Четирима задържани в Нидерландия за упояване и сексуално насилие над жени, заснемано и разпространявано онлайн

Нидерландската полиция задържа четирима мъже в рамките на мащабно разследване по подозрения, че са упоявали и сексуално насилвали свои познати жени, след което са заснемали действията и са разпространявали видеозаписите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Заподозрените, чиито самоличности не се съобщават съгласно правилата за защита на личните данни, са били задържани след координирани действия на полицията, предприети въз основа на информация от германските и британските власти. В рамките на операцията са били претърсени няколко адреса в Нидерландия.
Според полицията има данни, че неизвестен брой жени може да са били упоени от хора от най-близкото им обкръжение, след което срещу тях са били извършвани сексуални посегателства, заснемани и споделяни в затворени онлайн групи.
Разследващите проверяват иззети телефони и компютри с цел идентифициране на жертвите и не изключват възможността за нови арести.
От полицията определят случая като изключително тежък, тъй като част от пострадалите може дори да не осъзнават какво им се е случило.
Случаят напомня на делото във Франция, при което жена бе системно упоявана и изнасилвана в продължение на години от съпруга си и десетки други мъже, преди извършителите да бъдат осъдени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
Коментиран от #3, #10
13:59 04.06.2026
2 Гост
13:59 04.06.2026
3 Гост
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":Бакшиш, не се прави на луд и да се криеш зад тоя панеттен данък да даваш по 0.80 цента на ден данък, а ние гражданите да си плащаме данък печалба чинно. Вадите не по малко от 100 евра на ден, а за дуржавата нищо не давате.
Коментиран от #4, #5
14:02 04.06.2026
4 таксиджия 🚖
До коментар #3 от "Гост":Ивелине, точно ти ли бе!? Където измами стотици хора със пъмп енд дъмп акции на исторически гьол. Коя институция да сигнализирам, че си купи новата Мерцедес Г класа със парите от партийната субсидия?
Коментиран от #7, #9
14:25 04.06.2026
5 Ми ставай и ти бакшиш
До коментар #3 от "Гост":па крий бе,кво завиждаш и плещиш.
14:48 04.06.2026
6 Хорейшио
Коментиран от #11
14:49 04.06.2026
7 Слагам ти минус,защото
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":хем не си умен,хем се правиш на такъв какъвто никога няма да бъдеш. Умствения ти багаж стига само да връткаш геврека и нищо повече. а,Ивелин не го познаваш за да обвиняваш на база една жена ми каза,че нейна приятелка разбрала от нейна позната и нейната приятелка и т.н.
14:52 04.06.2026
8 СтатиСтик
15:19 04.06.2026
9 оня с х.я
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":Искаш ли да пи покараш таксито ,колега ,че заминавам на почивка за 2 седмици в Турски Кипър от събота ?
15:21 04.06.2026
10 Жо Ле Такси
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":Не се оплаквай колега ,няма начин да не си смазвал кавалла и ти на аванта .Кажи едно голямо благодаря !
15:24 04.06.2026
11 Нидерланци се римува с
До коментар #6 от "Хорейшио":ниандирталци,квито са.Най-вероятно са от новите 1300 S,защото кореняците налитат на мъжко не на женско и нямаше да пишат такива статии.
15:30 04.06.2026