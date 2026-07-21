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Иран съобщи, че е нанесъл удар по инфраструктурата на Amazon в Бахрейн

Иран съобщи, че е нанесъл удар по инфраструктурата на Amazon в Бахрейн

21 Юли, 2026 10:19 856 17

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  • амазон-
  • ормузки проток

КГИР обяви, че атаката е в отговор на нападение на американската армия срещу строящи се обекти и гражданската инфраструктура

Иран съобщи, че е нанесъл удар по инфраструктурата на Amazon в Бахрейн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че снощи е нанесъл удар по инфраструктурата на американската компания „Амазон“ (Amazon) в Бахрейн, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„В отговор на вчерашното нападение на американската армия срещу строящи се обекти и гражданската инфраструктура в Дарховин нанесохме удар с няколко крилати ракети по инфраструктурата на центъра за данни на американската компания „Амазон“ в Бахрейн и я унищожихме“, се казва в изявлението на КГИР.

Организацията за атомна енергия на Иран по-рано съобщи, че строящата се атомна електроцентрала „Дарховин“ в югозападната част на Иран е била поразена от въоръжените сили на САЩ.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

Два петролни танкера горят след експлозии, избухнали, докато плавателните съдове са се опитвали да преминат по южния маршрут през Ормузкия проток, съобщи по-рано днес в изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Ройтерс. В съобщението се посочва още, че водният път ще остане затворен, докато продължават американските военни действия в региона, пише БТА.

В отделно изявление КГИР заяви, че е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радар и система за противовъздушна отбрана в Мухарак.

Иранската Революционна гвардия допълни, че система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Рифа е била поразена едновременно с ракета и дронове.

По данни на Техеран са били атакувани също американски радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военновъздушната база "Ахмад ал Джабер" в Кувейт

Междувременно рано тази сутрин Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи в социалната мрежа Екс, че е приключило поредната серия удари срещу Иран. В изявлението се уточнява, че са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана.


Бахрейн
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    8 7 Отговор
    А нас милиционерите Джордж Сорос ни нареди да се правим на "многоходови"

    Коментиран от #4, #10

    10:20 21.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Скоро по Безмер и Враждебна.

    Коментиран от #7, #9

    10:20 21.07.2026

  • 3 честен ционист

    12 0 Отговор
    Трябва да думнат и централата на Skynet до Плевен, та плевенчанинът най накрая да може да се окъпе спокойно през лятото.

    10:21 21.07.2026

  • 4 Кхаменей

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Русия не може да победи Украйна по-дълго от втората световна война, как да скочи на САЩ?

    10:21 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гост

    6 13 Отговор
    Продължавайте с мостове ,електроцентрали и съоръжения за пречистване на вода...Иран не трябва да притежава ядрена бомба...Точка.

    Коментиран от #8

    10:25 21.07.2026

  • 7 Герги

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не си добре с мозъка,помисли си какво пожелаваш...наистина не си добре.

    10:27 21.07.2026

  • 8 ФАКТ

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Иранската атомна бомба може да спаси света и свободата на човечеството.

    Коментиран от #11

    10:30 21.07.2026

  • 9 Доротея

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Иронията ви е неуместна! Няколко местни дрона биха причинили голям хаос! Но, какво общо имаме ние с тази работа!? Решенията се вземат не тук, а от този, който има пари, според другаря Тодор Живков! Пари, големи ракети и големи способности! Щом може да отмени червен картон, какво остава за такива утаечни елементи като нас!?

    10:31 21.07.2026

  • 10 Зелю

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    А на нас Сорос ни нареди да не се правим на многоходови, а да сме многоходови!!!

    10:32 21.07.2026

  • 11 К ПЕЙКИ с чалми

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    10:34 21.07.2026

  • 12 ха ха ха

    2 7 Отговор
    колко ясно се вижда разликата в мисленето на наистина училите в престижни колежи военни като американци и украинци и сватбарски пукащите рашисти и чалми. Докато едините систематично унищожават ПВО,логистика, предприятия от ВПК , ракетни установки и други военни цели, другите пукат където уцелят , без значение че няма никаква военна стойност. Когато нямаш никаква стратегия така е, като намериш две ракети пукаш където паднат

    Коментиран от #13, #17

    10:39 21.07.2026

  • 13 Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха ха":

    Така е! Изискано е да се опиеш с уиски и просташко е да се напиеш с водка и домашна ракия!

    10:43 21.07.2026

  • 14 ха ха ха

    0 3 Отговор
    Утре като дойде Безос и ви стовари една ракета нали няма да плачИтИ.

    10:44 21.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Рижава карикатура

    0 0 Отговор
    Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи в социалната мрежа Екс - пълен смях, ще се сцепя ;))) тия карикатури живеят в паралелна вселена, в някаква електронна игра, фейсбук палячовци ;

    10:54 21.07.2026

  • 17 Ей оповръщан

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха ха":

    Мустак хахахах украинците не гръмнаха ли склад еквивалент на амазон в Русия и общижитие с деца и автобус с деца а американците не избиха ли 170 деца като пуснаха ракета в училище

    10:55 21.07.2026