Теодор Ушев: Любо Дилов-Син беше умен, духовит и много интересен човек

2 Юни, 2026 12:36

  • теодор ушев-
  • любен дилов-син-
  • култура-
  • литература

Подкрепял ме е в тежки моменти. Самокритичен и откровен

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любо Дилов-Син беше умен, духовит и много интересен човек. Ерудит и широкоскроен, но най-вече добър човек. Един от малкото хора, с които можехме да си говорим за литература, книги, автори.

В една друга, по-добра държава, щеше да прави само това, в което беше най-добър - да пише книги, сценарии и да ни разсмива.

Всъщност, сега като си помисля, никога не сме говорили за политика. Споменавали сме я мимоходом.

Подкрепял ме е в тежки моменти.

Самокритичен и откровен. Ще липсва.

Почивай в мир, приятелю.

Дано онзи свят прилича на подводния ти свят, който беше твоето място.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робин Хорсфол

    31 12 Отговор
    За починалите или хубаво или нищо. За това нека замълчим минута в негова памет.

    Коментиран от #6, #9, #31

    12:38 02.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    31 7 Отговор
    Двамата бяха любовници.

    Коментиран от #30

    12:38 02.06.2026

  • 3 БУХАХАХА

    22 1 Отговор
    Аре бе?!

    12:39 02.06.2026

  • 4 Ушо Палачинакта

    37 4 Отговор
    Всичките сме БКП отрочета!

    12:39 02.06.2026

  • 5 Ушев, осводи се място

    41 5 Отговор
    в ГЕРБ за "морален" стожер, айде бегай да се цаниш.
    И прочети "Винету", да и аза какво да си говорите.

    12:40 02.06.2026

  • 6 Цялата фраза е

    37 1 Отговор

    До коментар #1 от "Робин Хорсфол":

    За умрелия или хубаво, или нищо, освен цялата истина.

    12:40 02.06.2026

  • 7 Като му липсва толко Фъфлека,

    33 6 Отговор
    Ушака да му иде по-скоро на гости!

    12:41 02.06.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    23 2 Отговор
    много интересен за прокуратурата

    12:43 02.06.2026

  • 9 1488

    14 21 Отговор

    До коментар #1 от "Робин Хорсфол":

    докато мълчах и стоях мирно в 12:00, един руснак ме "изненада" изотзадзe с претенции че ме бил "асвабадил"

    12:43 02.06.2026

  • 10 И това ли

    37 3 Отговор
    Мекотело се изказа

    12:43 02.06.2026

  • 11 ИНТЕРЕСЕН

    26 2 Отговор
    САМО ЗА ТЕБ.

    12:43 02.06.2026

  • 12 За умрелите

    28 3 Отговор
    Или добро или нищо. В случая нищо. Гербаджийско

    12:49 02.06.2026

  • 13 Къде е Слави

    20 2 Отговор
    Да напише нещо умно

    12:50 02.06.2026

  • 14 Сила

    27 3 Отговор
    И се продаде ....
    А Тиквата убива всички до което се докосне ...

    12:51 02.06.2026

  • 15 Лелее

    21 1 Отговор
    Що така не ми е тъжно бе, пу

    12:55 02.06.2026

  • 16 отчет

    27 2 Отговор
    Дотук изплакаха приятелите на Дилов - Борисов, Слави и Тео Ушев. По приятелите ще ги познаете.

    13:01 02.06.2026

  • 17 Карло

    28 1 Отговор
    И все пак , защо му беше да влиза в герб , колко хора се замислят над факта , че каквото и да си правил , завинаги ще го свързват с Винету., струва ли си да се легитимират откровени крадци

    13:01 02.06.2026

  • 18 Исторически парк

    12 2 Отговор
    Ушев - гербар!

    Коментиран от #28

    13:16 02.06.2026

  • 19 ЧИТАТЕЛ

    16 3 Отговор
    Ушев има огромни претенции, а е всъщност едно голямо нищо.

    13:18 02.06.2026

  • 20 Ейтам

    3 2 Отговор
    ги стяга чепика. Красивитерът не прощава тънката ирония на Любо. Яко ги разтрисаше нервата след негови изказвания.

    13:21 02.06.2026

  • 21 Христо Петров

    15 2 Отговор
    Кой?! Тео Ушев ли?! Навсякъде се тика и дава мнения и дори присъди, а е въздух под налягане. Огромно самочувствие, без покритие. Сега врематата са такива. Цъфтят бездария като Георги Господинов, Тео Ушев, Найден Тодоров, Йордан Камджалов. Същински карикатури. Жалка работа. Сега просто няма критерии и няма сериозна критика и печат да ги постави на мястото им. Времето на Слави, Азис, Кристо, Софи и Дара? Пълен упадък на културна България.

