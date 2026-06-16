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Нарастващо вътрешно напрежение! Иранското ръководство трябва да убеди хората в победата във войната със САЩ

Нарастващо вътрешно напрежение! Иранското ръководство трябва да убеди хората в победата във войната със САЩ

16 Юни, 2026 18:41 907 16

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  • иран-
  • моджтаба хаменей-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп-
  • израел-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Непосредственото предизвикателство пред новото ръководство, оглавявано от Моджтаба Хаменей след смъртта на баща му, ще бъде да убеди собствената си твърдолинейна база, че договореностите със САЩ са в интерес на страната

Нарастващо вътрешно напрежение! Иранското ръководство трябва да убеди хората в победата във войната със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

След края на военния конфликт със Съединените щати иранското ръководство е изправено пред нарастващо вътрешно напрежение между твърдолинейните кръгове, които смятат, че страната е излязла победител от войната, и милиони граждани, очакващи икономическо облекчение и по-добър стандарт на живот, предава "Ройтерс".

Според анализатори и ирански официални представители, цитирани от агенцията, истинските предизвикателства пред Ислямската република тепърва започват. Докато поддръжниците на твърдия курс настояват за ускорено превъоръжаване и непримирима позиция в предстоящите преговори с Вашингтон, голяма част от населението очаква средствата, освободени след временното смекчаване на санкциите, да бъдат насочени към възстановяване на икономиката.

Иран е изправен пред висока инфлация, обезценяване на националната валута, безработица и сериозни щети върху индустрията и инфраструктурата вследствие на войната. Според няколко източника на Ройтерс сред населението има силни очаквания всяко финансово облекчение да доведе до реално подобряване на условията на живот.

"Хората са уморени от войната и икономическите трудности", заявява високопоставен ирански представител, според когото част от средствата вероятно ще бъдат използвани за възстановяване на инфраструктурата, подпомагане на банковия сектор и стимулиране на икономиката.

Четирима ирански представители признават, че съществува риск от нови масови протести, ако властите не успеят да отговорят на обществените очаквания. Един от тях определя споразумението за прекратяване на войната като "нож с две остриета", тъй като то е повишило надеждите на населението за бързи промени.

В същото време твърдолинейните среди в Иран настояват за възнаграждение за подкрепата си по време на конфликта. Според тях страната е издържала успешно военния натиск и не бива да прави прекомерни отстъпки пред САЩ.

Особено критични са представители на консервативния фронт "Пайдари", които са недоволни от започването на преговори с Вашингтон след убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей в първия ден на конфликта. Макар да не разполагат с достатъчно влияние, за да променят държавната политика, те могат да създадат сериозни политически затруднения за управляващите.

Според източници на "Ройтерс" меморандумът за прекратяване на войната между Иран и САЩ трябва да бъде подписан в петък и ще предвижда определено финансово облекчение за Техеран. По-мащабно смекчаване на санкциите обаче ще зависи от бъдещо споразумение по иранската ядрена програма.

Анализатори смятат, че непосредственото предизвикателство пред новото ръководство, оглавявано от Моджтаба Хаменей след смъртта на баща му, ще бъде да убеди собствената си твърдолинейна база, че договореностите със САЩ са в интерес на страната.

Експерти отбелязват също, че след войната Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е укрепил още повече влиянието си и вероятно ще продължи твърдо да контролира политическия живот. Според тях властите могат да проявят известна гъвкавост по обществени въпроси, като облекчаването на изискванията за носене на забрадки от жените, но няма да допуснат по-голяма политическа свобода или предизвикателства срещу установения ред.

"Контролът върху вътрешната ситуация след смъртта на Али Хаменей е от решаващо значение. Може да има повече социални свободи, но няма да има толерантност към политическите свободи", коментира Алекс Ватанка от Института за Близкия изток във Вашингтон.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    6 4 Отговор
    По-скоро "миротвореца" трябва убеди конгреса и шефа си смотаняхо, че е победител.

    Коментиран от #12

    18:44 16.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    ако се налагаше Иран да убеждава населението си , отдавна нямаше да има аятоласи

    18:45 16.06.2026

  • 3 Факти

    5 5 Отговор
    Това на снимката не са хора, а зомбита.

    18:47 16.06.2026

  • 4 д-р Паул Йозеф Гьобелс

    4 3 Отговор
    Много работа ви чака...Да не мислите, че е лесно...

    18:49 16.06.2026

  • 5 КАКВО ПОВЕЧЕ ДА

    4 3 Отговор
    Убеждава. То е ясно и целият свят го знае говори Тръмп се ооо@@к@@ Иран е моралният победител а и сащ яко ще плащат. Ройтерс на ролери.

    18:54 16.06.2026

  • 6 Хахахахахаахахах

    1 4 Отговор
    DW, Reuters, WSJ и всички останали са пълна пунтамара, плашишутарници.

    18:57 16.06.2026

  • 7 Жириновски

    4 2 Отговор
    ТАСС е упълномощена от Мария Захарова, говорител на Кремъл да заяви:
    Украинските нацисти в нощта срещу 16- ти юни атакуваха с 260 дрона Москва. Всички 260 бяха неутрализирани от ПВО на Руската федерация. Московската петролна рафинерия избухна в пламъци заради севернокорейска дефектирала ракета ,,Бук" с изтекла годност. Тя бе изстреляна по украински дрон от чеченски православен мюсюлманин.

    18:59 16.06.2026

  • 8 пратете им местните тролове

    5 0 Отговор
    Те са убедени в тази победа на 101%.
    В името на мира си струва загубата на малко тролове.
    Хайде взимайте - 2 за лев!

    19:00 16.06.2026

  • 9 ИРАН ПОЛУЧИ

    3 5 Отговор
    300 милиарда компенсации от САЩ.

    Коментиран от #10

    19:00 16.06.2026

  • 10 Иранец

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "ИРАН ПОЛУЧИ":

    Къде са??? Да не са от долари от "монополи"

    19:07 16.06.2026

  • 11 Ха ха ха

    3 3 Отговор
    Каква победа,бе,американците и евреите ги изкъртиха.

    19:07 16.06.2026

  • 12 бай Даньо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Американците лесно ще ги излъжеш няма по големи бaлъци за конгресмените е ясно всички са с ръка в джоба на циoнистите виж иранците май са по живички разбират реалностите не мож ги баламоса - американците не спечелиха военно тоест това прави Иран хегемон в района и с право искат хората ...

    19:10 16.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БУХАХАХА

    2 2 Отговор
    Същата работа както кремълската сатанинска-шаманинска секта, трябва да убеди колхозниците в победата.

    19:23 16.06.2026

  • 15 $ 300 000 000 000 репарации

    3 1 Отговор
    В историята няма случай победител да плаща репарации на победен! Не знам какво и кого имат да убеждават иранските власти като победители, но на малоумния Тръмпоч ще му е трудничко да излъже данъкоплатците отатък голямата локва, че е победил и плаща тия огромни репарации.

    Коментиран от #16

    19:26 16.06.2026

  • 16 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "$ 300 000 000 000 репарации":

    Кой плаща, защо плаща, на кого плаща? Какво ще се случи ако не плаща?

    19:54 16.06.2026

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