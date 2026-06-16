Новини
България »
Всички градове »
Агенция „Пътна инфраструктура“ : Ремонтите на магистрала „Тракия“ завършват до края на юни

Агенция „Пътна инфраструктура“ : Ремонтите на магистрала „Тракия“ завършват до края на юни

16 Юни, 2026 20:08 628 4

  • агенция пътна инфраструктура-
  • ремонти-
  • магистрала тракия-
  • юни

Новото ръководство на Пътната агенция се срещна с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес

Агенция „Пътна инфраструктура“ : Ремонтите на магистрала „Тракия“ завършват до края на юни - 1
Снимка: АПИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ремонтите, които сега се извършват на АМ „Тракия“ и на АМ „Хемус“ завършват до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. Това каза инж. Александър Тодоров, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ на работна среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, съобщават от пресцентъра на АПИ.

В срещата участва Людмила Елкова, член на УС на АПИ, а от страна на бизнеса – Мартин Захариев от Националния борд по туризъм, Атанас Димитров от Българската хотелска и ресторантьорска асоциация, Ива Гацева от Българската хотелска асоциация, Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията и Емил Коларов от Сдружение на заведенията в България.
Знаем, че летният сезон е важен за сектора и не искаме да създаваме неудобства нито на гражданите, нито на бизнеса, но извършваните сега ремонти са необходими за безопасността на всички и трябва да се направят. През юли и август, когато повече хора излизат в летен отпуск, всички ученици са ваканция и трафикът към черноморските и планинските курорти се увеличава, ремонтни дейности няма да има. За да се улесни пътуването по АМ „Тракия“ всеки петък от 16 ч. до 23 ч. и в неделя от 15:30 ч. до 22 ч. в участъците с ремонт по автомагистралата ще се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, като те ще се пренасочват за преминаване по Подбалканския път I-6. В момента на АМ „Тракия“ се ремонтират участъци в недобро състояние в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на АМ „Хемус“ се обновява асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна в Софийска област.
На срещата беше поет ангажимент предстоящите ремонтни дейности по основните пътни артерии и по участъците, осигуряващи достъпа до основните туристически обекти да се координират и с туристическия бизнес, за да може и администрацията, и бизнеса в сътрудничество и диалог да планират работните си програми.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 апи

    1 0 Отговор
    на есен почваме новите

    20:14 16.06.2026

  • 2 Един от русенско

    4 0 Отговор
    Магистрали асфалт,пътища,ремонт,ремонт на ремонта и ремонт на ремонта ...така Бойко Борисов ограби България ,...елате да видите Вълканов(приятел на тиквата прасето и зеления Соцк) какви пмшки работи сътвори в центъра на Русе и на депото за отпадъци .сегашната депутатка Живка бучуковска му помогна да сътвори всичко това

    20:21 16.06.2026

  • 3 Въпросът е

    0 0 Отговор
    А кога ще свършат ремонтите на ремонта

    20:53 16.06.2026

  • 4 Вечно крадене

    1 0 Отговор
    На Борисов разпадащите се магистрали. Не могат да сварят ремонт на ремонта. Няма основа, но се полага асфалт.

    21:05 16.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол