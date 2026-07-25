Политически дебат: Легален ли става кокаинът в Нидерландия?

Темата за промяна на наркополитиката в Европа придобива нови измерения, след като влиятелни политически фигури в Нидерландия открито призоваха за декриминализация и държавен контрол над пазара на кокаин.

Основен двигател на предложението е кметът на Амстердам Фемке Халсема, която определя настоящите международни мерки срещу трафика като „перверзни и контрапродуктивни“.

По думите ѝ, стотиците години на репресии и конфискации не са намалили търсенето, а единствено са генерирали милиарди евро печалба за организираната престъпност, поставяйки страната пред риск да се превърне в „наркодържава“.

Какво точно предвижда предложението за регулация?

В поредица от медийни изяви, включително интервю за престижното издание Het Financieele Dagblad и коментар за The Guardian, Халсема подчерта, че не настоява за „свободен и безотговорен пазар“. Вместо това тя предлага модел на строга регулация, подобен на този с медицинските продукти или контролираната продажба на канабис.

Основните стъпки в предложението включват:

Медицински контрол: Възможност за разпространение на веществото чрез специализирани канали или аптечната мрежа.

Възможност за разпространение на веществото чрез специализирани канали или аптечната мрежа. Данъчно облагане: Пренасочване на финансовите потоци от черния пазар към държавния бюджет под формата на такси и акцизи.

Пренасочване на финансовите потоци от черния пазар към държавния бюджет под формата на такси и акцизи. Здравна превенция: Осигуряване на чист състав на веществата за намаляване на смъртните случаи от свръхдоза, причинени от опасни примеси.

Осигуряване на чист състав на веществата за намаляване на смъртните случаи от свръхдоза, причинени от опасни примеси. Ликвидиране на картелите: Премахване на икономическия стимул за трафикантите, които използват пристанищата в Ротердам и Антверпен.

Политически отзвук и остра опозиция в Хага

Официалните власти в Нидерландия и Министерството на правосъдието бързо реагираха и се разграничиха от позициите на амстердамския кмет. Националните политически партии посочват, че легализацията на твърди наркотици няма широка подкрепа нито на правителствено ниво, нито в рамките на Европейския съюз.

Критиците на идеята, сред които и бившият министър на правосъдието Дилан Йешилгьоз, категорично заявиха, че подобни стъпки крият риск от нормализиране на една от най-пристрастяващите субстанции в света и биха насърчили масовата употреба сред младите хора. Официалната позиция на правителството остава съобразена с действащия Закон за опиума, според който притежанието и търговията с кокаин остават незаконни и се преследват от закона.

Към настоящия момент предложението на Фемке Халсема остава в сферата на политическия дебат и международните дискусии, като тя и други европейски кметове подписаха съвместен манифест за алтернативни здравни стратегии, публикуван от DutchNews.

Дали Европа ще смени курса в борбата срещу наркотиците, предстои да се реши на ниво общоевропейско законодателство.