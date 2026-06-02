Бюджетен дефицит в размер на 2,5 млрд. евро към края на месец май

Бюджетен дефицит в размер на 2,5 млрд. евро към края на месец май

2 Юни, 2026 12:33 648 17

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетен дефицит от 2,5 млрд. евро на касова основа към края на май очаква Министерството на финансите, което обяви предварителни данни и оценки на официалната си страница. Това представлява 2 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).

За сравнение, към май 2025 г. бе отчетен дефицит в размер на 1,3 млрд. евро (1,1 на сто от БВП).

БТА припомня, че преди дни МФ съобщи, че бюджетният дефицит към края на април възлиза на 1,761 млрд. евро на касова основа. Така отрицателното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първите четири месеца на тази година достигна 1,4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 17,3 млрд. евро, което е с 1,2 млрд. евро (7,6 на сто) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо май 2025 г. с 1,4 млрд. евро (11,1 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 0,4 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,6 млрд. евро спрямо първите пет месеца на 2025 г. главно поради промяна на срока на вноската от превишение на приходите над разходите на БНБ от 30 април на 30 юни, както и от по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2026 г. са в размер на 19,9 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към май 2025 г. бяха в размер на 17,4 млрд. евро.

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. МФ посочва причините за това: базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 01 юли 2025 г. с 8,6 на сто, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,4 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    3 млрд дадохме на Украйна.

    12:34 02.06.2026

  • 2 Гост

    10 0 Отговор
    Намалете депутатските заплати, всички държавни чиновници да си плащат осигуровките и премахнете фалшивите ТЕЛК-ове и ще видите + 2.5 милиарда.

    Коментиран от #16

    12:35 02.06.2026

  • 3 Сметка

    3 0 Отговор
    Милиард и половина даваме за ракети , които могат да носят ядрени глави?

    САЩ казаха- щом искат продайте им..

    Но пращат дипломат!
    Защото са наясно , че лондонсити готвят ..удар срещу РФ
    Светна ли ви?
    Тръмп и Путин срещу лондонсити..

    Има публикация в американски сайт, че ЕС иска разместване на ядрени глави в Европа!!!!

    Коментиран от #6

    12:39 02.06.2026

  • 4 Някой

    6 1 Отговор
    Някой още вярва ли че сме изпълнявали критериите за еврозоната? Да сме до трите държави с най-добри показатели (тогава 1.4-1.5% инфлация) и измислената граница от 2.8%. НСИ излъга за 2.7% когато Евростат дава 3.8% и след някой месец самият НСИ даваше 5.6%. Или как да излъжем критериите както бе на запис.
    Отделно лъжата, че всичко било решено, като след одобрение по критерии се изисква одобрение и от самата кандидат членка - Договор за функциониране на ЕС член 140 (за еврото - на него се основава и закона за еврото), параграф 3. Ние тепърва трябваше да казваме ДА или НЕ. Но онези се скъсаха да лъжат. Освен че погазиха демокрацията (избора на народа), конституцията член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (че институции не могат да си присвояват суверенитета). Потъпкаха и закона за прякото участие.

    12:41 02.06.2026

  • 5 Гост

    5 0 Отговор
    Държавата ще фалира, ама няма да има кой да ни даде 200 милиарда, като на гърците.

    12:43 02.06.2026

  • 6 100 000 шапкари

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сметка":

    с 1600€ средно им увеличиха заплатите, това са 160 000 000 € всеки месец, въпроса е защо КОЙ си ги купи и защо сегашните не го прекратят това безобразие, каква е зависимостта им

    12:45 02.06.2026

  • 7 мъкаааа

    3 0 Отговор
    Бюджетен дефицит в размер на 25 млрд. евро към края на месец септември. Натам вървят нещата. Мдаааа!!!

    13:00 02.06.2026

  • 8 Защо военните поделения не фалират?

    5 1 Отговор
    Защото се издържат с държавни пари. Влизат пари и не излизат. Държавата не е като военното поделение. Тя сама си произвежда и си харчи. Като я подхване военен ще я докара до фалит.

