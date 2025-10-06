Снежна буря блокира над 500 души на тибетската страна на Еверест

Спасителни екипи са евакуирали над 350 души, след като те бяха блокирани от снежна буря на тибетската страна на връх Еверест, съобщиха в неделя китайските държавни медии, цитирани от Al Jazeera, предава Фокус.

Общо над 500 души са били изненадани от необичайно силен снеговалеж и проливни дъждове в района на Тингри - един от основните маршрути към най-високия връх в света. Евакуираните на 5 октомври (неделя) са били транспортирани до малкото градче Куданг.

Около 200 туристи останали блокирани в тежките метеорологични условия и били извеждани поетапно от спасителни екипи, организирани от местните власти.

Снеговалежът в долината, разположена на средна надморска височина от 4200 метра, е започнал в петък вечерта и е продължил през цялата събота.

Продажбата на билети и достъпът до живописния район около Еверест са били временно спрени от събота вечерта, съобщиха от официалния WeChat профил на туристическата компания в окръг Тингри.

„Беше много влажно и студено в планината. Хипотермията беше съвсем реална заплаха“, разказва Чен Гешуанг, член на 18-членна група за катерене, която е успяла да достигне до Куданг.

„Времето тази година е необичайно. Екскурзоводът ни каза, че никога не е виждал подобни условия през октомври. Всичко се случи твърде внезапно“, допълва той пред Reuters.