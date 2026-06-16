Нарастващо вътрешно напрежение! Иранското ръководство трябва да убеди хората в победата във войната със САЩ

След края на военния конфликт със Съединените щати иранското ръководство е изправено пред нарастващо вътрешно напрежение между твърдолинейните кръгове, които смятат, че страната е излязла победител от войната, и милиони граждани, очакващи икономическо облекчение и по-добър стандарт на живот, предава "Ройтерс".

Според анализатори и ирански официални представители, цитирани от агенцията, истинските предизвикателства пред Ислямската република тепърва започват. Докато поддръжниците на твърдия курс настояват за ускорено превъоръжаване и непримирима позиция в предстоящите преговори с Вашингтон, голяма част от населението очаква средствата, освободени след временното смекчаване на санкциите, да бъдат насочени към възстановяване на икономиката.

Иран е изправен пред висока инфлация, обезценяване на националната валута, безработица и сериозни щети върху индустрията и инфраструктурата вследствие на войната. Според няколко източника на Ройтерс сред населението има силни очаквания всяко финансово облекчение да доведе до реално подобряване на условията на живот.

"Хората са уморени от войната и икономическите трудности", заявява високопоставен ирански представител, според когото част от средствата вероятно ще бъдат използвани за възстановяване на инфраструктурата, подпомагане на банковия сектор и стимулиране на икономиката.

Четирима ирански представители признават, че съществува риск от нови масови протести, ако властите не успеят да отговорят на обществените очаквания. Един от тях определя споразумението за прекратяване на войната като "нож с две остриета", тъй като то е повишило надеждите на населението за бързи промени.

В същото време твърдолинейните среди в Иран настояват за възнаграждение за подкрепата си по време на конфликта. Според тях страната е издържала успешно военния натиск и не бива да прави прекомерни отстъпки пред САЩ.

Особено критични са представители на консервативния фронт "Пайдари", които са недоволни от започването на преговори с Вашингтон след убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей в първия ден на конфликта. Макар да не разполагат с достатъчно влияние, за да променят държавната политика, те могат да създадат сериозни политически затруднения за управляващите.

Според източници на "Ройтерс" меморандумът за прекратяване на войната между Иран и САЩ трябва да бъде подписан в петък и ще предвижда определено финансово облекчение за Техеран. По-мащабно смекчаване на санкциите обаче ще зависи от бъдещо споразумение по иранската ядрена програма.

Анализатори смятат, че непосредственото предизвикателство пред новото ръководство, оглавявано от Моджтаба Хаменей след смъртта на баща му, ще бъде да убеди собствената си твърдолинейна база, че договореностите със САЩ са в интерес на страната.

Експерти отбелязват също, че след войната Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е укрепил още повече влиянието си и вероятно ще продължи твърдо да контролира политическия живот. Според тях властите могат да проявят известна гъвкавост по обществени въпроси, като облекчаването на изискванията за носене на забрадки от жените, но няма да допуснат по-голяма политическа свобода или предизвикателства срещу установения ред.

"Контролът върху вътрешната ситуация след смъртта на Али Хаменей е от решаващо значение. Може да има повече социални свободи, но няма да има толерантност към политическите свободи", коментира Алекс Ватанка от Института за Близкия изток във Вашингтон.