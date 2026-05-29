Мащабна нощна атака с дронове разтърси Украйна и района край Галац

В нощта срещу 29 май Русия проведе масирана и широкообхватна въздушна атака с дронове срещу множество цивилни и инфраструктурни обекти на територията на Украйна. Един от най-сериозните инциденти се разигра край румънския град Галац, където дрон падна върху покрива на жилищен блок и рани двама души.
По данни на местните власти, инцидентът е бил пряко следствие от руската атака срещу украинското пристанище Измаил, разположено в близост до румънската граница. Съобщава се, че един от безпилотните апарати се е оплел в електропроводи, което е довело до временно прекъсване на електрозахранването в пет близки села.
Въздушни удари са били регистрирани и в Запорожка област, където при атаките са ранени най-малко двама души. Заради мащаба на нападението и движението на десетки руски дронове, през нощта беше обявена въздушна тревога на територията на цяла Украйна. Тя беше отменена едва в ранните сутрешни часове.
Поради близостта на ударите до границата на НАТО, Румъния беше принудена спешно да вдигне два изтребителя F-16, които да патрулират въздушното пространство на Алианса.
3 Владимир Путин, президент
Но казахстанския Плов е Номер Едно 👍
Мммм...люблю 😄
4 БУК
Ние в БГ вече не го вдигаме....
5 Майор Деянов, на всеки километър
Тва ли е прехваления Удар Возмездия дето расняците опищяха ООН и призававаха дипломатите се изнесат от Киев ?
Да ви имам и Расията и ударите и езика рюский 😄
7 лошо
8 Гориил
9 Анонимен
10 2222
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Руските некадърници нищо особено не могат да направят. Губят войната и затова реват и размахват ядрени оръжия, които няма да им помогнат.
13 Бождар Искренов, Гибона
До коментар #9 от "Анонимен":"... гонят руският посланик..."
Утре и от България ги заритаме с бутонки и шпайкове тая иZмет дебела оядена 😄😄😄
14 Кой им чете статиите с пропагандата
До коментар #6 от "Новичок":Така заобичахме Русия още повече ❤️
15 Които само преписват
Аз пък четох друго и то нто от Руския, нито от укрофашисткия печат!
Зелка, та дрънка!
16 АБВ
Аре !
17 Без съвест.
23 Вадят ли още затрупан"дечица"
До коментар #16 от "АБВ":В Старобелск?Вадят ли?
27 Укра са
До коментар #23 от "Вадят ли още затрупан"дечица"":терористи сър, детеубийци.
До коментар #30 от "поне няма пострадали . то атака с":И като се събудил човека, що да види - пръстите в контакта ...
34 Гориил
До коментар #24 от "Руската Грессс":Без жизнеспособен и обмислен план за излизане от украинската криза или ясен политически курс, по-нататъшните западни провокации рискуват да доведат до неконтролируема глобална ескалация на конфликта с Русия, която изглежда кипи от гняв и все повече възприема действията на европейските страни като пряка заплаха и атака срещу себе си.
37 Гориил
До коментар #36 от "Кукумявка":Проблемът на Брюксел е, че времето изтича. Колкото повече напредват двустранните преговори между Вашингтон и Москва, толкова по-малко власт ще има Европа да повлияе на резултата им.
40 Някой
Един дрон на Украйна от съветско време тип ракета, но за снимане, бе паднал в ... Хърватия.
Тези около Украйна да дадат коридор по границите, както нашите дадоха на САЩ при войната в Югославия - та даже до Турция.
И като удрят танкери в Черно море, никакъв шанс да ги оставят на Черноморието.
42 Владимир Путин, президент
До коментар #17 от "Без съвест.":"..Русия.."
Погледнато от страни от братски мирен слънчев Казахстан, Рассия ми мяза на грязен cвинapник, таваришчи !!! Таваришчи, само защото алгоритмите на сайта не позволяват ви наричам с настоящите имена, баклyци руZzzки 😄😄☝️
43 Мнение
До коментар #29 от "Коста":Дигането не фела. Важно е кво праиш като го дигнеш. За сега Нато само го дига??? Толкова могат. Нашите примерно имат 8 ама не могат да ги дигнат всичките.
44 Рашистите не могат... да победят
Свалени / заглушени: Противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира (свали или спре чрез средства за радиоелектронна борба - РЕБ) 217 от тях.
46 Лошо
До коментар #44 от "Рашистите не могат... да победят":Обикновено укрите "свалят" 555 от 112,
днес малко са се разсеяли явно :)
