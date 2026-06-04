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Четирима задържани в Нидерландия за упояване и сексуално насилие над жени, заснемано и разпространявано онлайн

Четирима задържани в Нидерландия за упояване и сексуално насилие над жени, заснемано и разпространявано онлайн

4 Юни, 2026 13:56, обновена 4 Юни, 2026 13:56 1 283 11

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  • разпространяване

Полицията разследва мрежа за тежки престъпления, напомняща случая „Жизел Пелико“, с възможни още жертви.

Четирима задържани в Нидерландия за упояване и сексуално насилие над жени, заснемано и разпространявано онлайн - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нидерландската полиция задържа четирима мъже в рамките на мащабно разследване по подозрения, че са упоявали и сексуално насилвали свои познати жени, след което са заснемали действията и са разпространявали видеозаписите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Заподозрените, чиито самоличности не се съобщават съгласно правилата за защита на личните данни, са били задържани след координирани действия на полицията, предприети въз основа на информация от германските и британските власти. В рамките на операцията са били претърсени няколко адреса в Нидерландия.

Според полицията има данни, че неизвестен брой жени може да са били упоени от хора от най-близкото им обкръжение, след което срещу тях са били извършвани сексуални посегателства, заснемани и споделяни в затворени онлайн групи.

Разследващите проверяват иззети телефони и компютри с цел идентифициране на жертвите и не изключват възможността за нови арести.

От полицията определят случая като изключително тежък, тъй като част от пострадалите може дори да не осъзнават какво им се е случило.

Случаят напомня на делото във Франция, при което жена бе системно упоявана и изнасилвана в продължение на години от съпруга си и десетки други мъже, преди извършителите да бъдат осъдени.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    19 0 Отговор
    Отидете в Студентски по обявите. 20 годишните ромки почти всичките са точна така. Сводниците маннгали от Пловдив и Варна, ги тъпчат със наркотици, да им изкарват пари за бмв-та и мерцедеси.

    Коментиран от #3, #10

    13:59 04.06.2026

  • 2 Гост

    11 0 Отговор
    Ядини пиини и после....

    13:59 04.06.2026

  • 3 Гост

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Бакшиш, не се прави на луд и да се криеш зад тоя панеттен данък да даваш по 0.80 цента на ден данък, а ние гражданите да си плащаме данък печалба чинно. Вадите не по малко от 100 евра на ден, а за дуржавата нищо не давате.

    Коментиран от #4, #5

    14:02 04.06.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ивелине, точно ти ли бе!? Където измами стотици хора със пъмп енд дъмп акции на исторически гьол. Коя институция да сигнализирам, че си купи новата Мерцедес Г класа със парите от партийната субсидия?

    Коментиран от #7, #9

    14:25 04.06.2026

  • 5 Ми ставай и ти бакшиш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    па крий бе,кво завиждаш и плещиш.

    14:48 04.06.2026

  • 6 Хорейшио

    9 0 Отговор
    най вероятно извършителите са от новите брадати нидерландци. Затова имената и снимките им са държавна тайна. Ще ти признаят за невинни, етническа особеност

    Коментиран от #11

    14:49 04.06.2026

  • 7 Слагам ти минус,защото

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    хем не си умен,хем се правиш на такъв какъвто никога няма да бъдеш. Умствения ти багаж стига само да връткаш геврека и нищо повече. а,Ивелин не го познаваш за да обвиняваш на база една жена ми каза,че нейна приятелка разбрала от нейна позната и нейната приятелка и т.н.

    14:52 04.06.2026

  • 8 СтатиСтик

    3 0 Отговор
    Оказа се ,че жените са българки от роммски произход ,а даже не е сигурно дали са биологични жени ☝️ !

    15:19 04.06.2026

  • 9 оня с х.я

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Искаш ли да пи покараш таксито ,колега ,че заминавам на почивка за 2 седмици в Турски Кипър от събота ?

    15:21 04.06.2026

  • 10 Жо Ле Такси

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Не се оплаквай колега ,няма начин да не си смазвал кавалла и ти на аванта .Кажи едно голямо благодаря !

    15:24 04.06.2026

  • 11 Нидерланци се римува с

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хорейшио":

    ниандирталци,квито са.Най-вероятно са от новите 1300 S,защото кореняците налитат на мъжко не на женско и нямаше да пишат такива статии.

    15:30 04.06.2026

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