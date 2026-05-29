Мащабна нощна атака с дронове разтърси Украйна и района край Галац
Мащабна нощна атака с дронове разтърси Украйна и района край Галац

29 Май, 2026 08:46 2 038 49

Румъния вдигна изтребители F-16 след инцидент близо до границата на НАТО

Ели Стоянова

В нощта срещу 29 май Русия проведе масирана и широкообхватна въздушна атака с дронове срещу множество цивилни и инфраструктурни обекти на територията на Украйна. Един от най-сериозните инциденти се разигра край румънския град Галац, където дрон падна върху покрива на жилищен блок и рани двама души.

По данни на местните власти, инцидентът е бил пряко следствие от руската атака срещу украинското пристанище Измаил, разположено в близост до румънската граница. Съобщава се, че един от безпилотните апарати се е оплел в електропроводи, което е довело до временно прекъсване на електрозахранването в пет близки села.

Въздушни удари са били регистрирани и в Запорожка област, където при атаките са ранени най-малко двама души. Заради мащаба на нападението и движението на десетки руски дронове, през нощта беше обявена въздушна тревога на територията на цяла Украйна. Тя беше отменена едва в ранните сутрешни часове.

Поради близостта на ударите до границата на НАТО, Румъния беше принудена спешно да вдигне два изтребителя F-16, които да патрулират въздушното пространство на Алианса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Владимир Путин, президент

    6 54 Отговор
    Безпомощни, жалки сме....
    Но казахстанския Плов е Номер Едно 👍
    Мммм...люблю 😄

    08:49 29.05.2026

  • 4 БУК

    42 7 Отговор
    Изтребителите да внимават да не се ударят в някой дрон!
    Ние в БГ вече не го вдигаме....

    08:51 29.05.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    9 60 Отговор
    Абе таваришчи....
    Тва ли е прехваления Удар Возмездия дето расняците опищяха ООН и призававаха дипломатите се изнесат от Киев ?
    Да ви имам и Расията и ударите и езика рюский 😄

    Коментиран от #10

    08:54 29.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 лошо

    4 48 Отговор
    Сега НАТО ще демилитаризира Русийката.

    08:56 29.05.2026

  • 8 Гориил

    41 4 Отговор
    Дори ако европейските страни успеят да се споразумеят за изпращането на представител в Москва, това не гарантира топло посрещане. Освен това, самият факт на преговорите не означава, че европейският представител ще се завърне в Брюксел с резултатите, които президентът на САЩ Доналд Тръмп не успя да постигне преди това.

    Коментиран от #24

    08:56 29.05.2026

  • 9 Анонимен

    4 36 Отговор
    Властите гонят руският посланик!

    Коментиран от #13

    08:57 29.05.2026

  • 10 2222

    8 50 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Руските некадърници нищо особено не могат да направят. Губят войната и затова реват и размахват ядрени оръжия, които няма да им помогнат.

    Коментиран от #31

    08:57 29.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бождар Искренов, Гибона

    7 46 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    "... гонят руският посланик..."

    Утре и от България ги заритаме с бутонки и шпайкове тая иZмет дебела оядена 😄😄😄

    09:00 29.05.2026

  • 14 Кой им чете статиите с пропагандата

    50 5 Отговор

    До коментар #6 от "Новичок":

    Така заобичахме Русия още повече ❤️

    09:00 29.05.2026

  • 15 Които само преписват

    24 3 Отговор
    И кръстят ръце са за шут!
    Аз пък четох друго и то нто от Руския, нито от укрофашисткия печат!
    Зелка, та дрънка!

    09:04 29.05.2026

  • 16 АБВ

    50 3 Отговор
    Точно така, Ели. Наблегни повече на думата "цивилни". Можеше да я повториш още няколко пъти в статия от 10 реда. Пропуснала си детските градини и болницата.
    Аре !

    Коментиран от #23, #25

    09:05 29.05.2026

  • 17 Без съвест.

    40 4 Отговор
    Ели, не лъжи. Русия никога не бие срешу цивилните.Ти си що не се пожалила загиналитие деца в Старобельск и родителите им. Срам.

    Коментиран от #41, #42

    09:05 29.05.2026

  • 18 Новичок

    38 2 Отговор
    Минавам само за да им тегля една ,на всичките им редактори,редакторки,и т.н.т.Пфу...

    09:06 29.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Новичок

    29 1 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    09:08 29.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вадят ли още затрупан"дечица"

    2 27 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    В Старобелск?Вадят ли?

    Коментиран от #27, #32

    09:09 29.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Укра са

    25 2 Отговор

    До коментар #23 от "Вадят ли още затрупан"дечица"":

    терористи сър, детеубийци.

    09:11 29.05.2026

  • 28 Майтап

    25 2 Отговор
    Ми тя Румъния няма граница с Русия? Значи дрона е укрийски.

