са унищожени, Иран все още разполага с достатъчно ракети и дронове. В същото време милиарди ще бъдат размразени и ще потекат към страната като част от сделката с Вашингтон, което означава още средства за въоръжаване и подсилване на прокси организации в региона. Една от тях е Хизбула в Ливан, която продължава да се сражава срещу Израел.
Иран ще продължи да инструментализира Ормузкия проток
Размразените авоари няма да са единственият приток на пари. През последните месеци Иран показа как може да използва Ормузкия проток за икономически и политически натиск срещу целия свят. Сега се очаква той да бъде отворен в петък.
Властите в Техеран вече обявиха, че няма да налагат такси за преминаване, но могат да изискват такси за предоставяните услуги. Какви са тези услуги, така и не стана ясно. Международните разпоредби не позволяват на държавите да получат такси за преминаване през естествен воден път. Различна е ситуацията с изкуствени канали като Суецкия и Панамския. Иран обаче вече знае, че географското разположение на страната ѝ позволява да се възползва от Ормузкия проток.
Иран не загуби влияние за разлика от САЩ и Израел
Влиянието на Иран в района също не пострада, дори напротив. Режимът показа, че може да оцелее дори и при масивни атаки от страна на САЩ и Израел - държави, считани за хегемони от голяма част от партньорите на Вашингтон в Близкия изток. Доверието на тези партньори - от ОАЕ до Катар - че САЩ може да ги защитава, изглежда сериозно разклатено след тежките ирански удари в региона.
Нетаняху пък бе принуден от Тръмп да приеме мирното споразумение, без изобщо да участва в договарянето му. Иранците обвързаха слагането на оръжията с преустановяването на сблъсъците в Ливан, а Тръмп настоя пред Нетаняху да не ескалира ситуацията. Междувременно напрежението между тях нарасна. Когато в началото на юни Нетаняху планираше мащабни удари в Бейрут, ядосаният Тръмп му е казал в телефонен разговор: „Ако не бях аз, сега щеше да си в затвора“.
Отстъпление, загуба, капитулация, хюбрис
Тръмп започна тази война с обещанието да сложи край на режима в Техеран, на ядрените му амбиции и балистичната му програма. Режимът обаче още си е там и изглежда стабилен. Балистичната програма - също, а един евентуален напредък по отношение на иранската ядрена програма няма как да задмине постигнатия през 2015 година, който Обама беше договорил с Иран. Тръмп отмени тази сделка през 2018 година и я обяви за „най-лошата в историята".
Отстъпление, загуба, капитулация, хюбрис - това са думите, които повечето американски медии използват в коментарите си за обявеното споразумение. Те сякаш прилягат и на почти всеки американски военен ангажимент в Близкия изток през последните десетилетия. Този път обаче цената е особено висока - след края на войната САЩ ще понесат репутационните щети от провала в тази война, светът ще трябва да плаща икономическите последици, а народът в Иран - да страда под бича на бруталния и все по-радикален режим.
Александър Детев редактор
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #34
14:39 16.06.2026
2 Възраждане
14:39 16.06.2026
3 Смър на сащ, израел, украйната, ес
14:39 16.06.2026
4 Не, Иран победи,
Америкатнската чечта вече е само остарял мит.
14:39 16.06.2026
5 реалистъ
Коментиран от #13
14:40 16.06.2026
6 Реалист
14:40 16.06.2026
7 Пич
Коментиран от #17
14:40 16.06.2026
8 си пън
14:40 16.06.2026
9 Мех
14:41 16.06.2026
10 Aлфа Bълкът
14:42 16.06.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОН НАЦИ ТРЪМПОНЕ
.....
ЗА УЖАС НА ХАЗАРИТЕ И ЕВРО НАЦИСТИТЕ :)
14:42 16.06.2026
12 Тиквар
Коментиран от #15, #26
14:42 16.06.2026
13 Разбирач
До коментар #5 от "реалистъ":Украйна е слаба. Щетите за Русия са минимални-едва към милион ненужни хора (затворници, от малцинствата и републиките). Докато Иран направо разгроми САЩ.
Коментиран от #18
14:43 16.06.2026
14 Така е
.
14:43 16.06.2026
15 Христо Божинов
До коментар #12 от "Тиквар":Точно в целта казано
14:43 16.06.2026
16 ТОВА ДА ГО ПРОЧЕТЕ
14:44 16.06.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Пич":ОТпосолствоТО прилагат тотална "свобода" на медиите🤔❗
Коментиран от #31
14:45 16.06.2026
18 Христо Божинов
До коментар #13 от "Разбирач":Всъщност въобще имаше ли загинали иранци от революционната гвардия? Май даже под 1000 човека
14:45 16.06.2026
19 Човека КоZа
14:45 16.06.2026
20 Хе хе...
На Александър Детев редактор направо ще му се пукне жлъчката от безсилна злоба.
14:45 16.06.2026
21 Америка никога не е имала
Коментиран от #29
14:46 16.06.2026
22 Реална ситуация
14:47 16.06.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #28
14:48 16.06.2026
24 мир няма да има
14:48 16.06.2026
25 хмммм
14:48 16.06.2026
26 мне
До коментар #12 от "Тиквар":Тръмп е американския Копейкин-Краснов.
14:49 16.06.2026
27 Соваж бейби
14:50 16.06.2026
28 Човека КоZа
До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И аз за него питам байно, покрил се е като мишка вероятно, и скърца зъби от безсилие 🤭
14:50 16.06.2026
29 Имаше
До коментар #21 от "Америка никога не е имала":президентДеменциий -Самоходко.
14:50 16.06.2026
30 Владимир Путин, президент
Запомнете го таваришчи ☝️
14:50 16.06.2026
31 Пич
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тук ще ти възразя! Това е по купища медии в САЩ, Европа, Азия и сигурно Африка! Обаче нашите са с такъв слугинси манталитет, че се самоцензурират дори и когато господарите им обяват нещо на глас! Нямам точно определение, но си го представям така - В нашите национали медии са шушумигите на шушумигите...
14:53 16.06.2026
32 Механик
Коментиран от #33
14:53 16.06.2026
33 Руснак без крак...
До коментар #32 от "Механик":Русия пък няма нито една спечелена война от 972г насам. Запомни го 😄☝️
14:55 16.06.2026
34 Ами..
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":Напротив, байо.
14:59 16.06.2026