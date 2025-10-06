Новини
Снежна буря блокира над 500 души на тибетската страна на Еверест

6 Октомври, 2025 09:56, обновена 6 Октомври, 2025 09:59 542 4

Над 350 туристи евакуирани при необичайно обилен снеговалеж и проливни дъждове в района на Тингри

Снежна буря блокира над 500 души на тибетската страна на Еверест - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Спасителни екипи са евакуирали над 350 души, след като те бяха блокирани от снежна буря на тибетската страна на връх Еверест, съобщиха в неделя китайските държавни медии, цитирани от Al Jazeera, предава Фокус.

Общо над 500 души са били изненадани от необичайно силен снеговалеж и проливни дъждове в района на Тингри - един от основните маршрути към най-високия връх в света. Евакуираните на 5 октомври (неделя) са били транспортирани до малкото градче Куданг.

Около 200 туристи останали блокирани в тежките метеорологични условия и били извеждани поетапно от спасителни екипи, организирани от местните власти.

Снеговалежът в долината, разположена на средна надморска височина от 4200 метра, е започнал в петък вечерта и е продължил през цялата събота.

Продажбата на билети и достъпът до живописния район около Еверест са били временно спрени от събота вечерта, съобщиха от официалния WeChat профил на туристическата компания в окръг Тингри.

„Беше много влажно и студено в планината. Хипотермията беше съвсем реална заплаха“, разказва Чен Гешуанг, член на 18-членна група за катерене, която е успяла да достигне до Куданг.
„Времето тази година е необичайно. Екскурзоводът ни каза, че никога не е виждал подобни условия през октомври. Всичко се случи твърде внезапно“, допълва той пред Reuters.


