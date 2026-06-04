Четирима задържани в Нидерландия за упояване и сексуално насилие над жени, заснемано и разпространявано онлайн

Нидерландската полиция задържа четирима мъже в рамките на мащабно разследване по подозрения, че са упоявали и сексуално насилвали свои познати жени, след което са заснемали действията и са разпространявали видеозаписите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Заподозрените, чиито самоличности не се съобщават съгласно правилата за защита на личните данни, са били задържани след координирани действия на полицията, предприети въз основа на информация от германските и британските власти. В рамките на операцията са били претърсени няколко адреса в Нидерландия.

Според полицията има данни, че неизвестен брой жени може да са били упоени от хора от най-близкото им обкръжение, след което срещу тях са били извършвани сексуални посегателства, заснемани и споделяни в затворени онлайн групи.

Разследващите проверяват иззети телефони и компютри с цел идентифициране на жертвите и не изключват възможността за нови арести.

От полицията определят случая като изключително тежък, тъй като част от пострадалите може дори да не осъзнават какво им се е случило.

Случаят напомня на делото във Франция, при което жена бе системно упоявана и изнасилвана в продължение на години от съпруга си и десетки други мъже, преди извършителите да бъдат осъдени.