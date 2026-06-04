Изчезнал шерп е открит жив край базовия лагер на Еверест след близо седмица в неизвестност

Планинският водач Дава Шерпа, който беше в неизвестност близо седмица след изчезването си в района на Еверест, е открит жив край базовия лагер под най-високия връх в света, съобщи ДПА, предава БТА.

57-годишният шерп, известен още като Хилари Дава, е бил видян за последно на 29 май край Лагер 3, докато се спускал от върха след придружаване на полски алпинист.

Непалските власти получили сигнал за изчезването му на 30 май и организирали издирване, включително въздушна операция, която първоначално не дала резултат.

Днес членове на екипа, който поддържа маршрута към Еверест, са забелязали Дава Шерпа да се придвижва между ледени цепнатини край ледопада Кхумбу, непосредствено над базовия лагер.

„Огромно облекчение и добра новина е, че се появи сам“, заяви представител на непалското министерство на туризма.

Шерпът е бил евакуиран по въздух до Катманду, където е настанен в болница. По данни на властите и организаторите на експедиции състоянието му е добро.

Според официални представители спасителната операция е била затруднена от забавено подаване на информация за изчезването, както и от административни усложнения около документите на експедицията, тъй като водачът е бил регистриран чрез една компания, а е участвал в изкачването с друга.