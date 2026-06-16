Тайни трансфери на петрол! САЩ ползват схемата на Техеран в Ормузкия проток

Американските военни съпровождат тайни трансфери на петрол от кораб на кораб в Персийския залив, използвайки метод, сходен с практики, които Иран от години прилага за заобикаляне на санкции, предава "Ройтерс".

Техниката "кораб-кораб" се използва от Иран от години, за да заобикаля санкциите, тъй като тя маскира източника на петрола. Водената от САЩ операция, която включва масови трансфери, дава на производителите от Персийския залив по-добра защита от ирански ответни атаки, така че те да могат да прехвърлят суров петрол, кондензат и петролни продукти към международни купувачи.

Танкерите трябва да отплават до място за среща, преди да достигнат пролива, след което да разпределят отплаването си, така че да са на разстояние около 3000 до 4000 метра един от друг, според един от източниците, както и сателитни изображения. Според четири източника, транспондерите им са изключени, а светлините им са приглушени.

Поредица от контролни точки позволяват на американските военни да наблюдават движението на определените танкери, но американците "очевидно ви наблюдават през цялото време", каза един от източниците.

Когато преминават през пролива, точно зад зона, която Иран е определил като под свой контрол, танкерите се приближават до корабите получатели, които са много големи превозвачи на суров петрол или VLCC, за да започнат прехвърлянето на петрол. Това отнема между 24 и 40 часа. След това празните танкери се връщат през пролива, а новозаредените VLCC отплават.

Две основни локации са идентифицирани от източници, запознати с операцията - край Фуджейра в ОАЕ и край пристанището Сохар в Оман. Според данни за корабоплаване и сателитни изображения най-малко 92 кораба са участвали. На 11 юни са регистрирани 17 двойки танкери, извършващи едновременни трансфери.

Хеликоптер Apache, свален от Иран на 9 юни, е бил свързан с мисията според четири източника, но "Ройтерс" не потвърждава ролята му. Представител на Пентагона заявява, че американски сили от Централното командване не участват в прехвърлянията в открито море.

Шест източника, пряко запознати с операцията, заявиха, че САЩ са подкрепили участващите кораби чрез комбинация от въздушно наблюдение, проверка за съответствие и мониторинг, а не чрез военноморски ескорт. "Ройтерс" не откри никакви индикации, че американски военни са участвали пряко в самите трансфери.

Сателитни данни показват, че от началото на май през пролива са преминали поне 90 милиона барела петрол. Иранската страна не коментира операцията.

"С отслабването на старите правила е иронично, че Съединените щати сега вземат пример от Китай, Русия, Северна Корея и дори Иран, чиито така наречени "сенчести флоти" са пионери в тези техники именно за да избегнат санкциите на САЩ и ООН", написа в петък Майкъл Фроман, президент на Съвета по външни отношения.