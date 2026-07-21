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Военноморска група унищожи дрейфащ дрон край Ахтопол

Военноморска група унищожи дрейфащ дрон край Ахтопол

21 Юли, 2026 23:10 664 11

  • унищожен-
  • дрон-
  • ахтопол

Обект, плаващ на 21 мили източно от Ахтопол, е забелязан около 12:40 ч. днес, след отплаването на корабите от състава на Противоминната военноморска група от пристанище Бургас

Военноморска група унищожи дрейфащ дрон край Ахтопол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Противоминната военноморска група в Черно море изпълни задача по унищожаване на дрейфащ дрон, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Обект, плаващ на 21 мили източно от Ахтопол, е забелязан около 12:40 ч. днес, след отплаването на корабите от състава на Противоминната военноморска група от пристанище Бургас. Командирът на тактическата група поставя задача на минен ловец „Акчай“ от ВМС на Турция, да обследва обекта. Водолазният екип на кораба го опознава като дрейфащ безпилотен летателен апарат със счупено крило. При подводния оглед не са открити боеприпаси, подкачени към корпуса му.

Като не изключва възможността те да са вътре в корпуса, командирът на групата взема решение да обезопаси района. Той поставя задача на другите кораби от групата - минен ловец „Струма“ от ВМС на България и минен ловец „Думитреску“ от ВМС на Румъния, да патрулират и отклоняват преминаващите кораби.

Излъчено е и предупредително съобщение до корабите в района.

След получен доклад в бреговия щаб, командирът на Противоминната военноморска група в Черно море капитан I ранг Петър Димитров дава разрешение за унищожаване на обекта.

Унищожаването е извършено в 16:05 ч. от екип от водолази от състава на кораб „Капитан I ранг Димитър Добрев“ с бордови номер 206.

Успешното изпълнение на поставените задачи в реална ситуация се дължи на отличната подготовка на екипажите от състава на групата, която след активацията си извърши своето бойно сглобяване по време на българското военноморско учение „Бриз“, посочват от МО.

Корабите от състава на Противоминната военноморска група в Черно море продължават да изпълняват съвместни действия на море. По време на плаванията непрекъснато се води наблюдение за обекти, опасни за корабоплаването. След активирането си на 10 юли, групата за втори път от създаването си е под българско командване, се казва още в съобщението.

На 26 юни т.г. Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево, съобщиха от Щаба на военния флот във Варна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само да попитам

    11 0 Отговор
    дрона препил или предрусал че е драйфал?

    Коментиран от #5

    23:14 21.07.2026

  • 2 Много

    13 1 Отговор
    Невъзпитано от тъпите укрофашисти!!! Ние ги храним и поим, ток им даваме, че и джобни за златен кенеф, а тези толупи ни обстрелват и бомбардират!!!

    23:21 21.07.2026

  • 3 Летец Пешеходец

    4 2 Отговор
    Как веднъж не рискувахте, да извадите един дрон, да го разглобите и да научите нещо. До сега са над десет от различни видове и в сравнително добро състояние. Сами са дошли при нас. Вместо да "крадат занаят", на нашите смотаняци им е по- лесно да го взривят. Разбирам, да сме като украинците и да произвеждаме масово дронове, а то в България фирмите, които се занимават с тази дейност, се броят на пръстите на едната ръка. За информация, в момента в Българската Армия са на въоръжение, само няколко десетки евтини китайски квадрокоптера. Нито ударни дронове, нито морски дронове- нищо. Дори "Самел-90", която произвежда ударни дронове "Самджет", не може да накара българското правителство, да ги купи за армията и цялата продукция отива за Украйна.

    23:22 21.07.2026

  • 4 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Тия ли ще ни пазят от Русия?

    23:22 21.07.2026

  • 5 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "само да попитам":

    Нашите "смели" моряки не разбрали, препил ли е или е друсан и след три часа и половина страх и умуване взели,че го унищожили...

    23:23 21.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Утре излизаме 100 000 пред парламента или децата ни ще растат по мазетата.

    23:26 21.07.2026

  • 7 Лелее

    7 0 Отговор
    Каква тъпотия....Това на снимката командващия ли е или оня адмирала?🤣🤣🤣

    23:29 21.07.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Въпрос на време е киевският ни съюзник да убие българи на наша територия с морски или с въздушен безпилотен апарат....

    00:02 22.07.2026

  • 9 А ТАКА

    4 0 Отговор
    ВСИЧКИ УКРИ
    ДА СЕ ИЗСЕЛЯТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НИ.

    00:03 22.07.2026

  • 10 Браво

    2 0 Отговор
    Всички участвали в операцията да ги обявят за Герои на Република България.Да ги наградят с по 1 мил.евро,а децата им безплатно в Американския Университет в Благоевград .И в платен двугодишен отпуск с цялата фамилия в Дубай и на Малдивите .

    00:23 22.07.2026

  • 11 Само питам

    2 0 Отговор
    Тея шарани ли ловят в Бургаското езеро?Защото не ми мяза да ловят сафрид в Черно море.

    00:25 22.07.2026

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