    Коментиран от #33

    13:22 02.06.2026

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Да, беше бездарен либерал като Ушев!
    🦍🥳🤣🖕

    13:22 02.06.2026

  • 23 АЗ ДА ПИТАМ

    8 2 Отговор
    БЕШЕ ЛИ ВАКСИНИРАН ?

    ЗАЩОТО, АКО Е БИЛ ЩО ТАКА СТАНА НАЛИ СА БЕЗСМЪРТНИ ? ОЧЕВИДНО МУ Е ПОМОГНАЛО, КОЙТО КАКТО ИСКА ДА ГО РАЗБИРА.

    СКОРО ИДВА НОВАТА ПЛАНДЕМИЯ, ТИЧАЙТЕ ПАК ДА СЕ БОДЕТЕ С НОВИТЕ ВАКСИНИ.

    13:24 02.06.2026

  • 24 Живков

    2 3 Отговор
    Умен и весел ЧОВЕК Прочел съм само една книга от баща му Атомният човек / И той и баща му рядко кадърни хора

    13:26 02.06.2026

  • 25 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 2 Отговор
    Ами отивай при него щом толкова го харесваш...

    13:26 02.06.2026

  • 26 Тома

    10 1 Отговор
    Добър човек беше за шайката герб но не съм чул нещо да е помогнал на бедни хора

    13:27 02.06.2026

  • 27 Блях

    15 1 Отговор
    Бил самокритичен,ли? Грозен нарцис с псевдоаристократичен хумор,на който сам се смееше ...е и някои снооооби.Днес дяволите готвят голям казан ,играят канкан и се учат да фъфлят.

    13:29 02.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ушатия

    7 3 Отговор
    Ми отиди при него, като толкова го харесваш, нещастник.

    13:30 02.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Робин Хорсфол":

    За боклуците нищо (това е достатъчно в случая), но защо да мълчим и да не си кажем мнението, а може би истината, че никога не съм го харесвал....

    13:31 02.06.2026

  • 32 Реалист

    6 0 Отговор
    Е,няма как плазмодиите да не се подкрепят..

    13:34 02.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Съдбата си знае работата

    4 0 Отговор
    Един ГЕРБопитек по-малко и хубав ден за българската демокрация

    13:41 02.06.2026

  • 35 Исторически парк

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Само предлагам":

    В гробищния парк ще ходиш ти, гербарче! При твоя колега 😉

    Коментиран от #39

    13:41 02.06.2026

  • 36 Течо

    3 0 Отговор
    Арен човек, беше, ама за там си беше! Нищо смислено за многото, 30 години в брзмисленста власт! Суха скука и чвор!

    13:48 02.06.2026

  • 37 Йонко

    4 0 Отговор
    Днес разбрахте, явно, трайно и окончателно, защо българските болници не лекуват мъртъвци! Депутатите, да чуят, добре, депутатите също мрът!От онова, от което мре и народа, български! Амин!!!

    13:52 02.06.2026

  • 38 Беше много зъл човек!

    5 0 Отговор
    Беше зъл и лош човек! Господ си знае работа.

    13:53 02.06.2026

  • 39 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Исторически парк":

    Другарят Георги Димитров, те е потупал по рамото, за твоята преданост към комунистическата идея.
    Затова - в твоя "исторически парк" най-голямата част да е гробищен парк, както бе предложено в другият коментар. От 1944г до сега много комунисти дадоха фира, а както изглежда - още дълго време ще дават. 100%-та ти далавера е в инвестиция за катафалки - задължително ЧЕРВЕНИ !

    13:56 02.06.2026

  • 40 Нерито

    2 1 Отговор
    Отдавна премина в течната фаза на ГРОБ,
    надолу по Перловска река! Ще кремират само ковчега, с пироните и цветята!

    13:57 02.06.2026

  • 41 Цеко Сифоня

    2 0 Отговор
    Не плачете, не тъжете, той за там си беше!

    13:58 02.06.2026

  • 42 Дилов

    2 0 Отговор
    защо не взе с теб и Мартинчо Димитров да има с кой да си плюете като говорите

    14:01 02.06.2026

  • 43 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ

    2 0 Отговор
    И НА раз бой кУ му € ВР€М€! :))

    14:04 02.06.2026

  • 44 Дзак

    0 0 Отговор
    Бог да го прости. Един цял живот суетничи, друг цял живот преследва и сплетни.

    14:08 02.06.2026

  • 45 Ушко,

    3 0 Отговор
    за разлика от теб.Ти си само духовит,ама защото или ти е от духавата музика,или щото много вееш

    14:09 02.06.2026

  • 46 Тука май е имало

    1 0 Отговор
    еднополова любов

    14:11 02.06.2026

