От днес цените на горивата на бензиностанциите в Хърватия са по-високи - цената за литър евросупер е повишена от 1,50 на 1,62 евро, на евродизел от 1,55 на 1,73 евро, а на земеделския дизел за фермери и рибари от 0,89 на 1,19 евро. От днес земеделският дизел ще се продава само на бензиностанциите на хърватската фирма Ина (INA). Поскъпва газът за автомобили на бензиностанциите от 1,70 на 1,99 евро, а новата цена на пропан-бутана за битови нужди се повишава от 2,40 евро за килограм на 2,57 евро, предаде БТА.

За хърватската национална телевизия ХРТ министърът на икономиката Анте Шушняр посочи, че приетите вчера мерки на правителството на стойност 450 милиона евро са добре обмислени и насочени към защита на гражданите и икономиката от покачващите се цени на енергията. Той също така призова за рационално купуване на горива, за да се предотвратят прекъсвания на доставките.

„Приехме и важна мярка за дерегулиране на ценообразуването по бензиностанциите на автомагистралите, на тях няма ограничения на цената на горивата като мярка против наблюдавания в последните дни „бензинов туризъм“. Вчера някои дистрибутори регистрираха рекордни продажби, в милиони литри, а съседни държави призоваха гражданите си да се зареждат с гориво в Хърватия. Преди всичко трябва да се погрижим за сигурността на доставките на нашия пазар и затова приехме мярка за дерегулиране на цените по магистралите“, подчерта Шушняр.

На въпроса защо хърватската фирма Ина е единствената, която се съгласява да продава земеделски дизел на определената от правителството цена и по този начин очевидно е на загуба, министър Шушняр обясни, че Ина има собствена рафинерия и може да се позиционира на пазара различно от другите.