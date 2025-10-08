Новини
Стотици блокирани от снежна буря туристи и водачи слязоха невредими от тибетския склон на Еверест

8 Октомври, 2025 06:49, обновена 8 Октомври, 2025 06:55 670 1

Всички те пристигнаха в община Цудан, окръг Дингджи

Стотици блокирани от снежна буря туристи и водачи слязоха невредими от тибетския склон на Еверест - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 580 туристи, блокирани на склона на връх Еверест в Тибетския автономен район на Китай, заедно с над 300 местни водачи и водачи на якове, безопасно слязоха от планината след мощна снежна буря, предаде Централната китайска телевизия.

Всички те пристигнаха в община Цудан, окръг Дингджи.

Останалите 10 туристи, подкрепени от спасителен екип, пристигнаха във временен пункт за помощ. На 6 октомври беше съобщено, че 350 туристи са слезли безопасно от планината.

На 4 октомври мощна снежна буря удари туристически лагер на източния склон на Еверест в окръг Дингджи, град Шигаце. Както съобщиха по-рано китайските медии, основните маршрути бяха напълно блокирани от сняг, а видимостта падна до по-малко от един метър. Според вестник „Сансян Душибао“ приблизително 1000 души, опитващи се да се изкачат, не са могли да продължат по заледени пътища и са били принудени да се подслонят в палатки. Те бяха блокирани в лагер на височина от 4900 метра над морското равнище.

На 5 октомври стотици туристи също бяха блокирани в планините в съседната на Китай провинция Цинхай, разположена на голяма надморска височина. Спасители евакуираха 251 души, един от които в крайна сметка почина от хипотермия.

Еверест (известен още като Джомолунгма) е част от Хималайската верига Махалангур, разположена на границата между Непал и Тибетския автономен район на Китай. През декември 2020 г., след съвместни експедиции, Китай и Непал обявиха нова, коригирана надморска височина за Еверест: сега тя е 8848,86 метра над морското равнище, с 86 см по-високо от предполагаемото.


Китай
  • 1 Лена

    6 0 Отговор
    В Непал от Еверест при височина близо 9 000
    метра 1000 човека слезнаха невредими.
    В родна България все още никой не знае, колко
    са загиналите и колко безследно изчезналите по
    Черноморието?

    07:01 08.10.2025

