Разследване разкри шокираща схема с фалшиви спасителни операции на Еверест

18 Април, 2026 08:51 2 840 15

Водачи и агенции са извършвали застрахователна измама, оценявана на милиони долари

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабно разследване разкри шокираща схема, свързана с „фалшиви спасителни операции“ на Еверест, предаде bTV.

Властите в Непал твърдят, че водачи, агенции и хеликоптерни компании са инсценирали ненужни евакуации на алпинисти с цел застрахователна измама, оценявана на милиони долари.

Хиляди туристи поемат към Еверест - в опит да покорят покрива на света и да сбъднат мечтата си. Голяма част от тях са поставени в екстремни условия, сред които и височинна болест, която носи реален и понякога фатален риск.

Но разследване на властите твърди, че този риск е бил манипулиран. Алпинисти с леки симптоми са били убеждавани, че се нуждаят от спешна евакуация. Разследващият журналист от Катманду Пост - Сангам Прасаин работи по случая още след първите разкрития преди повечр от 10 години.

"Тази измама започна още през 2012 г., когато туризмът в Непал започна да процъфтява. И туристите започнаха да се оплакват от 2012 - 2013 г. 5.56 в Непал настъпи политическа промяна, имаше движение на поколението Z, което всъщност доведе до ново правителство. И те смятат, че новото правителство ще оправи тази бъркотия", коментира Сангам Прасаин, журналист, Катманду Пост.

Отварянето на случая отново разкрива още по-шокиращи данни. Викат се хеликоптери, извършват се евакуации, а накрая - някой трябва да плати сметката.

"Това е верига. Започва от водача и след това има и други участници - хеликоптерни компании, спасителни компании, хотели, болници. Всички тези хора са включени в застраховката", заяви Прасаин.

Схемата е мащабна и с много участници, но според властите много от тези спасителни операции не са били необходими от медицинска гледна точка - те са били част от система, създадена с цел да се извличат облаги от застрахователните компании.

"Това е 14-дневен преход за хората, за тези, които вървят бавно в района на Еверест. Те могат да стигнат до базовия лагер за седем-осем дни и когато се върнат, са изтощени. Те вече не искат да вървят, защото вече са стигнали до базовия лагер и мечтите им обикновено се сбъдват, когато стигнат до там. И в този момент водачът ги убеждава, че ако се преструват, че са болни, тогава може да им бъде уреден хеликоптер. Туристът си мисли, че това е безплатно, и се преструва, че е болен", твърди журналистът.

А някои дори стигат по-далеч:

"В някои случаи хотелите или гидовете слагат сода за хляб в храната, замърсяват храната и разболяват туриста. Също така, ако приемете един от препаратите, използван в случаи на височинна болест ако и изпиете три литра, поне три литра вода, тогава той се превръща в отрова. Тогава се чувствате замаяни, чувствате се зле, ще имате главоболие. Това е идеално средство, за да накара хората да се чувстват зле и да се наложи евакуация".

Потърсихме за коментар и Централното разследващо бюро на Непал. Оттам посочиха:

Вниманието на Централното разследващо бюро (CIB) бе привлечено от последните новинарски съобщения, разпространени в националните и международните медии, относно разследванията на Бюрото по случая с „Фалшивата спасителна операция“ на туристи.

В тези съобщения се твърди, че екскурзоводите в района на Еверест (Сагарматха) умишлено са причинявали неразположение на туристите, като са смесвали отровни вещества в храната им, за да улеснят измамни спасителни операции.

В хода на разследванията до момента не са открити доказателства, които да подкрепят тези твърдения.

Според разследването за 4 години мащабната застрахователна измама се оценява на 20 млн. долара, но вероятно щетите са много по-големи. Но освен финансови загуби, разкритията нанасят и такива на туризма в целия регион.

"Това вероятно е най-голямата измама в историята на Еверест и в историята на Непал. Това се отрази негативно на туризма в Непал", заяви Прасаин.

Риши Вандари e член на Непалския съвет по туризъм и генерален секретар на Асоциацията на експедиционните оператори в Непал. Работи в туристическия сектор от близо 30 години. Като водач, организира експедиции до 8000-дниците в Непал, Тибет и Пакистан. Казва, че случаите на фалшиви спасителни операции са много малък процент от тези, при които това наистина се налага.