    Коментиран от #11

    13:03 02.06.2026

  • 9 Ремонт на Конституцията!

    7 1 Отговор
    Бивши военни да не влизат в държавното управление!

    13:05 02.06.2026

  • 10 Сметката

    6 0 Отговор
    За една година държавните служители натрупаха тези 2,5 млр, и ако индексираме с коефициента на синдикатите , до края на година ще станат 5 млр. ????
    А работещите да духат супата и да плащат сметката !!!!

    13:13 02.06.2026

  • 11 Сметката

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Защо военните поделения не фалират?":

    За съжаление ... военният сега дойде , за да покаже какво могат НЕ военните !!!

    13:15 02.06.2026

  • 12 работещи мерки

    4 0 Отговор
    1. Спират всякаква помощ за Украйна. Всякаква !!!
    2. Правят партийната субсидия не повече от 1 лв. на глас.
    3. Връщат си закона, при който политическите партии си плащат наеми за ползваните помещения. Преди години беше така, после спряха партийните субсидии, поради което на партиите се даваха безплатни помещения. След това пак си върнаха субсидиите, но най-нагло забравиха да върнат плащането на наем.
    4. Правят най-голямата държавна заплата в страната не-повече от 3-4 пъти минималната. Всякакви бордове, фискални съвети, съдии, прокурори и прочие с по 10-20 000 евро месечни заплати да приключват.
    5. В държавните болници максималната заплата също да е не-повече и три пъти минималната. Сега всяка държавна болница във фалит и трупа задължения, а нейния директор взема по 100 000 евро годишна заплата. Защото отй сам си я бил определил ?
    6. Всички обществени поръчки да се правят от държавен борд. Възложителите да поръчват единствено провеждането на поръчката на този борд. Това на сульо и пульо държавата да дава стотици милиони и милиарди, а той да присвоява половината, трябва да се прекрати.
    7. облагат с данъци печалбите на банките - стига са събирали милиарди от лихви, такси, измами и какво ли още не, докато лихвата по депоцитите е 0%. Никъде по света го няма това.
    8. Връща се прогресивно-подоходното облагане. За доходи над 1 млн. годишно - 50% данък, както е в скандинавските държави.
    Като начало направете това, а не занимавайте хората с 50 лв. на пенсион

    13:26 02.06.2026

  • 13 ИМАМ ВЪПРОС

    4 0 Отговор
    ЗАЩО ПРИ НАМАЛЯВАЩО НАСЕЛЕНИЕ
    БРОЙКАТА НА ДЕПУТАТИТЕ Е ПОСТОЯННА??

    13:31 02.06.2026

  • 14 НСИ ДА СЕ ЗАКРИВА

    3 0 Отговор
    И ДА БЪДАТ ОСЪДЕНИ ЗА ФАЛШИВИТЕ ДАННИ,С КОИТО НИ НАБУТАХА В ЕВРОТИНЯТА.

    13:36 02.06.2026

  • 15 от там е дефицита

    2 0 Отговор
    Значи миналата година сме дали веднъж 1,2 милиарда евро гаранции за Украйна и втори път още 100 милиона евро пак гаранции за Украйна. Ясно е, че това са изгубени пари е укрите никога няма да ни ги върнат. Освен това са дадени още десетки милиони за паразитите, излежаващи се по хотелите. А на този фон ще спестяваме по 50 лв. от пенсионерите. 2 млн. пенсионери по 50 лв прави 100 000 лв. Ще режем от пенсии, от детски, от бизнес, от работещи, от служители. Само за войната на Украйна сме дали петнадесет пъти повече. Това нормално ли е? Тук България ли е или Украйна. Кой управлява България - украинското посолство ли???

    13:37 02.06.2026

  • 16 Финансовият инат

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    води до бюджетен дефицит !
    Кант.

    13:38 02.06.2026

  • 17 Баш Майстора

    0 0 Отговор
    Децата ни ще плащат дълговете на Леля Асенка,но нея не я интересува защото няма деца.

    14:06 02.06.2026

