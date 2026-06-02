Бюджетен дефицит в размер на 2,5 млрд. евро към края на месец май

Бюджетен дефицит от 2,5 млрд. евро на касова основа към края на май очаква Министерството на финансите, което обяви предварителни данни и оценки на официалната си страница. Това представлява 2 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).
За сравнение, към май 2025 г. бе отчетен дефицит в размер на 1,3 млрд. евро (1,1 на сто от БВП).
БТА припомня, че преди дни МФ съобщи, че бюджетният дефицит към края на април възлиза на 1,761 млрд. евро на касова основа. Така отрицателното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първите четири месеца на тази година достигна 1,4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт.
Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 17,3 млрд. евро, което е с 1,2 млрд. евро (7,6 на сто) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо май 2025 г. с 1,4 млрд. евро (11,1 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 0,4 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,6 млрд. евро спрямо първите пет месеца на 2025 г. главно поради промяна на срока на вноската от превишение на приходите над разходите на БНБ от 30 април на 30 юни, както и от по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2026 г. са в размер на 19,9 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към май 2025 г. бяха в размер на 17,4 млрд. евро.
Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. МФ посочва причините за това: базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 01 юли 2025 г. с 8,6 на сто, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,4 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.
3 Сметка
САЩ казаха- щом искат продайте им..
Но пращат дипломат!
Защото са наясно , че лондонсити готвят ..удар срещу РФ
Светна ли ви?
Тръмп и Путин срещу лондонсити..
Има публикация в американски сайт, че ЕС иска разместване на ядрени глави в Европа!!!!
Отделно лъжата, че всичко било решено, като след одобрение по критерии се изисква одобрение и от самата кандидат членка - Договор за функциониране на ЕС член 140 (за еврото - на него се основава и закона за еврото), параграф 3. Ние тепърва трябваше да казваме ДА или НЕ. Но онези се скъсаха да лъжат. Освен че погазиха демокрацията (избора на народа), конституцията член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (че институции не могат да си присвояват суверенитета). Потъпкаха и закона за прякото участие.
6 100 000 шапкари
До коментар #3 от "Сметка":с 1600€ средно им увеличиха заплатите, това са 160 000 000 € всеки месец, въпроса е защо КОЙ си ги купи и защо сегашните не го прекратят това безобразие, каква е зависимостта им
10 Сметката
А работещите да духат супата и да плащат сметката !!!!
11 Сметката
До коментар #8 от "Защо военните поделения не фалират?":За съжаление ... военният сега дойде , за да покаже какво могат НЕ военните !!!
12 работещи мерки
2. Правят партийната субсидия не повече от 1 лв. на глас.
3. Връщат си закона, при който политическите партии си плащат наеми за ползваните помещения. Преди години беше така, после спряха партийните субсидии, поради което на партиите се даваха безплатни помещения. След това пак си върнаха субсидиите, но най-нагло забравиха да върнат плащането на наем.
4. Правят най-голямата държавна заплата в страната не-повече от 3-4 пъти минималната. Всякакви бордове, фискални съвети, съдии, прокурори и прочие с по 10-20 000 евро месечни заплати да приключват.
5. В държавните болници максималната заплата също да е не-повече и три пъти минималната. Сега всяка държавна болница във фалит и трупа задължения, а нейния директор взема по 100 000 евро годишна заплата. Защото отй сам си я бил определил ?
6. Всички обществени поръчки да се правят от държавен борд. Възложителите да поръчват единствено провеждането на поръчката на този борд. Това на сульо и пульо държавата да дава стотици милиони и милиарди, а той да присвоява половината, трябва да се прекрати.
7. облагат с данъци печалбите на банките - стига са събирали милиарди от лихви, такси, измами и какво ли още не, докато лихвата по депоцитите е 0%. Никъде по света го няма това.
8. Връща се прогресивно-подоходното облагане. За доходи над 1 млн. годишно - 50% данък, както е в скандинавските държави.
Като начало направете това, а не занимавайте хората с 50 лв. на пенсион
13 ИМАМ ВЪПРОС
БРОЙКАТА НА ДЕПУТАТИТЕ Е ПОСТОЯННА??
16 Финансовият инат
До коментар #2 от "Гост":води до бюджетен дефицит !
Кант.