"Водя експедиции от толкова дълго време и има толкова много компании, които организират експедиции, но никога не сме чували за каквито и да било фалшиви спасявания, защото го правим само ако са в критична ситуация и няма друга алтернатива да спасим живота им без хеликоптер. Само в такива случаи използваме тази опция; в противен случай разчитаме на спасителни екипи, разполагаме с болница, осигурена от Хималайската спасителна асоциация в базовия лагер, и предоставяме медицинска помощ в планината", заяви Риши Вандари, генерален секретар на Асоциацията на експедиционните оператори в Непал.

"0,1% от хората във всяка страна имат престъпна нагласа и ние също имаме такива. Така че малцина от компаниите, там има повече от 2000 компании, които са водили експедиции в планината, и само няколко, при които са установени проблеми. Правителството вече е започнало съдебно производство", казва още той.

"Ние сме единствената страна, в която се намират повечето от най-високите върхове, и никой любител на приключенията не може да сбъдне мечтите си, без да дойде в Непал", коментира Вандари.

Еверест e символ на човешката амбиция и място, където се подлагат на изпитание много човешки качества. Но разследването показва и друга страна - тази на печалбата, поставена над живота, здравето и мечтите на хората. А от това дали ще има наказани зависи как ще продължи да се развива туризмът в региона.


  • 1 Пич

    23 3 Отговор
    Хахаха.......то и в България не е имало корупция само по времето на Хановете !!! Защото комисията тогава е разследвала с големите ножове...

    08:54 18.04.2026

  • 2 Ясно,

    13 2 Отговор
    и там е пълно с лами.

    Коментиран от #15

    09:20 18.04.2026

  • 3 Катерачът

    8 21 Отговор
    Кога ли разследване ще разкрие милионните руски загуби в Украйна !!!☝️

    09:25 18.04.2026

  • 4 Скалолаз

    5 15 Отговор
    Киев Два дня и нито секунда больше !!!😁

    Коментиран от #14

    09:26 18.04.2026

  • 5 Дятлов, пишман алпинист

    3 11 Отговор
    Превзехме Купянск !!!

    Коментиран от #7

    09:29 18.04.2026

  • 6 Тези с опънатите очи

    6 2 Отговор
    са големи шушумиги.

    09:33 18.04.2026

  • 7 хъ хъ хъ

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дятлов, пишман алпинист":

    Искам да превзема най-милото ти😉

    09:35 18.04.2026

  • 8 Покоряването на Еверест

    11 2 Отговор
    ще се првърне в екологична катастрофа. Между подножието и базовия лагер има посточнно и целогодишно пребиваващш поне 25 хиляди човека. Това е един малък град.

    09:46 18.04.2026

  • 9 крзаппдблгбт

    10 1 Отговор
    Всички црвули антибългари да си набият в тпите кратуни, че в света има милион пъти по-големи мошеници от любимия им “Ганю”

    Коментиран от #12, #13

    09:59 18.04.2026

  • 10 Българин

    10 0 Отговор
    "разкри шокираща схема с фалшиви спасителни операции"

    Тези от Боко и Шиши сигурно са вземали челен опит - и тук се разкриха много схеми за източване на държавни пари ама всичко се потулва защото при нас съдът и прокуратурата са "независими".

    10:07 18.04.2026

  • 11 Хипотетично

    8 0 Отговор
    Схеми за измами не са чужди и за Непал, откъдето си внасяме дъмпингов персонал за туризма и евентуално нова етническа общност с религия.

    10:08 18.04.2026

  • 12 Разликата

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "крзаппдблгбт":

    "че в света има милион пъти по-големи мошеници от любимия им “Ганю”

    Навсякъде където могат да се откраднат пари винаги ще има мошеници - лошото е когато управляващите са мошеници като в "демократичния запад". Урсула с ваксините, Тръмп с петрола, зеления с помощите.

    10:12 18.04.2026

  • 13 Тъжната истина

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "крзаппдблгбт":

    Дали тези милиони за спасителни операции през годините се равняват на 1 месец "безплатна" пътна помощ в БГ за 7 млн евро?

    10:21 18.04.2026

  • 14 из родите

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Скалолаз":

    са навсякъде....!

    12:15 18.04.2026

  • 15 Честно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ясно,":

    Не думай 😅

    17:20 18.04.2026