    09:12 29.05.2026

  • 29 Коста

    10 11 Отговор
    България къде е? Излагаме се! Кога и ние ще вдигнем 2 Ф16ки? Да защитим Алианса

    Коментиран от #43

    09:12 29.05.2026

  • 30 поне няма пострадали . то атака с

    23 2 Отговор
    600 дрона и 30 ракети а без жертви . това са системни дронови атаки по военните съоръжения . и юса така атакуват иран . с европа и изрел водят няколко военни конфликта . и сега малко се бави петрола . и затова подскъпва . а от прехвалените пво е видно и как пропуснаха ракетата орешник . няма жертви но ракетата успешно опожари киевски казарми и складове . то доста понатрупа в киев . и от внос и от производство . изнася за бегето оръжия срещу стоки .

    Коментиран от #33

    09:13 29.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЛЕЛЕ МАЛЕ

    1 9 Отговор

    До коментар #30 от "поне няма пострадали . то атака с":

    И като се събудил човека, що да види - пръстите в контакта ...

    09:19 29.05.2026

  • 34 Гориил

    17 1 Отговор

    До коментар #24 от "Руската Грессс":

    Без жизнеспособен и обмислен план за излизане от украинската криза или ясен политически курс, по-нататъшните западни провокации рискуват да доведат до неконтролируема глобална ескалация на конфликта с Русия, която изглежда кипи от гняв и все повече възприема действията на европейските страни като пряка заплаха и атака срещу себе си.

    Коментиран от #36

    09:21 29.05.2026

  • 35 Историк

    3 24 Отговор
    Терористът Путин е решил да изпепели Украйна до последния украинец, защото според него няма такава държава. Като няма защо й е на Русия опустошената земя на чужда държава, но много богата на природни ресурси и на талантливи хора? Свирепите и жестоки диктатори не търпят талантливи хора, а природните ресурси трябва да са техни, не на хората. Така е и в Русия. Там талантливите хора бягат, ако останат живи,ако не са съгласни с диктатора и природните ресурси са частна собственост на диктатора и приближените му. Така е от 100 години,откакто криминалните болшевики станаха собственици на Русия. Това предлагат и на света и заедно със злодея тръмп искат да го опустошават.

    09:22 29.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гориил

    15 3 Отговор

    До коментар #36 от "Кукумявка":

    Проблемът на Брюксел е, че времето изтича. Колкото повече напредват двустранните преговори между Вашингтон и Москва, толкова по-малко власт ще има Европа да повлияе на резултата им.

    09:29 29.05.2026

  • 38 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    3 15 Отговор
    ЩОМ МАМАЛИГИTE ИЗКАРАХА ИЗТРЕБИТЕЛИ, ЗНАЧИ КРАЙ. С РУСНАЦИТЕ Е СВЪРШЕНО.
    😝😝😝😝

    09:31 29.05.2026

  • 39 Дон Корлеоне

    2 11 Отговор
    Хаяско го закъса.

    09:31 29.05.2026

  • 40 Някой

    6 2 Отговор
    Украинците се хвалят как променят сигнали за локации и отклоняват дронове. Е все някъде отиват.
    Един дрон на Украйна от съветско време тип ракета, но за снимане, бе паднал в ... Хърватия.
    Тези около Украйна да дадат коридор по границите, както нашите дадоха на САЩ при войната в Югославия - та даже до Турция.
    И като удрят танкери в Черно море, никакъв шанс да ги оставят на Черноморието.

    09:34 29.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Владимир Путин, президент

    10 12 Отговор

    До коментар #17 от "Без съвест.":

    "..Русия.."

    Погледнато от страни от братски мирен слънчев Казахстан, Рассия ми мяза на грязен cвинapник, таваришчи !!! Таваришчи, само защото алгоритмите на сайта не позволяват ви наричам с настоящите имена, баклyци руZzzки 😄😄☝️

    09:36 29.05.2026

  • 43 Мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Коста":

    Дигането не фела. Важно е кво праиш като го дигнеш. За сега Нато само го дига??? Толкова могат. Нашите примерно имат 8 ама не могат да ги дигнат всичките.

    09:36 29.05.2026

  • 44 Рашистите не могат... да победят

    8 9 Отговор
    Общо 232 ударни безпилотни апарати от различни видове. В това число влизат познатите Shahed (включително реактивни модификации), по-новите модели „Гербера“ и „Италмас“, както и лъжливи цели (дронове-имитатори) от типа „Пародия“.
    ​Свалени / заглушени: Противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира (свали или спре чрез средства за радиоелектронна борба - РЕБ) 217 от тях.

    Коментиран от #46

    09:38 29.05.2026

  • 45 САМО в Бейрут

    10 0 Отговор
    Израел уби 55 души и рани 187 за последните 24 часа

    09:48 29.05.2026

  • 46 Лошо

    8 0 Отговор

    До коментар #44 от "Рашистите не могат... да победят":

    Обикновено укрите "свалят" 555 от 112,

    днес малко са се разсеяли явно :)

    09:49 29.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Следващия път

    0 0 Отговор
    ще е директно по базата Адеварул с Орешник, както и изпепеляване на западнало гейропейскатъ коминъ. А, дрона е укронаzzисти за поредната провокация.

    10:37 29.05.2026

