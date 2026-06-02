"Не съм твоят барабанист - ти си моят певец!" - Чарли Уотс забил юмрук в лицето на пияния Мик Джагър в Амстердам

На днешната дата, 2 юни 2026 г., покойният барабанист на The Rolling Stones щеше да навърши 85 години.

За разлика от ексцентричните си колеги Мик Джагър и Кийт Ричардс, напусналият ни през 2021 г. Уотс беше въплъщение на елегантността, джаз суинга и абсолютния стоицизъм. Преди да се присъедини към Stones през 1963 г., Чарли работи като графичен дизайнер в рекламна агенция в Лондон и дори за кратко в Дания. Той никога не изоставя този свой талант. През десетилетията Уотс активно участва в дизайна на обложките на ранните албуми на групата и проектира мащабните и сложни сцени за техните световни турнета.

Истинската страст на Чарли винаги е била джазът, а не рокът. Негови идоли от детството са легенди като Чарли Паркър и Джели Рол Мортън. Когато за първи път го канят да свири ритъм енд блус, той си мисли, че това просто е „бавен джаз“. В почивките между ангажиментите с The Rolling Stones, той редовно записва албуми и свири по клубове със свои собствени джаз формации.

От 1967 г. Чарли развива необичаен навик – скицира всяко едно хотелско легло, в което спи по време на турне. До края на живота си той запълва десетки дневници с подробни рисунки. Вместо да купонясва в баровете след концерти, той се прибирал в стаята си, за да документира временното си убежище.

Една от най-известните истории в историята на рока се разиграва в Амстердам през 80-те години. Пияният Мик Джагър се обажда в хотелската стая на Чарли в 5 сутринта и крещи: „Къде е моят барабанист?“. Чарли става, избръсва се, облича ушит по поръчка официален костюм, слага си парфюм, отива в стаята на Мик и го удря право в лицето. След което хладнокръвно му заявява: „Никога повече не ме наричай твоя барабанист. Ти си моят певец!“.

В свят, преливащ от групита и разводи, Чарли Уотс остава феноменално изключение. Той се жени за съпругата си Шърли Ан Шепърд през 1964 г. – точно когато славата на Stones избухва – и остава с нея до смъртта си. По време на прословутото гостуване на групата в имението на Playboy в началото на 70-те, докато всички се забавляват, Чарли прекарва цялата нощ сам, играейки билярд.

Чарли Уотс притежава впечатляваща колекция от луксозни ретро автомобили. Парадоксът е, че той никога не е имал шофьорска книжка и не може да кара. Той купува автомобилите единствено заради тяхната естетическа красота и дизайн. Понякога просто е сядал в тях в гаража си, облечен в ушит по мярка костюм, за да слуша звука на двигателя.

Докато колегите му носеха кожени панталони, разкопчани ризи и тежък грим, Чарли винаги изглеждаше като истински британски джентълмен. Списание Vanity Fair дори го включва в Международния списък на най-добре облечените хора. Костюмите му се ушиваха по поръчка на прочутата лондонска улица Savile Row.

Чарли Уотс беше сърцебиенето на The Rolling Stones – човекът, който не искаше да бъде суперзвезда, но се превърна в безсмъртна легенда.