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Политически дебат: Легален ли става кокаинът в Нидерландия?

Политически дебат: Легален ли става кокаинът в Нидерландия?

25 Юли, 2026 22:23, обновена 25 Юли, 2026 22:32 674 13

  • нидерландия-
  • кокаин-
  • законодателство-
  • кмет-
  • амстердам

Кметът на Амстердам Фемке Халсема предложи революционен модел за регулация на пазара на твърди наркотици, за да спре престъпните картели

Политически дебат: Легален ли става кокаинът в Нидерландия? - 1
Фемке Халсема, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Темата за промяна на наркополитиката в Европа придобива нови измерения, след като влиятелни политически фигури в Нидерландия открито призоваха за декриминализация и държавен контрол над пазара на кокаин.

Основен двигател на предложението е кметът на Амстердам Фемке Халсема, която определя настоящите международни мерки срещу трафика като „перверзни и контрапродуктивни“.

По думите ѝ, стотиците години на репресии и конфискации не са намалили търсенето, а единствено са генерирали милиарди евро печалба за организираната престъпност, поставяйки страната пред риск да се превърне в „наркодържава“.

Какво точно предвижда предложението за регулация?

В поредица от медийни изяви, включително интервю за престижното издание Het Financieele Dagblad и коментар за The Guardian, Халсема подчерта, че не настоява за „свободен и безотговорен пазар“. Вместо това тя предлага модел на строга регулация, подобен на този с медицинските продукти или контролираната продажба на канабис.

Основните стъпки в предложението включват:

  • Медицински контрол: Възможност за разпространение на веществото чрез специализирани канали или аптечната мрежа.
  • Данъчно облагане: Пренасочване на финансовите потоци от черния пазар към държавния бюджет под формата на такси и акцизи.
  • Здравна превенция: Осигуряване на чист състав на веществата за намаляване на смъртните случаи от свръхдоза, причинени от опасни примеси.
  • Ликвидиране на картелите: Премахване на икономическия стимул за трафикантите, които използват пристанищата в Ротердам и Антверпен.

Политически отзвук и остра опозиция в Хага

Официалните власти в Нидерландия и Министерството на правосъдието бързо реагираха и се разграничиха от позициите на амстердамския кмет. Националните политически партии посочват, че легализацията на твърди наркотици няма широка подкрепа нито на правителствено ниво, нито в рамките на Европейския съюз.

Критиците на идеята, сред които и бившият министър на правосъдието Дилан Йешилгьоз, категорично заявиха, че подобни стъпки крият риск от нормализиране на една от най-пристрастяващите субстанции в света и биха насърчили масовата употреба сред младите хора. Официалната позиция на правителството остава съобразена с действащия Закон за опиума, според който притежанието и търговията с кокаин остават незаконни и се преследват от закона.

Към настоящия момент предложението на Фемке Халсема остава в сферата на политическия дебат и международните дискусии, като тя и други европейски кметове подписаха съвместен манифест за алтернативни здравни стратегии, публикуван от DutchNews.

Дали Европа ще смени курса в борбата срещу наркотиците, предстои да се реши на ниво общоевропейско законодателство.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    3 6 Отговор
    В Холандия и убийствата да легализират пак ще са 100 години напред..!

    Коментиран от #6

    22:35 25.07.2026

  • 3 В защита на кокаТа

    6 0 Отговор
    "ПАЗЕТЕ" СИ ЗАПАДНИТЕ ЦЕННОСТИ НАр Ко Манииии

    22:42 25.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Уест даунфол

    2 0 Отговор
    Запада тотално деградира Содом и Гомор!

    22:49 25.07.2026

  • 6 ХОЛАНДИЯ Е НОМЕР ЕДНО В СВЕТА ПО

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    ДЪЛГОВЕ......95 ПРОЦЕНТА ОТ БВП...?!?!!?!?!......А ХОЛСНДСКАТА КРАЛИЦА Е ВТОРА СЛЕД МЪСК ПО БАНКОВА СМЕТКА БЕЗ ДА СИ МРЪДНЕ ПРЪСТА......

    22:49 25.07.2026

  • 7 Лумпен

    2 1 Отговор
    Нещо разумно..!
    Има ли търсене ще има и предлагане..!
    Сухия режим беше отменен..!
    Сега и наркотиците да разрешат..!
    И милицията ще намалее работната..!

    22:53 25.07.2026

  • 8 Ддд

    1 2 Отговор
    Те като разрешиха марихуаната , с какво се подобриха нещата че да говорят колко по добре ще е да легализират и твърдите наркотици.
    Нещата излизат от контрол.

    22:53 25.07.2026

  • 9 Зеленски

    6 0 Отговор
    кандидатствам за нидерландско гражданство

    22:55 25.07.2026

  • 10 ?????

    4 0 Отговор
    Уф.
    Дано я послушат и да деградират окончателно.
    Що не я четат тая история бре?
    Общо взето всичко тва прилича как Западната Римска империя потънала в хедонизъм са я звладели варварите.
    И след тва на варварите са им трябвали около хиляда години за да достигнат нивото на покорената от тях Римска империя.

    22:57 25.07.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Абе женорята вярно става само за едно... ама тя и за тва не стаа!
    Грингосите като либерализираха пазара на ганджа ко стана - броя незаконните дилъри и на незаконния хашиш скочи!!!

    Все пак трябва да имаш малко в тая глава!

    22:58 25.07.2026

  • 12 КМЕТИЦАТА

    1 0 Отговор
    Си е чиста холандка.

    23:05 25.07.2026

  • 13 СЛЕД БРИТАНСКАТА КОРОНА

    2 0 Отговор
    Холандската корона са Nо 2 трафиканти на дрога в света. И така от 300 години.

    23:07 25.07.2026

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