Политически дебат: Легален ли става кокаинът в Нидерландия?

Темата за промяна на наркополитиката в Европа придобива нови измерения, след като влиятелни политически фигури в Нидерландия открито призоваха за декриминализация и държавен контрол над пазара на кокаин.
Основен двигател на предложението е кметът на Амстердам Фемке Халсема, която определя настоящите международни мерки срещу трафика като „перверзни и контрапродуктивни“.
По думите ѝ, стотиците години на репресии и конфискации не са намалили търсенето, а единствено са генерирали милиарди евро печалба за организираната престъпност, поставяйки страната пред риск да се превърне в „наркодържава“.
Какво точно предвижда предложението за регулация?
В поредица от медийни изяви, включително интервю за престижното издание Het Financieele Dagblad и коментар за The Guardian, Халсема подчерта, че не настоява за „свободен и безотговорен пазар“. Вместо това тя предлага модел на строга регулация, подобен на този с медицинските продукти или контролираната продажба на канабис.
Основните стъпки в предложението включват:
- Медицински контрол: Възможност за разпространение на веществото чрез специализирани канали или аптечната мрежа.
- Данъчно облагане: Пренасочване на финансовите потоци от черния пазар към държавния бюджет под формата на такси и акцизи.
- Здравна превенция: Осигуряване на чист състав на веществата за намаляване на смъртните случаи от свръхдоза, причинени от опасни примеси.
- Ликвидиране на картелите: Премахване на икономическия стимул за трафикантите, които използват пристанищата в Ротердам и Антверпен.
Политически отзвук и остра опозиция в Хага
Официалните власти в Нидерландия и Министерството на правосъдието бързо реагираха и се разграничиха от позициите на амстердамския кмет. Националните политически партии посочват, че легализацията на твърди наркотици няма широка подкрепа нито на правителствено ниво, нито в рамките на Европейския съюз.
Критиците на идеята, сред които и бившият министър на правосъдието Дилан Йешилгьоз, категорично заявиха, че подобни стъпки крият риск от нормализиране на една от най-пристрастяващите субстанции в света и биха насърчили масовата употреба сред младите хора. Официалната позиция на правителството остава съобразена с действащия Закон за опиума, според който притежанието и търговията с кокаин остават незаконни и се преследват от закона.
Към настоящия момент предложението на Фемке Халсема остава в сферата на политическия дебат и международните дискусии, като тя и други европейски кметове подписаха съвместен манифест за алтернативни здравни стратегии, публикуван от DutchNews.
Дали Европа ще смени курса в борбата срещу наркотиците, предстои да се реши на ниво общоевропейско законодателство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
Коментиран от #6
22:35 25.07.2026
3 В защита на кокаТа
22:42 25.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Уест даунфол
22:49 25.07.2026
6 ХОЛАНДИЯ Е НОМЕР ЕДНО В СВЕТА ПО
До коментар #2 от "Овчар":ДЪЛГОВЕ......95 ПРОЦЕНТА ОТ БВП...?!?!!?!?!......А ХОЛСНДСКАТА КРАЛИЦА Е ВТОРА СЛЕД МЪСК ПО БАНКОВА СМЕТКА БЕЗ ДА СИ МРЪДНЕ ПРЪСТА......
22:49 25.07.2026
7 Лумпен
Има ли търсене ще има и предлагане..!
Сухия режим беше отменен..!
Сега и наркотиците да разрешат..!
И милицията ще намалее работната..!
22:53 25.07.2026
8 Ддд
Нещата излизат от контрол.
22:53 25.07.2026
9 Зеленски
22:55 25.07.2026
10 ?????
Дано я послушат и да деградират окончателно.
Що не я четат тая история бре?
Общо взето всичко тва прилича как Западната Римска империя потънала в хедонизъм са я звладели варварите.
И след тва на варварите са им трябвали около хиляда години за да достигнат нивото на покорената от тях Римска империя.
22:57 25.07.2026
11 ДрайвингПлежър
Грингосите като либерализираха пазара на ганджа ко стана - броя незаконните дилъри и на незаконния хашиш скочи!!!
Все пак трябва да имаш малко в тая глава!
22:58 25.07.2026
12 КМЕТИЦАТА
23:05 25.07.2026
13 СЛЕД БРИТАНСКАТА КОРОНА
23:07 25.07.2026