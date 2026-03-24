От днес цените на горивата на бензиностанциите в Хърватия са по-високи

24 Март, 2026 15:51 674 11

Министърът на икономиката посочи, че приетите мерки на правителството са добре обмислени и насочени към защита на гражданите

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес цените на горивата на бензиностанциите в Хърватия са по-високи - цената за литър евросупер е повишена от 1,50 на 1,62 евро, на евродизел от 1,55 на 1,73 евро, а на земеделския дизел за фермери и рибари от 0,89 на 1,19 евро. От днес земеделският дизел ще се продава само на бензиностанциите на хърватската фирма Ина (INA). Поскъпва газът за автомобили на бензиностанциите от 1,70 на 1,99 евро, а новата цена на пропан-бутана за битови нужди се повишава от 2,40 евро за килограм на 2,57 евро, предаде БТА.

За хърватската национална телевизия ХРТ министърът на икономиката Анте Шушняр посочи, че приетите вчера мерки на правителството на стойност 450 милиона евро са добре обмислени и насочени към защита на гражданите и икономиката от покачващите се цени на енергията. Той също така призова за рационално купуване на горива, за да се предотвратят прекъсвания на доставките.

„Приехме и важна мярка за дерегулиране на ценообразуването по бензиностанциите на автомагистралите, на тях няма ограничения на цената на горивата като мярка против наблюдавания в последните дни „бензинов туризъм“. Вчера някои дистрибутори регистрираха рекордни продажби, в милиони литри, а съседни държави призоваха гражданите си да се зареждат с гориво в Хърватия. Преди всичко трябва да се погрижим за сигурността на доставките на нашия пазар и затова приехме мярка за дерегулиране на цените по магистралите“, подчерта Шушняр.

На въпроса защо хърватската фирма Ина е единствената, която се съгласява да продава земеделски дизел на определената от правителството цена и по този начин очевидно е на загуба, министър Шушняр обясни, че Ина има собствена рафинерия и може да се позиционира на пазара различно от другите.


Хърватия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    5 2 Отговор
    Ето как либерастите постигнаха целта си да ни качат на велосипеди и градски транспорт - чрез Републиката партия 🇮🇱🇺🇲

    Ето сега няма да има коли в центъра. Всички стоки ще поскъпнат, заради повишени цени на транспортни услуги.

    Коментиран от #11

    15:57 24.03.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    До Варна със новия влак 🚆 Шкода на ток!

    15:57 24.03.2026

  • 3 Швейк

    5 1 Отговор
    Баш па ме брига за Хърватско !

    15:58 24.03.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор
    В София със подземния влак 🚆 и пеша. €80 цента билета. Ако сте за две спирки имате шанс да се качите на рейс/трамвай и да валидирате 2-ри път в рамките на 30 минути.

    15:59 24.03.2026

  • 5 Даа!

    3 0 Отговор
    Да имаш собствен кладенец в двора, построен със собствени средства и труд( Нефтохим Бургас) ,кладенец който ти подава вода/ гориво,дизел, мазут ,+ суровини за тежката химия,в изобилие в такива количества,че продаваш и навън,а ти да го продадеш на чужденец.Без значение руснак или американец.Това го може само българина,с уста разчекната от лакомия ,като трикрилен гардероб.

    16:04 24.03.2026

  • 6 Здрасти

    4 0 Отговор
    И в България са вече 1 лев нагоре от преди 2 седмици. Що не пишете за нашето гориво?

    16:08 24.03.2026

  • 7 Така ще е

    2 1 Отговор
    А утрешната новина ще е със същото заглавие!
    Ама няма значение, важното е, че санкциите работят и Путин страда, защото европейците плащат все по скъпо за всичко!

    16:11 24.03.2026

  • 8 Хаген Дас

    2 0 Отговор
    Ината на ЕС да възобнови доставките на руски петрол ще доведе до разпада му! Либерастите са готови да завлекат всички държави в него само и само да угодят на един зелен наркоман!

    16:13 24.03.2026

  • 9 Мара Тупуту

    0 0 Отговор
    Мен какво ми дреме ма ? Оливерник!
    Тука се вдигат и падат постоянно
    Що не писа че са хванали в Хърватия и един пиян колоездач, то пак си е новина от подобен Ранг!

    16:14 24.03.2026

  • 10 Бай Дън

    1 0 Отговор
    ЕС е история! Тръмп започна да им извива ръчички и с втечнения газ! Дали в Брюксел осъзнаха че американците не стават за съюзници!

    16:16 24.03.2026

  • 11 Така е Тръмп е нещастник като Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Ако беше Байдън щяхме да сме забравили за войната във Украйна вече, отдавна прасетата щяха да са по кланниците
    А Путин да виси на някой дал заобиколен от разярената Тълпа

    16:16 24.03.2026

