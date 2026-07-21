Доналд Тръмп: Не сме приключили с Иран! И те нищо не могат да направят по въпроса

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ "изобщо не са приключили" с Иран, и предупреди, че следващата цел може да бъде таен подземен ядрен комплекс, известен под името "Пикакс Маунтин" (Pickaxe Mountain), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Вероятно много скоро ще ударим тази зона. И те нищо не могат да направят по въпроса", увери американският президент по време на разговор с журналисти в Белия дом.

През ноември 2025 г. няколко американски медии, включително вестниците "Вашингтон Пост" и "Ню Йорк Таймс", излязоха с твърдения, че Иран е ускорил изграждането на подземен ядрен обект с това име. Иранският режим отрича тези твърдения.

Обектът "Пикакс Маунтин" (в превод - "Планина на кирката" - бел. АФП) се намира близо до бившия комплекс в Натанз, който беше бомбардиран от САЩ през юни 2025 г.

"Ако си тръгнем сега, на Иран ще му отнеме 20-25 години, за да го възстанови. Но ние изобщо не сме приключили", каза Тръмп.

Американската армия бомбардира за десета поредна нощ иранска инфраструктура, по-специално центрове на военното командване и морски цели на Ислямската република. В отговор Иран обяви, че е поразил няколко цели на територията на своите съседи, които са съюзници на Вашингтон - в Кувейт, Бахрейн и Йордания.

Тръмп заяви, че САЩ ще отговорят, ако свързаните с Техеран йеменски бунтовници хуси изпълнят заплахата си да наложат блокада на корабоплаването в Червено море, предаде Ройтерс.

САЩ "просто ще трябва да се погрижат за бизнеса", каза още американският президент.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви във видеоклип, че нивото на взаимодействие с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей се засилва с всеки изминал ден, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението идва след месеци спекулации около здравословното състояние на Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто баща му и негов предшественик Али Хаменей беше убит при американско-израелски въздушен удар в началото на войната с Иран.

"Равнището на взаимодействие с нашия скъп върховен лидер се увеличава с всеки изминал ден и трябва да продължи да се задълбочава, за да можем с неговите насоки да решим проблемите си", заяви Пезешкиан.

Според трима източници, близки до вътрешния кръг на Хаменей, цитирани от Ройтерс през април, той е получил тежки наранявания по лицето и краката при атаката на 28 февруари.

След назначаването си за трети върховен лидер на Иран на 8 март Моджтаба Хаменей публикува само писмени изявления. До момента няма разпространени негови снимки или аудио и видеозаписи.

Високопоставени източници заявиха пред Ройтерс, че липсата на публични изображения и записи се дължи както на здравословното му състояние, така и на съображения за сигурност.

По данни на източници, запознати с вътрешните процеси на вземане на решения в Иран, Моджтаба Хаменей дължи издигането си до голяма степен на подкрепата на Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), който го е възприел като надежден гарант за запазването на твърдолинейния си политически курс.

Според същите източници влиянието на Гвардията, допълнително укрепнало след войната, е знак за по-агресивна външна политика и за засилване на репресиите в страната.

Преди дни иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей публикува писмено изявление, в което казва, че САЩ многократно са нарушили ангажиментите по меморандума за разбирателство, което двете страни подписаха в средата на юни, предаде Ройтерс.

Върховният лидер допълва, че подписът на президента на САЩ под това споразумение е „лишен от стойност и е невалиден“. Според Хаменей американските удари по Иран потвърждавали това.

В изявлението Моджтаба Хаменей добавя, че иранският народ и фронтът на съпротивата ще дадат урок на САЩ, който те няма да забравят

„Сега, когато американският враг се стреми да предизвика война (...), той трябва да знае, че скъпият ирански народ и фронтът на съпротивата могат да му дадат урок, който той няма да забрави“, казва върховният лидер в писменото изявление. „Многократното нарушаване“ на договора, подписан между двете страни на 17 юни с цел прекратяване на огъня, „още веднъж показа на всички, че подписът на американския президент няма стойност“, казва Хаменей.

Изявлението на върховния лидер беше прочетено от говорител по Иранската държавна телевизия.

По-рано днес иранското правителство обяви, че рамковото споразумение между САЩ и Иран е невалидно заради нарушения от страна на САЩ.

Вашингтон и Техеран разменят удари след като прекратяването на огъня между тях се разпадна миналата седмица, отбелязва Ройтерс.

Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА.

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолета-цистерни във военновъздушна база в балканската държава, която е член на НАТО и на Европейския съюз, припомня агенцията.

Говорителят на иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".

Самолетите-цистерни се използват главно за дозареждане във въздуха на други самолети.

Българското правителство възнамерява да разположи американските самолети във военната база "Безмер", на около 260 км югоизточно от столицата София.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в "Безмер".

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа "за", един "против" и двама "въздържали се". Предстои гласуване на решението в пленарна зала.

САЩ и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война, припомня Ройтерс.