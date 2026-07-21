Иран съобщи, че е нанесъл удар по инфраструктурата на Amazon в Бахрейн

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че снощи е нанесъл удар по инфраструктурата на американската компания „Амазон“ (Amazon) в Бахрейн, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„В отговор на вчерашното нападение на американската армия срещу строящи се обекти и гражданската инфраструктура в Дарховин нанесохме удар с няколко крилати ракети по инфраструктурата на центъра за данни на американската компания „Амазон“ в Бахрейн и я унищожихме“, се казва в изявлението на КГИР.

Организацията за атомна енергия на Иран по-рано съобщи, че строящата се атомна електроцентрала „Дарховин“ в югозападната част на Иран е била поразена от въоръжените сили на САЩ.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

Два петролни танкера горят след експлозии, избухнали, докато плавателните съдове са се опитвали да преминат по южния маршрут през Ормузкия проток, съобщи по-рано днес в изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Ройтерс. В съобщението се посочва още, че водният път ще остане затворен, докато продължават американските военни действия в региона, пише БТА.

В отделно изявление КГИР заяви, че е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радар и система за противовъздушна отбрана в Мухарак.

Иранската Революционна гвардия допълни, че система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Рифа е била поразена едновременно с ракета и дронове.

По данни на Техеран са били атакувани също американски радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военновъздушната база "Ахмад ал Джабер" в Кувейт

Междувременно рано тази сутрин Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи в социалната мрежа Екс, че е приключило поредната серия удари срещу Иран. В изявлението се уточнява, че са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана.