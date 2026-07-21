Иран съобщи, че е нанесъл удар по инфраструктурата на Amazon в Бахрейн

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че снощи е нанесъл удар по инфраструктурата на американската компания „Амазон“ (Amazon) в Бахрейн, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„В отговор на вчерашното нападение на американската армия срещу строящи се обекти и гражданската инфраструктура в Дарховин нанесохме удар с няколко крилати ракети по инфраструктурата на центъра за данни на американската компания „Амазон“ в Бахрейн и я унищожихме“, се казва в изявлението на КГИР.
Организацията за атомна енергия на Иран по-рано съобщи, че строящата се атомна електроцентрала „Дарховин“ в югозападната част на Иран е била поразена от въоръжените сили на САЩ.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.
Два петролни танкера горят след експлозии, избухнали, докато плавателните съдове са се опитвали да преминат по южния маршрут през Ормузкия проток, съобщи по-рано днес в изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Ройтерс. В съобщението се посочва още, че водният път ще остане затворен, докато продължават американските военни действия в региона, пише БТА.
В отделно изявление КГИР заяви, че е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радар и система за противовъздушна отбрана в Мухарак.
Иранската Революционна гвардия допълни, че система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Рифа е била поразена едновременно с ракета и дронове.
По данни на Техеран са били атакувани също американски радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военновъздушната база "Ахмад ал Джабер" в Кувейт
Междувременно рано тази сутрин Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи в социалната мрежа Екс, че е приключило поредната серия удари срещу Иран. В изявлението се уточнява, че са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #4, #10
10:20 21.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #9
10:20 21.07.2026
3 честен ционист
10:21 21.07.2026
4 Кхаменей
До коментар #1 от "Путин":Русия не може да победи Украйна по-дълго от втората световна война, как да скочи на САЩ?
10:21 21.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 гост
Коментиран от #8
10:25 21.07.2026
7 Герги
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не си добре с мозъка,помисли си какво пожелаваш...наистина не си добре.
10:27 21.07.2026
8 ФАКТ
До коментар #6 от "гост":Иранската атомна бомба може да спаси света и свободата на човечеството.
Коментиран от #11
10:30 21.07.2026
9 Доротея
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Иронията ви е неуместна! Няколко местни дрона биха причинили голям хаос! Но, какво общо имаме ние с тази работа!? Решенията се вземат не тук, а от този, който има пари, според другаря Тодор Живков! Пари, големи ракети и големи способности! Щом може да отмени червен картон, какво остава за такива утаечни елементи като нас!?
10:31 21.07.2026
10 Зелю
До коментар #1 от "Путин":А на нас Сорос ни нареди да не се правим на многоходови, а да сме многоходови!!!
10:32 21.07.2026
11 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #8 от "ФАКТ":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
10:34 21.07.2026
12 ха ха ха
Коментиран от #13, #17
10:39 21.07.2026
13 Кочо
До коментар #12 от "ха ха ха":Така е! Изискано е да се опиеш с уиски и просташко е да се напиеш с водка и домашна ракия!
10:43 21.07.2026
14 ха ха ха
10:44 21.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Рижава карикатура
10:54 21.07.2026
17 Ей оповръщан
До коментар #12 от "ха ха ха":Мустак хахахах украинците не гръмнаха ли склад еквивалент на амазон в Русия и общижитие с деца и автобус с деца а американците не избиха ли 170 деца като пуснаха ракета в училище
10:55 21.07.2026