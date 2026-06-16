Александър Зверев преодоля първото препятствие в Хале след оспорвана битка

Александър Зверев, който наскоро триумфира на Откритото първенство на Франция, се изправи пред сериозно изпитание още в първия си мач на престижния турнир в Хале, Германия. Световният №3 и водач в основната схема трябваше да вложи максимални усилия, за да преодолее чеха Вит Коприва, поставен под номер 64 в световната ранглиста.

Срещата между двамата тенисисти, които досега не бяха премерили сили на професионално ниво, се превърна в истински трилър. Зверев започна уверено и спечели първия сет с 6:3, но Коприва не се предаде и изравни резултата след 4:6 във втората част. В решителния трети сет германецът показа класа и надделя с 6:2, като двубоят продължи цели 2 часа и 11 минути.

Във втория кръг Зверев ще се изправи срещу друг представител на домакините – Яник Ханфман, който заема 59-о място в световната ранглиста. Любопитното е, че двамата са се срещали само веднъж досега – през 2018 година в Мюнхен, където Зверев печели след трисетов двубой на клей.

Яник Ханфман впечатли феновете с категорична победа над бразилеца Жоао Фонсека, който е 25-и в света. Германецът не остави никакви шансове на съперника си и затвори мача с убедителното 6:2, 6:2.