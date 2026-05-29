Мащабна нощна атака с дронове разтърси Украйна и района край Галац

В нощта срещу 29 май Русия проведе масирана и широкообхватна въздушна атака с дронове срещу множество цивилни и инфраструктурни обекти на територията на Украйна. Един от най-сериозните инциденти се разигра край румънския град Галац, където дрон падна върху покрива на жилищен блок и рани двама души.

По данни на местните власти, инцидентът е бил пряко следствие от руската атака срещу украинското пристанище Измаил, разположено в близост до румънската граница. Съобщава се, че един от безпилотните апарати се е оплел в електропроводи, което е довело до временно прекъсване на електрозахранването в пет близки села.

Въздушни удари са били регистрирани и в Запорожка област, където при атаките са ранени най-малко двама души. Заради мащаба на нападението и движението на десетки руски дронове, през нощта беше обявена въздушна тревога на територията на цяла Украйна. Тя беше отменена едва в ранните сутрешни часове.

Поради близостта на ударите до границата на НАТО, Румъния беше принудена спешно да вдигне два изтребителя F-16, които да патрулират въздушното пространство на Алианса.