Теодор Ушев: Любо Дилов-Син беше умен, духовит и много интересен човек

Любо Дилов-Син беше умен, духовит и много интересен човек. Ерудит и широкоскроен, но най-вече добър човек. Един от малкото хора, с които можехме да си говорим за литература, книги, автори.

В една друга, по-добра държава, щеше да прави само това, в което беше най-добър - да пише книги, сценарии и да ни разсмива.

Всъщност, сега като си помисля, никога не сме говорили за политика. Споменавали сме я мимоходом.

Подкрепял ме е в тежки моменти.

Самокритичен и откровен. Ще липсва.

Почивай в мир, приятелю.

Дано онзи свят прилича на подводния ти свят, който беше твоето място.